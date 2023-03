PIPPITEL! LA FICTION DI RAI1 “IL COMMISSARIO RICCIARDI 2” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 19.7% DI SHARE E 3.6 MILIONI DI SPETTATORI. IL “GRANDE FRATELLO VIP” FA IL 22.5% DI SHARE, MA CON 2.8 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI2 IL CUCUZZARO DI “STASERA TUTTO È POSSIBILE” SALE AL 9%. SU RAI3 “PRESA DIRETTA” AL 5.8%, SU RETE4 “QUARTA REPUBBLICA” AL 4.6% - AMADEUS CON IL 22.3% SUPERA “STRISCIA” AL 19.5%. GRUBER (7.1%), DAMILANO (7%), PALOMBA (4.3%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 13 marzo 2023 vedono, in prima serata, la fiction di Rai1 Il commissario Ricciardi 2 con Lino Guanciale perdere 400mila spettatori e quasi due punti percentuali rispetto a sette giorni fa, pur prevalendo di quasi un milione di "teste" contro il Grande Fratello Vip, che dal canto suo totalizza il 22.5% di share.

Terzo programma più visto in prime time: Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino su Rai2 che sale al 9%, mentre Presa Diretta di Riccardo Iacona su Rai3 (5.8%) supera sia Freedom - Oltre il confine di Roberto Giacobbo su Italia 1 (5.1%) sia Quarta Repubblica con Nicola Porro su Rete4, arenato al 4.6%. Di seguito la classifica dei programmi più visti in prima serata per numero di spettatori, comprensiva delle reti "tematiche":

1) Il Commissario Ricciardi 2 (Rai1) - 3.621.000

2) Grande Fratello Vip (Canale 5) - 2.862.000

3) Stasera tutto è possibile (Rai2) - 1.432.000

4) Presa diretta (Rai3) - 1.116.000

5) Freedom - Oltre il Confine (Italia 1) - 834.000

6) Quarta Repubblica (Rete 4) - 692.000

7) Little Big Italy (Nove) - 524.000

8) Giustizia privata (Canale 20) - 476.000

9) La figlia del generale (La7) - 410.000

10) Dunkirk (Iris) - 355.000

11) Un giorno per morire (Rai4) - 304.000

12) 12 Anni Schiavo (Tv8) - 182.000

In access prime time, Amadeus conquista il 22.3%, ma sale anche Striscia la Notizia superando nettamente i quattro milioni di spettatori con il ritorno alla conduzione di Gerry Scotti e Francesca Manzini.

Quanto all'approfondimento, Lilli Gruber (7.1%) supera Marco Damilano (7%), Barbara Palombelli (4.3%-3%) e Tg2 Post (3.2%). In seconda serata, Restart con Annalisa Bruchi su Rai2 - malgrado il prezioso traino di Stefano De Martino - cala al 3.6%.

A mezzogiorno vola Palombelli con Forum su Canale5 e in fascia pomeridiana cresce su La7 C'era una volta il Novecento, condotto da Luca Sappino e Alessio Orsingher, con una puntata dedicata ai dieci anni di pontificato di Papa Francesco.

Sempre al pomeriggio, Uomini e donne presentato da Maria De Filippi su Canale5 distanzia ancora una volta di tredici punti percentuali Oggi è un altro giorno con Serena Bortone su Rai1.

Ma vediamo di seguito gli ascolti di tutti i programmi della giornata.

Prima Serata

Rai1: Il Commissario Ricciardi 2 (seconda puntata) 3.621.000 spettatori (19.7%). Canale 5: Grande Fratello Vip 2.862.000 spettatori (22.5%). Rai2: Stasera Tutto è Possibile 1.432.000 spettatori (9%). Italia 1: Freedom – Oltre il Confine 834.000 spettatori (5.1%). Rai3: Presa Diretta 1.116.000 spettatori (5.8%). Rete4: Quarta Repubblica 692.000 spettatori (4.6%). La7: La Figlia del Generale 410.000 spettatori (2.2%). Tv8: 12 Anni Schiavo 182.000 spettatori (1%). Nove: Little Big Italy 524 .000 spettatori (2.6%).

