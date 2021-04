PIPPITEL! LA FICTION DI RAI 1 “LA FUGGITIVA” PARTE BENE E CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 21.4% DI SHARE E OLTRE 5 MILIONI DI SPETTATORI – PERDE ANCORA “L’ISOLA DEI FAMOSI” IN CALO RISPETTO ALLA SCORSA SETTIMANA: 17.1% DI SHARE CON TRE MILIONI DI SPETTATORI – SU ITALIA 1 “PIRATI DEI CARAIBI – LA VENDETTA DI SALAZAR” FA L’8.3%, PORRO SU RETE 4 CON “QUARTA REPUBBLICA” AL 5.4% - SU RAI 3 “CITTÀ SEGRETE” AL 7% - AMADEUS (19.4%), “STRISCIA” (15.7%), PALOMBA (5.2%), GRUBER (7.2%)

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

Nella serata di ieri, lunedì 5 aprile 2021 (Pasquetta), su Rai1 l’esordio della fiction La Fuggitiva ha appassionato 5.230.000 spettatori pari al 21.4%. Su Canale 5 - dalle 21.46 all’1.07 - L’Isola dei Famosi 15 ha raccolto davanti al video 3.111.000 spettatori pari al 17.1% di share (presentazione di 2 minuti: 3.468.000 – 12.8%). Su Rai2 Ben-Hur ha interessato 912.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia 1 Pirati dei Caraibi – La Vendetta di Salazar ha intrattenuto 1.992.000 spettatori (8.3%).

Su Rai3 Città Segrete ha raccolto davanti al video 1.781.000 spettatori pari ad uno share del 7%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.158.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 Al Vertice della Tensione ha registrato 826.000 spettatori con uno share del 3.3%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 312.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove Superfantagenio ha raccolto 270.000 spettatori con l’1.1%. Sul 20 13 Hours raccoglie 465.000 spettatori pari all’1.9%. Su Rai4 Valerian e la città dai Mille Pianeti registra 388.000 spettatori con l’1.6%. Su Paramount Network Dirty Dancing – Balli Proibiti segna 432.000 spettatori pari all’1.7%. Su Rai Premium La Famiglia Van Tropp – Una Vita in Musica segna 269.000 spettatori pari all’1%.

Ascolti TV Access Prime Time

Il 5.3% per Bollani che ospitava Baglioni. Deal With It inedito sui livelli delle repliche.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 5.078.000 spettatori con il 19.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.116.000 spettatori con uno share del 15.7%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 978.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.404.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 Via dei Matti numero 0 raccoglie 1.321.000 spettatori con il 5.3%.

Un Posto al Sole raccoglie 1.598.000 spettatori con il 6.1%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.318.000 individui all’ascolto (5.2%), nella prima parte, e 1.191.000 spettatori (4.5%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.865.000 spettatori (7.2%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 582.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove il ritorno delle puntate inedite di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 492.000 spettatori con l’1.9%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti segna 388.000 spettatori pari all’1.5%.

Preserale

Cuochi di Italia Under 30 all’1.5%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.363.000 spettatori (19%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.656.000 spettatori (22.4%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.518.000 spettatori (14.6%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.591.000 spettatori (17.7%). Su Rai2 NCIS New Orleans ha raccolto 608.000 spettatori (3.1%), NCIS segna 1.011.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 CSI Miami ha ottenuto 690.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.282.000 spettatori con il 15.1%. Blob segna 1.155.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 749.000 individui all’ascolto (3.3%). Su La7 Lie To Me ha appassionato 150.000 spettatori (share dello 0.8%). Su Tv8 Cuochi di Italia Under 30 raccoglie 344.000 spettatori con l’1.5%.

Daytime Mattina

Tv8, senza la Volpe, al 2.1%.

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 415.000 telespettatori con l’11.4% mentre Uno Mattina raccoglie 1.349.000 spettatori con il 17%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.346.000 spettatori (15.3%). Su Canale5 Mattino Cinque Life ha intrattenuto 1.260.000 spettatori (15.7%), nella prima parte, 1.267.000 spettatori nella seconda parte (14.5%) e 1.083.000 spettatori (12.3%) nei Saluti di 7 minuti. Su Rai 2 Concerto di Pasqua ha raccolto 236.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia 1 Chicago PD ottiene un ascolto di 407.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Doc Martin convince 239.000 spettatori pari al 3.6% di share.

