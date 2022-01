PIPPITEL! - SU CANALE 5 LA FINALE DI SUPERCOPPA ITALIANA INTER-JUVENTUS SBANCA E SI PORTA A CASA LA PRIMA SERATA CON IL 33.2% DI SHARE E 7.8 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI 1 “SEI MAI STATA SULLA LUNA?” INCHIODA AL 12.4% - SU RETE 4 ZONA BIANCA AL 4.4%, SU LA 7 GILETTI AL 5.5% - AMADEUS (18.1%), “STRISCINA” (18.7%), PALOMBA (4.9%), GRUBER (6.2%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

finale di supercoppa inter juventus

Nella serata di ieri, mercoledì 12 gennaio 2022, su Rai1 Sei mai Stata sulla Luna? ha conquistato 2.888.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale 5 la finale di Supercoppa italiana Inter-Juventus ha raccolto davanti al video 7.890.000 spettatori pari al 33.2% di share. Su Rai2 Kalipè ha interessato 747.000 spettatori pari al 3.2% di share mentre The Resident .000 (%). Su Italia 1 Biancaneve e il Cacciatore ha catturato l’attenzione di 1.105.000 spettatori (5%).

sei mai stata sulla luna

Su Rai3 Ottilie Von Faber-Castell – Una Donna Coraggiosa ha raccolto davanti al video 1.224.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 808.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 875.000 spettatori con uno share del 3.5% nella prima parte e 754.000 (5.5%) nella seconda. Su TV8 Bruno Barbieri – 4 Hotel ha segnato l’1.7% con 371.000 spettatori mentre sul Nove Barcellona-Real Madrid ha catturato l’attenzione di 274.000 spettatori (1.1%). Su Rai Premium la replica di Non mi Lasciare sigla lo 0.8% con 200.000 spettatori. Su La5 Cinquanta sfumature di Grigio si porta all’1.8% con 411.000 spettatori.

biancaneve e il cacciatore

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.731.000 spettatori con il 18.1%. Su Canale 5 Striscina la Notizina registra una media di 4.636.000 spettatori con uno share del 18.7%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 2.7% con 721.000 spettatori. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.058.000 spettatori con il 4.1%. Su Rai3 Che Succ3de? ha convinto 1.561.000 spettatori pari al 6.3% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.737.000 spettatori pari al 6.6%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.236.000 individui all’ascolto (4.9%) nella prima parte e 1.006.000 (3.8%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.607.000 spettatori (6.2%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 341.000 spettatori con l’1.3% di share. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti è la scelta di 418.000 spettatori pari all’1.6% di share.

kalipe

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.594.000 spettatori (20.2%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.989.000 spettatori (23.8%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.986.000 spettatori con il 17.1% di share e Avanti un Altro! 3.953.000 con il 19.4% di share. Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 659.000 spettatori con il 3.4% e 9-1-1 819.000 (3.6%). Su Italia1 Supercoppa Live segna il 2.7% con 606.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 3.125.000 spettatori con il 14.5% di share e Blob segna 1.098.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.9% con 907.000 spettatori. Su La7 Downton Abbey interessa 160.000 spettatori (0.9%). Su Tv8 4 Hotel fa compagnia a 294.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di 180.000 spettatori (0.9%).

zona bianca

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 567.000 telespettatori con il 12.4% di share nella presentazione e a 1.170.000 (19.5%) nel programma vero e proprio. La prima parte di Storie Italiane interessa a 1.056.000 spettatori (18.1%). Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 1.256.000 spettatori (21%) nella prima parte e 1.095.000 (18.9%) nella seconda. Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 4% con 240.000 spettatori. Su Italia 1 Chicago Fire è la scelta di 107.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio, di 168.000 (2.9%) nel secondo e di 181.000 (2.9%) nel terzo.