Access Prime Time

Rai1: I Soliti Ignoti 4.815.000 spettatori (22.3%). Canale 5: Striscia la Notizia 4.206.000 spettatori (19.5%). Rai2: TG2 Post 699.000 spettatori (3.2%). Italia1: NCIS 1.479.000 spettatori (6.9%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.498.000 spettatori (7%), Un Posto al Sole 1.794.000 spettatori (8.3%). Rete4: Stasera Italia 921.000 spettatori (4.3%) nella prima parte, 710.000 spettatori (3.3%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.533.000 spettatori (7.1%). Tv8: 100% Italia 400.000 spettatori (1.9%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 526.000 spettatori (2.4%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.200.000 spettatori (22.6%), L’Eredità 4.526.000 (25.8%). Canale 5: Avanti il Primo 2.367.000 spettatori (18.1%), Avanti un Altro 3.691.000 (21.9%). Rai2: Hawaii Five O 551.000 spettatori (3.4%), The Rookie 766.000 spettatori (3.8%). Italia1: Studio Aperto Mag 391.000 spettatori (2.6%), CSI 787.000 (4.1%). Rai3: TGR 2.591.000 spettatori (14%), Blob 1.020.000 (5%), Caro Marziano 1.111.000 (5.3%). Rete4: Tempesta d’Amore 760.000 spettatori (3.7%). La7: Lingo – La Prima Sfida 228.000 spettatori (1.7%), Lingo – Parole in Gioco 350.000 (2.1%). Tv8: Home Restaurant 293.000 (1.6%). Nove: Cash or Trash 425.000 spettatori (2.2%).

Seconda serata

Rai1: Storie di Sera (prima parte) 1.269.000 spettatori (10.9%), Tg1 830.000 (8.3%), Storie di sera (seconda parte) 494.000 (6.8%), Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 232.000 (5.3%). Canale 5: TG5 Notte 533.000 spettatori (20%). Rai2: Restart 209.000 spettatori (3.6%). Rai3: Dilemmi 511.000 spettatori (4.1%), Tg3 Linea Notte 371.000 (5.1%). Italia1: Sport Mediaset Monday Night 298.000 spettatori (4.3%). Rete 4: Rizzoli & Isles 138.000 spettatori (3.1%).

Daytime

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 252.000 spettatori (9.8%), TG1 Ore 7.00 396.000 (9.5%), TgUnoMattina 596.000 (11.6%), TG1 Ore 8.00 897.000 (17.4%), Uno Mattina 797.000 (17.5%) Storie Italiane (prima parte) 760.000 spettatori (17.8%). Canale5: Prima Pagina TG5 625.000 spettatori (18.3%), TG5 Mattina 1.223.000 (23.7%), Mattino Cinque News 1.060.000 (22.7%) nella prima parte, 831.000 (19.7%) nella seconda. Rai 2: Viva Asiago 10 (144.000 – 4%), Viva Rai2! Glass Cam 233.000 (5.8%), Viva Rai2! 869.000 spettatori (16.9%), …E Viva il Videobox 286.000 (5.6%), Radio 2 Social Club 255.000 (5.6%), TG2-Italia 215.000 (5%).

