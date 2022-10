PIPPITEL! SU CANALE5 GLI SVIPPATI DELLA CASA DEL “GRANDE FRATELLO VIP” CONQUISTANO LA PRIMA SERATA CON IL 20.8% DI SHARE. SU RAI1 LA FICTION “SOPRAVVISSUTI” NON VA OLTRE IL 15.4% - SU RAI2 IL CUCUZZARO DI “STASERA TUTTO È POSSIBILE” VOLA AL 9.8% - SU RAI3 “PRESA DIRETTA” AL 4.9%, SU RETE4 “QUARTA REPUBBLICA” (6.2%) – AMADEUS CON IL 21.8% SUPERA “STRISCIA” AL 16.4% - PALOMBA (5.6%), GRUBER (8.2%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

pamela prati 2

Nella serata di ieri, lunedì 17 ottobre 2022, su Rai1 la fiction Sopravvissuti ha appassionato 2.748.000 spettatori pari al 15.4% (primo episodio: 2.979.000 – 14.9%, secondo: 2.511.000 – 16%). Su Canale 5 – dalle 21.51 all’1.21 – Grande Fratello Vip 7 ha raccolto davanti al video 2.652.000 spettatori pari al 20.8% di share (GF Vip Night: 1.116.000 – 29.5%, Live: 645.000 – 19.8%).

Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.535.000 spettatori pari al 9.8% di share (presentazione di 12 minuti: 1.133.000 – 5.3%). Su Italia 1 The Foreigner ha intrattenuto 1.190.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 930.000 spettatori pari ad uno share del 4.9% (presentazione di 16 minuti: 976.000 – 4.6%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 918.000 spettatori con il 6.2% di share.

sopravvissuti 9

Su La7 Conflitto di Classe ha registrato 462.000 spettatori con uno share del 2.5%. Su Tv8 la quarta stagione di Gomorra – La Serie segna 327.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 516.000 spettatori con il 2.6% (episodio in replica in seconda serata: 236.000 – 2.2%). Sul 20 – dalle 19.44 alle 22.15 – la premiazione del Pallone d’Oro 2022 ha ottenuto 424.000 spettatori con il 2%. Su Rai4 The Condemned – L’isola della morte registra 355.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai Movie C’era una Volta il West segna 406.000 spettatori con il 2.3%. Su Iris Uss Indianapolis segna 459.000 spettatori con il 2.4%. Su La5 Rosamunde Pilcher – L’Eredità di Nostro Padre segna 401.000 spettatori e il 2.1%.

grande fratello vip 6

Ascolti TV Access Prime Time

100% Italia fermo all’1.6%.

Su Rai1 Soliti Ignoti raccoglie 4.706.000 spettatori con il 21.8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.533.000 spettatori con uno share del 16.4%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 810.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 NCIS New Orleans ha registrato 1.371.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.496.000 spettatori (7%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.585.000 spettatori (7.3%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.189.000 individui all’ascolto (5.6%), nella prima parte, e 1.123.000 spettatori (5.2%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.786.000 spettatori (8.2%). Su Tv8 100% Italia ha divertito 352.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 559.000 spettatori con il 2.6%.

stasera tutto e' possibile 2

Preserale

Aumenta divario tra Reazione a Catena e Caduta Libera.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 3.232.000 spettatori (24.4%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 4.762.000 spettatori (28.2%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.786.000 spettatori (15%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.873.000 spettatori (17.8%). Su Rai2 NCIS ha raccolto 432.000 spettatori (2.7%) mentre Una Scatola al Giorno ha raccolto 444.000 spettatori (2.3%).

grande fratello vip 5

Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 445.000 spettatori con il 3.1%. NCIS ha ottenuto 857.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.507.000 spettatori con il 14.1%. Blob segna 982.000 spettatori con il 5%. Via dei Matti N 0 segna 880.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 874.000 individui all’ascolto (4.4%). Su La7 TGLA7 Diario Politico ha raccolto 488.000 spettatori (share del 4.3%). Su Tv8 Celebrity Chef raccoglie 365.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Cash or Trash in replica registra 341.000 spettatori con l’1.8%.

Daytime Mattina

Alle 8 in tre parte dall’1.5%. Rai1, basso con il Tg (nell’attesa di Fiorello), sorpassa sul filo di lana la prima parte di Mattino Cinque.

sopravvissuti 8

Su Rai1 TgUnoMattina Rassegna Stampa ha raccolto 267.000 spettatori con l’11.1%. Il TG1 delle 7 ha informato 386.000 spettatori con l’11.7%. TgUnoMattina ha raccolto 682.000 spettatori con il 14.5%; all’interno il TG1 delle 8 ha informato 972.000 spettatori con il 19.3%. Uno Mattina dà il buongiorno a 875.000 telespettatori con il 20.3%.

La prima parte di Storie Italiane ha convinto 812.000 spettatori con il 19.8%. Su Canale5 il TG5 Mattina ha informato 1.198.000 spettatori con il 23.9%. A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 873.000 spettatori con il 19.6%, nella prima parte, e 828.000 spettatori con il 20.1% nella seconda parte. Su Rai 2 la prima puntata di Alle 8 in tre segna 78.000 spettatori con l’1.5%. Radio 2 Social Club ha raccolto 168.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia 1 Chicago Med ottiene un ascolto di 140.000 spettatori (3%), nel primo episodio, e 171.000 spettatori (4.1%), nel secondo episodio. CSI: NY ha ottenuto 151.000 spettatori con il 3.5%.

