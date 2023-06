PIPPITEL! MANCHESTER CITY-INTER MONOPOLIZZA LA PRIMA SERATA FA VOLARE CANALE5 AL 45.6%, E 8,8 MILIONI DI SPETTATORI. AGLI ALTRI CANALI RESTANO LE BRICIOLE E IN PRIMIS A RAI1, CHE CON IL FILM “SEI MAI STATA SULLA LUNA?”, SI FERMA A 1.492.000 SPETTATORI (8.3%) - IN ACCESS PRIME TIME STRISCIA LA NOTIZIA SU CANALE5, CHIUDE LA STAGIONE SFIORANDO IL 25% DI SHARE DOPPIANDO SU RAI1 TECHETECHETÈ,(12.1%) - EXPLOIT DI LINEA VERDE LIFE SU RAI1, CON DANIELA FEROLLA (VOLTO SUL QUALE STA PUNTANDO LA RAI PROSSIMA VENTURA) E MARCELLO MASI, CHE VOLA AL 21% DI SHARE…

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 10 giugno 2023 vedono la finale di Champions League disputata tra Manchester City e Inter monopolizzare la prima serata con 8.869.000 spettatori pari al 45.6%. Agli altri canali restano le briciole e in primis a Rai1, che con il film di Paolo Genovese con Raoul Bova Sei Mai Stata sulla Luna?, si ferma a 1.492.000 spettatori (8.3%). Vediamo la classifica dei programmi di prime time per numero di spettatori:

Manchester City-Inter (Canale5) - 8.869.000

Sei mai stata sulla luna? (Rai1) - 1.492.000

Cristalli di memoria (Rai2) - 742.000

Shrek e vissero felici e contenti (Italia1) - 676.000

L'amica geniale (Rai3) - 539.000

Come un uragano (Rete4) - 529.000

Eden - Un pianeta da salvare (La7) - 469.000

Radio Zeta Future Hits Live 2023 (Tv8) - 341.000

The Game - Nessuna Regola (Iris) - 276.000

L'incredibile Hulk (20) - 270.000

Curve - Insidia Mortale (Rai4) - 239.000

Poirot (Top Crime) - 222.000

Il patriota (Nove) - 221.000

In access prime time Striscia la Notizia su Canale5, in versione ridotta in attesa della partita, chiude la stagione sfiorando il 25% di share con una media di 3.956.000 spettatori, doppiando su Rai1 Techetechetè dedicato a Umberto Tozzi e Raf, che ha appassionato 2.279.000 spettatori con il 12.1%.

Per l'approfondimento: Controcorrente con Veronica Gentili su Rete4 totalizza il 3.8% e il 2.8% e In Onda con Concita De Gregorio e David Parenzo su La7 il 3.9%. In seconda serata, la Champions League spopola ancora con il post partita che tocca il 22.7%.

A mezzogiorno, da segnalare l'exploit di Linea Verde Life su Rai1, condotto da Daniela Ferolla (volto televisivo sul quale sta puntando la Rai prossima ventura) e Marcello Masi, che vola al 21% di share con una media di 2.341.000 spettatori, mentre in fascia pomeridiana continua il successo delle soap di Canale5, Beautiful (21.1%), Terra Amara (che arriva al 24.5%), mentre le repliche di Verissimo, con Silvia Toffanin, raggiungono il 19.6%. Vediamo, di seguito, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Sei Mai Stata sulla Luna? 1.492.000 (8.3%). Canale5: Manchester City – Inter 8.869.000 (45.6%). Rai2: Cristalli di Memoria 742.000 (3.9%). Italia1: Shrek e vissero felici e contenti 676.000 (3.6%). Rai3: L’Amica Geniale 539.000 (2.9%). Rete4: Come un Uragano 529.000 (2.9%). La7: Eden – Un Pianeta da Salvare 469.000 (2.8%). Tv8: Radio Zeta Future Hits Live 2023 314.000 (2%). Nove: Il Patriota 221.000 (1.6%). Rai4: Curve - Insidia Mortale 239.000 (1.2%). 20: L’Incredibile Hulk 270.000 (1.4%). Iris: The Game – Nessuna Regola 276.000 (1.4%). Top Crime: Poirot 222.000 (1.1%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.279.000 (12.1%). Canale5: Striscina la Notizina 3.956.000 (24.9%). Rai2: Tg2 Post 484.000 (2.5%). Italia1: NCIS 939.000 (5.2%). Rete4: Controcorrente 633.000 (3.8%) nella prima parte, 548.000 (2.8%, nella seconda. Rai3: Generazione Bellezza (Il meglio di) 518.000 (2.8%). La7: In Onda 711.000 (3.9%). Tv8: Quattro Ristoranti 413.000 (2.7%). Nove: I Migliori Fratelli di Crozza 191.000 (1.1%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.213.000 (21.9%), L’Eredità di 2.987.000 (24.2%). Canale5: Avanti il Primo Story 1.237.000 (13.4%), Avanti un Altro Story 2.056.000 (17.7%). Rai2: The Blacklist 313.000 (2.8%), nel primo episodio, 374.000 (2.7%) nel secondo. Italia1: Studio Aperto Mag 426.000 (4%), CSI 438.000 (3.2%). Rete4: Tempesta d’Amore 579.000 (4%). Rai3: Tgr 1.602.000 (12.5%), Blob 531.000 (3.5%). La7: Lingo – La Parola Sfida 111.000 (1.2%), Lingo – Parole in Gioco 251.000 (2.2%). Tv8: 4 Hotel 205.000 (2.1%). Nove: Little Big Italy163.000 (1.4%).