Italia 1: Heidi 213.000 spettatori (4.1%), Chicago Fire 203.000 spettatori (4.5%), Chicago PD 270.000 spettatori (5.8%). Rai3: Mattina 24 295.000 spettatori (11.8%), Buongiorno Italia 562.000 spettatori (13.4%), TGR Buongiorno Regione 559.000 spettatori (10.5%), Agorà (presentazione) 338.000 (6.6%), Agorà 316.000 spettatori (6.6%), Agorà Extra 223.000 (5.3%). Rete 4: Hazzard 120.000 spettatori (2.8%). La7: Omnibus (News) 131.000 spettatori (3.2%), Omnibus (Dibattito) 174.000 spettatori (3.6%), Coffee Break 195.000 spettatori (4.6%). Tv8: La Notte degli Oscar 61.000 spettatori (4.5%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 800.000 spettatori (15.3%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.597.000 (16.1%). Canale 5: Forum 1.595.000 telespettatori (21.9%). Rai2: I Fatti Vostri 596.000 spettatori (10.2%) nella prima parte, 877.000 (9.5%) nella seconda. Italia 1: Chicago PD 305.000 spettatori (4.5%), Grande Fratello Vip 610.000 spettatori (5.1%), Sport Mediaset 663.000 (5.2%). Rai3: Elisir (presentazione) 225.000 (5.1%), Elisir 289.000 (5.3%), TG3 Ore 12.00 806.000 (10.2%), Quante Storie 703.000 (6%), Passato e Presente 502.000 (4%). Rete4: Monk 138.000 spettatori (2.6%), Il Segreto (replica) 151.000 spettatori (1.5%), La Signora in Giallo 584.000 (4.7%). La7: L’Aria che Tira 253.000 spettatori (4.6%) nella prima parte, L'Aria che tira (Oggi) 395.000 spettatori (3.9%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.051.000 spettatori (16.3%), Oggi è un Altro Giorno 1.501.000 (14.7%), presentazione 1.569.000 )13%). Il Paradiso delle Signore 1.778.000 (20.5%). Tg1 1.258.000 (15.2%), La Vita in Diretta 2.060.000 spettatori (20%), presentazione 1.589.000 (18.4%). Canale5: Beautiful 2.731.000 (21.6%), Terra Amara 2.783.000 spettatori (23.3%), Uomini e Donne 2.751.000 (27.1%), Finale 2.086.000 (23.8%) Amici 1.798.000 (20.8%), Grande Fratello Vip 7 1.641.000 (19.2%), Un Altro Domani 1.242.000 spettatori (14.5%), Pomeriggio Cinque 1.727.000 (16.6%), Presentazione 1.264.000 (14.1%), Saluti 1.811.000 (15.3%).

Rai2: Ore 14 701.000 spettatori (6.2%), Bella Ma’ 519.000 spettatori (5.9%), Candice Renoir 206.000 (2.3%). Italia1 I Simpson 588.000 spettatori (4.8%) nel primo episodio, 564.000 (4.9%) nel secondo, 455.000 (4.2%) nel terzo, NCIS New Orleans 345.000 (3.8%) nel primo episodio, 312.000 (3.7%) nel secondo, The Mentalist 352.000 (3.7%). Rai3: TGR 1.436.000 spettatori (12.3%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 331.000 (3.6%), Aspettando… Geo 562.000 (6.6%), Geo 1.268.000 spettatori (12.1%).

Rete4: Lo Sportello di Forum 691.000 spettatori (6%), Tg4 Diario del Giorno 306.000 spettatori (3.4%). La7: Tagadà (presentazione) 292.000 spettatori (2.5%), Tagadà 334.000 (3.5%), Tagadà (Focus) 275.000 (3.2%), C'era una volta il Novecento 210.000 (2.2%). TV8: Il Vero Amore 270.000 spettatori (3.1%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30: 3.027.000 (23.9%)

20.00: 5.057.000 (24.6%)

TG2

13.00: 1.766.000 (14.3%)

20.30: 1.090.000 (5.1%)

TG3

14.25: 1.436.000 (12.3%)

19.00: 2.050.000 (13%)

TG4

11.55: 234.000 (3.1%)

18.55: 700.000 (4.3%)

TG5

13.00: 2.968.000 (23.9%)

20.00: 4.353.000 (21%)

STUDIO APERTO

12.25: 1.081.000 (10.9%)

18.30: 520.000 (4.2%)

TGLA7

13.30: 491.000 (3.9%)

20.00: 1.405.000 (6.7%)

