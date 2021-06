PIPPAROLI DI TUTTO IL MONDO, GODETE: ARRIVANO I CLASSICI DEL PORNO RIMASTERIZZATI! SU HOTMOVIES.COM! - BARBARA COSTA: “CI SONO QUELLI DEGLI ANNI '70, ANTICHISSIMI, ROVINATISSIMI, RIPORTATI IN TUTTO IL LORO VIGORE. LA LISTA È QUANTO DI PIÙ ATTRAENTE SI POSSA DESIDERARE, SPECIE SE COME ME PER ROGNOSI MOTIVI ANAGRAFICI NON HAI POTUTO GUSTARE QUESTI FILM QUANDO USCIRONO, OPPURE TI SEI DOVUTO ACCONTENTARE DEI LORO ADATTAMENTI ITALICI” - DAI FILM DEL 1920 AI CAPOLAVORI DI JOHN HOLMES: ECCO DOVE VEDERLI…

Barbara Costa per Dagospia

Porno mondo! Ci stanno i classici del porno rimasterizzati! Su Hotmovies.com! Quelli degli anni '70, antichissimi, rovinatissimi, qui riportati in tutto il loro porno vigore. Se come me non ne puoi più di vedere il porno di una volta sgranato e sfocato, ecco quello che fa per noi: HotMovies si è accaparrato oltre 200 porno del porno che fu, e li offre rimessi a nuovo, in HD, sul suo sito! La lista è quanto di più attraente si possa desiderare, specie se come me per rognosi motivi anagrafici non hai potuto gustare questi film quando uscirono, oppure ti sei dovuto accontentare dei loro adattamenti italici.

E poiché qui vi sono film che nei cinema a luci rosse italiani neanche sono passati, ma che magari qualcuno ha come reliquie preziose in VHS, e sciupate… fine dei problemi! Su HotMovies trovi vere perle, non so dove pescare, anzi sì, pesco "Porno Mondo", porno del 1971 che testimonia come si faceva un porno, dietro le quinte compresi, in California, nella futura Porn Valley.

Parole d’onore per "Not All Cocks Have Feathers" - porno del 1920! - che dura 8 minuti, ma "tanto" fa vedere: è una delle prime testimonianze di cinematografia hard. Nel catalogo ci sono più film con John Holmes: io mi prendo subito "Marathon", e solo per togliermi la curiosità di un’orgia tra John Holmes, Sharon Mitchell, Ron Jeremy, Jamie Gillis, cioè tra chi ha fatto la storia del porno.

Holmes fa sesso di gruppo pure in "Fantastic Orgy", e i suoi +30 centimetri si ergono in "The Swap Meet" (qui si sc*pa con la scusa di aver trovato un libro raro…!). Sono presenti vari titoli con John Holmes nella serie "Swedish Erotica". E ci sono i porno con una giovane Annie Sprinkle (“The Affairs of Janice”), e della fu star del porno esotico Mai Lin ("anche" con John Leslie in "Oriental Hawaii"), e gioielli di carne firmati dai maestri del porno Carlos Tobalina, e Cecil Howard, Alex deRenzy, e Anthony Spinelli, e da Joseph Sarno. Ci sono porno pietre miliari quali "I Pomeriggi Privati di Pamela Mann" di Radley Metzger, e il suo "Score" scambista e i suoi "Barbara Broadcast". "Sextoons" è una raccolta di porno cartoni animati, ed è del 1975.

Di 5 anni prima i porno documentari che per mezzo e con la scusa di informare lodavano l’assenza di tabù in Svezia e nei paesi nordeuropei tutti (girare porno fu dichiarato per la prima volta non più illecito, in Danimarca, nel 1969). A fine anni '60 negli USA il Black Power agita pugni e rivendicazioni, coi quali si fa pace in "Black Love". In politica si gioca sporco, e nel 1970 è già bella porno-sporca in "Dirtiest Game in the World".

Il catalogo ospita anche l’Italia e titoli anni '90 come "P.O. Box", di Tinto Brass, e "La Carne" di Marco Ferreri, con quell’irradio che si fa incarno in curve e seno di Francesca Dellera, e questa versione non dovrebbe essere quella che pappetta la TV. Ma si può frugare tra fantasie di (finto) porno incesto d’antan ("Like Mother, like Daugther"), come pure tra fantasie di porno satanici ("Devil’s Due"), di porno talari sacrileghi ("Act of Confession"), e di giochi BDSM ("Pain Lovers"), impressi su pellicola a mostrare che a far sesso facendosi consensualmente del male v’è nulla di male.

50 anni fa già non potevano fare a meno dei porno-horror, e si spaventavano eccitandosi con "Hot Vampire", col seppiato "Suckula", o col "Dracula Sucks" (c’è John Holmes! ma Dracula è Jamie Gillis). Il porno 50 anni fa incontrava la fantascienza, la seduceva e vi orgasmava in "Star Virgin", oppure esagerava con l’equipaggio tutto femmina di "Starship Eros", inoltre flirtava col fantastico in "Incontri Sensuali di Ogni Tipo", con Georgina Spelvin.

Porno che femmina è sempre stato, fatto e pensato e qui provato con "The Altar of Lust", del 1971, diretto da Roberta Findlay (che, in altri porno del tempo che fu, si cela sotto l’alias maschile di Robert Norman).

Su Hotmovies.com si trovano anche i rari, antichi film erotici tratti da "Cult Epics", pregiata raccolta del regista e cultore porno olandese Nico B., ma ora, la sorpresa finale: anche Pornhub guarda indietro e ha aperto "Remastured", sezione archivio di porno restaurati e colorati. Pornhub fa le cose in grande e ha utilizzato l’intelligenza artificiale, in grado di riconoscere porno immagini vecchissime, storiche. Il porno è nato con l’umanità, e quello cinematografico è nato col cinema: per godere delle prime 20 scene porno che vanno dal 1890 al 1940, vai su https://www.pornhub.com/art/remastured/home

