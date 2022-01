PIPPITEL! - SU CANALE5 IL FILM “ATTRAVERSO I MIEI OCCHI” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 14.8% DI SHARE E 3 MILIONI DI SPETTATORI – ALBERTO ANGELA DIVULGA MENO FORTE: SU RAI1 “ULISSE” NON VA OLTRE IL 12.5% - SU RAI2 “UN’ORA SOLA VI VORREI” AL 5.9%, SU ITALIA1 “BACK TO SCHOOL” AL 6.7% - SU RETE4 “FUORI DAL CORO” AL 6.1%, SU LA7 “DIMARTEDÌ” AL 6.3%, SU RAI3 “CARTABIANCA” ANCORA FANALINO DI CODA DEI TALK (5.5%) – AMADEUS (19.6%), “STRISCIA” (16.2%), PALOMBA (4%), GRUBER (8.2%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

ulisse

Nella serata di ieri, martedì gennaio 2022, su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta Viaggio senza Ritorno ha appassionato 2.548.000 spettatori pari al 12.5%. Su Canale 5 la prima tv di Attraverso i Miei Occhi ha raccolto davanti al video 3.040.000 spettatori pari al 14.8% di share. Su Rai2 Un’Ora Sola Vi Vorrei ha interessato 1.333.000 spettatori pari al 5.9% di share.

Su Italia 1 Back To School ha intrattenuto 1.241.000 spettatori con il 6.7% (presentazione: 1.130.000 – 4.6%). Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.099.000 spettatori pari ad uno share del 5.5% (presentazione: 886.000 – 3.7%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.039.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.296.000 spettatori con uno share del 6.3% (DiMartedì Più: 462.000 – 5.8%). Su Tv8 l’esordio della settima stagione in prima tv free di Italia’s Got Talent segna 618.000 spettatori con il 3%.

attraverso i miei occhi 7

Sul Nove Hitman: Agent 47 ha raccolto 320.000 spettatori con l’1.5%. Su Rai4 Captain America: Civil War registra 492.000 spettatori con il 2.4%. Su Iris Le Colline Bruciano segna 585.000 spettatori con il 2.5%. Su Rai Premium La Tempesta raccoglie 423.000 spettatori con l’1.9%. Su La5 la replica di Grande Fratello Vip ha raccolto 214.000 spettatori con l’1.4%. Su Real Time Primo Appuntamento ha ottenuto 457.000 spettatori con il 2%.

ulisse 5

Ascolti TV Access Prime Time

Otto e Mezzo all’8.2% vs Stasera Italia al 4%-3.7%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.833.000 spettatori con il 19.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.996.000 spettatori con uno share del 16.2%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 987.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.341.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.224.000 spettatori (5.2%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.618.000 spettatori (6.5%).

back to school

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 957.000 individui all’ascolto (4%), nella prima parte, e 906.000 spettatori (3.7%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.035.000 spettatori (8.2%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 292.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 463.000 spettatori con l’1.9%. Su Real Time in prima tv Cortesie oper gli Ospiti ha raccolto 411.000 spettatori e l’1.7%. Su Rai Sport la Coppa del Mondo di Sci ha raccolto 414.000 spettatori e l’1.7%. Su La5 Uomini e Donne ha ottenuto 473.000 spettatori con il 2% (finale 346.000 – 1.4%).

Preserale

Bonolis sfiora i 4 milioni.

ulisse 2

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.331.000 spettatori (19.2%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.694.000 spettatori (22.9%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.753.000 spettatori (16.5%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.991.000 spettatori (20%). Su Rai2 – dalle 20.19 alle 20.33 – Il Provinciale ha raccolto 602.000 spettatori (2.5%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 401.000 spettatori con il 2.2%. CSI Miami ha ottenuto 692.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.783.000 spettatori con il 13.1%. Blob segna 1.095.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Stasera Italia Quirinale ha radunato 619.000 individui all’ascolto (2.7%). Su Tv8 4 Hotel raccoglie 272.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove Little Big Italy registra 232.000 spettatori con l’1.1%.

Daytime Mattina

Spicca la seconda parte di Mattino Cinque.

attraverso i miei occhi

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 520.000 telespettatori con l’11%, nella lunga presentazione, e a 994.000 spettatori con il 16.5%. Dopo il breve tg, la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 942.000 spettatori (15.4%). Su Canale5 l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 1.099.000 spettatori con il 18.3%, nella prima parte, e 1.194.000 spettatori con il 19.7% nella seconda parte (I Saluti: .000 – %). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 253.000 spettatori con il 4.2%. Su Italia 1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 152.000 spettatori (2.5%).

cartabianca

Chicago PD segna 207.000 spettatori (3.5%), nel primo episodio, e 246.000 spettatori (3.8%), nel secondo episodio. Su Rai3 TGR Buongiorno Regione segna 747.000 spettatori con il 14%. Agorà convince 449.000 spettatori pari al 7.5% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 381.000 spettatori con il 6.3%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 146.000 spettatori (2.4%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 111.000 spettatori con il 2.9%, nelle News, e 239.000 spettatori con il 4%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 242.000 spettatori pari al 4%.

