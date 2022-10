PIPPITEL! BOOM DEL “GRANDE FRATELLO VIP” SU CANALE5: LA CAZZIATA DI SIGNORINI AI BULLI DI MARCO BELLAVIA FA SEGNARE IL RECORD AL PROGRAMMA CHE TOCCA IL 25.1% - SU RAI1 LA FICTION “SOPRAVVISSUTI” AL 19.6% - SU RAI2 IL CUCUZZARO DI “STASERA TUTTO È POSSIBILE” FA L’8.2% - SU RAI3 “PRESA DIRETTA” AL 4.7%, SU RETE4 “QUARTA REPUBBLICA” AL 5.8% - AMADEUS FA IL 22.3% SUPERA “STRISCIA” CHE SI FERMA AL 18.4% - PALOMBA (5.6%), GRUBER (7.9%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

grande fratello vip 7

Nella serata di ieri, lunedì 3 ottobre 2022, su Rai1 – dalle 21.40 alle 23.36 – la fiction Sopravvissuti ha appassionato 3.623.000 spettatori pari al 19.6% (primo episodio: 4.038.000 – 19.8%; secondo episodio: 3.193.000 – 19.4%, qui la recensione, qui le anticipazioni). Su Canale 5 – dalle 21.50 all’1.19 – la puntata sul caso Bellavia di Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 3.313.000 spettatori pari al 25.1% di share (Night di 6 minuti: 1.273.000 – 32.4%, Live di 10 minuti: 900.000 – 25.4%). Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.325.000 spettatori pari all’8.2% di share (presentazione di 11 minuti: 1.017.000 – 4.8%). Su Italia 1 Colombiana ha intrattenuto 1.062.000 spettatori (5.5%).

grande fratello vip 6

Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 909.000 spettatori pari ad uno share del 4.7% (presentazione: 978.000 . 4.6%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 879.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 Al Vertice della Tensione ha registrato 564.000 spettatori con uno share del 3%. Su Tv8 la quarta stagione di Gomorra – La Serie segna 258.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 404.000 spettatori con il 2%. Sul 20 Pacific Rim ha ottenuto 320.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai4 Savage Dog – Il selvaggio registra 308.000 spettatori con l’1.5%. Su Rai Movie Per Qualche Dollaro in Più segna 435.000 spettatori con il 2.3%. Su Iris Ocean’s 13 segna 330.000 spettatori con l’1.7%.

grande fratello vip 8

Ascolti TV Access Prime Time

Striscia al 18.4% prima del GF Vip e col ritorno della Incontrada.

Su Rai1 Soliti Ignoti raccoglie 4.790.000 spettatori con il 22.3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.953.000 spettatori con uno share del 18.4%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 921.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia1 NCIS New Orleans ha registrato 1.194.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.294.000 spettatori (6.2%).

sopravvissuti 9

Un Posto al Sole ha appassionato 1.562.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.167.000 individui all’ascolto (5.6%), nella prima parte, e 1.076.000 spettatori (5%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.709.000 spettatori (7.9%). Su Tv8 100% Italia ha divertito 393.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 566.000 spettatori con il 2.7%. Su Iris Walker Texas Ranger segna 442.000 spettatori con il 2.1%. Su La5 Uomini e Donne segna 420.000 spettatori con il 2% (finale: 365.000 – 1.7%).

Preserale

In crescita NCIS.

grande fratello vip 5

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.734.000 spettatori (23.3%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 4.438.000 spettatori (27.8%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.766.000 spettatori (16.4%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.986.000 spettatori (19.5%). Su Rai2 Hawaii Five O ha raccolto 531.000 spettatori (3.8%) mentre Blue Bloods ha raccolto 741.000 spettatori (4%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 405.000 spettatori con il 3.1%. NCIS ha ottenuto 802.000 spettatori (4.4%).

grande fratello vip 4

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.397.000 spettatori con il 13.9%. Blob segna 869.000 spettatori con il 4.6%. Via dei Matti N 0 segna 795.000 spettatori con il 3.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 753.000 individui all’ascolto (3.8%). Su La7 il game show Lingo – Parole in Gioco ha raccolto 145.000 spettatori (share dell’1%). Su Tv8 Celebrity Chef raccoglie 389.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Cash or Trash registra 297.000 spettatori con l’1.7%.

