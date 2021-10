PIPPITEL - COME ANNOIA LA MANNOIA: “LA VERSIONE DI FIORELLA” SU RAI3 ARRANCA AL 2% - IN PRIMA SERATA “TALE E QUALE” (21.8%) BATTE IL “GRANDE FRATELLO VIP (17.2%) – “I SOLITI IGNOTI” (20.5%) – “STRISCIA LA NOTIZIA” (15.5%) - “STASERA ITALIA” (4.9-4.6%) – LILLI GRUBER (6.9%) – IL “TG2 POST” CON IL PISOLINO DI MOLINARI (4,7%) - VIDEO

1 - ASCOLTI TV, ALLARME MANNOIA. LA VERSIONE DI FIORELLA RISTAGNA AL 2%

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 29 ottobre 2021 vedono, in seconda serata, la terza puntata de La versione di Fiorella - programma trisettimanale condotto da Fiorella Mannoia arrancare nuovamente al 2% di share con 307.000 spettatori.

Ideato dalla cantante sempre più influencer politica con i suoi post a commento dell'attualità sui social network; coprodotto con l'esterna Friends & Partners di Ferdinando Salzano; e forte della direzione musicale dello stesso marito della Mannoia, il batterista Carlo Di Francesco (che firma anche il programma come autore), il programma si presenta come "l'almanacco del giorno appena trascorso" e, secondo la conduttrice, dovrebbe andare in onda fino al febbraio 2022.

Il fatto è che, dopo un esordio incoraggiante al 7.4% di share con 1.050.000 spettatori lunedì 25 ottobre (battendo perfino Sette Storie di Monica Maggioni su Rai1), La Versione di Fiorella è crollato nella seconda puntata di giovedì 28 al 2.3% con 338.000 individui all'ascolto e ieri ha fatto anche peggio, non aiutato dal debole traino del docu-film DIA 1991 – Parlare poco, apparire mai, che si è fermato in prima serata a 758.000 spettatori con uno share del 3.4%.

AUDIZIONE DI FRANCO DI MARE IN COMMISSIONE VIGILANZA

Malgrado i dati di ascolto deludenti, la giustificazione per il docu-film - introdotto da uno speciale Frontiere condotto dal Direttore di Rai3 Franco Di Mare - è almeno il suo valore di servizio pubblico, ma La versione di Fiorella è un programma d'intrattenimento per giunta prodotto (quanto costa?) con la solita società esterna, la Friends & Partners, che rappresenta la stessa Mannoia. Vedremo se, la prossima settimana, specie nelle serate di giovedì e venerdì gli ascolti riusciranno a risollevarsi, altrimenti la vediamo dura che possa protrarsi fino al prossimo anno. In tal caso, buonanotte, Fiorellina.

ciro priello tale e quale show

Ascolti TV | Venerdì 29 ottobre 2021. Tale e Quale 21.8% (4,2 mln), Grande Fratello Vip 17.2% (2,6 mln). Le Iene crollano al 6.1% e al di sotto del milione

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, venerdì 29 ottobre 2021, su Rai1 Tale e Quale Show, in onda dalle 21.38 alle 24.04, ha conquistato 4.250.000 spettatori pari al 21.8% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip, in onda dalle 21.44 alle 25.22, ha raccolto davanti al video 2.630.000 spettatori pari al 17.2% di share (Grande Fratello Vip Night 1.193.000 – 26.2% e Grande Fratello Vip Live 735.000 – 18.8%).

the good doctor

Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.226.000 spettatori pari al 5.2% di share mentre The Residence 793.000 (4.2%). Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 990.000 spettatori con il 6.1% (la presentazione, in onda dalle 21.17 alle 21.41, 1.019.000 – 4.3%). Su Rai3 DIA 1991 – Parlare poco, apparire mai ha raccolto davanti al video 758.000 spettatori pari ad uno share del 3.4%.

Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 898.000 spettatori con il 5.2% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 717.000 spettatori con uno share del 4.3%. Su TV8 Gomorra – La Serie ha segnato l’1.9% con 409.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 1.042.000 spettatori (4.7%).

Su Rai Premium la replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore sigla l’1.3% con 287.000 spettatori. Su Iris Una 44 Magnum per l’Ispettore Gallaghan è la scelta di 469.000 spettatori con il 2.2% di share. Su Real Time Bake Off Italia interessa a 650.000 spettatori con il 2.9% di share.

Ascolti TV Access Prime Time

TG2 post col pisolino in diretta al 4.7%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.778.000 spettatori con il 20.5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.610.000 spettatori con uno share del 15.5%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 4.7% con 1.089.000 spettatori.

Su Italia1 NCIS ha registrato 1.113.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Che Succ3de? ha convinto 1.409.000 spettatori pari al 6.3% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.729.000 spettatori pari al 7.4%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.104.000 individui all’ascolto (4.9%) nella prima parte e 1.078.000 (4.6%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.613.000 spettatori (6.9%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 444.000 spettatori con l’1.9% di share e sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 442.000 spettatori con l’1.9%.

Preserale

Bene Scotti.

imma tataranni – sostituto procuratore 2 8

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida del Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.026.000 spettatori (20%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.162.000 spettatori (22.5%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.418.000 spettatori con il 16.8% di share e Caduta Libera 3.603.000 con il 20.1% di share.

Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 401.000 spettatori con il 2.4% e NCIS Los Angeles 776.000 (3.8%). Su Italia1 CSI segna il 2.3% con 466.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 2.952.000 spettatori con il 15.4% di share e Blob segna 1.209.000 spettatori con il 5.9%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4.2% con 880.000 spettatori. Su La7 Gost Whisperer interessa 137.000 spettatori (1%) nel primo episodio e 233.000 (1.3%) nel secondo. Su Tv8 Piatto Ricco fa compagnia a 255.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di 207.000 spettatori (1.1%).

