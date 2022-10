PIPPITEL! COLETTA, CENTO NE FA E MILLE NE SBAGLIA. IL NUOVO PROGRAMMA DI RAI2 “UNA SCATOLA AL GIORNO” CONDOTTO DA PAOLO CONTICINI È UN FLOP: IL PROGRAMMA, CHE RIENTRAVA NEL PROGETTO DI RISOLLEVARE GLI ASCOLTI DISASTROSI DELLA SECONDA RETE, HA RACIMOLATO IL 2.3%. UN ALTRO “SUCCESSONE” PER IL DIRETTORE DEL PRIME TIME DOPO IL DISASTRO DI DIACO E DI CATTELAN. IN PRIMA SERATA LA CHAMPIONS LEAGUE SU CANALE5 CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 20.1%. CALA MORGANE SU RAI1 (15.5%). LE IENE AL 9.9%...

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

una scatola al giorno 6

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 11 ottobre 2022 vedono, in fascia preserale, il debutto del gioco Una scatola al giorno condotto da Paolo Conticini su Rai2. Programma che rientra nell'ambizioso progetto di risollevare le sorti della Seconda Rete in crisi da anni, Una scatola al giorno ha debuttato - purtroppo per il Direttore del Prime Time Rai Stefano Coletta - con un deludente 2.3% di share con 436.000 spettatori.

una scatola al giorno 2

Conticini nei panni di conduttore, sul quale punta fortemente Coletta, era reduce dal flop collettivo di A grande richiesta, show costosissimo (si parlava di 750mila euro a puntata) voluto dall'ex Direttore di Rai1 che ottenne risultati deludenti e che, con la sua altissima concentrazione di esterni a discapito delle risorse esterne, finì nel 2021 nel mirino di tutte le sigle sindacali Rai nonché del Consigliere di Amministrazione Rai in quota Dipendenti Riccardo Laganà.

Riuscirà Una scatola al giorno - del quale sono previste trenta puntate - a riscattarsi malgrado la partenza non entusiasmante, o andrà ad affiancarsi agli altri nuovi programmi di Rai2, Stasera c'è Cattelan con Alessandro Cattelan e Bella mà di Pierluigi Diaco, che non decollano? Staremo a vedere.

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, martedì 11 ottobre 2022, su Rai1 la fiction francese Morgane – Detective Geniale 2 ha appassionato 2.834.000 spettatori pari al 15.5% (primo episodio: 3.144.000 – 15.2%, secondo episodio: 2.542.000 – 16%). Su Canale 5 l’incontro di Champions League Milan-Chelsea ha raccolto davanti al video 4.165.000 spettatori pari al 20.1% di share (pre e post gara nel complesso: 3.120.000 – 14.9%; nel dettaglio primo tempo: 4.716.000 – 21.5%, secondo tempo: 3.603.000 – 18.6%). Su Rai2 Jumanji – The Next Level ha interessato 722.000 spettatori pari al 3.8% di share.

una scatola al giorno 3

Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.354.000 spettatori con il 9.9% (presentazione di 24 minuti: 1.379.000 – 6.3%). Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 903.000 spettatori pari ad uno share del 5.3% (presentazione di 12 minuti: 880.000 – 4%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 786.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.277.000 spettatori con uno share del 7.4% (diMartedì Più: 392.000 – 6.2%). Su Tv8 Pechino Express segna 604.000 spettatori con il 3.3%. Sul Nove Viva l’Italia ha raccolto 291.000 spettatori con l’1.6%. Su Rai4 Seven Sisters registra 254.000 spettatori con l’1.3%.

le iene

Sul 20 In Darkness raccoglie 420.000 spettatori con il 2.1%. Su Iris Sentieri Selvaggi segna 407.000 spettatori con il 2.2%.Su Rai Premium Mina Settembre 2 ha raccolto 317.000 spettatori con l’1.6%. Su Real Time Primo Appuntamento ha ottenuto 461.000 spettatori con il 2.2%. Su La5 Grande Fratello Vip ha ottenuto 230.000 spettatori con l’1.8%. Su Top Crime The Thing About Pam segna 153.000 spettatori con lo 0.7%. Su Sky Sport Uno l’incontro di Champions League Milan-Chelsea ha interessato 417.000 spettatori e il 2%.

una scatola al giorno 1

Ascolti TV Access Prime Time

Soliti Ignoti al 19.9% contro la Champions.

