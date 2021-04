PIPPITEL! LA FICTION DI CANALE 5 “SVEGLIATI AMORE MIO” CON SABRINA FERILLI CHIUDE IN CALO CON IL 15.2%, MA CONQUISTA LA PRIMA SERATA CONTRO IL FILM “MODALITÀ AEREO” SU RAI 1 AL 13.4% - IL CASO DENISE PIPITONE FA VOLARE LA SCIARELLI AL 13.8% - FLOP PER SIMONA VENTURA E IL SUO “GAME OF GAMES” SU RAI 2 AL 3.7% - SU RETE 4 L’ESORDIO DI “ZONA BIANCA” CON GIUSEPPE BRINDISI AL 3.8% - IN SECONDA SERATA IL “MAURIZIO COSTANZO SHOW” CON IL 14.1% BATTE BRU-NEO (8.4%) – AMADEUS (17.7%) - “STRISCIA” (16.1%) - GRUBER (7.1%) E PALOMBA (4.3%)

Nella serata di ieri, mercoledì 7 aprile 2021, su Rai1 la commedia Modalità Aereo ha appassionato 3.375.000 spettatori pari al 13.4%. Su Canale 5 la terza e ultima puntata di Svegliati Amore Mio ha raccolto davanti al video 3.543.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Rai2 – dalle 21.22 alle 23.32 – la seconda puntata di Game of Games – Gioco Loco, con Simona Ventura, ha interessato 915.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia 1 Kong: Skull Island ha intrattenuto 1.551.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 3.137.000 spettatori pari ad uno share del 13.8% (presentazione di 12 minuti: 2.718.000 – 9.7%).

Su Rete4 – dalle 21.29 alle 0.24 – l’esordio di Zona Bianca, con Giuseppe Brindisi, totalizza un a.m. di 788.000 spettatori con il 3.8% di share. Su La7 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi ha registrato 563.000 spettatori con uno share del 3.1%. Su Tv8 il ritorno di Name That Tune segna 499.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha raccolto 457.000 spettatori con l’1.7%. Sul 20 Whiteout – Incubo Bianco ha raccolto 503.000 spettatori pari all’1.9%. Su Rai4 Seven Sister ha ottenuto 436.000 spettatori con l’1.8%.

Su Iris Salvate il Soldato Ryan ha ottenuto 528.000 spettatori pari al 2.3%. Su Rai Premium La Fuggitiva segna 249.000 spettatori con l’1%. Su Real Time Matrimonio a Prima Vista registra 700.000 spettatori con il 2.6%. Su Sky Sport Uno l’incontro di Champions League Bayern Monaco – PSG segna 385.000 spettatori e l’1.4%.

Ascolti TV Access Prime Time

Papi, prima di Papi, non va oltre l’1.7%.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 4.880.000 spettatori con il 17.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.455.000 spettatori con uno share del 16.1%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.036.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.361.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Via dei Matti numero 0 raccoglie 1.511.000 spettatori con il 5.7%.

Un Posto al Sole raccoglie 1.907.000 spettatori con il 6.9%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.147.000 individui all’ascolto (4.3%), nella prima parte, e 992.000 spettatori (3.6%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.952.000 spettatori (7.1%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 457.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 626.000 spettatori con il 2.3%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti segna 380.000 spettatori e l’1.8%.

Preserale

Juve-Napoli fa calare le ammiraglie.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.009.000 spettatori (17.2%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.391.000 spettatori (20.6%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.465.000 spettatori (14.4%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.585.000 spettatori (17.2%). Su Rai2 NCIS New Orleans ha raccolto 553.000 spettatori (2.8%), NCIS segna 1.013.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 il daytime di Amici di Maria De Filippi raccoglie 695.000 spettatori con il 3.6%. CSI Miami ha ottenuto 691.000 spettatori (2.9%).

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.178.000 spettatori con il 14.3%. Blob segna 1.128.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 807.000 individui all’ascolto (3.4%). Su La7 Lie To Me ha appassionato 169.000 spettatori (share dello 0.8%). Su Tv8 Cuochi di Italia Under 30 raccoglie 313.000 spettatori con l’1.3%. Su Sky Sport Uno Juventus – Napoli ha raccolto 606.000 spettatori con il 2.8%. Su Sky Sport Serie A Juventus-Napoli ha ottenuto 380.000 spettatori con l’1.8% (dato comprensivo di 5 minuti di pre partita e un brevissimo post partita).

Daytime Mattina

Exploit anche per Storie Italiane, sul caso Pipitone.

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 582.000 telespettatori con il 12.7% mentre Uno Mattina raccoglie 1.142.000 spettatori con il 18%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.206.000 spettatori (20.2%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.205.000 spettatori (19%), nella prima parte, 1.249.000 spettatori (21%) nella seconda parte e 1.038.000 spettatori (17.3%) nei Saluti della durata di 4 minuti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 236.000 spettatori con il 3.7%.

