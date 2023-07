PIPPITEL! - EXPLOIT DI “REPORT” SU RAI3 CHE, CON IL SEGUITO DELL'INCHIESTA SU DANIELA SANTANCHÈ, HA CONQUISTATO 1.9 MILIONI DI SPETTATORI E L'11.3% DI SHARE – LA PRIMA SERATA SE LA AGGIUDICA “TEMPTATION ISLAND” CON IL 26.2% DI SHARE E 3,7 MILIONI DI APPASSIONATI - LA FICTION IN REPLICA SU RAI1, “IL GIOVANE MONTALBANO” HA SIGLATO 2.2 MILIONI DI SPETTATORI CON IL 14% - PIER SILVIO BERLUSCONI CON LA "SERATA MEDIASET 2023" HA SEGNATO IL 19.6% - “TECHETECHETÈ” (16.5%) – “IN ONDA ESTATE” (5.9%) – “TG2 POST” (4.3%)

La terza puntata di temptation island che segna il record stagionale proprio quando c'è il suo falò lei ha portato questa edizione sulle sue spalle è così pic.twitter.com/5T32QYzXXV — sasi? (@p0liedrico) July 11, 2023

Marco Zonetti per Dagospia

sigfrido ranucci report santanchè

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 10 luglio 2023 vedono, in prima serata, regnare supremo il reality made in Maria De Filippi, Temptation Island. Condotto da Filippo Bisciglia, ha segnato su Canale5 il record del 26.2% di share con 3.699.000 appassionati, battendo la solita fiction in replica su Rai1, Il giovane Montalbano, che ha siglato 2.258.000 spettatori con il 14%.

Exploit di Report condotto da Sigfrido Ranucci su Rai3 che, con il seguito dell'inchiesta su Daniela Santanchè firmato da Giorgio Mottola, ha conquistato 1.959.000 spettatori e l'11.3% di share (con picco di 2.307.000 alle ore 21.43 e punte del 13%) nella sua ultima puntata stagionale. Triplicando Zona Bianca condotto da Giuseppe Brindisi su Rete4 e i suoi 605.000 spettatori con il 4.7% di share. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di individui all'ascolto:

daniela santanchè report

Temptation Island (Canale5) - 3.699.000 Il giovane Montalbano - 2.258.000 Report (Rai3) - 1.959.000 Fast and Furious - Tokyo Drift (Italia1) - 689.000 CSI Vegas (Rai2) - 661.000 Zona Bianca (Rete4) - 605.000 Al vertice della tensione (La7) - 514.000 Only Fun - Comico Show (Nove) - 363.000 Cops - Una banda di poliziotti (Tv8) 181.000

In access prime time, Pier Silvio Berlusconi con la "Serata Mediaset 2023", lo spettacolo a margine della presentazione dei palinsesti televisivi della prossima stagione, ha segnato il 19.6% superando su Rai1 Techetechetè e il suo 16.5%. Per l'approfondimento, In Onda Estate con Marianna Aprile e Luca Telese ha raccolto il 5.9%, Controcorrente il 3.1% e il 3.8% e Tg2 Post Estate il 4.3%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

sigfrido ranucci servizio di report su daniela santanche 18 novembre 2012

Prima Serata

Rai1: Il Giovane Montalbano 2.258.000 (14%). Canale5: Temptation Island 3.699.000 (26.2%) . Rai2: CSI Vegas 661.000 (4.2%). Italia1: Fast and Furious – Tokyo Drift 689.000 (4.2%). Rai3: Report 1.959.000 (11.3%), presentazione: 1.082.000 (6.4%), Plus: 1.103.000 (7.5%). Rete4: Zona Bianca 605.000 (4.7%). La7: Al Vertice della Tensione 514.000 (3.2%). Tv8: Cops – Una Banda di Poliziotti 181.000 (1.1%). Nove: Only Fun – Comico Show 363.000 (2.2%).

servizio di report su daniela santanche 18 novembre 2012 10

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.775.000 (16.5%). Canale5: Serata Mediaset 3.235.000 (19.6%). Rai2: Tg2 Post Estate 725.000 (4.3%). Italia1: NCIS 1.100.000 (6.6%). Rai3: Un Posto al Sole 1.289.000 (7.7%). Rete4: Controcorrente 495.000 (3.1%), nella prima parte, 637.000 (3.8%) nella seconda. La7: In Onda 984.000 (5.9%). Tv8: 4 Hotel 454.000 (2.8%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 196.000 (1.2%).

servizio di report su daniela santanche 18 novembre 2012 9

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 1.962.000 (21%), Reazione a Catena 3.099.000 (25.6%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.078.000 (12.3%), Caduta Libera 1.900.000 (16.4%). Rai2: Hawaii Five O 543.000 (4.9%), NCIS 709.000 (5%). Italia1: Studio Aperto Mag 356.000 (3.5%), CSI 416.000 (3%). Rai3: Tgr 1.655.000 (12.8%), Blob 839.000 (5.9%), Via dei Matti N 0661.000 (4.3%). Rete4: Tempesta d’Amore 551.000 (3.8%). La7: Padre Brown 96.000 (1.2%) nel primo episodio, 101.000 (0.9%) nel secondo. Tv8: 4 Ristoranti 252.000 (2.1%). Nove: Cash or Trash 318.000 (2.4%).