A seguire L’Inchiesta Anno Domini XXXIII segna 316.000 spettatori con il 3.8%. Su Rete 4 Tommaso registra una media di 186.000 spettatori (2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 276.000 spettatori con il 3.8%. A seguire Coffee Break ha informato 261.000 spettatori pari al 3%. Su Tv8 – dalle 10.25 alle 11.59 – Una Vita da Ristrutturare ha raccolto 195.000 spettatori con il 2.1%.

Daytime Mezzogiorno

Clerici batte di poco la replica di Forum.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.315.000 spettatori con il 13.7%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.883.000 spettatori con il 13.9% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.555.000 telespettatori con il 13.7%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 584.000 spettatori con il 5.9%, nella prima parte, e 936.000 spettatori con il 7.2%, nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago PD raccoglie 465.000 spettatori con il 4.7%. Il daytime de L’Isola dei Famosi ha raccolto 983.000 spettatori con il 6.4%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.055.000 spettatori con il 6.6%.

Su Rai3 L’Inchiesta Anno Domini XXXIII ha interessato 476.000 spettatori con il 5.1%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.053.000 spettatori (8.9%). Quante Storie ha raccolto 863.000 spettatori (5.8%). Passato e Presente segna 700.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 197.000 spettatori con l’1.4%. La Signora in Giallo ha ottenuto 517.000 (3.3%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 324.000 spettatori con share del 3.4% nella prima parte, e 363.000 spettatori con il 2.6% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 155.000 spettatori (1.2%) e 180.000 spettatori (1.1%).

Daytime Pomeriggio

Canale 5 cala a Pasquetta.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.898.000 spettatori pari al 13.6% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.908.000 spettatori con il 14.9%. Il TG1 ha informato 1.578.000 spettatori con il 12.2%. La Vita Diretta ha raccolto 2.445.000 spettatori con il 16.8% (presentazione: 1.791.000 – 13.6%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.313.000 spettatori con il 14.7%. Una Vita ha convinto 1.901.000 spettatori con il 12.8% di share. A seguire la replica di Svegliati Amore Mio ha ottenuto 1.377.000 spettatori con il 10.4%. L’Isola dei Famosi ha ottenuto 1.491.000 spettatori con l’11.5%. Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 1.535.000 spettatori pari all’11.7% di share.

Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.730.000 spettatori con il 12.8%, nella prima parte, a 2.063.000 spettatori nella seconda parte con il 13.5% (Social: 1.947.000 spettatori - 11.7%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 708.000 spettatori con il 4.9%. Detto Fatto ha ottenuto 599.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 737.000 spettatori (4.9%), nel primo episodio, 798.000 spettatori (5.5%), nel secondo episodio e 806.000 spettatori (5.8%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 517.000 spettatori (4%). Friends ha appassionato 372.000 spettatori con il 2.6%. Il daytime dell’Isola dei Famosi ha raccolto 340.000 spettatori con il 2.3%.

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.871.000 spettatori con il 19%. #Maestri ha coinvolto 627.000 spettatori pari al 4.8%. Aspettando… Geo ha registrato 1.012.000 spettatori con il 7.8%. Geo ha raccolto 1.485.000 spettatori e il 10%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 722.000 spettatori con il 5%. Su La7 Tagadà ha interessato 317.000 spettatori (share del 2.4%). Tagadoc ottiene 198.000 spettatori con l’1.4%. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 113.000 spettatori con lo 0.8%. Sul Nove Il Caso Gucci raccoglie 223.000 spettatori con l’1.5%. Su DMAX Predatori di Gemme segna 300.000 spettatori pari al 2.2%.

Seconda Serata

Chiambretti al 6%.

Su Rai1 Sette Storie è stato seguito da 1.260.000 spettatori con il 10.3% di share. S’è Fatta Notte ha ottenuto 392.000 spettatori pari al 5.4%. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 847.000 spettatori pari ad uno share del 17.9%. Su Rai2 Ve Ne Siete Mai Accorti? segna 299.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 534.000 spettatori con il 5.6%.

Su Italia1 Tiki Taka – La Repubblica del Pallone è visto da 430.000 spettatori con il 6% (presentazione di 16 minuti: 829.000 – 5.9%%). Su Rete 4 Frequency, il Futuro è in ascolto è stato scelto da 156.000 spettatori con il 2.7% di share. Su La7 The Manchurian Candidate segna 199.000 spettatori e il 2.3%.

