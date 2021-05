PIPPITEL! “L’ISOLA DEI FAMOSI” RISALE AL 19% CONTRO LA CONCORRENZA MOSCIA DELLA FICTION DI RAI 1 “CHIAMAMI ANCORA AMORE” CHE CALA AL 15.3% – SU RAI 3 BENE “REPORT” AL 12%, SU RETE 4 SANTORO NON AIUTA "QUARTA REPUBBLICA" FERMO AL 5.6% - AMADEUS (19.7%), “STRISCIA” (16.8%), GRUBER (7.2%), PALOMBA (5.4%) – “UOMINI E DONNE” CON LA SCELTA DI SAMANTHA VOLA AL 24% - IN SECONDA SERATA BARBARESCHI SALE AL 6.3%. SU RAI 1 LA MAGGIONI CON “SETTE STORIE” INCHIODA AL 7.1%...

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

Nella serata di ieri, lunedì 10 maggio 2021, su Rai1 la fiction Chiamami Ancora Amore ha appassionato 3.515.000 spettatori pari al 15.3%. Su Canale 5 – dalle 21.46 all’1.06 – L’Isola dei Famosi 15 ha raccolto davanti al video 3.101.000 spettatori pari al 19% di share. Su Rai2 A Napoli non Piove Mai ha interessato 1.160.000 spettatori pari al 4.9% di share. Su Italia 1 John Wick ha intrattenuto 1.768.000 spettatori (7.8%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.862.000 spettatori pari ad uno share del 12% (presentazione dalle 21.15 alle 21.26: 1.743.000 – 6.7%).

Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.001.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 Il Giurato ha registrato 477.000 spettatori con uno share del 2.1%. Su Tv8 4 Hotel segna 357.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Fuori in 60 Secondi ha raccolto 319.000 spettatori con l’1.5%. Sil 20 Cappuccetto Rosso Sangue ha interessato 228.000 spettatori con lo 0.9%. Su Rai4 Resident Alien registra 315.000 spettatori con l’1.3%. Su Iris Heart of the Sea – Le Origini di Moby Dick ha raccolto 401.000 spettatori pari all’1.8%. Su Rai Movie Sierra Charriba segna 413.000 spettatori con l’1.7%.

Ascolti TV Access Prime Time

Upas (prima di Report) sorpassa la Gruber.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 4.981.000 spettatori con il 19.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.282.000 spettatori con uno share del 16.8%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 940.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.100.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Nuovi Eroi raccoglie 1.180.000 spettatori con il 5.1%. Un Posto al Sole raccoglie 1.838.000 spettatori con il 7.4%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.306.000 individui all’ascolto (5.4%), nella prima parte, e 1.281.000 spettatori (5%), nella seconda parte.

Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.820.000 spettatori (7.2%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 422.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 448.000 spettatori con l’1.8%. Su La5 Uomini e Donne ottiene 419.000 spettatori pari all’1.8% (Finale: 432.000 – 1.7%). Su Real Time Cortesie in Famiglia ha ottenuto 309.000 spettatori con l’1.2%. Su Rai Sport l’incontro di Pallacanestro Milano-Cremona ha raccolto 69.000 spettatori con lo 0.3%.

Preserale

Bonolis sfiora il 20%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.693.000 spettatori (20.2%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.068.000 spettatori (23.6%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.127.000 spettatori (16.9%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.276.000 spettatori (19.9%). Su Rai2 SWAT ha raccolto 575.000 spettatori (3.8%), NCIS Los Angeles segna 1.052.000 spettatori (5.1%). Su Italia1 il daytime di Amici di Maria De Filippi raccoglie 507.000 spettatori con il 3.4%.

CSI ha ottenuto 522.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.784.000 spettatori con il 15.2%. Blob segna 1.160.000 spettatori con il 5.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 757.000 individui all’ascolto (3.8%). Su La7 Lie To Me ha appassionato 157.000 spettatori (share dell’1%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 232.000 spettatori con l’1.2%.

Daytime Mattina

Ancora un risultato notevole per Mattino Cinque, al 20.8% nella seconda parte.

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 577.000 telespettatori con il 12.2% mentre Uno Mattina raccoglie 943.000 spettatori con il 17.7%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 911.000 spettatori (18.9%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 989.000 spettatori (18.7%), nella prima parte, 1.004.000 spettatori nella seconda parte (20.8%) e 842.000 spettatori (17.5%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 242.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia 1 CSI Miami ottiene un ascolto di 172.000 spettatori (3.5%).

Su Rai3 Buongiorno Italia ha raccolto 689.000 spettatori con il 15.1%. Agorà convince 402.000 spettatori pari al 7.5% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 209.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete 4 The Mysteries of Laura registra una media di 114.000 spettatori (2.4%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 156.000 spettatori con il 3.6%, nelle News, e 181.000 spettatori con il 3.3%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 211.000 spettatori pari al 4.3%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 22.000 spettatori con lo 0.4%.