Su Italia 1 Chicago PD ottiene un ascolto di 239.000 spettatori (4%). Su Rai3 Agorà convince 510.000 spettatori pari all’8% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 297.000 spettatori con il 5%. Su Rete 4 Rizzoli & Isles registra una media di 171.000 spettatori (2.9%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 195.000 spettatori con il 3.3%. A seguire Coffee Break ha informato 219.000 spettatori pari al 3.6%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 36.000 spettatori con lo 0.5%.

Daytime Mezzogiorno

Forum sfiora il 18%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.221.000 spettatori con il 17.1%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.938.000 spettatori con il 15% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.727.000 telespettatori con il 17.9%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 443.000 spettatori con il 5.7%, nella prima parte, e 959.000 spettatori con il 7.9%, nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago PD raccoglie 331.000 spettatori con il 4.2%. Cotto e Mangiato Menù segna 453.000 spettatori con il 4.1%. Il daytime de L’Isola dei Famosi ha raccolto 844.000 spettatori con il 5.6%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.057.000 spettatori con il 6.3%.

Su Rai3 Elisir ha interessato 447.000 spettatori con il 6.1%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.144.000 spettatori (10.8%). Quante Storie ha raccolto 943.000 spettatori (6.3%). Passato e Presente segna 836.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 198.000 spettatori con l’1.5%. La Signora in Giallo ha ottenuto 659.000 (4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 449.000 spettatori con share del 6.2% nella prima parte, e 656.000 spettatori con il 5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 106.000 spettatori con lo 0.8%. Cuochi di Italia Under 30 segna 142.000 spettatori e lo 0.8%.

Daytime Pomeriggio

Infante cresce fino al 5.2. Bene Pomeriggio Cinque.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 2.022.000 spettatori pari al 13.6% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.246.000 spettatori con il 17.9%. Il TG1 ha informato 1.887.000 spettatori con il 15.7%. Il TG1 Economia ha ottenuto 1.906.000 spettatori con il 15.7%. La Vita Diretta ha raccolto 2.459.000 spettatori con il 17.8% (presentazione: 2.087.000 – 16.9%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.758.000 spettatori con il 16.3%. Una Vita ha convinto 2.524.000 spettatori con il 15.7% di share.

A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 3.011.000 spettatori con il 21.5% (finale: 2.581.000 – 20.3%). Amici di Maria De Filippi ha interessato 2.373.000 spettatori (19%). L’Isola dei Famosi ha ottenuto 2.266.000 spettatori con il 18.3%. Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 2.077.000 spettatori pari al 17.1% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.295.000 spettatori con il 17.8%, nella prima parte, a 2.602.000 spettatori nella seconda parte con il 17.9% (Social: 2.223.000 spettatori – 14%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 832.000 spettatori con il 5.2%. Question Time - dalle 14.58 alle 15.51 – ha ottenuto 194.000 spettatori con l’1.4%. Detto Fatto ha ottenuto 517.000 spettatori con il 4.2%.

Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 1.020.000 spettatori (6.1%), nel primo episodio, 953.000 spettatori (6%), nel secondo episodio e 828.000 spettatori (5.5%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 493.000 spettatori (3.7%). Friends ha appassionato 368.000 spettatori con il 2.7%. Il daytime dell’Isola dei Famosi ha raccolto 371.000 spettatori con il 2.6%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 3.308.000 spettatori con il 19.9%. #Maestri ha coinvolto 502.000 spettatori pari al 3.8%.

Aspettando… Geo ha registrato 823.000 spettatori con il 6.7%. Geo ha raccolto 1.420.000 spettatori e il 10.1%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 993.000 spettatori con il 6.4%. Su La7 Tagadà ha interessato 559.000 spettatori (share del 4.1%). Tagadoc ottiene 220.000 spettatori con l’1.6%. Su TV8 Anime Gemelle raccoglie 273.000 spettatori con il 2.2%. Vite da Copertina ha raccolto 110.000 spettatori con lo 0.8%. Su Tv200 il Rosario in diretta da Lourdes segna 543.000 spettatori con il 3.8%.

Seconda Serata

Costanzo batte nettamente Vespa.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 741.000 spettatori con l’8.4% di share (presentazione dalle 23.27 alle 23.54: 1.391.000 – 8.9%). Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show ha totalizzato una media di 1.253.000 spettatori pari ad uno share del 14.1%. Su Rai2 Restart segna 254.000 spettatori con il 2.4%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 810.000 spettatori con il 9.7%. Su Italia1 Pressing Champions League è visto da 682.000 spettatori (7.2%). Su Rete 4 Nessuna Verità è stato scelto da 198.000 spettatori con il 3.8% di share. Su Real Time la replica di Ti Spedisco in Convento segna 365.000 spettatori con il 2%.

