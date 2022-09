23 set 2022 13:51

PIPPITEL! GLI ITALIANI PREFERISCONO VEDERE QUATTRO SVIPPATI TUMULATI IN UNA CASA CHE UNA CARRELLATA DI POLITICI IN TV: LA SECONDA PUNTATA DEL “GRANDE FRATELLO VIP” SU CANALE5 CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 19.5% E SOTTERRA “PORTA A PORTA” SU RAI1 (9.6%). “NUDI PER LA VITA” SU RAI2 CHIUDE AL 6.5% - SU RETE4 “DRITTO E ROVESCIO” AL 5.7%, SU LA7 “PIAZZAPULITA” AL 6.6% - AMADEUS (19.4%), “PAPERISSIMA SPRINT” (15.7%), PALOMBA (5.5%), GRUBER (6.8%)