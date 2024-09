PIPPITEL! FEDERICO RUFFO CONTINUA A INANELLARE FLOP: DOPO I FALLIMENTARI “MI MANDA RAI3” E “FILOROSSO REVOLUTION”, ORA CON “MANO A MANO” IN SECONDA SERATA SU RAI3 RACIMOLA IL 2.5% DI SHARE CON 275MILA TELEMORENTI E SI FA DOPPIARE DA ALESSANDRO BARBERO SU LA7 (4% CON 600MILA SPETTATORI) – AMADEUS CROLLA AL 3.6% CONTRO IL 23.6% DI DE MARTINO – IN PRIMA SERATA IL “GRANDE FRATELLO” SU CANALE5 REGGE AL 18.5% CON 2.2 MILIONI DI APPASSIONATI, MA PER NUMERO DI SPETTATORI SI FA BATTERE DA “BRENNERO” (17.1% CON 2.9 MILIONI) – SAVIANO AL 3.4%, PORRO AL 5.7% - VESPA (19%), “STRISCIA” (16.3%), DEL DEBBIO (4%), GRUBER (9%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, lunedì 23 settembre 2024,su Rai1 il secondo appuntamento con Brennero ha interessato 2.911.000 spettatori pari al 17.1% di share. Su Canale5 – dalle 21:40 all’1.18 – la terza puntata di Grande Fratello 18 ha raccolto 2.238.000 spettatori con uno share del 18.5% (Night: 874.000 – 25.8%, Live: 540.000 – 18%). Su Rai2 il secondo appuntamento con Lo Spaesato intrattiene 788.000 spettatori pari al 4.4% (presentazione di 7 minuti: 273.000 – 1.3%). Su Italia1 Peppermint – L’angelo del male incolla davanti al video 1.520.000 spettatori (8.7%).

Su Rai3 Insider segna .000 spettatori e il %. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 775.000 spettatori (5.7%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 943.000 spettatori e il 5.1%. Su Tv8 Attacco al Potere: Olympus has Fallen ottiene 468.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove il film E’ già ieri raduna 452.000 spettatori (2.6%). Sul 20 King Arthur fa sintonizzare 352.000 spettatori (2%). Su Rai4 Primal è scelto da 265.000 spettatori (1.4%). Su Iris The Blind Side è seguito da 421.000 spettatori pari al 2.8%. Su RaiMovie I Professionisti sigla 290.000 spettatori (1.6%). Su Real Time Hercai – Amore e Vendetta segna 323.000 spettatori e il 2.2%.

Access Prime Time

Casa a Prima Vista al 3.7%.

Su Rai1 Cinque Minuti segna 3.596.000 spettatori e il 19%. A seguire – dalle 20:18 alle 21.33 – Affari Tuoi raduna 4.874.000 spettatori con il 23.6% (è iniziato prima per lo sciopero). Su Canale5 – dalle 20:45 alle 21:33 – Striscia la Notizia raccoglie 3.432.000 spettatori pari al 16.3% (il confronto con il debutto della scorsa edizione). Su Rai2 FBI totalizza 383.000 spettatori con l’1.8%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.537.000 spettatori (7.3%).

Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.462.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 814.000 spettatori e il 4% nella prima parte e 809.000 spettatori e il 3.8% nella seconda parte. Su La7 8 1/2 segna 1.899.000 spettatori e il 9%. Su Tv8 100% Italia gioca con 378.000 spettatori (1.8%). Sul Nove – dalle 20:38 alle 21:37 – Chissà Chi è raccoglie 753.000 spettatori con il 3.6%. Su RealTime – dalle 20:39 alle 21:40 – Casa a Prima Vista sigla 773.000 spettatori (3.7%).

Preserale

Cash or Trash, prima di Amadeus, al 3.5%.