Su Rai1 Soliti Ignoti raccoglie 4.332.000 spettatori con il 19.9%. Su Canale 5 Striscina la Notizina registra una media di 3.602.000 spettatori con uno share del 17.2%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 634.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 NCIS New Orleans ha registrato 1.344.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.338.000 spettatori (6.4%).

Un Posto al Sole ha appassionato 1.598.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.116.000 individui all’ascolto (5.4%), nella prima parte, e 951.000 spettatori (4.3%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.544.000 spettatori (7.1%). Su Tv8 100% Italia ha divertito 441.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 535.000 spettatori con il 2.5%.

milan chelsea

Preserale

Conticini al 2.3% su Rai2 e all’1.8% sul Nove. Reazione a Catena al 25.6% con un montepremi di 31 euro!

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.987.000 spettatori (22.9%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 4.249.000 spettatori (25.6%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.106.000 spettatori (17.4%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.156.000 spettatori (19.8%). Su Rai2 NCIS ha raccolto 481.000 spettatori (3%) mentre – dalle 19.50 alle 20.32 – la prima puntata di Una Scatola al Giorno ha raccolto 436.000 spettatori (2.3%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 333.000 spettatori con il 2.4%.

morgane 4

NCIS ha ottenuto 713.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.481.000 spettatori con il 14%. Blob segna 965.000 spettatori con il 5%. Via dei Matti N 0 segna 866.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 897.000 individui all’ascolto (4.5%). Su La7 il game show Lingo ha raccolto 153.000 spettatori (share dell’1%). Su Tv8 Celebrity Chef raccoglie 365.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove la replica di Cash or Trash registra 320.000 spettatori con l’1.8%. Su Sky Sport Uno l’incontro di Champions League Maccabi Haifa-Juventus raccoglie 602.000 spettatori e il 3.6%.

Daytime Mattina

Rai1 in calo.

milan chelsea 3

Su Rai1 TgUnoMattina Rassegna Stampa ha raccolto 235.000 spettatori con il 9.7%. TgUnoMattina ha raccolto 672.000 spettatori con il 14.7%; all’interno il TG1 delle 8 ha informato 1.056.000 spettatori con il 21.3%. Uno Mattina dà il buongiorno a 746.000 telespettatori con il 17.8%. La prima parte di Storie Italiane ha convinto 693.000 spettatori con il 17.6%. Su Canale5 il TG5 Mattina ha informato 1.116.000 spettatori con il 22.5%. A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 936.000 spettatori con il 21.6%, nella prima parte, e 856.000 spettatori con il 21.7% nella seconda parte. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 205.000 spettatori con il 4.8%.

le iene

Su Italia 1 Chicago Med ottiene un ascolto di 115.000 spettatori (2.6%), nel primo episodio, e 130.000 spettatori (3.2%), nel secondo episodio. CSI: NY ha ottenuto 141.000 spettatori con il 3.4%. Su Rai3 TGR Buongiorno Regione segna 589.000 spettatori con il 12.4%. Agorà convince 302.000 spettatori pari al 6.8% di share (Presentazione: 325.000 – 6.5%; Agorà Extra: 249.000 – 6.3%). La presentazione di Elisir segna 223.000 spettatori con il 5.6%. Su Rete 4 Rizzoli & Isles registra una media di 85.000 spettatori (2.2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 124.000 spettatori con il 3.4%, nelle News, e 2122.000 spettatori con il 4.6%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 244.000 spettatori pari al 6.1%.

milan chelsea 5

Daytime Mezzogiorno

Ascolti in crescita per La Signora in Giallo che tocca il 5.4% (qui l’addio ad Angela Lansbury).

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto .000 spettatori con il %. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Canale 5 Forum arriva a 1.425.000 telespettatori con il 21.6%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 441.000 spettatori (8.9%), nella prima parte, e 828.000 spettatori (9.2%) nella seconda parte. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 180.000 spettatori con il 3.1%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip segna 699.000 spettatori con il 6.2%.

bella ma

Sport Mediaset ha ottenuto 724.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 Elisir raccoglie 293.000 spettatori con il 6.3%. A seguire il TG3 delle 12 ha ottenuto 812.000 spettatori (11.3%). Quante Storie ha raccolto 702.000 spettatori (6.3%). Passato e Presente ha interessato 523.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete4 Monk ha appassionato 107.000 spettatori con il 2.4%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 163.000 spettatori con l’1.7%. La Signora in Giallo ha ottenuto 637.000 (5.4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 330.000 spettatori con share del 7% nella prima parte, e 473.000 spettatori con il 4.9% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

una scatola al giorno 5

Daytime Pomeriggio

Beautiful sale al 20.9% col ritorno della cattiva Sheila.

