PIPPITEL! ALBERTO ANGELA DIVULGA FORTE SU RAI 1: “STANOTTE A NAPOLI” NON HA RIVALI E CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 22.7% DI SHARE E OLTRE 4.1 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 “ALL TOGETHER NOW KIDS” INCHIODA AL 13.5% - SU RAI 3 IL FILM D’ANIMAZIONE “COCO” FA IL 6.3%. SU ITALIA1 “LA BANDA DEI BABBI NATALE” AL 6.6% - AMADEUS (21.5%), “STRISCIA” (15.3%)

Nella serata di ieri, sabato 25 dicembre 2021, su Rai1 Stanotte a Napoli ha conquistato 4.154.000 spettatori pari al 22.7% di share. Su Canale 5 All Together Now Kids ha raccolto davanti al video 2.259.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Rai2 La Giostra dell’Amore è stato seguito da 720.000 spettatori (3.5%). Su Italia 1 La Banda dei Babbi Natale ha intrattenuto 1.331.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Coco totalizza un a.m. di 1.280.000 spettatori con il 6.3% di share. Su Rete 4 Via col Vento fa compagnia a 618.000 spettatori con il 3.5% di share.

Su La7 Fuga dal Natale ha registrato 316.000 spettatori con uno share dell’1.6%. Su TV8 Il Sapore del Natale ha raccolto 260.000 spettatori con l’1.3%. Su Nove Queen – We are the Champions ha raccolto 456.000 spettatori e il 2.4% di share. Su Rai Movie Ogni Maledetto Natale sigla l’1.2% con 248.000 spettatori. sul 20 Il Signore degli Anelli – Le Due Torri sigla il 2.6% con 408.000 spettatori e su Iris Mission: Impossible 2 intrattiene 485.000 spettatori con il 2.4%. Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto su Sky Cinema Uno, Sky Uno/+1, Sky Cinema Christmas e on demand ha totalizzato 1.425.000 spettatori complessivi.

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno fa compagnia a 4,390.000 spettatori con il 21.5% di share. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.122.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai3 Generazione Bellezza piace a 1.010.000 spettatori (5%). Su La7 Meraviglie senza Tempo ha interessato 535.000 spettatori (2.6%). Su Tv8 Michael Bublè Christmas segna 175.000 spettatori e lo 0.9%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raccoglie 377.000 spettatori e l’1.9%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.660.000 spettatori (16.8%) mentre L’Eredità ha giocato con 3.509.000 spettatori (19.9%). Su Canale 5 Caduta Libera! Il Weekend – Inizia la sfida segna 1.929.000 spettatori con il 12.2% di share e Caduta Libera! Il Weekend ne segna 2.481.000 con il 14.2% di share. Su Rai2 Il Natale dei miei Ricordi ha raccolto 407.000 spettatori (2.3%). Su Italia1 Elf ha totalizzato 889.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 il TG Regione informa 2.641.000 spettatori (14.6%) e Blob segna 986.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore segna il 3.7% con 710.000 spettatori.

Daytime Mattina

Su Rai1 Il Caffè di Raiuno sigla l’11.2% con 342.000 spettatori, Uno Mattina in Famiglia convince 1.526.000 spettatori (21.4%), mentre Lo Zecchino di Natale ha ottenuto 1.637.000 spettatori con il 18.4% di share e A Sua Immagine 1.869.000 (19.9%); la Santa Messa di Natale si porta al 22.6% con 2.253.000 spettatori. Su Canale5 il Tg delle 8 ha informato 935.000 spettatori (18.6%) e Gerusalemme Misteriosa segna il 10.4% con 814.000 spettatori; la Santa Messa è la scelta di 935.000 spettatori (10.2%). Su Rai 2 Pagine d’Amore a Natale ha raccolto 346.000 spettatori con il 4.7% e il Culto di Natale si porta al 2.1% con 197.000 spettatori