Daytime Mezzogiorno

Forum stacca E’ Sempre Mezzogiorno.

attraverso i miei occhi 6

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 1.033.000 spettatori con il 14.1%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.734.000 spettatori con il 14.5%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.743.000 telespettatori con il 18.6%. Su Rai2 – dalle 10.29 alle 11.18 – la Coppa del Mondo di Sci segna 298.000 spettatori con il 4.6%. I Fatti Vostri raccoglie 740.000 spettatori (8.5%), nella prima parte dalle 11.31 alle 12.17, e 1.033.000 spettatori (8.8%), nella seconda parte dalle 12.17 alle 12.54. Su Italia 1 Chicago PD ha ottenuto 279.000 spettatori con il 3.3%.

giovanni floris dimartedi'

Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 686.000 spettatori con il 5%. Sport Mediaset ha ottenuto 763.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Elisir segna 426.000 spettatori con il 5.9% (presentazione: 333.000 – 5.4%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 905.000 spettatori (9.3%). Quante Storie ha raccolto 787.000 spettatori (5.8%). Passato e Presente ha interessato 665.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete4 Carabinieri ha appassionato 136.000 spettatori con l’1.9%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 134.000 spettatori con l’1.1%.

La Signora in Giallo ha ottenuto 742.000 (4.9%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 452.000 spettatori con share del 6.1% nella prima parte, e 544.000 spettatori con il 4.5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Vite da Copertina ha raccolto 55.000 spettatori con lo 0.6%. Su Eurosport1 la partita di tennis dei quarti di finale degli Australian Open tra Matteo Berrettini e Gaël Monfils ha raccolto 302.000 spettatori e il 2.5%.

attraverso i miei occhi 5

Daytime Pomeriggio

La maratona di Natale di Tv8 insidia le maratone sulle elezioni del Presidente della Repubblica.

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.985.000 spettatori pari al 14.8% della platea (presentazione di 14 minuti: 2.076.000 – 13.5%). Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.031.000 spettatori con il 17%. Dopo il TG1 (1.604.000 – 13.6%), La Vita in Diretta ha raccolto 1.940.000 spettatori (15.7%), nella presentazione, e 2.367.000 spettatori (16.4%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.557.000 spettatori con il 16.2%.

ulisse 3

Una Vita ha convinto 2.558.000 spettatori con il 17.4% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.981.000 spettatori con il 22.8% (finale: 2.343.000 – 19.4%). Il daytime di Amici ha interessato 1.990.000 spettatori con il 16.8%. La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 1.938.000 spettatori con il 16.5%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.774.000 spettatori pari al 14.5% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.561.000 spettatori con l’11.9%, nella presentazione in onda dalle 17.25 alle 17.46, e a 2.036.000 spettatori con il 13.8% dalle 17.50 alle 18.30 (Saluti: 2.145.000 – 13.5%).

fuori dal coro

Su Rai2 – dalle 12.29 alle 14.25 – la Coppa del Mondo di Sci ha raccolto 816.000 spettatori con il 5.3%. Dalle 14.32 alle 20.19 – la maratona di Speciale TG2 ha ottenuto 436.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 582.000 spettatori (3.9%), nel primo episodio, 669.000 spettatori (4.7%), nel secondo episodio, e 593.000 spettatori (4.3%), nel terzo episodio. Young Sheldon segna 433.000 spettatori (3.5%). Big Bang Theory ha appassionato 407.000 spettatori con il 3.4%. Due Uomini e Mezzo ha interessato 281.000 spettatori con il 2%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.619.000 spettatori con il 17.1%. Il Commissario Rex ha coinvolto 605.000 spettatori pari al 4.9%. Aspettando Geo… ha raccolto 920.000 spettatori con il 7.7%.

attraverso i miei occhi 2

Geo ha registrato 1.624.000 spettatori con l’11.3%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 909.000 spettatori con il 6.4%. Dalle 16.29 alle 18.55, Quarta Repubblica Quirinale ha interessato 343.000 spettatori pari al 2.5%. Su La7 – dalle 14.18 alle 20 - TGLA7 Speciale ha interessato 631.000 spettatori (4.3%). Su TV8 Il Disegno del Natale segna 257.000 spettatori con l’1.8%. Il film delle 15.31 Quando Arriva il Natale ha raccolto 344.000 spettatori con il 2.9%. A seguire Il Menù di Natale segna 304.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai News24 – dalle 14.09 alle 15.58 – I Giorni del Quirinale ha ottenuto 57.000 spettatori con lo 0.4%.

brignano

Seconda Serata

Solo il 5.6% per X Style.

Su Rai1 Porta a Porta – TG1 Speciale è stato seguito da 690.000 spettatori con il 9.2% di share. Su Canale 5 X Style ha totalizzato una media di 595.000 spettatori pari ad uno share del 5.6%. Su Rai2 Bar Stella Shakerato segna 476.000 spettatori con il 4%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 393.000 spettatori con il 5.2%. Su Italia1 Universitari – Molto Più che Amici è visto da 297.000 spettatori (6%). Su Rete 4 il film Colette – Un Amore più Forte di Tutto è stato scelto da 265.000 spettatori con il 6.6% di share.

Telegiornali

attraverso i miei occhi 4

TG1

Ore 13.30 3.754.000 (23.9%)

Ore 20.00 5.519.000 (24%)

TG2

Ore 13.00 1.911.000 (13.4%)

Ore 20.30 1.415.000 (5.8%)

TG3

Ore 14.25 1.584.000 (11%)

Ore 19.00 2.235.000 (11.7%)

TG5

Ore 13.00 2.986.000 (20.5%)

Ore 20.00 4.497.000 (19.4%) Prima Pagina (6 minuti): 4.067.000 – 18.8%

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.182.000 (9.8%)

Ore 18.30 627.000 (3.9%)

TG4

attraverso i miei occhi

Ore 12.00 293.000 (3.1%)

Ore 18.55 736.000 (3.8%)

TGLA7

Ore 13.30 646.000 (4.1%)

Ore 20.00 1.410.000 (6.1%)