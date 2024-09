PIPPITEL! DISASTRO SGARBI SU LA7: IL CRITICO D’URTO CON “MICHELANGELO: RUMORE E PAURA” RACIMOLA IL 2.8% CON 438MILA SPETTATORI - SU CANALE5 “I FRATELLI CORSARO” CALA AL 13.6% DI SHARE CON 1.9 MILIONI DI TELEMORENTI. SU RAI1 LA FICTION FRANCESE “SIMON COLEMAN” NON VA OLTRE L’11.6% - SU RETE4 GIORDANO AL 7.2%, SU RAI3 “CHI L’HA VISTO?” VOLA AL 12.4% - VESPA (22.1%), DE MARTINO (25.7%), “PAPERISSIMA SPRINT” (13.7%), DAMILANO (5.8%), DEL DEBBIO (4.4%), GRUBER (7.4%)

Nella serata di ieri, mercoledì 18 settembre 2024, su Rai1 la fiction francese Simon Coleman ha interessato 1.774.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale5 la seconda puntata de I Fratelli Corsaro conquistando 1.973.000 spettatori con uno share del 13.6%. Su Rai2 The Good Doctor intrattiene 750.000 spettatori pari al 4.6%. Su Italia1 FBI: Most Wanted incolla davanti al video 703.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Chi l’ha visto? segna 1.742.000 spettatori e il 12.4% (presentazione di 14 minuti: 1.252.000 – 6.5%).

Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 862.000 spettatori (7.2%). Su La7 Vittorio Sgarbi racconta Michelangelo: Rumore e Paura raggiunge 438.000 spettatori e il 2.8%. Su Tv8 l’incontro di Champions League Paris Saint German – Girona ottiene 624.000 spettatori con il 3.6% (pre e post partita nel complesso: 505.000 – 2.9%). Sul Nove il film xXx raduna 382.000 spettatori (2.6%). Sul 20 Dead man down: il sapore della vendetta fa sintonizzare 336.000 spettatori (2.1%). Su Rai4 I fiumi di Porpora – La Serie è scelto da 144.000 spettatori (0.9%). Su Iris Schegge di Paura è seguito da 290.000 spettatori pari al 2%. Su La5 Temptation Island sigla 229.000 spettatori (1.7%). Su Real Time Spose in Affari segna 335.000 spettatori e l’1.9%.

Access Prime Time

Male TG2 Post (mentre il TG2 segna meno di un milione di spettatori col traino di Medici in Corsia).

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.312.000 spettatori (22.1%) mentre Affari Tuoi raduna 5.031.000 spettatori (25.7%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.689.000 spettatori pari al 13.7%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 461.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.383.000 spettatori (7%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.140.000 spettatori (5.8%) mentre Un Posto al Sole appassiona 1.627.000 spettatori (8.2%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 840.000 spettatori e il 4.3% nella prima parte e 872.000 spettatori e il 4.4% nella seconda parte. Su La7 8 1/2 segna 1.454.000 spettatori con il 7.4%. Su Tv8 Champions League Live segna 317.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 873.000 spettatori con il 4.5%. Su RealTime Casa a Prima Vista sigla 798.000 spettatori (4.1%).

Preserale

Riserva Indiana non va oltre il 4.1%.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.377.000 spettatori pari al 19.1%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.499.000 spettatori pari al 22.1%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.814.000 spettatori (15.8%) mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.951.000 spettatori (19.9%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (618.000 – 5.7%), Medici in Corsia totalizza 267.000 spettatori con il 2% nel primo episodio e 362.000 spettatori con il 2% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 373.000 spettatori (2.8%) mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 644.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.639.000 spettatori (15.8%). A seguire Blob segna 972.000 spettatori (5.2%) e Riserva Indiana sigla 803.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 Terra Amara interessa 521.000 spettatori (2.9%). Su La7 Padre Brown raduna 187.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 350.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 545.000 spettatori con il 3.2%. Su Sky Sport Uno l’incontro di Champions League Bologna – Shakhtar Donetsk segna 313.000 spettatori e l’1.9%.

Daytime Mattina

Tempesta d’Amore inizia a carburare.

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 499.000 spettatori con il 14.1% (all’interno il TG1 delle 7 di breve durata a 470.000 e il 14.7%). A seguire, dopo il TG1 delle 8 (901.000 – 20.7%), Unomattina intrattiene 741.000 spettatori con il 18.9% e Storie Italiane arriva a 696.000 spettatori con il 17.5% nella prima parte. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 620.000 spettatori con il 21.3% e TG5 Mattina delle 8 1.083.000 spettatori con il 25.2%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 804.000 spettatori con il 20.6% nella prima parte e 741.000 spettatori con il 18.9% nella seconda parte.

Su Rai2, dopo TG2 Mattina delle 8:30 (175.000 – 4.3%), Radio2 Social Club raggiunge 181.000 spettatori (4.7%). Su Italia1, dopo Rizzoli & Isles (102.000 – 2.3%), Law & Order – Unità Speciale sigla 103.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio e 124.000 spettatori (3.2%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. New York totalizza 177.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio. Su Rai3, dopo la presentazione (162.000 – 3.8%), Agorà intrattiene 220.000 spettatori (5.6%).

