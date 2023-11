PIPPITEL! DISASTRO SPECIALE “PORTA A PORTA” SU RAI1: BRU-NEO VESPA CON MELONI E SCHLEIN RACIMOLA IL 6%, LO STESSO SHARE OTTENUTO SU LA7 DA ALDO CAZZULLO CON “UNA GIORNATA PARTICOLARE” SULLA STRAGE DI VIA RASELLA - SU CANALE 5 “IO CANTO GENERATION” SALE AL 20.5% - SEMPRE BENE SCIARELLI CON “CHI L’HA VISTO?” SU RAI3 CON L’11.7% CHE TRIPLICA GIORDANO SU RETE4 (4.8%) – SU RAI2 LA SERIE “NOI SIAMO LEGGENDA” AL 4.9% - AMADEUS (22.3%), “STRISCIA” (15.9%). GRUBER (8%), DAMILANO (7.3%), PORRO (3.1%)

Marco Zonetti per Dagospia

bruno vespa speciale porta a porta

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 29 novembre 2023 vedono su Rai1 Bruno Vespa con uno Speciale di Porta a Porta dedicato alle vittime di mafia totalizzare un magro 6% di share con soli 966.000 spettatori, triplicato da Gerry Scotti che, su Canale 5, con la seconda puntata di Io Canto Generation conquista invece il 20.5% con una media di 3.057.000 individui all'ascolto.

aldo cazzullo una giornata particolare

Su Rai3 Federica Sciarelli con il suo Chi l'ha visto? su Rai3 non soltanto doppia Vespa, ma triplica anche Mario Giordano con Fuori dal coro su Rete4 (665.000 - 4.8%) e si piazza al secondo posto dei programmi più visti in prima serata con l'11.7% pari a 1.893.000 affezionati.

La serie fantastico-adolescenziale di Rai2 Noi siamo leggenda, interpretata da Nicolas Maupas, Valentina Romani e Giacomo Giorgio, il Filippo Ferrari, la Naditzca e il Ciro di Mare fuori, diretti dallo stesso regista, Carmine Elia, ha invece conquistato il 4.9% con 810.000 affezionati.

giorgia meloni a speciale porta a porta

Aldo Cazzullo chiude in bellezza la seconda stagione del suo Una giornata particolare su La7: con l'ultima puntata dedicata a Via Rasella totalizza il 6.0% di share con 959.000 appassionati, testa a testa con Vespa e Rai1. Vediamo la classifica dei programmi della prima serata per numero di spettatori:

Io Canto Generation (Canale5) - 3.057.000

Chi l'ha visto? (Rai3) - 1.893.000

Speciale Porta a Porta (Rai1) - 966.000

Una giornata particolare (La7) - 959.000

Operazione 6/12 - Attacco al Presidente (Italia1) - 914.000

Noi siamo leggenda (Rai2) - 810.000

Fuori dal coro (Rete4) - 665.000

X-Factor (Tv8) - 461.000

io canto 7

Only Fun - Comico Show (Nove) - 383.000

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai1 hanno totalizzato il 20.5%, e a seguire Amadeus con Affari tuoi ha raccolto il 22.3%. Striscia la Notizia su Canale5 ha siglato il 15.9%.

Per l'approfondimento, Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 conquista l'8.0%, Marco Damilano con Il cavallo e la torre su Rai3 raggiunge il 7.3%, Nicola Porro con Stasera Italia su Rete4 il 3.1% complessivamente nelle due parti, e Manuela Moreno con Tg2 Post su Rai2 il 3.2%. In fascia preserale, Pino Insegno con Il mercante in fiera ristagna al solito magro risultato dell'1.6% di share, complessivamente nelle sue due parti.

giorgia meloni a speciale porta a porta a 1

In seconda serata, trainati da Cazzullo, da segnalare il dato di Luca Sappino e Alessio Orsingher con C'era una volta il Novecento, che totalizza su La7 il 4.1% di share con 335.000 spettatori battendo Rai2, che - con Bar Stella condotto da Stefano De Martino - realizza il 3.5% con 240.000.

mario giordano a fuori dal coro

aldo cazzullo una giornata particolare aldo cazzullo una giornata particolare 1 chi l'ha visto aldo cazzullo una giornata particolare. aldo cazzullo una giornata particolare 2. io canto 3 io canto 5 io canto 4 io canto 6 aldo cazzullo una giornata particolare