PIPPITEL! IL DEBUTTO DI “TALE E QUALE SHOW” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 21.1% CONQUISTA LA PRIMA SERATA, MA VIENE TALLONATO DALLA FICTION “VIOLA COME IL MARE” (20.4%) – IL PROGRAMMA DI CONTI CALA RISPETTO ALL’ANNO SCORSO, NONOSTANTE RAI2 E RAI3 FOSSERO STATE “SPENTE”. SVENTURATA COINCIDENZA O SCELTA DEL SUPERDIRETTORE PRIME TIME COLETTA? CROZZA VOLA AL 6.2% E SUPERA LA PARROCCHIETTA DI “PROPAGANDA” (6.1%) – “QUARTO GRADO” AL 7.1% – NEL POMERIGGIO “BELLA MÀ” CONTINA A FARE NUMERI DA CIRCOLETTO (2.5%), MA VIENE CELEBRATO DA MATANO SU RAI1…

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

tale e quale show 2

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 30 settembre 2022, in prima serata, vedono il debutto della nuova stagione di Tale e Quale condotto da Carlo Conti su Rai1 scontrarsi con la prima puntata della fiction Viola come il Mare, interpretata su Canale5 da Francesca Chillemi e Can Yaman. E la serie prodotta dalla Lux Vide ha esordito alla grande conquistando un ottimo 20.4% di share e una media di 3.403.000 spettatori tenendo testa allo show di Rai1, che ha segnato il 21.1% con 3.385.000 individui all'ascolto. Rispetto all'esordio della scorsa stagione, Tale e Quale Show perde 600.000 telespettatori e l'1,5% di share, malgrado ieri sera Rai2 e Rai3 fossero di fatto "spente" e condannate a numeri da prefisso telefonico (2.4% e 1.8%). Sventurata coincidenza o decisione del Superdirettore Prime Time Stefano Coletta per agevolare (invano) Rai1? Chissà.

viola come il mare 2

Nel pomeriggio di Rai2, Bella Mà di Pierluigi Diaco si arena nuovamente e non va oltre il 2.5% di share con 226.000 spettatori (I saluti - 2.5% - 211.000). Poco dopo Diaco è stato ospite di Alberto Matano alla Vita in Diretta, che ha dedicato ampio spazio a Bella Mà celebrandolo con l'enfasi di un programma di grande successo, nel manifesto e goffo tentativo di risollevarne le sorti visto il deludente riscontro di pubblico e le tante stroncature della critica, prima fra tutte quella di Aldo Grasso sul Corriere rilanciata anche da Dagospia. Ma visti i numeri, più che la sponsorizzazione di Matano servirebbe un miracolo.

bella ma

Tornando alla prima serata, è da segnalare la conferma del grande successo di Fratelli di Crozza sul Nove. Il programma satirico di Maurizio Crozza e Andrea Zalone diverte infatti 1.182.000 spettatori con il 6.2% di share, superando Propaganda Live con Zoro su La7 (871.000 spettatori - 6.1%) e in valori assoluti Quarto Grado su Rete4 di durata superiore (1.039.000 spettatori - 7.1%). Fratelli di Crozza batte anche il documentario Le ultime parole del boss (458.000 spettatori - 2.4%) su Rai2 e il film I predatori su Rai3 (331.000 spettatori - 1.8%).

crozza imita salvini 4 viola come il mare 3 viola come il mare 1 tale e quale show 1 tale e quale show 3 viola come il mare 4 tale e quale show 7 tale e quale show 6 tale e quale show 4 tale e quale show 5 crozza imita salvini 1 crozza imita salvini 2 crozza imita salvini 3 crozza imita salvini 6 crozza imita salvini 5