Seconda Serata

fouad e gabriela temptation island

Rai1: Cose Nostre 535.000 (6.5%). Canale5: Tg5 Notte 824.000 (20.7%). Rai2: Chiamata d’Emergenza 218.000 (2.4%). Rai3: L’Avversario 581.000 (5.2%). Tg3 Linea Notte 318.000 (4.3%). Italia1: Final Destination 291.000 (4.4%). Rete4: Training Day 116.000 (3.5%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 237.000 (10.6%), Tg1 Ore 7.00 454.000 (14.8%), TgUnoMattina 652.000 (16.7%), Tg1 Ore 8.00 751.000 (18.7%), Uno Mattina Estate 602.000 (15.2%). Canale5: Prima Pagina Tg5 486.000 (18.7%), Tg5 Mattina 987.000 (24.5%), Morning News 810.000 (20.6%) nella prima parte, 850.000 (21.3%) nella seconda. Rai2: Radio 2 Happy Family 198.000 (5%). Italia1: Dr House 101.000 (2.5%), 179.000 (4.5%), CSI: NY 243.000 (5.7%). Rai3: Rai News 203.000 (7.6%), 180.000 (4.5%), Agorà Estate 194.000 (4.9%), Agorà Extra: 140.000 (3.5%). Rai3: Elisir – A Gentile Richiesta 150.000 (3.7%). Rete4: Un Detective in Corsia 64.000 (1.6%). La7: Omnibus (News) 133.000 (4.4%), Omnibus (Dibattito) 164.000 (4.1%), Coffee Break 169.000 (4.2%).

temptation island 1

Mezzogiorno

Rai1: Tg1: Esequie di Stato Arnaldo Forlani 601.000 (11%), Camper 1.448.000 (14%). Canale5: Forum 1.315.000 t (19.6%). Rai2: Un’Estate tra le Montagne Bavaresi 422.000 (6%). Italia1: CSI: NY 276.000 (4.4%), Sport Mediaset 806.000 (6.9%), Extra: 563.000 (4.8%). Rai3: Doc Martin 162.000 (3.2%), Tg3 Ore 12.00 547.000 (7.4%), Quante Storie 458.000 (5.3%), 484.000 (4.5%), Passato e Presente 493.000 (4.2%). Rete4: Carabinieri 4 159.000 (3.3%), Il Segreto 184.000 (2%), La Signora del West 274.000 (2.4%). La7: L’Aria che Tira Estate 241.000 (4.8%), L’Aria che Tira Estate (Oggi) 334.000 (3.5%).

Pomeriggio

Il Giovane Montalbano 1

Rai1: Tg1 Economia 2.234.000 (18.9%), Don Matteo 1.014.000 (10.2%) nel primo episodio, 882.000 (10.9%),nel secondo, Sei Sorelle 738.000 (9.9%), Tg1 906.000 (12.4%), Estate in Diretta 1.452.000 (19%), presentazione 1.074.000 (14.6%). Canale5: Beautiful 2.558.000 (21.9%), Terra Amara 2.493.000 (23.9%), La Promessa 2.010.000 (23.2%), My Home My Destiny 1.595.000 (21%), Un Altro Domani 970.000 (13%). Rai2: Campionati Mondiali paralimpici di Atletica 296.000 (2.8%), I Wildenstein 366.000 (4.4%), 381.000 (5.2%). Italia1: I Simpson 358.000 (3.1%) nel primo episodio, 408.000 (4%) nel secondo, I Griffin376.000 (4.1%), Magnum PI 231.000 (2.9%), nel primo episodio, 250.000 (3.4%) nel secondo, Person of Interest 183.000 (2.5%), Battiti Live Backstage 178.000 (2.3%). Rai3: Tgr 1.952.000 (17.4%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 318.000 (3.9%), Geo Magazine 723.000 (9.2%). Rete4: Lo Sportello di Forum 689.000 (7.4%), Tg4 Diario del Giorno 459.000 (6%). La7: Eden – Un Pianeta da Salvare 214.000 (2.5%). Tv8: Le Ragioni del Cuore 213.000 (2.8%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.666.000 (22.9%)

Il Giovane Montalbano

20.00 - 3.399.000 (23.1%)

TG2

13.00 - 1.380.000 (12.3%)

20.30 - 1.053.000 (6.4%)

TG3

14.25 - 1.319.000 (13%)

19.00 - 1.199.000 (11.2%)

TG4

11.55 - 340.000 (4.7%)

18.55 - 478.000 (4.3%)

TG5

13.00 - 2.781.000 (24.6%)

20.00 - 2.912.000 (19.5%)

STUDIO APERTO (Italia1)

giuseppe brindisi zona bianca

12.25 - 1.118.000 (12.1%)

18.30 - 391.000 (4.7%)

TGLA7

13.30 531.000 (4.6%)

20.00 898.000 (6%)