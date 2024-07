PIPPITEL! - SU CANALE5 “CORNETTO BATTITI LIVE” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 22.4% DI SHARE E 2.7 MILIONI DI SPETTATORI – LA RAI CI RIFILA LE REPLICHE: SULLA RETE AMMIRAGLIA “MINA SETTEMBRE” FA IL 12.8% - SU RETE4 “QUARTA REPUBBLICA” AL 6%. SU LA7 TELESE-APRILE IN PRIMA SERATA AL 6.5% - “TECHETECHETÈ” (16.9%), “PAPERISSIMA SPRINT” (15.6%), POLETTI-BARRA (4.9%), TELESE-APRILE IN ACCESS (8.1%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

ilary blasi

Nella serata di ieri, lunedì 8 luglio 2024, su Rai1 Mina Settembre in replica ha conquistato 1.952.000 spettatori pari al 12.8%. Su Canale5 – dalle 21.35 alle 0.45 – la prima puntata di Cornetto Battiti Live ha incollato davanti al video 2.707.000 spettatori con uno share del 22.4% (Highlights a 976.000 e il 22.3%). Su Rai2 la nuova serie francese Panda è la scelta di 554.000 spettatori pari al 3.6%. Su Italia1 Io Sono Leggenda è visto da 1.046.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3 Kilimangiaro Estate segna 675.000 spettatori pari al 4.3%.

Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 718.000 spettatori (6%). Su La7 – dalle 21.15 alle 22.36 – In Onda Prima Serata raggiunge 1.083.000 spettatori e il 6.5%. Su Tv8 Viaggi Pazzeschi ottiene 290.000 spettatori con l’1.8% (replica in seconda serata: 193.000 – 1.8%). Sul Nove Con Air sigla 404.000 spettatori con il 2.8%. Sul 20 Shot Em Up: Spara o Muori raduna 316.000 spettatori (1.9%). Su Rai4 4×4 è visto da 265.000 spettatori (1.6%).

mina settembre

Su Iris L’Uomo dei Sogni è scelto da 275.000 spettatori (1.8%). Su RaiMovie Gli Inesorabili registra 234.000 spettatori (1.5%). Su Rai Premium Mad in Italy raccoglie 110.000 spettatori con lo 0.8%. Su La7d Bull ha raccolto 142.000 spettatori e l’1%. Su Real Time Hercai – Amore e Vendetta segna 341.000 spettatori con il 2.2%.

cornetto battiti live 7

Access Prime Time

Cash or Trash si porta oltre il 4%.

Su Rai1 Techetechetè conquista 2.780.000 spettatori pari al 16.9% di share. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.575.000 spettatori pari al 15.6%. Su Rai2 TG2 Post segna 666.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.269.000 spettatori con il 7.8%.

Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.345.000 spettatori (8.2%). Su Rete4 4 di Sera ha radunato 703.000 spettatori con il 4.5%, nella prima parte, e 819.000 spettatori con il 4.9% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.328.000 spettatori (8.1%). Su Tv8 4 Ristoranti in replica raduna 373.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più ha raccolto 671.000 spettatori (4.1%). Su Real Time la replica di Casa a Prima Vista coinvolge 523.000 spettatori (3.2%).

Preserale

marianna aprile luca telese

Bene Rai3.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.958.000 spettatori pari al 20.5% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.941.000 spettatori pari al 24.5%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.377.000 spettatori (15.3%) mentre Caduta Libera ha convinto 1.879.000 spettatori (16.6%). Su Rai2 NCIS – Los Angeles raccoglie 347.000 spettatori (3.2%). SWAT raccoglie 385.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 296.000 spettatori con il 2.9% e F.B.I Most Wanted raccoglie 454.000 spettatori con il 3.4%.

ilary blasi 1

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.040.000 spettatori (15.9%). A seguire Blob segna 894.000 spettatori pari al 6.2% e Caro Marziano raccoglie 913.000 spettatori pari al 6%. Su Rete4 Terra Amara interessa 480.000 spettatori (3.4%). Su La7 Padre Brown raduna 155.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 283.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 478.000 spettatori (3.6%). Su Real Time la replica di Casa a Prima Vista registra 335.000 spettatori con il 2.5%.

mina settembre 2

Daytime Mattina

Successo per Coffee Break.

Su Rai1 TgUnoMattina Estate interessa 544.000 spettatori con il 15.8%. Il TG1 delle 8 è seguito da 956.000 spettatori con il 21.9%. Unomattina Estate intrattiene 615.000 spettatori con il 16%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 534.000 spettatori con il 19.2% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 960.000 spettatori con il 22.3%. Morning News raccoglie 615.000 spettatori con il 15.8% nella prima parte e 518.000 spettatori con il 14% nella seconda parte.

Su Rai2 Radio2 Happy Family è visto da 114.000 spettatori (3%) mentre TG2 Dossier arriva a 126.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Station 19 sigla 142.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e 144.000 spettatori (3.9%) nel secondo episodio. CSI: NY segna 120.000 spettatori e il 3.1%. Su Rai3 la Rassegna Stampa delle 7 ha informato 206.000 spettatori pari al 6.2%. Preceduto da una presentazione (164.000 – 3.8%), Agorà Estate convince 195.000 spettatori con il 4.9% (Extra: 153.000 – 4.2%) mentre Elisir Estate – Il Meglio Di totalizza 128.000 spettatori pari al 3.4%.

cornetto battiti live 6

Su Rete4 Un Altro Domani ha raccolto 19.000 spettatori (0.4%) mentre Mr Wrong Lezioni d’Amore è visto da 81.000 spettatori (2.1%). Tempesta d’Amore segna 188.000 spettatori con il 5.1%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 139.000 spettatori (4.2%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TG La7 a 264.000 spettatori (6.5%), di 219.000 spettatori (5.4%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 265.000 spettatori (7.2%).