Su Rai1 – dalle 18:46 alle 19:24 – Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.639.000 spettatori pari al 20.6%, mentre – dalle 19:24 alle 19:58 – Reazione a Catena ha coinvolto 4.098.000 spettatori pari al 25.2%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.129.000 spettatori (18.8%), mentre – dalle 19:01 alle 19:52 – La Ruota della Fortuna ha convinto 3.117.000 spettatori (21.2%). Su Rai2 Medici in Corsia totalizza 276.000 spettatori con il 2.1% nel primo episodio e 414.000 spettatori con il 2.3% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 404.000 spettatori (3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 768.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Geo segna 1.404.000 spettatori e il 9.9% mentre le news dei TGR in versione ridotta tengono informati 1.907.000 spettatori (11.9%). A seguire ancora Geo segna 1.473.000 spettatori e l’8.8%. Blob segna 952.000 spettatori (5%) e Riserva Indiana sigla 1.027.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 Terra Amara interessa 581.000 spettatori (3.2%). Su La7 Padre Brown raduna 245.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 426.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 627.000 spettatori con il 3.5%. Su Real Time Casa a Prima Vista segna 402.000 spettatori con il 2.2%.

Daytime Mattina

Rai1 tiene nonostante lo sciopero, Rai3 crolla.

Su Rai1 – dalle 7:01 alle 7:29 – la Rassegna Stampa di Rai News, al posto di Tg1Mattina non in onda per lo sciopero, ha raccolto 454.000 spettatori con il 12.3%. 24MM L’approfondimento segna 609.000 spettatori e il 13.6%. A seguire, dopo il TG delle 8 (824.000 – 18.4%), il meglio di Unomattina intrattiene 854.000 spettatori con il 20.4% e Linea Verde, che ha sostituito Storie Italiane, arriva a 779.000 spettatori con il 19% (presentazione: 896.000 – 22.3%).

Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 659.000 spettatori con il 21.7% e TG5 Mattina delle 8 1.207.000 spettatori con il 27.2%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 896.000 spettatori con il 21.3% nella prima parte e 879.000 spettatori con il 21.6% nella seconda parte (I Saluti a 736.000 e il 17.9%). Su Rai2 Radio2 Social Club raggiunge 184.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale sigla 102.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio e 102.000 spettatori (2.5%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. New York totalizza 189.000 spettatori (4.5%) nel primo episodio. Su Rai3 Geo intrattiene 170.000 spettatori (4.1%).

Guardia Ladro e Cameriera segna 100.000 spettatori (2.3%) mentre Geo totalizza 123.000 spettatori (3%). Su Rete4 Grand Hotel – Intrighi e Passioni è visto da 31.000 spettatori (0.7%). Love is in the Air ha raccolto 68.000 spettatori (1.6%) mentre Tempesta d’Amore è seguito da 179.000 spettatori (4.4%). Su La7 Omnibus raduna 215.000 spettatori (5.7%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (297.000 – 6.5%), 228.000 spettatori (5.3%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 206.000 spettatori (5.1%).

Daytime Mezzogiorno

Il 6.6% per la Cerimonia di Restituzione della Bandiera Tricolore.

Su Rai1, dopo una presentazione (753.000 – 17.6%) il secondo episodio di Linea Verde raccoglie 808.000 spettatori (16.3%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno Menù arriva a 1.685.000 spettatori (18.2%). Su Canale5 Forum totalizza 1.293.000 spettatori con il 19.2%. Su Rai2 TGSport Speciale – Cerimonia di Restituzione della Bandiera Tricolore raduna 416.000 spettatori (6.6%). Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 270.000 spettatori (4.6%). Dopo una presentazione di 10 minuti (773.000 – 6.6%), Sport Mediaset coinvolge 844.000 spettatori (6.9%) e 663.000 spettatori (5.4%) nella parte Extra di pochi minuti.

Su Rai3 I Due Compari sigla 131.000 spettatori (2.8%) e Geo segna 314.000 spettatori (3.9%). A seguire Quante Storie conquista 483.000 spettatori (4.4%), mentre Passato e Presente è seguito da 591.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 289.000 spettatori pari al 6% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 548.000 spettatori pari al 5%. Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 292.000 spettatori con il 5.8% nella prima parte e 489.000 spettatori con il 5.1% nella seconda parte chiamata Oggi. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 94.000 spettatori (1.9%) nel primo episodio e 207.000 spettatori (2.1%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

L’1.7% per la replica di Chissà chi è.

