PIPPITEL! IN ASSENZA DI ALTERNATIVE, SU RAI1 “LA PARTITA DEL CUORE” ARRIVA AL 18.2% DI SHARE CON 2.1 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE5 “SEGRETI DI FAMIGLIA” SI FERMA AL 13.7% DI SHARE CON 1.6 MILIONI DI TELEMORENTI – SU RAI3 “NEWSROOM” DI MONICA MAGGIONI ESORDISCE AL 5.4% – SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 6.4% – “TECHETECHETÈ” (17.6%) “PAPERISSIMA SPRINT” (15.2%) BARRA-POLETTI (5%), APRILE-TELESE (7.2%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

renzi marattin conte partita del cuore

Nella serata di ieri, mercoledì 17 luglio 2024, su Rai1 La Partita del Cuore ha interessato 2.165.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Canale5 Segreti di Famiglia ha conquistato 1.630.000 spettatori con uno share del 13.7%. Su Rai2 L’Ispettore Coliandro 8 intrattiene 864.000 spettatori pari al 6.4%. Su Italia1 la 12° stagione di Chicago Fire debutta incollando davanti al video 986.000 spettatori pari al 6.9%. Su Rai3 NewsRoom parte da 784.000 spettatori e il 5.4%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 702.000 spettatori (6.4%).

segreti di famiglia 5

Su La7 La Torre di Babele raggiunge 487.000 spettatori e il 3.5%. Su Tv8 Pechino Express ottiene 296.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Quattro matrimoni e un funerale raduna 534.000 spettatori (4.1%). Sul 20 300 arriva a 309.000 spettatori (2.2%). Su Rai4 Trauma è scelto da 191.000 spettatori (1.3%). Su Iris Un viaggio indimenticabile è seguito da 296.000 spettatori pari al 2.4%. Su RaiMovie Un sogno chiamato Florida sigla 172.000 spettatori (1.2%). Su RaiPremium Candice Renoir è la scelta di 185.000 spettatori con l’1.3%. Su La5 Bounce fa sintonizzare 241.000 spettatori (1.7%).

Access Prime Time

Su Rai1 Techetechetè arriva a 2.716.000 spettatori (17.6%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.336.000 spettatori pari al 15.2%. Su Rai2 TG2 Post raduna 569.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.163.000 spettatori (7.6%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 827.000 spettatori (5.7%) e Un Posto al Sole appassiona 1.450.000 spettatori (9.3%).

la russa schlein

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 747.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 734.000 spettatori e il 4.7% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.110.000 spettatori (7.2%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 463.000 spettatori pari al 3.1%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 601.000 spettatori (3.9%). Su RealTime Casa a Prima Vista raccoglie 445.000 spettatori (2.9%).

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.084.000 spettatori pari al 22.4%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.877.000 spettatori pari al 24.5%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.113.000 spettatori (13%), mentre The Wall ha convinto 1.694.000 spettatori (15.4%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (450.000 – 5.3%), N.C.I.S. Los Angeles totalizza 349.000 spettatori con il 3.3% e S.W.A.T. 364.000 spettatori con il 2.7%.

newsroom di monica maggioni

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 324.000 spettatori (3.3%) e FBI: Most Wanted raccoglie 412.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.926.000 spettatori (15.7%). A seguire Blob segna 720.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 Terra Amara interessa 475.000 spettatori (3.5%). Su La7 Padre Brown raduna 155.000 spettatori pari all’1.5%. Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 295.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 480.000 spettatori con il 3.7%.

Daytime Mattina

la russa partita del cuore 3

Su Rai1 Tg1Mattina Estate interessa 511.000 spettatori con il 15.7% (all’interno il TG1 delle 8 a 867.000 e il 20.3%). A seguire Unomattina Estate intrattiene 668.000 spettatori con il 17.9%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 544.000 spettatori con il 20.7% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.070.000 spettatori con il 25.3%. A seguire Morning News raccoglie 683.000 spettatori con il 18.7% nella prima parte e 614.000 spettatori con il 17.6% nella seconda parte. Su Rai2 Il ladro di cardellini dà il buongiorno a 60.000 spettatori (1.6%).

segreti di famiglia 3

A seguire TG2 Mattina delle 8:30 raggiunge 83.000 spettatori (2%) e Radio2 Happy Family è visto da 96.000 spettatori (2.7%), mentre TG2 Dossier arriva a 75.000 spettatori (2.1%) e TG2 Flash a 167.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Una Mamma per Amica segna 70.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio e 140.000 spettatori (3.5%) nel secondo episodio, mentre Station 19 sigla 97.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio e 115.000 spettatori (3.3%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. New York totalizza 117.000 spettatori (3%) nel primo episodio. Su Rai3, dopo una presentazione (110.000 – 2.5%), Agorà Estate intrattiene 131.000 spettatori (3.4%) e 87.000 spettatori (2.5%) nella parte Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 131.000 spettatori (3.7%).

Su Rete4 La Ragazza e l’Ufficiale ha raccolto 63.000 spettatori (1.5%) e Love Is In The Air è visto da 78.000 spettatori (2.1%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 194.000 spettatori (5.5%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 140.000 spettatori (4.5%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 a 209.000 spettatori (5.6%), 205.000 spettatori (5.2%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 231.000 spettatori (6.5%).

