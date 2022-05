Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

maria de filippi

Nella serata di ieri, domenica 15 maggio 2022, su Rai1 Sanremo 72 – Il Festival da dove non l’avete mai visto, in onda dalle 22.10 alle 23.29, ha conquistato 1.254.000 spettatori pari al 7% di share. Su Canale 5 la finale di Amici, in onda dalle 21.22 alle 24.59, ha raccolto davanti al video 4.327.000 spettatori pari al 28.6% di share (qui gli ascolti della finale dell’anno scorso).

Su Rai2 The Rookie ha catturato l’attenzione di 917.000 spettatori (4.5%) e Blue Bloods di 979.000 (4.8%). Su Italia 1 Edge of Tomorrow – Senza domani ha intrattenuto 1.024.000 spettatori con il 5.6% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.44 alle 22.17, ha raccolto davanti al video 1.947.000 spettatori pari ad uno share del 9.7% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle 22.20 alle 23.50, interessa a 1.233.000 spettatori con il 7.5% di share.

sanremo 72 – il festival da dove non l’avete mai visto

Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 525.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 4.4% con 671.000 spettatori. Su Tv8 I Delitti del BarLume – Ritorno a Pineta è la scelta di 336.000 spettatori (1.8%) mentre sul Nove Hitler segna l’1.3% con 224.000 spettatori. Su Rai4 A Bluebird in my Heart sigla l’1.1% con 221.000 spettatori. Su Iris Rivelazioni è la scelta di 359.000 spettatori con l’1.9% di share, sul 20 Run all Night – Una Notte per Sopravvivere è la scelta di 320.000 spettatori con l’1.7% e su La5 Una Ragazza Speciale fa compagnia a 305.000 spettatori pari all’1.5% di share.

luigi strangis 7

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno sigla il 20% con 4.024.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.224.000 spettatori con uno share del 16.7%. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 1.159.000 spettatori (6%). Su Rete 4 Controcorrente fa compagnia a 931.000 spettatori nella prima parte (5.1%) e a 891.000 (4.6%) nella seconda. Su Rai 3 la Presentazione di Che Tempo che Fa è la scelta di 1.206.000 spettatori con il 7% di share. Su La7 In Onda sigla il 4% con 758.000 spettatori. Su TV8 4 Ristoranti segna il 2.2% con 401.000 spettatori e sul Nove Little Big Italy se convince 215.000 (1.2%).

Preserale

sanremo 72 – il festival da dove non l’avete mai visto 1

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.816.000 spettatori (22.6%) e L’Eredità 3.643.000 spettatori (24.8%) nella seconda. Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 1.656.000 spettatori con il 13.9% di share e Avanti un Altro! 2.497.000 (17.4%). Su Rai2 Novantesimo Minuto interessa a 563.000 spettatori (4.4%) e NCIS Los Angeles a 527.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 il TGR segna l’11.2% con 1.708.000 spettatori. Su Italia 1 CSI ha totalizzato 608.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 Tempesta d’Amore convince 761.000 spettatori con il 4.5% di share. Su La7 TGLa7 Speciale si porta al 2.9% con 349.000 spettatori.

Daytime Mattina

FABIO FAZIO

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 292.000 spettatori con il 13.3% di share nella presentazione e 694.000 (20.2%) nella prima parte; il TG1 – Edizione Straordinaria informa 1.306.000 spettatori con il 23.2% e la seconda parte di Uno Mattina in Famiglia è seguita da 1.516.000 spettatori (25.4%). A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.252.000 spettatori pari ad uno share del 21.5% e il TG1 Speciale con la Santa Messa, la Canonizzazione dei Beati e il Regina Coeli è stato seguito da 1.717.000 spettatori (25.5%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 926.000 telespettatori con il 17.8% di share mentre la Santa Messa segna il 12.1% con 741.000 spettatori. Su Rai2 O anche No ha tenuto compagnia a 85.000 spettatori (1.4%).

finale amici 1

Su Italia1 Una Mamma per Amica totalizza un ascolto di 188.000 spettatori con uno share del 3.2% nel primo episodio e 208.000 spettatori (3.4%) nel secondo. Su Rai 3 Agorà Weekend convince 250.000 spettatori con il 4.6% di share, Mi Manda Raitre 347.000 (5.8%) e Le Parole per Dirlo 245.000 (4%). Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 110.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 147.000 (2.4%) nel secondo. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 74.000 spettatori con il 2.6% di share nelle News e 178.000 spettatori (3.2%) nel Dibattito.

