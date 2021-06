PIPPITEL! LA FINALE DELL’“ISOLA DEI FAMOSI” CONQUISTA A MANI BASSE LA SERATA CON IL 22.9% DI SHARE E OLTRE 3.3 MILIONI DI SPETTATORI. “A MANO DISARMATA” SU RAI1 INCHIODA AL 12% – SU RAI 3 “REPORT” AL 10.4%, SU RETE 4 "QUARTA REPUBBLICA" AL 5.6% - “SOGNO AZZURRO” SI INFRANGE SUL 12.4%, “STRISCIA” (18.4%), GRUBER (7.6%), PALOMBA (4.2%), L’ESORDIO DI GIULIA DE LELLIS CON IL DEBOLUCCIO “LOVE ISLAND” ALL’1.2% - VIDEO

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

Nella serata di ieri, lunedì 7 giugno 2021, su Rai1 la commedia in prima visione A Mano Disarmata ha appassionato 2.607.000 spettatori pari al 12.02%. Su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.35 – la finale de L’Isola dei Famosi 15 ha raccolto davanti al video 3.317.000 spettatori pari al 22.97% di share (presentazione di 1 minuto e 20: 4.048.000 – 16.96%;qui gli ascolti delle finali di tutte le edizioni). Su Rai2 Hawaii Five O ha interessato 1.292.000 spettatori pari al 5.39% di share. NCIS New Orleans segna 953.000 spettatori con il 4.39%.

Su Italia 1 Hunter’s prayer – In fuga ha intrattenuto 1.179.000 spettatori (5.26%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.329.000 spettatori pari ad uno share del 10.42%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.055.000 spettatori con il 5.65% di share (I Saluti di 12 minuti: 385.000 – 4.7%). Su La7 Il Matrimonio Che Vorrei ha registrato 535.000 spettatori con uno share del 2.41%.

Su Tv8 la prima stagione di Gomorra – La Serie segna 392.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove True Lies ha raccolto 399.000 spettatori con il 2.13%. Su Rai4 Summer of ‘84 registra 242.000 spettatori con l’1.08%. Su Real Time Vite a Limite e Poi ha ottenuto 360.000 spettatori con l’1.64%.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Sogno Azzurro ottiene 2.905.000 spettatori con il 12.49% (presentazione di 2 minuti e mezzo: 3.834.000 – 17.4%). Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.236.000 spettatori con uno share del 18.44%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.244.000 spettatori con il 5.31%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.221.000 spettatori con il 5.29%. Su Rai3 Nuovi Eroi raccoglie 909.000 spettatori con il 4.26%. Un Posto al Sole raccoglie 1.644.000 spettatori con il 7.15%.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.169.000 individui all’ascolto (5.24%), nella prima parte, e 1.243.000 spettatori (5.31%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.783.000 spettatori (7.65%). Su Tv8 la replica di Guess My Age ha divertito 381.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 501.000 spettatori con il 2.2%. Su Real Time/+1 Love Island Italia raccoglie 277.000 spettatori con l’1.2%.

Preserale

Borghese all’1.7%.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.963.000 spettatori (23.1%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 4.078.000 spettatori (24.53%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.344.000 spettatori (10.9%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.283.000 spettatori (14.3%). Su Rai2 SWAT ha raccolto 537.000 spettatori (3.63%), NCIS Los Angeles segna 990.000 spettatori (5.14%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 476.000 spettatori con il 3.3%. CSI ha ottenuto 553.000 spettatori (2.94%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.638.000 spettatori con il 15.02%. Blob segna 1.048.000 spettatori con il 5.36%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 816.000 individui all’ascolto (4.3%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 111.000 spettatori (share dello 0.95%), nel primo episodio, e 122.000 spettatori (share dello 0.78%), nel secondo episodio. Su Tv8 Quattro Ristoranti raccoglie 308.000 spettatori con l’1.7%.

Daytime Mattina

Bene Storie Italiane.

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 610.000 telespettatori con il 13.45% mentre Uno Mattina raccoglie 969.000 spettatori con il 18.09%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 918.000 spettatori (19.31%). Su Canale5 TG5 Mattina ha informato 1.215.000 spettatori con il 21.13%. Mattino Cinque ha intrattenuto 974.000 spettatori (18.41%), nella prima parte, 859.000 spettatori nella seconda parte (17.98%) e 742.000 spettatori (15.84%) nei Saluti.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 299.000 spettatori con il 5.75%. Su Italia 1 Bones ottiene un ascolto di 121.000 spettatori (2.52%). Su Rai3 Agorà convince 408.000 spettatori pari al 7.53% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 208.000 spettatori con il 4.39%. Su Rete 4 Distretto di Polizia 6 registra una media di 129.000 spettatori (2.68%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 151.000 spettatori con il 2.89%. A seguire Coffee Break ha informato 148.000 spettatori pari al 3.06%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 42.000 spettatori con lo 0.8%.