Su Rai1 dopo il TG1 Economia (2.333.000 – 19.3%), Oggi è un Altro Giorno ha ottenuto 1.492.000 spettatori con il 15.1% (presentazione di 25 minuti: 1.437.000 – 12.2%). Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.738.000 spettatori con il 21.1%. Dopo il TG1 (1.322.000 – 16.7%), Vita in Diretta ha raccolto 1.911.000 spettatori con il 19.7% (presentazione: 1.506.000 – 18.5%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.555.000 spettatori con il 20.9%. Una Vita ha convinto 2.186.000 spettatori con il 18.7% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.571.000 spettatori con il 26.2% (finale: 2.120.000 – 24.9%).

morgane 3

La striscia quotidiana di Amici ha raccolto 1.892.000 spettatori con il 23%. Il daytime di Grande Fratello Vip 7 segna 1.557.000 spettatori con il 19.4%. Un Altro Domani ha ottenuto un ascolto medio di 1.207.000 spettatori pari al 14.9% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.510.000 spettatori con il 15.4% (Presentazione di 12 minuti: 1.239.000 – 14.7%; Saluti: 1.470.000 – 13.3%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 608.000 spettatori con il 5.4%. Dalle 15.23 alle 16.26, Bella Mà Short segna 224.000 spettatori (2.6%). L’incontro dei Mondiali di Pallavolo femminile Italia-Cina ha interessato 1.038.000 spettatori con l’11.2%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 581.000 spettatori (4.9%), nel primo episodio, 629.000 spettatori (5.6%), nel secondo episodio, e 522.000 spettatori (5.1%), nel terzo episodio. NCIS Los Angeles ha interessato 339.000 spettatori con il 3.9%, nel primo episodio, e 330.000 spettatori con il 4.1%, nel secondo episodio.

una scatola al giorno 4

The Mentalist segna 267.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.282.000 spettatori con il 19.1%. La Grande Storia ha coinvolto 307.000 spettatori pari al 3.6%. Aspettando… Geo ha raccolto 555.000 spettatori con il 6.9%. Geo ha registrato 841.000 spettatori con l’8.4%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 637.000 spettatori con il 5.4%. TG4 Diario del Giorno ha interessato 344.000 spettatori con il 4.1%. Su La7 preceduto da una presentazione (319.000 – 2.8%), Tagadà ha interessato 319.000 spettatori con il 3.5% (Focus: 235.000 – 2.9%). Su TV8 il film Questione di Chimica ha raccolto 208.000 spettatori con il 2.5%.

stasera c'e cattelan 5

Seconda Serata

Cattelan fermo al 3.1% con Mengoni.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 582.000 spettatori con il 9.3% di share. Su Canale 5 Champions League Live ha totalizzato una media di 1.290.000 spettatori pari ad uno share del 12.1% (I Gol: 513.000 – 9%). X Style segna 253.000 spettatori e il 6.4%. Su Rai2 Stasera c’è Cattelan su Rai2 segna 301.000 spettatori con il 3.2% (Ancora 5 Minuti su Rai2: 185.000 – 3.1%).

morgane 2

Generazione Z segna 134.000 spettatori e il 3.6%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 293.000 spettatori con il 4.9%. Su Italia1 il cartone I Griffin è visto da 327.000 spettatori (9.3%), nel primo episodio, e 258.000 spettatori (9.2%), nel secondo episodio. Su Rete 4 Rapimento e Riscatto è stato scelto da 133.000 spettatori con il 4.2% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.088.000 (25%)

Ore 20.00 4.704.000 (24%)

TG2

Ore 13.00 1.628.000 (14.1%)

Ore 20.30 1.185.000 (5.6%)

TG3

morgane 1

Ore 14.25 1.601.000 (13.9%)

Ore 19.00 1.901.000 (12.8%)

TG5

Ore 13.00 2.912.000 (24.9%)

Ore 20.00 4.051.000 (20.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.112.000 (11.6%)

Ore 18.30 466.000 (4.1%)

TG4

Ore 12.00 249.000 (3.7%)

Ore 18.55 636.000 (4.1%)

TGLA7

Ore 13.30 575.000 (4.7%)

bella ma

Ore 20.00 1.092.000 (5.5%)