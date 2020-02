PIPPITEL - LA CORRIDA (19.7%) BATTE IL GRANDE FRATELLO VIP (18.5%) -CROLLO GOMEZ SUL NOVE (0.7%) – LILLI GRUBER AL 7.3, PALOMBA AL 5.1 – ‘MATTINO 5’ TIENE TESTA A UNOMATTINA, 'IL PARADISO DELLE SIGNORE' DA RECORD, IN SECONDA SERATA 'PETROLIO' RIPARTE DAL 3.4% - ECCO COME SONO ANDATI 'ZERO ZERO ZERO' E BRESCIA-NAPOLI SU SKY

Nella serata di ieri, su Rai1 la prima puntata de La Corrida – in onda dalle 21.36 alle 23.58 – ha conquistato 4.188.000 spettatori pari al 19.7% di share (qui il confronto con il debutto dello scorso anno). Su Canale5 il tredicesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 4 (qui minuto per minuto cosa è successo) – dalle 21.47 all’1.12 – ha raccolto davanti al video 3.100.000 spettatori con uno share del 18.5% (GF Vip Night dalle 21.47 all’1.12: 1.711.000 – 29.1%). Su Rai2 The Good Doctor 3 ha interessato 1.791.000 spettatori (7.4%). Su Italia1 Renegades – Commando d’assalto ha intrattenuto 1.085.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 La proprietà non è più un furto ha raccolto 362.000 spettatori con l’1.6%.

Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.482.000 spettatori con l’8.1%. Su La7 Propaganda Live ha registrato 986.000 spettatori con uno share del 5.2%. Su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti segna 513.000 spettatori (2.1%). Sul Nove La guerra dei mondi è seguito da 267.000 spettatori con l’1.2%. Su Sky Atlantic/+1, Sky Cinema Uno, on demand comprensivo di Primissime Zero Zero Zero ha ottenuto 257.000 spettatori cumulati (terzo episodio) e 208.000 spettatori cumulati (quarto episodio). Brescia – Napoli, su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, è stata vista in media da 845.000 spettatori cumulati con il 3.4% di share.

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.220.000 spettatori con il 20.4%. Su Canale5 Striscia la Notizia registra una media di 4.562.000 spettatori con uno share del 17.8%. Su Rai2 Tg2 Post ha convinto 1.358.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 CSI Miami 10 ha registrato 990.000 spettatori con il 3.9%. Su Rai3 Nuovi Eroi interessa 1.265.000 spettatori (5.2%), mentre Un Posto al Sole è seguito da 1.628.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.265.000 individui all’ascolto (5.1%) nella prima parte e 1.286.000 spettatori (5%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.849.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 Guess My Age è visto da 654.000 spettatori pari al 2.6%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 324.000 spettatori con l’1.3%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.526.000 spettatori (20.8%), mentre L’Eredità ha raccolto 5.335.000 spettatori (26%). Su Canale5 Avanti il Primo ha raccolto 2.921.000 spettatori pari al 17.9%, mentre Avanti un Altro piace a 3.963.000 spettatori (19.7%). Su Rai2 Blue Bloods 3 ha convinto 796.000 spettatori (4.2%), mentre NCIS 6 ha raccolto 1.103.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 450.000 spettatori (2.5%). A seguire IeneYeh ha totalizzato 529.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 Blob segna 1.003.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 627.000 individui all’ascolto (3.9%) nel primo episodio e 882.000 spettatori (3.9%) nel secondo episodio in onda dopo il tg. Su La7 Body Of Proof ha appassionato 198.000 spettatori (1%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 428.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Sono le Venti arriva a 171.000 spettatori (0.7%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina dà il buongiorno a 902.000 spettatori con uno share del 16.7%; Storie Italiane ha ottenuto 920.000 spettatori (17.8%) nella prima parte. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 939.000 spettatori pari al 16.7% nella prima parte e 920.000 spettatori pari al 17.8% nella seconda parte. Su Rai2 Radio2 Social Club ha raccolto 127.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 Heidi è visto da 196.000 spettatori (3.2%), mentre The Mentalist 2 ottiene un ascolto di 178.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 Agorà convince 517.000 spettatori pari al 9.1% (presentazione a 573.000 e il 9.2%). A seguire Mi Manda Raitre segna 309.000 spettatori con il 6%. Su Rete4 Carabinieri ha raccolto 121.000 spettatori con il 2.3%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 163.000 spettatori con il 3.6%. A seguire Coffee Break ha informato 242.000 spettatori pari al 4.7%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane è seguita da 935.000 spettatori con il 15.5%; La Prova del Cuoco ha raccolto 1.492.000 spettatori (13%). Su Canale 5 Forum arriva a 1.567.000 spettatori con il 18.6%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 425.000 spettatori (6.4%) nella prima parte e 910.000 spettatori (8.4%) nella seconda parte. Su Italia 1 il secondo episodio di The Mentalist 2 piace a 367.000 spettatori (4.8%). A seguire, dopo Studio Aperto, il Grande Fratello Vip 4 ha ottenuto 1.062.000 spettatori con il 7.7% e Sport Mediaset 1.083.000 (7.1%). Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 355.000 spettatori (5.7%); Quante Storie convince 776.000 spettatori (5.8%); Passato e Presente incolla 594.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 123.000 spettatori con l’1.9% nella prima parte e 178.000 spettatori (1.5%) nella seconda parte in onda dopo il tg. A seguire La Signora in Giallo arriva a 643.000 spettatori (4.4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 376.000 spettatori con il 6.1% nella prima parte e 556.000 spettatori con il 4.7% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Record per Il Paradiso delle Signore al 17%.

