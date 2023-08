PIPPITEL! - SU CANALE5 LA FICTION TURCA “LA RAGAZZA E L’UFFICIALE” CONQUISTA LA SERATA CON IL 15.1% DI SHARE E 1.7 MILIONI DI SPETTATORI. SU RAI1 L’OMAGGIO DI “ULISSE” A PIERO ANGELA SI FERMA AL 10.9% - SU RAI2 “N.C.I.S. HAWAII” ALL’8.4%, SU ITALIA1, LA PARTITA DI COPPA ITALIA MONZA-REGGIANA AL 5.4% - “TECHETECHETÈ” (18.1%), “PAPERISSIMA SPRINT” (16.1%). SU RETE4 SCAMPINI AL 5.7%. SU LA7 APRILE E TELESE AL 5.8%

Marco Zonetti per Dagospia

la ragazza e l'ufficiale 7

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 13 agosto 2023 vedono la rimonta della "turcata" La ragazza e l'ufficiale su Canale5. Con la sua media di 1.733.000 appassionati, equivalente al 15.1% di share, la soap mediorientale stacca nettamente la replica dell'omaggio di Ulisse a Piero Angela che invece, nell'anniversario della scomparsa del divulgatore, si è fermato a 1.245.000 spettatori pari al 10.9%.

ulisse 1

Su Italia1, la partita di Coppa Italia Monza-Reggiana ha segnato 665.000 teste con il 5.4% di share, mentre su Rai3 la replica de Le Ragazze ne ha ottenute 558.000 pari al 4.7%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) La ragazza e l'ufficiale (Canale5) – 1.733.000

2) Ulisse (Rai1) – 1.245.000

3) N.C.I.S. Hawaii (Rai2) – 1.062.000

4) Coppa Italia – Monza-Reggiana (Italia1) – 665.000

5) Lo squalo (Rete4) – 620.000

6) Le ragazze (Rai3) – 558.000

7) Italia's Got Talent - Best of (Tv8) – 403.000

8) Little Big Italy (Nove) – 322.000

9) Marple (La7) – 219.000

la ragazza e l'ufficiale 6

In access prime time, Techetechetè totalizza su Rai1 il 18.1%, mentre Paperissima Sprint su Canale5 cresce al 16.1%. Per l'approfondimento, Controcorrente Estate su Rete4 condotto da Sabrina Scampini segna il 4.9% nella prima parte, e nella seconda con il 5.7% tallona In Onda condotto da Marianna Aprile e Luca Telese su La7 con il loro 5.8%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

ulisse 2

Prima Serata

Rai1: Ulisse 1.245.000 (10.9%). Canale5: La Ragazza e l’Ufficiale 1.733.000 (15.1%). Rai2: NCIS – Unità Anticrimine 895.000 (7.1%), NCIS Hawaii 1.062.000 (8.4%), NCIS Los Angeles 909.000 (7.9%). Italia1: Coppa Italia - Monza-Reggiana 665.000 (5.4%). Rai3: Le Ragazze 558.000 (4.7%), presentazione 655.000 (5.2%). Rete4: Lo Squalo 620.000 (5.4%). La7: Miss Marple 219.000 (2.3%). Tv8: Italia’s Got Talent Best Of 403.000 (3.4%). Nove: Little Big Italy 323.000 (2.8%).

Access Prime Time

la ragazza e l'ufficiale 5

Rai1: Techetechetè 2.263.000 (18.1%). Canale5: Paperissima Sprint 1.999.000 (16.1%). Italia1: Coppa Italia Live 451.000 (3.6%). Rai3: Sapiens – Un Solo Pianeta 527.000 (4.2%). Rete4: Controcorrente 600.000 (4.9%) nella prima parte, 722.000 (5.7%) nella seconda. La7: In Onda 728.000 (5.8%). Tv8: Quattro Ristoranti 420.000 (3.4%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 1.759.000 (20.1%), Reazione a Catena 2.566.000 (25.6%). Canale5: The Wall – I Protagonisti 1.102.000 (12.8%), The Wall 1.408.000 (14.3%). Rai2: NCIS New Orleans 274.000 (2.9%) nel primo episodio, 481.000 (4.3%) nel secondo. Italia1: Coppa Italia - Cosenza-Sassuolo 424.000 (4.3%). Rete4: Tempesta d’Amore 479.000 (4.1%). Rai3: Tgr 1.554.000 (14.7%), Blob 524.000 (4.5%). La7: Uno Strano Scherzo del Destino 117.000 (1.3%).

