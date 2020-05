PINO CORRIAS SCRIVE A DAGOSPIA: “SOLO PER RASSICURARE IL GRANDE MUGHINI (MIO AMICO) CHE NON SCRIVO ARTICOLI “CONTRO QUELLI CHE MI STANNO ANTIPATICI”, SAREBBE UN USO IMPROPRIO DEL GIORNALISMO. SCRIVO UNA SERIE DI “RITRATTI” DI PERSONE PUBBLICHE CHE AGISCONO IN PUBBLICO E CHE PER QUESTO SUSCITANO UN INTERESSE PUBBLICO. PROVANDO A ESTRARRE DALLE LORO STORIE UNA PICCOLA LUCE SULLA NOSTRA…”

pino corrias

Caro Dago, solo per rassicurare il grande Mughini (mio amico) che non scrivo articoli “contro quelli che mi stanno antipatici”, sarebbe un uso improprio del giornalismo, un modo di perseguire un fine privato con inchiostro pubblico. Scrivo – sto scrivendo da tempo per Il Fatto – una serie di “Ritratti” (gli ultimi tre: Irene Pivetti, Attilio Fontana, Pier Ferdinando Casini) di persone pubbliche che agiscono in pubblico e che per questo suscitano un interesse pubblico. Provando a estrarre dalle loro storie una piccola luce sulla nostra.

Pino Corrias