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 2.024.000 spettatori pari al 14.9% della platea; Il Paradiso delle Signore ha raccolto 1.879.000 spettatori (17%). A seguire La Vita in Diretta è seguita da 2.077.000 spettatori con il 16.3% (presentazione a 1.551.000 e il 14.3%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.546.000 spettatori con il 17%;

Una Vita ha convinto 2.377.000 spettatori con il 16.5%; Uomini e Donne è stato seguito da 2.175.000 di spettatori con il 17.2% (Uomini e Donne – Finale a 1.796.000 e il 16.3%); il Grande Fratello Vip 4 arriva a 1.906.000 spettatori (17.7%), mentre Amici 19 ne conquista 2.112.000 (20.1%). A seguire Il Segreto ha ottenuto 2.062.000 spettatori con il 19% e Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.818.000 spettatori pari al 15.4% nella prima parte, 2.237.000 spettatori pari al 16.2% nella seconda parte e 2.262.000 spettatori pari al 14.8% nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Detto Fatto ha raccolto 682.000 spettatori (5.4%), mentre Castle ha interessato 394.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 778.000 spettatori (5.3%) nel primo episodio, 873.000 spettatori (6.2%) nel secondo episodio e 763.000 spettatori (5.8%) nel terzo episodio; Big Bang Theory 3 segna 591.000 spettatori (4.9%); il Grande Fratello Vip 4 sigla 204.000 spettatori (1.6%). Su Rai3 Geo è stato seguito da 1.433.000 spettatori con l’11% (Aspettando Geo a 768.000 e il 7.2%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 1.016.000 spettatori con il 7.3%. Su La7 Tagadà ha interessato 547.000 spettatori (4.6%) e Tagadà Speciale 410.000 (3.2%). Su Tv8 Vite da Copertina ha intrattenuto 182.000 spettatori (1.4%).

Seconda Serata

Su Rai1 Tv7 è stato seguito da 861.000 spettatori con uno share del 9%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 712.000 spettatori pari al 17%. Su Rai2 The Resident 6 segna 851.000 spettatori (4.5%), mentre Petrolio Files piace a 381.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Full Metal Jacket è visto da 416.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 399.000 spettatori con il 4%. Su Rete4 Donnavventura è stato scelto da 325.000 spettatori con il 5.8%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.391.000 (22.2%)

Ore 20.00 6.276.000 (26.8%)

TG2

Ore 13.00 2.089.000 (14.7%)

Ore 20.30 1.870.000 (7.6%)

TG3

Ore 14.25 1.639.000 (11.5%)

Ore 19.00 2.487.000 (13.2%)

TG5

Ore 13.00 3.019.000 (21%)

Ore 20.00 4.663.000 (19.7%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.649.000 (14%)

Ore 18.30 756.000 (4.9%)

TG4

Ore 12.00 342.000 (3.7%)

Ore 18.55 864.000 (4.6%)

TGLA7

Ore 13.30 662.000 (4.4%)

Ore 20.00 1.261.000 (5.4%)

Ascolti TV per fasce auditel (share %)

RAI 1 17.73 17.56 16.81 15.25 15.87 22.95 19.72 16.02

RAI 2 5.44 2.25 3.77 7.86 5.39 4.26 6.91 4.65

RAI 3 6.4 11.51 6.76 8.35 7.16 10.43 3.34 2.12

RAI SPEC 6.78 8.68 8.02 5.78 7 6.06 6.5 6.64

RAI 36.35 40 35.37 37.23 35.42 43.69 36.47 29.43

CANALE 5 17.75 16.82 18.03 18.08 17.26 18.64 16.21 20.2

ITALIA 1 4.27 2.52 3.6 7.48 3.28 2.66 4.21 4.65

RETE 4 4.92 0.97 2 4.61 4.23 3.91 5.89 8.41

MED SPEC 7.38 7.76 7.57 5.7 7.81 6.35 7.74 7.89

MEDIASET 34.32 28.07 31.19 35.86 32.58 31.57 34.04 41.16

LA7 4.77 4.65 5.45 4.6 4.66 3.08 5.79 5.66

SATELLITE 14.37 15.16 15.91 12.81 16.44 12.64 14.23 14.36

TERRESTRI 10.19 12.12 12.08 9.49 10.89 9.02 9.46 9.4

ALTRE RETI 24.57 27.29 27.99 22.3 27.34 21.66 23.69 23.75