Daytime Mattina

Rai1 e Canale 5 si spartiscono oltre il 38% dello share dalle 8.30 in poi.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 663.000 telespettatori con il 13.6% di share nella presentazione e a 1.041.000 (19.7%) nel programma vero e proprio. La prima parte di Storie Italiane interessa a 990.000 spettatori (19.2%). Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 1.027.000 spettatori (19.6%) nella prima parte, 969.000 (18.8%) nella seconda e 846.000 (16.7%) nei Sauti.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 4.3% con 225.000 spettatori. Su Italia 1 CSI: NY è la scelta di 145.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 Agorà convince 381.000 spettatori pari al 7.3% di share e Agorà Extra si porta al 6.1% con 314.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con The Closer registra 35.000 spettatori con share dello 0.7%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 126.000 spettatori con il 3.2% nelle News e 153.000 (2.9%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 161.000 spettatori pari al 3.1%.

barbara palombelli

Daytime Mezzogiorno

Daniele sfora fino alle 12.22 e segna il 16.6% avvicinandosi a Forum.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane fa compagnia a 1.053.000 spettatori (16.6%) e – dalle 12.22 – E’ Sempre Mezzogiorno a 1.759.000 spettatori (15.7%). Su Canale 5 Forum arriva a 1.315.000 telespettatori con il 17.4%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 463.000 spettatori con il 7.4% nella prima parte e 860.000 (8.9%) nella seconda.

Su Italia 1 CSI: NY è la scelta di 197.000 spettatori con il 3.2% di share, il GF Vip interessa a 658.000 spettatori (5.4%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 697.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Elisir è seguito da 306.000 spettatori (5.4%), il TG delle 12 da 836.000 spettatori (10.3%), Quante Storie si porta al 6.2% con 733.000 spettatori e Le Storie di Passato e Presente è la scelta di 480.000 spettatori pari al 3.5% di share.

Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 210.000 spettatori con il 2% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 638.000 spettatori (4.8%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 228.000 spettatori con share del 4% nella prima parte e 389.000 spettatori con il 3.7% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 68.000 spettatori (1%) e 4 Hotel 177.000 spettatori (1.5%).

Daytime Pomeriggio

La scelta a sorpresa di Uomini e Donne al 23.2%.

imma tataranni – sostituto procuratore 2 7

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno intrattiene 1.527.000 spettatori (11.5%) e lo Speciale TG1 dedicato all’Incontro tra Biden e Draghi è stato seguito da 1.420.000 spettatori (13.4%). La Vita in Diretta Short informa 2.054.000 spettatori con il 17.4%. Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.542.000 spettatori (18.5%), Una Vita ha convinto 2.289.000 spettatori con il 17.3% di share mentre Uomini e Donne si porta al 23.2% con 2.684.000 spettatori (finale 2.112.000 – 20.9%). Amici interessa a 1.984.000 spettatori (20.5%) e la striscia del GF Vip a 1.824.000 (18.9%); Love is in the Air interessa a 1.731.000 spettatori (17.7%), Pomeriggio Cinque a 1.531.000 spettatori (14.9%) nella presentazione, a 1,760.000 spettatori (14.7%) nel programma vero e proprio e a 1.740.000 (13.2%) nei saluti finali. Su Rai 2 Ore 14 interessa a 728.000 spettatori (5.7%), Detto Fatto ha convinto 495.000 spettatori con il 4.9% di share e Mission Beauty piace a 295.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 649.000 spettatori (4.8%) nel primo episodio, 708.000 (5.5%) nel secondo e 556.000 (4.5%) nel terzo. Big Bang Theory è la scelta di 384.000 spettatori (3.7%) e Due Uomini e Mezzo intrattiene 256.000 spettatori (2.5%); il GF Vip interessa a 236.000 spettatori (2%). Su Rai3 il Tg3 Regione informa 2.424.000 spettatori (17.8%) e #Maestri 377.000 spettatori con il 3.6% di share; Geo registra 1.259.000 spettatori con il 11.1% di share (Aspettando Geo 669.000 – 6.9%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 750.000 spettatori con il 5.9%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 306.000 spettatori con il 2.8% e Tagadoc 147.000 (1.5%). Su TV8 Vite da Copertina è la scelta di 159.000 spettatori (1.5%).

Seconda Serata

La Versione di Fiorella al 2%.

Su Rai1 TV7 convince 768.000 spettatori con il 9.5% di share. Su Canale 5 il Tg5 ha totalizzato una media di 606.000 spettatori pari ad uno share del 17.9%. Su Rai2 Onorevoli Confessioni segna 206.000 spettatori con il 2.1%.

Su Rai 3 La Versione di Fiorella segna il 2% con 307.000 spettatori. Su Italia1 I Griffin sono visti da una media di 255.000 ascoltatori con il 4.7% di share nel primo episodio e da 165.000 (4.1%) nel secondo. Su Rete4 Caccia alla Spia – The Enemy ha segnato il 3.9% con 201.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.444.000 (24.9%)

Ore 20.00 5.040.000 (23.8%)

TG2

Ore 13.00 1.894.000 (14.9%)

Ore 20.30 1.553.000 (6.8%)

TG3

Ore 14.25 1.646.000 (12.7%)

Ore 19.00 2.390.000 (14.2%)

TG5

Ore 13.00 2.713.000 (21.1%)

Ore 20.00 4.428.000 (20.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.229.000 (11.9%)

Ore 18.30 678.000 (5%)

TG4

Ore 12.00 329.000 (4.1%)

Ore 18.55 655.000 (3.8%)

TGLA7

Ore 13.30 473.000 (3.4%)

Ore 20.00 1.046.000 (4.9%)