Daytime Mezzogiorno

Merlino al 4.27% nella seconda parte con Matteo Renzi.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.089.000 spettatori con il 18.66%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.819.000 spettatori con il 16.91% di share. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.192.000 telespettatori con il 15.1%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raccoglie 378.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia 1 Bones ha ottenuto 214.000 spettatori con il 3.36%.

Cotto e Mangiato Tocco dello Chef raccoglie 336.000 spettatori con il 3.83%. Il daytime de L’Isola dei Famosi ha raccolto 875.000 spettatori con il 6.77%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.011.000 spettatori con il 7.03%. Su Rai3 Elisir ha interessato 409.000 spettatori con il 6.78%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.068.000 spettatori (12.61%). Quante Storie ha raccolto 791.000 spettatori (6.32%). Passato e Presente segna 669.000 spettatori e il 4.66%. Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 192.000 spettatori con l’1.76%. La Signora in Giallo ha ottenuto 549.000 (3.94%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 304.000 spettatori con share del 5.12% nella prima parte, e 470.000 spettatori con il 4.27% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Vita in Diretta al 20.81%.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.781.000 spettatori pari al 13.93% della platea. La replica de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.399.000 spettatori con il 14.18%. Il TG1 ha informato 1.338.000 spettatori con il 14.42%. La Vita Diretta ha raccolto 2.123.000 spettatori con il 20.81% (presentazione: 1.793.000 – 19.59%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.649.000 spettatori con il 18.28%. Una Vita ha convinto 2.478.000 spettatori con il 17.78% di share.

A seguire Mr Wrong – Lezioni d’Amore ha ottenuto 2.066.000 spettatori con il 16.58%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.794.000 spettatori pari al 17.1% di share. L’Isola dei Famosi ha ottenuto 1.258.000 spettatori con il 13.43%. Rosamunde Pilcher – Fidarsi è Bene Innamorarsi è Meglio ha fatto compagnia a 986.000 spettatori con il 10.73%. Su Rai2 Dribbling Europei ha ottenuto 611.000 spettatori con il 4.21%. Ore 14 ha raccolto 541.000 spettatori con il 4.1%. La Seduzione dell’Inganno ha ottenuto 603.000 spettatori con il 6.03%.

Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 692.000 spettatori (4.85%), nel primo episodio, 775.000 spettatori (5.68%), nel secondo episodio e 723.000 spettatori (5.7%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 473.000 spettatori (4.35%). Superstore ha raggiunto 266.000 spettatori e il 2.89%. Will & Grace ha appassionato 255.000 spettatori con il 2.61%. Il daytime dell’Isola dei Famosi ha raccolto 285.000 spettatori con il 2.7%.

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.730.000 spettatori con il 19%. #Maestri ha coinvolto 376.000 spettatori pari al 3.46%. Ho Sposato uno Sbirro ha raccolto 418.000 spettatori e il 4.44%. Geo Magazine ha registrato 847.000 spettatori con il 7.74%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica è stato seguito da 652.000 spettatori con il 4.89%. Su La7 Tagadà ha interessato 258.000 spettatori (share del 2.27%). Tagadoc ottiene 176.000 spettatori con l’1.86%. Su TV8 ha raccolto .000 spettatori con il %.

Seconda Serata

La prima di Belle Così deve accontentarsi del 2.27%.

Su Rai1 Sette Storie è stato seguito da 673.000 spettatori con il 6.18% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 703.000 spettatori pari ad uno share del 21.02%. Su Rai2 in prima visione free The Blacklist segna 524.000 spettatori con il 3.2%. Belle Così ha ottenuto 230.000 spettatori con il 2.27%. Su Rai 3 In Barba a Tutto ha ottenuto segna 873.000 spettatori con il 6.01%.

A seguire il Tg3 Linea Notte segna 454.000 spettatori con il 5.3%. Su Italia1 Un Poliziotto Ancora in Prova è visto da 430.000 spettatori (4.2%). Brooklyn Nine Nine raggiunge 211.000 spettatori (4.82%), nel primo episodio, e 168.000 spettatori (5.28%), nella prima parte del secondo episodio (rilevazione fino all’1.59). Su Rete 4 Mindscape è stato scelto da 147.000 spettatori con il 2.87% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.504.000 (24.17%)

Ore 20.00 4.802.000 (23.97%)

TG2

Ore 13.00 1.601.000 (11.93%)

Ore 20.30 1.672.000 (7.42%)

TG3

Ore 14.25 1.763.000 (12.79%)

Ore 19.00 1.846.000 (12.41%)

TG5

Ore 13.00 2.692.000 (19.74%)

Ore 20.00 3.816.000 (18.61%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.376.000 (12.71%)

Ore 18.30 673.000 (5.71%)

TG4

Ore 12.00 301.000 (3.55%)

Ore 18.55 546.000 (3.67%)

TGLA7

Ore 13.30 548.000 (3.78%)

Ore 20.00 1.153.000 (5.58%)