Seconda Serata

Rai1: Big Wedding 824.000 (10.5%). Canale5: Champions League Live 2.600.000 (22.7%). Rai2: Tg2 Dossier 433.000 (3.6%). Italia1: Gladiatori di Roma 340.000 (3.9%). Rai3: Un Giorno in Pretura 312.000 (4.9%). Rete4: Confessione Reporter 198.000 (2.2%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Il Caffè 126.000 (6.3%), Rai Parlamento Settegiorni 390.000 (11%), Tg1 Ore 8.00 904.000 (19.5%), Uno Mattina in Famiglia 1.185.000 (23.5%) nella prima parte, 933.000 (20.7%) nella seconda, Buongiorno Benessere 858.000 (19.3%). Canale5: Prima Pagina Tg5 537.000 (20.2%), Tg5 delle 8.00 1.078.000 (22.7%), X Style 533.000 (10.6%). Rai2: Radio 2 Social Club 177.000 (3.6%), Underdog – Ho Scommesso su di Me 142.000 (3.2%). Italia1: The Goldbergs 97.000 (2.2%) nel primo episodio, 78.000 (1.8%) nel secondo. Rai3: Agorà Weekend 179.000 (3.6%), Mi Manda Rai3 205.000 (4.4%). Rete4: Franco, Ciccio e le Vedove Allegre 182.000 (4%). La7: Omnibus (News) 92.000 (3%), Omnibus (Dibattito) 145.000 (3%), Coffee Break Sabato143.000 (3.2%).

Mezzogiorno

Rai1: Il Provinciale 865.000 (16.5%), Linea Verde Explora 1.214.000 (17%), Linea Verde Life 2.341.000 (21%). Canale5: Forum 1.101.000 (16%). Rai2: Pizza Doc 185.000 (3.4%), Fatto da Mamma e Papà 385.000 (4.4%). Italia1: Mom 136.000 (2.6% nel primo episodio, 185.000 (2.7%) nel secondo, Sport Mediaset XXL 822.000 (6.3%). Rai3: Tg2 Ore 12.00 562.000 (8%), Tgr – Il Settimanale Estate 582.000 (5.9%). Rete4: Il Segreto 181.000 (1.9%), La Signora in Giallo 520.000 (4.1%). La7: L’Ingrediente Perfetto 116.000 (1.4%), Like – Tutto Ciò che Piace 108.000 (0.9%). Tv8: Moto GP (Qualifiche) 161.000 (3.3%), Gara 1 di Moto E 176.000 (2.1%), Moto 3 (Qualifiche) 188.000 (1.5%).

Pomeriggio

Rai1: Linea Blu 1.461.000 (12.2%), Passaggio a Nord Ovest 1.031.000 (10%), A Sua Immagine 931.000 (10.2%) nella prima parte, 997.000 (11.5%) nella seconda, Not Alone – Meeting Internazionale della Fraternità 1.424.000 (16.7%). Canale5: Beautiful 2.580.000 (21.1%), Terra Amara 2.392.000 (24.5%), Verissimo – Le Storie 1.652.000 (19.6%), 1.262.000 (14.6%) nella seconda. Rai2: Non Stop… Now 264.000 (2.2%), Bellissima Italia 359.000 (3.2%), Donnaventura Green 300.000 (3.2%). Italia1: Big Bang Theory 350.000 (3%) nel primo episodio, 373.000 (3.3%) nel secondo, Lucifer 356.000 (3.6%) nel primo episodio, 341.000 (3.9%) nel secondo, 384.000 (4.6%) nel terzo. Rai3: Tgr 2.247.000 (17.6%), Eroi di Strada 560.000 (5.4%), Report 510.000 (5.8%). Rete4: Lo Sportello di Forum 678.000 (5.8%). La7: Lo Hobbit – La Battaglia delle Cinque Armate 237.000 (2.3%). Tv8: Moto 2 (Qualifiche) 269.000 (2.1%), Sprint Race di Moto GP 499.000 (4.5%), Gara2 di Moto E 242.000 (2.7%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.594.000 (27.3%)

20.00 - 3.404.000 (23.1%)

TG2

13.00 - 1.532.000 (12.3%)

20.30 - 918.000 (5.4%)

TG3

14.25 - 1.423.000 (12%)

19.00 - 1.194.000 (10.8%)

TG4

12.00 - 395.000 (5.8%)

18.55 - 470.000 (4.1%)

TG5

13.00 - 2.774.000 (22%)

20.00 - 3.330.000 (22.9%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.202.000 (12.4%)

18.30 - 508.000 (5.7%)

TGLA7

13.30 - 492.000 (3.8%)

20.00 - 849.000 (5.7%)

