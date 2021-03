PIPPITEL! LA FICTION DI CANALE 5 “SVEGLIATI AMORE MIO” CON SABRINA FERILLI NON PARTE CON IL BOTTO, MA CONQUISTA LA SERATA CON IL 16.1%. SU RAI1 IL FILM “MIA E IL LEONE BIANCO” REGGE CON IL 14.5% - STABILE “ROCCO SCHIAVONE 4” SU RAI 2 (10.3%) – SU RAI 3 LA SCIARELLI AL 10% - SU TV8 LA FINALE DI "ITALIA’S GOT TALENT" AL 6.4% - IN SECONDA SERATA RIPARTE BENE IL “MAURIZIO COSTANZO SHOW” CON IL 14.4% - AMEDEUS (19.7%) “STRISCIA” (16.4%) - GRUBER (7.8%) E PALOMBA (4.6%) – NEL POMERIGGIO IL VOLO DALLE SCALE DI GEMMA GALGANI FA SCHIZZARE “UOMINI E DONNE” AL 25% - VIDEO

Nella serata di ieri, mercoledì 24 marzo 2021, su Rai1 Mia e il Leone Bianco ha conquistato 3.630.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 Svegliati Amore Mio ha raccolto davanti al video 3.814.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone 4 ha interessato 2.570.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Italia 1 Barry Seal – Una Storia Americana ha catturato l’attenzione di 1.328.000 spettatori (5.4%).

Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.291.000 spettatori pari ad uno share del 10%. Su Rete4 Stasera Italia Speciale totalizza un a.m. di 671.000 spettatori con il 2.9% di share. Su La7 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi ha registrato 654.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su TV8 la finale di Italia’s got Talent ha segnato il 6.4% con 1.405.000 spettatori mentre sul Nove Accordi & Disaccordi ha catturato l’attenzione di 448.000 spettatori (1.7%).

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.503.000 spettatori con il 19.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.587.000 spettatori con uno share del 16.4%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 4.1% con 1.137.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.490.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 Via dei Matti n°0 ha convinto 1.445.000 spettatori pari al 5.4% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.964.000 spettatori pari al 7%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.245.000 individui all’ascolto (4.6%) nella prima parte e 1.059.000 (3.8%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.164.000 spettatori (7.8%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 574.000 spettatori con il 2.1% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 559.000 spettatori con il 2%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.347.000 spettatori (19.4%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.048.000 spettatori (23.1%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.749.000 spettatori con il 16.7% di share e Avanti un Altro! 4.244.000 con il 20% di share. Su Rai2 NCIS interessa a 1.048.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Amici di Maria De Filippi sigla il % con .000 spettatori e CSI Miami segna il 3.4% con 822.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 3.433.000 spettatori con il 15% di share e Blob segna 1.377.000 spettatori con il 5%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il % con .000 spettatori. Su La7 Lie to Me interessa 137.000 spettatori (0.7%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 317.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 212.000 spettatori (1%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina dà il buongiorno a 666.000 telespettatori con il 14.2% di share e Uno Mattina informa 1.169.000 spettatori (17.8%), mentre Rai Parlamento Speciale sigla il 14% di share con 853.000 spettatori; la prima parte di Storie Italiane è stata seguita da 776.000 spettatori con il 13.8% di share. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.018.000 spettatori (16.3%) nella prima parte e 975.000 (17.2%) nella seconda (i saluti 888.000 – 15.7%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 3.9% con 244.000 spettatori.

Su Italia 1 Chicago Fire è la scelta di 202.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 Agorà convince 533.000 spettatori pari all’8.4% di share; Rai Parlamento si porta al 3.8% con 240.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Rizzoli & Isles registra 128.000 spettatori con share del 2.3%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 171.000 spettatori con il 3.9% nelle News e 207.000 (3.2%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 219.000 spettatori pari al 3.8%. Su TV8 Ogni Mattina fa compagnia a 48.000 spettatori (0.8%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane fa compagnia a 1.002.000 spettatori (14.8%) mentre E’ Sempre Mezzogiorno sigla il 16.2% con 2.022.000 spettatori. Su Canale 5 Forum arriva a 1.630.000 telespettatori con il 17.8%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 508.000 spettatori con il 7.2% nella prima parte e 851.000 spettatori (6.8%) nella seconda; tra i due segmenti Rai Parlamento Speciale si porta al 5.8% con 570.000 spettatori. Su Italia 1 Chicago P. D. è la scelta di 363.000 spettatori con il 5.1% di share, L’Isola dei Famosi interessa a 850.000 spettatori (5.7%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto .000 spettatori con il %.

Su Rai3 Rai Parlamento Speciale è seguito da 561.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 158.000 spettatori con l’1.2% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 644.000 spettatori (3.9%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 374.000 spettatori con share del 5.5% nella prima parte e 504.000 spettatori con il 3.9% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni mattina Dopo il TG sigla lo 0.7% con 115.000 spettatori.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno intrattiene 1.847.000 spettatori (13.3%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 2.034.000 spettatori (17.4%). La Vita in Diretta informa 2.094.000 spettatori con il 16.1% (presentazione 1.694.000 – 15.3%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.854.000 spettatori (17.2%), Una Vita ha convinto 2.727.000 spettatori con il 18.1% di share mentre Uomini e Donne si porta al 25% con 3.263.000 spettatori (finale 2.652.000 – 22.2%); Amici di Maria De Filippi interessa a 2.412.000 spettatori (20.9%), L’Isola dei Famosi interessa a 2.427.000 spettatori (21.4%) e Day Dreamer – Le Ali del Sogno il 20% con 2.213.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 16.7% con 1.929.000 spettatori nella prima parte e al 15.5% con 2.162.000 spettatori nella seconda (Pomeriggio Cinque Social 13.5% – 2.065.000 spettatori).

Su Rai 2 il breve appuntamento con Ore 14 informa 614.000 spettatori (3.9%), il Question Time di Rai Parlamento si porta all’1.3% con 179.000 spettatori, Detto Fatto ha convinto 522.000 spettatori con il 4.5% di share e il match Italia-Repubblica Ceca, utile per i Campionati Europei 2021, sigla il 4.9% con 872.000 spettatori. Su Italia1 I Simpson intrattengono 887.000 spettatori (5.7%) nel primo episodio, 868.000 (6%) nel secondo e 720.000 (5.3%) nel terzo. Big Bang Theory è la scelta di 416.000 spettatori (3.4%) e Friends diverte 259.000 spettatori (2.1%); L’Isola dei Famosi interessa a 321.000 spettatori (2.3%).

Su Rai3 il Tg3 Regione informa 3.058.000 spettatori (19.3%) e Geo 1.546.000 spettatori con l’11.6% di share (Aspettando Geo 764.000 – 6.7%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 883.000 spettatori con il 6.1%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 425.000 spettatori con il 3.4% e Tagadoc convince 192.000 spettatori (1.5%). Su TV8 Vite da Copertina è la scelta di 96.000 spettatori (0.8%).

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta convince 936.000 spettatori con l’8.6% di share. Su Canale 5 il Maurizio Costanzo Show ha totalizzato una media di 1.213.000 spettatori pari ad uno share del 14.4%. Su Rai2 Re Start segna 496.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna l’8.5% con 728.000 spettatori. Su Italia1 Full Metal Jacket viene visto da una media di 477.000 ascoltatori con il 6.1% di share. Su Rete4 Manchester by the Sea ha segnato l’1.8% con 118.000 spettatori.