ReStart totalizza 173.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 Grand Hotel – Intrighi e Passioni è visto da 39.000 spettatori (0.9%). Love is in the Air ha raccolto 109.000 spettatori (2.8%). Tempesta d’Amore è seguito da 211.000 spettatori (5.3%). Su La7 Omnibus raduna 136.000 spettatori (3.7%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (268.000 – 6.2%), 198.000 spettatori (4.9%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 178.000 spettatori (4.5%). Su Tv8 l’episodio delle 9:42 di Quattro Matrimoni segna 137.000 spettatori e il 3.5%.

Daytime Mezzogiorno

Sport Mediaset al 7.5%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 880.000 spettatori (18.7%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.597.000 spettatori (16.7%). Su Canale5 Forum totalizza 1.298.000 spettatori con il 19.2%. Su Rai2, dopo Rai Parlamento Speciale (112.000 – 2.2%), dalle 11:53 I Fatti Vostri raduna 580.000 spettatori (7%). Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 250.000 spettatori (4.3%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 947.000 spettatori (7.5%) e 612.000 spettatori (4.8%) nella parte Extra di pochi minuti.

Su Rai3, dopo la presentazione (144.000 – 3.5%), Elisir sigla 262.000 spettatori (5.5%) e il TG3 delle 12 informa 801.000 spettatori (10.9%). A seguire Quante Storie conquista 507.000 spettatori (4.5%), mentre Passato e Presente è seguito da 474.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 164.000 spettatori pari al 3.5% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 557.000 spettatori pari al 4.9%. Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 281.000 spettatori con il 5.8% nella prima parte e 430.000 spettatori con il 4.4% nella seconda parte chiamata Oggi.

Daytime Pomeriggio

La Vela supera il 7%.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.461.000 – 19.8%), La Volta Buona colleziona 1.314.000 spettatori con l’11% nella prima parte chiamata La Volta Magazine e 1.339.000 spettatori con il 13.7% nel seconda parte, mentre Il Paradiso delle Signore conquista 1.303.000 spettatori con il 15%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.176.000 – 14.4%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.642.000 spettatori con il 19.7% nella presentazione e 2.010.000 spettatori con il 20.9%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.244.000 spettatori pari al 18.1%, Endless Love sigla 2.214.000 spettatori pari al 18.8%, My Home My Destiny raduna 1.756.000 spettatori pari al 17.7% e, dopo il Grande Fratello (1.419.000 – 16.2%), La Promessa segna 1.336.000 spettatori pari al 15.6%.

A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.141.000 spettatori pari al 13.6% nella prima parte e 1.221.000 spettatori pari al 13% nella seconda parte (I Saluti a 1.168.000 e l’11.2%). Su Rai2 Ore 14 totalizza 870.000 spettatori con il 7.8% e BellaMa’ intrattiene 581.000 spettatori con il 6.7%. A seguire Gli Specialisti è seguito da 282.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 Vela America’s Cup ha raccolto 721.000 spettatori (7.1%). A seguire Person of Interest segna 290.000 spettatori (3.4%) mentre Due Uomini e Mezzo raccoglie 198.000 spettatori (2%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.389.000 spettatori (19.5%), mentre Rai Parlamento Question Time segna 280.000 spettatori (3%).

Dopo Aspettando… Geo (607.000 – 7.4%), Geo conquista 1.043.000 spettatori (10.7%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 632.000 spettatori con il 5.7%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 483.000 spettatori con il 5.5%. Su La7, dopo la presentazione (460.000 – 4%), Tagadà è visto da 338.000 spettatori pari al 3.7% e 288.000 spettatori pari al 3.5% nella parte chiamata #Focus, mentre Deadly Science arriva a 164.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 Principessa Cercasi segna 211.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Little Big Italy è scelto da 293.000 spettatori (2.8%). Su Real Time Casa a Prima Vista segna 301.000 spettatori e il 3%.

Seconda Serata

Gialappa’s Night parte da un buon 4.4%.

Su Rai1 Porta a Porta totalizza 752.000 spettatori con il 7.7%, nella presentazione di mezz’ora, e 448.000 spettatori con l’8.8%. Su Canale5 X Style è visto da 360.000 spettatori (5.5%). Su Rai2 Storie di donne al bivio raccoglie 351.000 spettatori pari al 3.4%. Su Italia1 Attacco al Potere segna 259.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 TG3 Linea Notte totalizza .000 spettatori (%). Su Rete4 Whiskey Cavalier è la scelta di 196.000 spettatori (6.4%). Su La7 Firenze e gli Uffizi è visto da 145.000 spettatori (2.1%). Su Tv8 Champions League Live raccoglie 467.000 spettatori (4.3%). Gialappa’s Night raccoglie 285.000 spettatori e il 4.4%.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 3.221.000 (25.2%) – h.13:30 4.386.000 (23.3%) – h.20

TG2 1.608.000 (13.4%) – h.13 995.000 (5.1%) – h.20:30

TG3 1.469.000 (12.6%) – h.14:25 2.009.000 (14.3%) – h.19

TG5 2.676.000 (22.1%) – h.13 3.736.000 (19.6%) – h.20

STUDIO APERTO 1.115.000 (11.6%) – h.12:25 561.000 (5.1%) – h.18:30

TG4 338.000 (4.8%) – h.11:55 574.000 (4.1%) – h.19

TGLA7 659.000 (5.2%) – h.13:30 1.394.000 (7.3%) – h.20