Daytime Mezzogiorno

Il 15.6% per la reunion Clerici-Moroni.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.066.000 spettatori con il 17.5%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.756.000 spettatori con il 15.6% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.437.000 telespettatori con il 17.4%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 412.000 spettatori con il 6.3%, nella prima parte, e 910.000 spettatori con l’8.7%, nella seconda parte. Su Italia 1 CSI Miami ha ottenuto 268.000 spettatori pari al 4.1%. Cotto e Mangiato Il Menù raccoglie 349.000 spettatori con il 3.8%. Il daytime de L’Isola dei Famosi ha raccolto 790.000 spettatori con il 5.9%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.134.000 spettatori con il 7.5% (Extra: 729.000 – 4.8%). Su Rai3 Elisir ha interessato 347.000 spettatori con il 5.5%.

Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.006.000 spettatori (11.4%). Quante Storie ha raccolto 872.000 spettatori (6.7%). Passato e Presente ha ottenuto 702.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 188.000 spettatori con l’1.6%. La Signora in Giallo ha ottenuto 644.000 (4.4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 358.000 spettatori con share del 5.8% nella prima parte, e 424.000 spettatori con il 3.7% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 79.000 spettatori con lo 0.8%.

Daytime Pomeriggio

Uomini e Donne, con la scelta di Samantha, al 24%.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.758.000 spettatori pari al 13.2% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.078.000 spettatori con il 19%. Il TG1 ha informato 1.457.000 spettatori con il 14.1%. TG1 Economia segna 1.507.000 spettatori con il 14.8%. La Vita Diretta ha raccolto 1.966.000 spettatori con il 18.4% (presentazione: 1.703.000 – 17.2%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.576.000 spettatori con il 16.8%. Una Vita ha convinto 2.663.000 spettatori con il 18.2% di share.

A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.986.000 spettatori con il 24% (finale: 2.454.000 – 22.2%). Amici di Maria De Filippi ha interessato 2.139.000 spettatori (19.7%). L’Isola dei Famosi ha ottenuto 1.971.000 spettatori con il 18.7%. Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 1.836.000 spettatori pari al 18.2% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.606.000 spettatori con il 15.9%, nella prima parte, a 1.774.000 spettatori con il 16.1% nella seconda parte (Social: 1.774.000 spettatori – 15.1%). Su Rai2 Il Giro d’Italia ha raccolto 1.042.000 spettatori con l’8.4%. Processo alla Tappa ha ottenuto 620.000 spettatori con il 6.2%.

Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 775.000 spettatori (5.2%), nel primo episodio, 752.000 spettatori (5.3%), nel secondo episodio e 582.000 spettatori (4.4%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 412.000 spettatori (3.6%). Friends ha appassionato 270.000 spettatori con il 2.6%. Il daytime dell’Isola dei Famosi ha raccolto 322.000 spettatori con il 2.9%. Il Punto Z ha ottenuto 257.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.942.000 spettatori con il 19.5%. Dalle 15.22 alle 15.32, Speciale Giornate Fai ha coinvolto 414.000 spettatori pari al 3.5%.

#Maestri raccoglie 358.000 spettatori con il 3.2%. Aspettando… Geo ha registrato 373.000 spettatori con il 5.5%. Geo ha raccolto 1.069.000 spettatori e il 9.7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 804.000 spettatori con il 5.8%. Su La7 Tagadà ha interessato 348.000 spettatori (share del 2.9%). Tagadoc ottiene 164.000 spettatori con l’1.5%. Su TV8 Destinazione Matrimonio ha interessato 237.000 spettatori con il 2.2%. Vite da Copertina ha raccolto 176.000 spettatori con l’1.7%. Su Tv2000 il Rosario in Diretta da Lourdes raccoglie 650.000 spettatori con il 5.9%.

Seconda Serata

Barbareschi con la Staller al 6.3%.

Su Rai1 Sette Storie è stato seguito da 803.000 spettatori con il 7.1% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 719.000 spettatori pari ad uno share del 16.9%. Su Rai2 Gomorroide segna 373.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai 3 In Barba a Tutto segna 932.000 spettatori con il 6.3%. Il Tg3 Linea Notte segna 484.000 spettatori con il 5.8%. Su Italia1 Tiki Taka è visto da 422.000 spettatori con il 6.6% (presentazione di 20 minuti: 701.000 – 5.6%). Su Rete 4 North Country – Storia di Josey è stato scelto da 178.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 C’Eravamo Tanto Amati ha ottenuto 108.000 spettatori con l’1.4%.

