PIPPE SPAZIALI – LE DOMANDONE DI FEDEZ A LUCA PARMITANO: “E’ VERO CHE NELLO SPAZIO E’ D’OBBLIGO MASTURBARSI ALTRIMENTI SI RISCHIA UNA PROSTATITE? UN ASTRONAUTA È DOVUTO TORNARE SULLA TERRA PER QUESTO MOTIVO. È VERO O È UNA BUFALA?". IL PRODE PARMITANO RISPONDE COSÌ…

Da leggo.it

fedez parmitano

L'astronauta Luca Parmitano, ospite dell'ultima puntata di Muschio Selvaggio - il podcast ideato dal rapper milanese e l'influncer Luis Sal - ha parlato della vita nello spazio e ha risposto anche anche curiosità più bizzarre.

Luis Sal, infatti, ha chiesto ad AstroLuca: «Ho una domanda un po' imbarazzante, come funziona la masturbazione nello spazio?». Parmitano ha risposto così: «A livello fisiologico non ci sono differenze. Al momento, non ci si è ancora occupati della vita sessuale nello spazio, ma quando si faranno missioni sempre più lunghe, anche permanenti, bisognerà farlo. Ma non credo sarà un problema, non manca la fantasia».

fedez parmitano

Fedez conclude con un'altra domanda bizzarra: «Ho letto che nello spazio è quasi d'obbigo masturbarsi, altrimenti si rischia una prostatite e che un astronauta è dovuto tornare sulla terra per questo motivo. È vero è è una bufala?». Parmitano risponde ironico: «Non gliel'ho chiesto». Risate on air.

Luca Parmitano parmitano