pamela prati 1

Su Rai3 Buongiorno Regione segna 572.000 spettatori con l’11.8%. Agorà convince 354.000 spettatori pari al 7.8% di share (Presentazione: 366.000 – 7.2%, Agorà Extra: 283.000 – 6.9%). La presentazione di Elisir segna 230.000 spettatori con il 5.6%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 101.000 spettatori (2.5%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 94.000 spettatori con il 2.7%, nelle News, e 223.000 spettatori con il 4.7%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 230.000 spettatori pari al 5.6%.

presa diretta 2

Daytime Mezzogiorno

Merlino stacca Elisir.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 827.000 spettatori con il 17.2%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.505.000 spettatori con il 16%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.392.000 telespettatori con il 20.5%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 477.000 spettatori (8.8%), nella prima parte, e 745.000 spettatori (8.2%) nella seconda parte. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 267.000 spettatori con il 4.4%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 639.000 spettatori con il 5.6%. Sport Mediaset ha ottenuto 797.000 spettatori con il 6.4%.

grande fratello vip 4

Su Rai3 Elisir raccoglie 256.000 spettatori con il 5.2%. A seguire il TG3 delle 12 ha ottenuto 717.000 spettatori (9.7%). Quante Storie ha raccolto 602.000 spettatori (5.4%). Passato e Presente ha interessato 513.000 spettatori con il 4.1%. Su Rete4 Monk ha appassionato 73.000 spettatori con l’1.5%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 163.000 spettatori con l’1.7%. La Signora in Giallo ha ottenuto 661.000 (5.5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 362.000 spettatori con share del 7.2% nella prima parte, e 509.000 spettatori con il 5.2% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

sopravvissuti 7

Daytime Pomeriggio

Un Altro Domani ai minimi.

Su Rai1 dopo il TG1 Economia (2.677.000 – 22%), Oggi è un Altro Giorno ha ottenuto 1.454.000 spettatori con il 15.2% (presentazione: 1.623.000 – 13.9%). Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.772.000 spettatori con il 22.6%. Dopo il TG1 (1.359.000 – 18.1%), Vita in Diretta ha raccolto 2.033.000 spettatori con il 21.7% (presentazione: 1.501.000 – 19.5%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.296.000 spettatori con il 18.7%. Una Vita ha convinto 2.100.000 spettatori con il 18.3% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.356.000 spettatori con il 25% (finale: 1.828.000 – 22.9%).

grande fratello vip 3

La striscia quotidiana di Amici ha raccolto 1.632.000 spettatori con il 20.9%. Il daytime di Grande Fratello Vip 7 segna 1.423.000 spettatori con il 18.4%. Un Altro Domani ha ottenuto un ascolto medio di 1.038.000 spettatori pari al 13.5% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.312.000 spettatori con il 14.1% (Presentazione di 13 minuti: 1.007.000 – 12.3%, Saluti: 1.377.000 – 12.7%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 539.000 spettatori con il 4.9%. Dalle 15.15 alle 15.24, Bellaquiz segna 201.000 spettatori (2.1%) Bella Mà segna 289.000 spettatori (3.6%). Nei Tuoi Panni ha interessato 228.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 578.000 spettatori (4.9%), nel primo episodio, 632.000 spettatori (5.8%), nel secondo episodio, e 529.000 spettatori (5.3%), nel terzo episodio.

quarta repubblica

NCIS Los Angeles ha interessato 383.000 spettatori con il 4.7%, nel primo episodio, e 335.000 spettatori con il 4.3%, nel secondo episodio. The Mentalist segna 342.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.246.000 spettatori con il 18.9%. #Maestri ha coinvolto 281.000 spettatori pari al 3.4%. Aspettando Geo ha raccolto 387.000 spettatori con il 5%. Geo ha registrato 895.000 spettatori con il 9.4%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 720.000 spettatori con il 6.7%. TG4 Diario del Giorno ha interessato 318.000 spettatori con il 4%. Su La7 preceduto da una presentazione (310.000 – 2.7%), Tagadà ha interessato 480.000 spettatori con il 5.5% (Focus: 452.000 – 5.9%). Su TV8 il film delle 13.48 Colpevole d’Innocenza ha raccolto 334.000 spettatori con il 3%.

Seconda Serata

grande fratello vip 2

Bene Restart.

Su Rai1 Cose Nostre è stato seguito da 540.000 spettatori con il 6.4% di share. S’è Fatta Notte ha interessato 217.000 spettatori con il 4.7%. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 587.000 spettatori pari ad uno share del 20.8%. Su Rai2 Restart segna 332.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai 3 Dottori in Corsia raggiunge 484.000 spettatori e il 3.9%. Tg3 Linea Notte segna 381.000 spettatori con il 5.4%. Su Italia1 Pressing del Lunedì è visto da 283.000 spettatori con il 5.1% (Presentazione: 493.000 – 4.6%). Su Rete 4 Motive è stato scelto da 130.000 spettatori con il 3.2% di share. Su La7 American Hustle – L’Apparenza Inganna segna 140.000 spettatori e il 2.1%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.201.000 (25.7%)

Ore 20.00 5.233.000 (26.2%)

grande fratello vip 1

TG2

Ore 13.00 1.792.000 (15.3%)

Ore 20.30 1.270.000 (5.9%)

TG3

Ore 14.25 1.510.000 (13.4%)

Ore 19.00 2.091.000 (13.8%)

TG5

Ore 13.00 2.572.000 (21.8%)

Ore 20.00 3.816.000 (18.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.171.000 (12.3%)

Ore 18.30 556.000 (4.9%)

TG4

Ore 12.00 236.000 (3.4%)

Ore 18.55 646.000 (4.1%)

TGLA7

carolina marconi

Ore 13.30 533.000 (4.4%)

sopravvissuti 4

Ore 20.00 1.402.000 (6.8%)

sopravvissuti 3 stasera tutto e' possibile 3 stasera tutto e' possibile 1 sopravvissuti 6