finale di supercoppa inter juventus 3

Su Rai3 Agorà convince 491.000 spettatori pari all’8.2% di share e Agorà Extra si porta al 6.6% con 379.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Miami Vice registra 92.000 spettatori con share dell’1.5%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 100.000 spettatori con il 2.7% nelle News e 231.000 (3.9%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 176.000 spettatori pari al 3%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane fa compagnia a 1.124.000 spettatori (16.3%) e E’ Sempre Mezzogiorno a 1.988.000 spettatori (16.8%). Su Canale 5 Forum arriva a 1.716.000 telespettatori con il 18.7%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 593.000 spettatori con il 7.6% nella prima parte e 1.003.000 (8.5%) nella seconda. Su Italia 1 Chicago Justice è la scelta di 177.000 spettatori con il 2.2% di share, il GF Vip interessa a 814.000 spettatori (6%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 863.000 spettatori con il 5.7%. Su Rai3 Elisir è seguito da 521.000 spettatori (7.5%), il TG delle 12 da 1.111.000 spettatori (11.5%), Quante Storie si porta al 5.9% con 796.000 spettatori e Passato e Presente è la scelta di 672.000 spettatori pari al 4.4% di share.

massimo giletti non e' l'arena

Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 182.000 spettatori con l’1.5% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 762.000 spettatori (5.1%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 313.000 spettatori con share del 4.5% nella prima parte e 465.000 spettatori con il 3.9% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 87.000 spettatori (0.9%) e 4 Hotel 157.000 spettatori (1.1%).

Daytime Pomeriggio

finale di supercoppa inter juventus 5

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno intrattiene 2.058.000 spettatori (15.3%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 2.187.000 spettatori (18.3%). La Vita in Diretta informa 2.741.000 spettatori con il 18.7% (presentazione 2.237.000 – 17.7%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.622.000 spettatori (17.1%), Una Vita ha convinto 2.481.000 spettatori con il 16.8% di share mentre Uomini e Donne si porta al 22.1% con 2.866.000 spettatori (finale 2.338.000 – 19.6%). Amici interessa a 2.243.000 spettatori (18.8%) e la striscia del GF Vip a 2.214.000 (18.7%); Love is in the Air interessa a 1.953.000 spettatori (15.7%), Pomeriggio Cinque a 1.692.000 spettatori (12.7%) nella presentazione, a 1.897.000 spettatori (12.9%) nel programma vero e proprio e a 2.094.000 (13.1%) nei saluti finali.

sei mai stata sulla luna 1

Su Rai 2 Ore 14 interessa a 565.000 spettatori (3.9%), Detto Fatto ha convinto 484.000 spettatori con il 4% di share e Good Witch piace a 259.000 spettatori (1.9%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 682.000 spettatori (4.5%) nel primo episodio, 692.000 (4.8%) nel secondo e 617.000 (4.5%) nel terzo. Big Bang Theory è la scelta di 400.000 spettatori (3.3%) e Back to School intrattiene 270.000 spettatori (2.3%).

Su Rai3 il Tg3 Regione informa 2.837.000 spettatori (18.7%) e il Question Time di Rai Parlamento 477.000 spettatori con il 3.8% di share; Geo registra 1.732.000 spettatori con l’11.8% di share (Aspettando Geo 995.000 – 8.2%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.030.000 spettatori con il 7.2%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 306.000 spettatori con il 2.4% e Tagadoc 205.000 (1.6%). Su TV8 Come ti Organizzo il Natale è la scelta di 358.000 spettatori (3.8%).

finale di supercoppa inter juventus 6

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta convince 567.000 spettatori con il 7.9% di share. Su Canale 5 il Tg5 ha totalizzato una media di 529.000 spettatori pari ad uno share dell’8.5%. Su Rai2 Restart segna 250.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 4.5% con 373.000 spettatori. Su Italia1 Cappuccetto Rosso Sangue viene visto da una media di 452.000 ascoltatori con il 6.3% di share. Su Rete4 Blue Jasmine ha segnato il 5.4% con 228.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.665.000 (23.8%)

Ore 20.00 5.971.000 (25.3%)

TG2

Ore 13.00 1.926.000 (13.5%)

Ore 20.30 1.293.000 (5.1%)

TG3

finale di supercoppa inter juventus 8

Ore 14.25 1.805.000 (12.5%)

Ore 19.00 2.510.000 (12.9%)

TG5

Ore 13.00 3.234.000 (22.4%)

Ore 20.00 4.996.000 (21.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.294.000 (10.7%)

TG4

Ore 12.00 278.000 (3%)

Ore 18.55 778.000 (4%)

TGLA7

Ore 13.30 633.000 (4.1%)

Ore 20.00 1.215.000 (5.1%)

inter juventus sei mai stata sulla luna 5 sei mai stata sulla luna 3 finale di supercoppa inter juventus 7