Daytime Mattina

Salda la leadership di Mattino Cinque.

grande fratello vip 3

Su Rai1 TgUnoMattina Rassegna Stampa ha raccolto 253.000 spettatori con il 10.8%. TgUnoMattina ha raccolto 676.000 spettatori con il 14.9%; all’interno il TG1 delle 8 ha informato 1.006.000 spettatori con il 20.2%. Uno Mattina dà il buongiorno a 730.000 telespettatori con il 17.9%. La prima parte di Storie Italiane ha convinto 704.000 spettatori con il 19.2%. Su Canale5 il TG5 Mattina ha informato 1.116.000 spettatori con il 22.5%. A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 898.000 spettatori con il 20.8%, nella prima parte, e 793.000 spettatori con il 21.6% nella seconda parte.

sopravvissuti 10

Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 194.000 spettatori con il 4.6%. TG2-Flash ha informato 303.000 spettatori con l’8%. Su Italia 1 Chicago Med ottiene un ascolto di 80.000 spettatori (1.8%), nel primo episodio, e 60.000 spettatori (1.6%), nel secondo episodio. CSI: NY ha ottenuto 92.000 spettatori con il 2.4%. Su Rai3 Buongiorno Regione segna 542.000 spettatori con l’11.5%. Agorà convince 312.000 spettatori pari al 7.1% di share (Presentazione: 318.000 – 6.4%; Agorà Extra: 211.000 – 5.7%). La presentazione di Elisir segna 199.000 spettatori con il 5.4%. Su Rete 4 Rizzoli & Isles registra una media di 55.000 spettatori (1.5%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 121.000 spettatori con il 3.4%, nelle News, e 182.000 spettatori con il 4%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 184.000 spettatori pari al 5%.

grande fratello vip 9

Daytime Mezzogiorno

I Fatti Vostri tocca il 9.7% nella prima parte.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 708.000 spettatori con il 16.1%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.574.000 spettatori con il 17.3%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.317.000 telespettatori con il 20.5%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (294.000 – 7.4%), I Fatti Vostri raccoglie 482.000 spettatori (9.7%), nella prima parte, e 769.000 spettatori (8.9%) nella seconda parte. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 162.000 spettatori con il 2.9%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip segna 612.000 spettatori con il 5.5%. Sport Mediaset ha ottenuto 839.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3 Elisir raccoglie 242.000 spettatori con il 5.3%.

grande fratello vip 2

A seguire il TG3 delle 12 ha ottenuto 697.000 spettatori (9.9%). Quante Storie ha raccolto 630.000 spettatori (5.8%). Passato e Presente ha interessato 519.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete4 Monk ha appassionato 50.000 spettatori con l’1.1%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 200.000 spettatori con il 2.2%. La Signora in Giallo ha ottenuto 623.000 (5.2%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 317.000 spettatori con share del 6.9% nella prima parte, e 440.000 spettatori con il 4.7% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

grande fratello vip 12

Daytime Pomeriggio

Amici e Il Paradiso delle Signore si spartiscono oltre il 45% di share.