Daytime Mezzogiorno

Sport Mediaset al 6.8%.

Su Rai1 Camper in Viaggio raccoglie 745.000 spettatori (14.4%) mentre Camper arriva a 1.417.000 spettatori (15.7%). Su Canale5 Forum in replica totalizza 1.113.000 spettatori con il 18%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raduna 352.000 spettatori (5.1%). Su Italia1 CSI: NY registra un netto di 182.000 spettatori (3.1%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 786.000 spettatori con il 6.8% (Extra: 556.000 – 4.8%). Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 195.000 spettatori (4.1%) e il TG3 delle 12 informa 591.000 spettatori (8.8%).

luca telese marianna aprile in onda 4

Quante Storie conquista 514.000 spettatori (6.1%) e 459.000 spettatori (4.4%). Passato e Presente è seguito da 424.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 Everywhere I Go – Coincidenze d’Amore totalizza 178.000 spettatori (4%). Dopo il TG, La Signora in Giallo realizza un ascolto medio di 549.000 spettatori (5.2%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 327.000 spettatori con il 7.1% nella prima parte e 454.000 spettatori con il 4.9% nella seconda parte chiamata Oggi.

Daytime Pomeriggio

Sei Sorelle segna lo share più alto della giornata per Rai Premium.

cornetto battiti live 5

Su Rai1 dopo il TG1 Economia (2.159.000 – 19.1%), Un Passo dal Cielo ha collezionato 981.000 spettatori con il 9.7%, nel primo episodio, 961.000 spettatori con l’11.6%, nel secondo episodio e 1.012.000 spettatori con il 14%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.125.000 – 16.6%), Estate in Diretta ha raccolto 1.394.000 spettatori (19.9%), nella presentazione, e 1.588.000 spettatori (20.7%). Su Canale5 Beautiful conquista 2.225.000 spettatori pari al 19.5%. A seguire Endless Love incolla davanti al video 1.915.000 spettatori con il 18.2%.

mina settembre 1

The Family ha raccolto 1.698.000 spettatori con il 19.9%. La Promessa ha appassionato 1.4399.000 spettatori (20.3%). Pomeriggio Cinque News ha fatto compagnia a 1.096.000 spettatori (15.8%) nella prima parte e a 928.000 spettatori (12.3%) nella seconda parte (I Saluti a 918.000 e l’11.2%). Su Rai2 Dribbling Europei ha raccolto 558.000 spettatori con il 4.8%. Giro d’Italia Donne interessa 509.000 spettatori (4.8%). A seguire Squadra Speciale Cobra 11 colleziona 314.000 spettatori con il 3.6%, nel primo episodio, e 292.000 spettatori con il 3.9%, nel secondo episodio. Squadra Speciale Stoccarda segna 214.000 spettatori con il 3.1%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 431.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio, 363.000 spettatori (3.5%) nel secondo episodio e 385.000 spettatori (4.3%) nel terzo episodio.

cornetto battiti live 4

Lethal Weapon ha conquistato 279.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio e 293.000 spettatori (4.3%) nel secondo episodio mentre The Mentalist raduna 329.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.114.000 spettatori (19.1%). Il Provinciale coinvolge 513.000 spettatori (6.5%). Overland segna 640.000 spettatori con il 9.1%. Geo Magazine conquista 785.000 spettatori (9.6%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica ha convinto 738.000 spettatori con il 7.6% mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 474.000 spettatori con il 4.6%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 234.000 spettatori (2.8%). Su Tv8 Un marito da addestrare realizza un a.m. di 236.000 spettatori (3.1%). Su Rai Premium Sei Sorelle raccoglie 185.000 spettatori (2.6%), nel primo episodio, e 188.000 spettatori (2.7%), nel secondo episodio.

cornetto battiti live 3

Seconda Serata

Il Premio Biagio Agnes con Venier e Matano al 7.3%.

Su Rai1 Premio Biagio Agnes 2024 sigla 478.000 spettatori con il 7.3%. Su Canale5 TG5 Notte coinvolge 596.000 spettatori (17.6%). Su Rai2 Gli Occhi del Musicista è scelto da 204.000 spettatori (2.6%). Su Italia1 Law & Order: Organized Crime segna 396.000 spettatori con il 4.2%, Law & Order: Unità Speciale ha raccolto 259.000 spettatori con il 4.7%, Law & Order: I due Volti della Giustizia segna 218.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3 Petrolio segna 533.000 spettatori con il 5.2%. TG3 Linea Notte informa 277.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 La Vendetta del Cowboy è la scelta di 126.000 spettatori (4%) nella prima parte rilevata fino all’1.59. Su La7 Sei Felice? segna 232.000 spettatori e il 2.4%.

cornetto battiti live 2

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 2.788.000 (23.9%)

Ore 20:00 3.306.000 (22.9%)

TG2

Ore 13:00 1.326.000 (12%)

Ore 20:30 940.000 (6%)

TG3

Ore 14:25 1.465.000 (14.3%)

Ore 19:00 1.435.000 (13.6%)

TG5

Ore 13:00 2.479.000 (22.1%)

Ore 20:00 2.765.000 (18.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.165.000 (13%)

Ore 18:30 424.000 (5%)

TG4

Ore 11:55 310.000 (4.7%)

Ore 18:55 457.000 (4.3%)

TG LA7

cornetto battiti live 1

Ore 13:30 637.000 (5.5%)

Ore 20:00 1.218.000 (8.3%)