Su Rai1 – dalle 13:39 alle 16:03 – La Volta Buona Special colleziona 1.489.000 spettatori con il 13.9% mentre Il Paradiso delle Signore conquista 1.499.000 spettatori con il 18.3%. La fiction Sempre al tuo fianco, al posto de La Vita in Diretta, realizza un ascolto di 1.030.000 spettatori con il 12.3%, nel primo episodio, e 1.085.000 spettatori con l’11.1% nel secondo episodio. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.285.000 spettatori pari al 19%, Endless Love sigla 2.195.000 spettatori pari al 19.3%. Il ritorno di Uomini e Donne raccoglie 2.314.000 spettatori con il 23.4% (Finale: 1.743.000 – 20.1%, il video dei primissimi minuti col Tina show).

Dopo il Grande Fratello (1.428.000 – 17.1%), My Home My Destiny raduna 1.275.000 spettatori pari al 15.9%. La Promessa segna 1.278.000 spettatori pari al 15.6%. A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.587.000 spettatori pari al 19.2% nella prima parte e 1.783.000 spettatori pari al 19.5% nella seconda parte (I Saluti a 1.537.000 e il 15.1%). Su Rai2 Radio2 Social Club segna 622.000 spettatori con il 5.1%. Dopo una presentazione (614.000 – 5.2%), la replica de Lo Spaesato totalizza 537.000 spettatori con il 5% e BellaMa’ intrattiene 502.000 spettatori con il 6%. A seguire Gli Specialisti è seguito da 231.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 551.000 spettatori (4.7%) nel primo episodio, 498.000 spettatori (4.4%) nel secondo episodio e 438.000 spettatori (4.1%) nel terzo episodio.

A seguire Magnum P.I. arriva a 328.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio e 373.000 spettatori (4.6%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 371.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Geo segna 385.000 spettatori (3.6%), mentre A Casa di Maria Latella coinvolge 210.000 spettatori (2.3%). A seguire Hudson & Rex segna 270.000 spettatori (3.3%). Il Mondo con gli Occhi di Overland raggiunge 741.000 (8.9%) e 1.154.000 spettatori (11.7%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 763.000 spettatori con il 7%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 495.000 spettatori con il 5.6%.

A seguire Colazione da Tiffany sigla 365.000 spettatori con il 4.1%. Su La7, dopo la presentazione (619.000 – 5.5%), Tagadà è visto da 473.000 spettatori pari al 5.2% e 383.000 spettatori pari al 4.7% nella parte chiamata #Focus. Su Tv8 Complotto Fatale segna 277.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Chissà Chi è è scelto da 200.000 spettatori (1.7%). A seguire Ho vissuto con un killer segna 75.000 spettatori e lo 0.8%.

Seconda Serata

Barbero Risponde parte dal 4%.

Su Rai1 Cose Nostre totalizza 724.000 spettatori con l’8.2%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 360.000 spettatori (14.5%). Su Rai2 Magari Resto raccoglie 235.000 spettatori pari al 2.7%. Su Italia1 Sport Mediaset Monday Night segna 470.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Mano a Mano interessa 275.000 spettatori (2.5%). Su Rete4 The Equalizer è la scelta di 131.000 spettatori (3.5%). Su La7 Barbero Risponde è visto da 600.000 spettatori (4%). La7 Doc Guerra Senza Fine segna 272.000 spettatori con il 3.8%.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.927.000 (23.8%) – h.13:30* 4.145.000 (22.7%) – h.20*

TG2 1.216.000 (11.1%) – h.13* 654.000 (3.2%) – h.20:30*

TG3 768.000 (6.7%) – h.14:25* 1.409.000 (11.2%) – h.19*

TG5 2.811.000 (24%) – h.13 4.377.000 (22.5%) – h.20

STUDIO APERTO 1.115.000 (11.8%) – h.12:25 566.000 (5.2%) – h.18:30

TG4 452.000 (6.6%) – h.11:55 808.000 (5.8%) – h.19

TGLA7 1.023.000 (8.4%) – h.13:30 1.941.000 (9.9%) – h.20