Daytime Mezzogiorno

renzi schlein

Su Rai1 Camper in Viaggio raccoglie 915.000 spettatori (17.6%), mentre Camper arriva a 1.520.000 spettatori (17%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.230.000 spettatori con il 19.1%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (153.000 – 3.6%), La nave dei sogni – Cambogia raduna 308.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 227.000 spettatori (4%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 771.000 spettatori (6.9%) e 588.000 spettatori (5.2%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 192.000 spettatori (4%) e il TG3 delle 12 informa 519.000 spettatori (8%).

A seguire Quante Storie conquista 403.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 353.000 spettatori (3.4%) nella seconda parte, mentre Passato e Presente è seguito da 365.000 spettatori (3.2%). Su Rete4 Everywhere I Go – Coincidenze d’Amore totalizza 174.000 spettatori pari al 3.9%. Dopo il TG, Detective in Corsia raduna 358.000 spettatori pari al 3.5%.

Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 264.000 spettatori con il 5.6% nella prima parte e 387.000 spettatori con il 4.2% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 184.000 spettatori (3.3%) e 4 Ristoranti 341.000 spettatori (3.3%). Sul Nove, dopo Alta Infedeltà (60.000 – 1.2%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 101.000 spettatori (1.2%) nel primo episodio e 216.000 spettatori (1.9%) nel secondo episodio.

segreti di famiglia 2

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.078.000 – 18.9%), Un Passo dal Cielo ha collezionato 1.192.000 spettatori con l’11.8% nel primo episodio e 1.109.000 spettatori con il 13.3% nel secondo episodio. Dopo una breve edizione del TG1 (1.086.000 – 13.7%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.561.000 spettatori con il 20.7%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.190.000 spettatori pari al 19.8%, Endless Love incolla davanti al video 2.122.000 spettatori pari al 20.3%, The Family raduna 1.731.000 spettatori pari al 19.2% e La Promessa segna 1.558.000 spettatori pari al 19%.

la partita del cuore 66

A seguire Pomeriggio Cinque News intrattiene 1.069.000 spettatori pari al 14.7% nella prima parte e 975.000 spettatori pari al 12.9% nella seconda parte (I Saluti a 936.000 e l’11.7%). Su Rai2 il Tour de France totalizza 722.000 spettatori pari al 7.4% nel Tour in Diretta e 1.336.000 spettatori pari al 16.2% nel Tour all’Arrivo, mentre Tour Replay arriva a 564.000 spettatori pari al 7.7%. Su Italia1, dopo Backstage Battiti Live (530.000 – 4.8%), I Simpson ha raccolto 440.000 spettatori (4.1%) nel primo episodio e 424.000 spettatori (4.2%) nel secondo episodio, mentre I Griffin 323.000 spettatori (3.6%). A seguire Lethal Weapon raduna 287.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e 353.000 spettatori (4.5%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist arriva a 338.000 spettatori (4.5%).

presentazione newsroom 1

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.901.000 spettatori (17.6%), mentre Question Time coinvolge 310.000 spettatori (3.6%), Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla 304.000 spettatori (3.9%) e Overland interessa 626.000 spettatori (8.4%) A seguire Geo Magazine conquista 684.000 spettatori (8.4%). Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 729.000 spettatori con il 7.4%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 464.000 spettatori con il 5.6%. A seguire Il vigile sigla 290.000 spettatori con il 3.7%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 225.000 spettatori pari al 2.5%, mentre The Royals arriva a 115.000 spettatori pari all’1.5%.

nazionale politici partita del cuore

Su Tv8 Allenamento con la morte segna 229.000 spettatori (2.3%), Una guida per innamorarsi 193.000 spettatori (2.4%) e Una dolce estate 214.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Faking It – Bugie Criminali interessa 202.000 spettatori (2.2%), mentre Ombre e Misteri raduna 118.000 spettatori (1.4%) nel primo episodio e 126.000 spettatori (1.7%) nel secondo episodio. A seguire Little Big Italy è scelto da 292.000 spettatori (3.4%).

segreti di famiglia 1

Seconda Serata

Su Rai1 Filming Italy Sardegna Festival è scelto da 317.000 spettatori con l’8%. Su Canale5 Station 19 è visto da 450.000 spettatori (9.9%) e TG5 Notte arriva a 250.000 spettatori (9.1%). Su Rai2 Professor T raccoglie 231.000 spettatori pari al 2.9%. Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale segna 431.000 spettatori con il 4.3%. A seguire Le Iene presentano: Vite Spericolate conquista 237.000 spettatori con il 3.6%. Su Rai3 TG3 Linea Notte Estate interessa 324.000 spettatori (3%), mentre Delitti in Famiglia raduna 307.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 Whiskey Cavalier è la scelta di 156.000 spettatori (5%). Su La7 Rappresaglia è visto da 126.000 spettatori (1.9%) e TGLa7 Notte sigla 42.000 spettatori (1.4%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 2.566.000 (22.8%)

Ore 20:00 3.116.000 (22.4%)

TG2

Ore 13:00 1.233.000 (11.4%)

Ore 20:30 822.000 (5.5%)

matteo renzi elly schlein

TG3

Ore 14:25 1.303.000 (12.6%)

Ore 19:00 1.336.000 (12.9%)

TG5

Ore 13:00 2.572.000 (23.5%)

Ore 20:00 2.803.000 (19.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.191.000 (13.1%)

Ore 18:30 445.000 (5.4%)

TG4

Ore 11:55 319.000 (4.9%)

Ore 18:55 468.000 (4.5%)

TGLA7

Ore 13:30 631.000 (5.6%)

Ore 20:00 620.000 (4.8%)

mateo renzi e luigi marattin con giuseppe conte e ettore licheri