N.C.I.S. HAWAII

Seconda Serata

Rai1: Speciale Tg1 336.000 (6.7%). Canale5: Station 19 512.000 (9.1%). Rai2: La Domenica Sportiva Estate 419.000 (5.5%). Italia1: Coppa Italia Live 322.000 (3.5%). Din Don – Una Parrocchia in Due 165.000 (3.4%). Rai3: Dario Fo, l’Ultimo Mistero Buffo 151.000 (2.7%). Rete4: Tentacoli 232.000 (4.9%).

DAYTIME

Mattina

la ragazza e l'ufficiale 4

Rai1: Linea Blu 303.000 (11.2%), Tg1 Ore 8.00 627.000 (18%), Weekly (Il meglio di) 700.000 (17.7%) nella prima parte, 749.000 (17.7%) nella seconda, Azzurro – Storie di Mare 828.000 (17.2%), A Sua Immagine 1.084.000 (18.2%). Canale5: Tg5 Mattina 950.000 (25.8%), Ciak Junior 498.000 (12.1%). Viaggiatori 407.000 (9.5%), Santa Messa 702.000(13.9%).

Rai2: Radio 2 Happy Family 135.000 (2.7%). Italia1: Friends 167.000 (4%) nel primo episodio, 176.000 (4%) nel secondo, 183.000 (3.7%) nel terzo, Will and Grace 181.000 (3.5%) nel primo episodio, 172.000 (3.1%) nel secondo. Rai3: Sulla Via di Damasco 69.000 (1.7%), Piedone D’Egitto 179.000 (3.8%). Rete4: Casa Vianello 106.000 (2.1%), 174.000 (3.3%). La7: Omnibus News 90.000 (4.2%). Camera con Vista 64.000 (1.8%).

ulisse il piacere della scoperta

Mezzogiorno

Rai1: Santa Messa 1.228.000 (20.4%), Angelus 1.714.000 (22.2%), Linea Verde Estate 2.228.000 (22.1%), presentazione 1.863.000 (21.3%). Canale5: Le Storie di Melaverde 611.000 (10.7%), 815.000 (12.8%), Melaverde 1.611.000 (18.7%). Rai2: Dream Hotel 333.000 (4.3%). Italia1: Mom 199.000 (3.3%) nel primo episodio, 176.000 (2.7%) nel secondo, 204.000 (2.6%) nel terzo, Sport Mediaset 588.000 (5.5%). Rai3: O Anche No Estate 133.000 (2.1%), Tg3 Ore 12.00 447.000 ( 5.7%), Il Posto Giusto 133.000 (1.2%). Rete4: I Delitti del Cuoco 231.000 (3.9%), Assassinio sul Treno 230.000 (2.2%). La7: Casa Howard 73.000 (0.9%).

Pomeriggio

la ragazza e l'ufficiale 3

Rai1: Ieri, Oggi, Domani 978.000 (10.6%), Dalla Strada al Palco 970.000 (12.2%). Canale5: L’Arca di Noè 2.027.000 (19.1%), Beautiful 1.858.000 (18.2%) nella prima puntata, 1.892.000 (19.9%) nella seconda, Terra Amara 1.610.000 (18.8%), Inga Lindstrom – Una Sposa in Fuga 1.036.000 (13.3%). Rai2: Campionati Mondiali di Ciclismo 815.000 (9.2%), BMX Campionati del Mondo 521.000 (6.8%), Top – Tutto Quanto fa Tendenza 217.000 (2.8%). Italia1: Superman Returns 315.000 (3.6%). Rai3: Tgr 1.557.000 (14.9%), Old Man & Gun 419.000 (4.7%), Kilimangiaro Collection 531.000 (6.8%). Rete4: Lucky Luke – Le Fidanzate di Luke 254.000 (2.8%), Lucky Luke – Il Treno 228.000 (2.7%). La7: I Tartassati 198.000 (2.2%). Tv8: Balla coi Lupi 239.000 (2.8%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.613.000 (24.6%)

20.00 - 2.996.000 (25.7%)

TG2

13.00 - 1.350.000 (12.6%)

la ragazza e l'ufficiale 2

20.30 - 934.000 (7.6%)

TG3

14.25 - 1.266.000 (12.7%)

19.00 - 1.141.000 (12.3%)

TG4

12.00 - 250.000 (3.2%)

18.55 - 380.000 (4%)

TG5

13.00 - 2.382.000 (22.2%)

20.00 - 2.160.000 (18.3%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 879.000 (9.3%)

17.30 - 305.000 (4%)

TGLA7

13.30 - 347.000 (3.3%)

la ragazza e l'ufficiale 1

20.00 - 630.000 (5.4%)