19 nov 2024 11:28

PIPPITEL! MASSIMO GILETTI ARRANCA SU RAI3: “LO STATO DELLE COSE” INCHIODA AL 4.9% E SI FA SUPERARE DALLA “TORRE DI BABELE” DI CORRADO AUGIAS SU LA7 AL 5.5% CON OLTRE UN MILIONE DI SPETTATORI - “L’AMICA GENIALE” NON TIRA PIÙ COME PRIMA E RAI1 SI FERMA AL 19.7% - SU CANALE5 “LA TALPA” DI DILETTA LEOTTA TRACOLLA AL 10.6% - VESPA (21.5%), DE MARTINO (27.3%), “STRISCIA LA NOTIZIA” (13.9%), DAMILANO (5.8%), DEL DEBBIO (4.7%), GRUBER IN DOPPIA CIFRA (10.4%), AMADEUS (2.5%) – LA MARATONA MENTANA SULLE ELEZIONI IN EMILIA ROMAGNA E UMBRIA ALL’8%