Daytime Mezzogiorno

massimo giletti 2

Su Rai1 Linea Verde ha intrattenuto 3.223.000 spettatori (27.1%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 474.000 spettatori (7.5%) nella prima parte e a 690.000 (9.9%) e Melaverde ha interessato 1.604.000 spettatori con il 16.5% di share. Su Rai2 Citofonare Rai 2 conquista 322.000 spettatori con uno share del 3.5%. Su Italia1 Una Mamma per Amica sigla il 3.4% con 223.000 spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 728.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Il Posto Giusto registra 189.000 spettatori con uno share dell’1.4%. Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha fatto compagnia a 178.000 spettatori con il 2.7%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stato scelto da 76.000 spettatori con l’1.2% di share. Su Rai Sport il Giro d’Italia sigla il 3% con 338.000 spettatori.

finale amici 6

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In è la scelta di 2.758.000 spettatori (22%) nella prima parte e di 2.345.000 spettatori (20.1%) nella seconda (presentazione 2.527.000 – 19%). Da Noi… A Ruota Libera segna il 18.3% con 2.004.000 spettatori. Su Canale 5 Beautiful ha raccolto 1.591.000 spettatori con il 12.2%, Scene da un Matrimonio 1.159.000 (9.5%), Una Vita 1.102.000 (9.5%), Verissimo – Le Storie 1.109.000 (9.7%) nel Pre-Show, 1.310.000 (11.8%) nella prima parte e 1.345.000 (12.2%) nella seconda. Su Rai2 il Giro d’Italia si porta al 12.5% di share con 1.536.000 spettatori nella diretta e al 18.6% con 2.144.000 spettatori all’arrivo; Processo alla Tappa ha invece convinto 851.000 spettatori (7.9%). Su Italia1 le Internazionali di Tennis segnano il 3.9% con 442.000 spettatori e Magnum P.I. il 2.4% con 273.000 spettatori.

giuseppe brindisi zona bianca

Su Rai3 il TgR è stato seguito da 1.705.000 spettatori (12.8%), Mezz’Ora in Più da 742.000 spettatori (6.1%) e Mezz’Ora in Più – Il Tempo che Verrà sigla il 4.5% con 525.000 spettatori; Kilimangiaro Collection interessa a 533.000 spettatori (4.8%). Su Rete 4 Tg4 – Diario di Guerra ha registrato 220.000 spettatori con l’1.9% e Delitto sotto il Sole 342.000 (3%). Su La7 Atlantide ha appassionato 263.000 spettatori (share del 2.1%) nella prima parte e 238.000 (2%) nella seconda. Su TV8 la differita di Mot03 sigla il 3.6% con 464.000 spettatori, la Moto2 il 3.5% con 409.000 spettatori, la MotoGP il 6% con 666.000 spettatori, Zona Rossa il 3.3% con 352.000 spettatori e la MotoE l’1.7% con 200.000 spettatori. Su Sky Sport Moto GP la diretta di MotoGP sigla il 2.5% con 329.000 spettatori.

luigi strangis 9

Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 410.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%. Su Canale 5 Speciale TG5 Queen Elizabeth ha intrattenuto 643.000 spettatori con il 19.7% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 869.000 spettatori (7.4%) e L’Altra DS da 228.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Pressing segna un netto di 444.000 ascoltatori con il 7% di share (Highlights 556.000 – 4.8%). Su Rai 3 Tg3 Mondo è visto da 431.000 spettatori (4.4%). Su Rete 4 Franco Battiato Special è la scelta di 122.000 spettatori (3.5%).

finale amici 5

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.019.000 (30.1%)

Ore 20.00 4.213.000 (25%)

TG2

Ore 13.25 1.580.000 (12.3%)

Ore 20.30 1.071.000 (5.8%)

TG3

Ore 14.15 1.162.000 (9.1%)

Ore 19.00 1.202.000 (8.8%)

TG5

Ore 13.00 2.442.000 (18.9%)

Ore 20.00 3.438.000 (20%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 910.000 (8.4%)

Ore 15.30 238.000 (2%)

finale amici 4

TG4

Ore 12.00 201.000 (2.4%)

finale amici 7

Ore 18.55 512.000 (3.7%)

TGLA7

finale amici 8

Ore 13.30 391.000 (2.9%)

Ore 20.00 781.000 (4.6%)

finale amici 2 luigi strangis 5 luigi strangis 1 luigi strangis 2 luigi strangis 3 luigi strangis 4 luigi strangis 8 luigi strangis 6 finale amici 3