Su Italia 1 La Gabbianella e il Gatto ottiene un ascolto di 329.000 spettatori pari al 3.9% di share e Balto 2 – Il mistero del Lupo di 456.000 (4.6%). Su Rai3 Geo totalizza una media di 314.000 spettatori (5.5%) e Mi Manda Raitre in Festa una di 439.000 spettatori (5.3%). Su Rete4 Il mio Amico Babbo Natale è la scelta di 300.000 spettatori (3.5%). Su La7 La Vita è Meravigliosa realizza un a.m. di 121.000 spettatori con l’1.7% e 8 Donne e un Mistero uno di 114.000 spettatori (1.1%). Su TV8 Un Dolce Natale intrattiene 280.000 spettatori (2.9%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la Benedizione Urbi et Orbi è stato seguito da 3.041.000 spettatori (27.4%) e il Concerto di Natale da 2.213.000 spettatori pari al 19.1% di share. Su Canale5 Le Storie di Melaverde arriva a 866.000 telespettatori con l’8.9% nella prima puntata e a 943.000 (9.1%) nella seconda; la Benedizione Urbi et Orbi è stata vista da 933.000 spettatori (8.4%) e la terza puntata de Le Storie di Melaverde da 1.117.000 spettatori con il 9.9% di share.

Su Rai 2 Quel Lungo Viaggio di Natale ha raccolto 294.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia 1 Sport Mediaset ha ottenuto 718.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 il TG3 delle 12 totalizza una media di 596.000 spettatori (5.3%). Su Rete4 lo Speciale TG5 – Francesco e gli Invisibili ha appassionato 264.000 spettatori con il 2.6% di share e La Signora in Giallo 252.000 (2.2%). Su La7 Meraviglie senza Tempo realizza un a.m. di 77.000 spettatori con lo 0.7% di share.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Dedicato ha raccolto 1.688.000 spettatori con il 14%, Linea Bianca segna il 12% con 1.420.000 spettatori, A Sua Immagine segna il 10.6% con 1.276.000 spettatori nella prima parte e l’11.4% con 1.412.000 spettatori nella seconda, mentre Italia Sì… E’ Natale sigla il 13.5% con 1.964.000 spettatori (la lunga presentazione 1.706.000 – 12.7%). Su Canale5 il Concerto di Natale appassiona 1.138.000 spettatori (9.5%), Miracolo nella 34° Strada 1.412.000 (10.2%). Su Rai2 Il Provinciale ha raccolto 558.000 spettatori con il 4.6%, Il Mio Desiderio per Natale è la scelta di 575.000 spettatori (4.8%), Natale allo Starlight di 845.000 (6.5%) e Bellissima Italia di 687.000 (4.7%).

Su Italia1 I Simpson hanno raccolto 559.000 spettatori (4.6%) nel primo episodio e 649.000 (5.2%) nel secondo mentre Jack Frost 801.000 (6.7%) e Polar Express 705.000 (5.1%). Su Rai3 il TG Regione ha fatto compagnia a 1.930.000 spettatori (15.7%), Geo a 849.000 spettatori (7.2%), Hugo Cabret 613.000 (5.1%) e Report a 785.000 (5.4%). Su Rete4 La Sacra Famiglia è stato seguito da 468.000 spettatori con il 3.9% e Pinocchio da 576.000 spettatori (4%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha ottenuto 362.000 spettatori con il 3%.

Seconda Serata

Su Rai1 la Serata D’Onore Enrico Caruso è stato seguita da 687.000 spettatori con il 9.6% di share. Su Canale 5 il Tg5 ha totalizzato una media di 624.000 spettatori pari ad uno share del 10%. Su Rai2 Un Anno di Calcio segna 295.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai 3 Dafne segna l’1.8% con 226.000 spettatori. Su Italia1 Pintus@Club viene visto da una media di 763.000 ascoltatori con il 5.9% di share. Su Rete 4 Concerto di Natale Story è stato scelto da 106.000 spettatori con il 2.2% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 2.991.000 (24.1%)

Ore 20.00 4.461.000 (23.2%)

TG2

Ore 13.00 1.158.000 (9.7%)

Ore 20.30 1.378.000 (6.9%)

TG3

Ore 14.15 1.613.000 (13.2%)

Ore 19.00 2.007.000 (11.9%)

TG5

Ore 13.00 2.335.000 (19.5%)

Ore 20.00 3.178.000 (16.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.132.000 (10.1%)

Ore 18.30 969.000 (6.3%)

TG4

Ore 11.55 308.000 (2.8%)

Ore 18.55 684.000 (4%)

TGLA7

Ore 13.30 330.000 (2.7%)

Ore 20.00 773.000 (4%)