Su Rai1 dopo il TG1 Economia (2.539.000 – 20.6%), Oggi è un Altro Giorno ha ottenuto 1.542.000 spettatori con il 15.8% (presentazione di 21 minuti: 1.638.000 – 14.1%). Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.770.000 spettatori con il 22.5%. Dopo il TG1 (1.368.000 – 17.8%), Vita in Diretta ha raccolto 1.747.000 spettatori con il 20.8% (presentazione: 1.482.000 – 19.8%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.504.000 spettatori con il 20%. Una Vita ha convinto 2.266.000 spettatori con il 19.8% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.639.000 spettatori con il 27.2% (finale: 2.036.000 – 24.7%).

sopravvissuti 1

La striscia quotidiana di Amici ha raccolto 1.921.000 spettatori con il 24.4%. Il daytime di Grande Fratello Vip 7 segna 1.787.000 spettatori con il 22.9%. Un Altro Domani ha ottenuto un ascolto medio di 1.380.000 spettatori pari al 18.3% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.507.000 spettatori con il 18.4% (presentazione di 10 minuti: 1.247.000 – 17.2%, Saluti 1.430.000 – 15%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 584.000 spettatori con il 5.3%. Bella Mà segna 262.000 spettatori con il 3.2% (Saluti: 267.000 – 3.5%). Castle ha interessato 239.000 spettatori con il 3.1%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 552.000 spettatori (4.7%), nel primo episodio, 593.000 spettatori (5.4%), nel secondo episodio, e 519.000 spettatori (5.1%), nel terzo episodio.

grande fratello vip 11

NCIS Los Angeles ha interessato 341.000 spettatori con il 4%, nel primo episodio, e 331.000 spettatori con il 4.3%, nel secondo episodio. The Mentalist segna 263.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.084.000 spettatori con il 17.4%. Nel Mare ci sono i Coccodrilli ha coinvolto 156.000 spettatori pari all’1.9%. Aspettando… Geo ha raccolto 409.000 spettatori con il 5.3%. Geo ha registrato 802.000 spettatori con il 9.4%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 763.000 spettatori con il 7%. TG4 Diario del Giorno ha interessato 356.000 spettatori con il 4.4%. Su La7 preceduto da una presentazione (309.000 – 2.7%), Tagadà ha interessato 323.000 spettatori con il 3.5% (Focus: 245.000 – 3.1%). Padre Brown ha raccolto 105.000 spettatori (1.4%), e 126.000 spettatori (1.4%). Su TV8 il film Ritratto d’Amore ha raccolto 196.000 spettatori con il 2.4%.

grande fratello vip 10

Seconda Serata

Re Start al 5% nella seconda serata di Rai2.

Su Rai1 Cose Nostre è stato seguito da 788.000 spettatori con l’8.3% di share. Il ritorno di S’è Fatta Notte segna 286.000 spettatori con il 5.1%. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 649.000 spettatori pari ad uno share del 23.4%. Su Rai2 Re Start segna 276.000 spettatori con il 5%. Su Rai 3 Dottori in Corsia segna 453.000 spettatori con il 3.5%. A seguire il Tg3 Linea Notte segna 356.000 spettatori con il 4.8%. Su Italia1 Pressing Lunedì è visto da 301.000 spettatori con il 5.3% (presentazione: 438.000 – 3.7%). Su Rete 4 Motive è stato scelto da 122.000 spettatori con il 2.9% di share. Su La7 Il Pap’occhio segna 103.000 spettatori con l’1.4%.

grande fratello vip 1

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.259.000 (25.9%)

Ore 20.00 5.250.000 (26.7%)

TG2

Ore 13.00 1.773.000 (15.2%)

Ore 20.30 1.428.000 (6.8%)

TG3

Ore 14.25 1.286.000 (11.5%)

Ore 19.00 1.878.000 (13.3%)

TG5

Ore 13.00 2.737.000 (23.2%)

Ore 20.00 4.129.000 (20.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.066.000 (11.6%)

Ore 18.30 521.000 (5.1%)

giovanni ciacci eliminato dal gf vip

TG4

Ore 12.00 243.000 (3.7%)

Ore 18.55 682.000 (4.6%)

TGLA7

Ore 13.30 514.000 (4.1%)

Ore 20.00 1.120.000 (5.6%)

sopravvissuti 8 sopravvissuti 7 sopravvissuti 9