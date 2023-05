PIPPITEL! - MERCOLEDÌ TELEVISIVO PIUTTOSTO FIACCO: SU RAI1 “ULISSE” CON ALBERTO ANGELA CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 16.9% DI SHARE E 2.9 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 “LUCE DEI TUOI OCCHI 2” INSEGUE AL 16.2% - VOLA “CHI L'HA VISTO?” CON LA STORIA DELLA VEGGENTE DI TREVIGNANO CHE AMMORBA I PALINSESTI (10.8%) – GENTILI SU RETE4 RACIMOLA UN MISERO 3.7%, PURGATORI SU LA7 AL 3.1% - AMADEUS (23.2%) - STRISCIA (17.6%), GRUBER (7.1%) - DAMILANO (6.2%) - PALOMBA (3.6%)

Marco Zonetti per Dagospia

Mercoledì televisivo piuttosto fiacco per le reti ammiraglie, quello di ieri 3 maggio 2023. Se Alberto Angela su Rai1 con una puntata speciale di Ulisse - Il Piacere della Scoperta dedicata all'incoronazione di Carlo III ha totalizzato il 16.9% pari a 2.906.000 spettatori, la quarta puntata della fiction Luce dei Tuoi Occhi 2 con Anna Valle ne ha raccolti 2.823.000 con il 16.2%.

Vola invece Chi l'ha visto? con Federica Sciarelli su Rai3 con un ampio spazio dedicato a Gisella Cardia, la sedicente veggente di Trevignano, totalizzando 1.836.000 appassionati pari al 10.8% di share. Agli altri programmi le briciole: Controcorrente con Veronica Gentili su Rete4 si è arenato al 3.7% e Atlantide di Andrea Purgatori dedicato al mostro di Firenze ha racimolato il 3.1%. Ma vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Ulisse - Il piacere della scoperta (Rai1) - 2.906.000

2) Luce dei tuoi occhi 2 (Canale5) - 2.823.000

3) Chi l'ha visto? (Rai3) - 1.836.000

4) Pirati dei Caraibi - La Maledizione della Prima Luna (Italia1) - 1.176.000

5) Cuori e delitti (Rai2) - 757.000

6) Controcorrente (Rete4) - 549.000

7) Atlantide (La7) - 426.000

8) A-Team (Tv8) - 407.000

9) L'uomo del giorno dopo (Iris) - 405.000

10) The Corruptor (20) - 346.000

11) La dura verità (Nove) - 326.000

In access prime time su Rai1, i Cinque Minuti di Bruno Vespa hanno segnato il 22%, Amadeus con Affari Tuoi il 23.2%, e su Canale5 Striscia la Notizia il 17.6%. Per l'approfondimento, Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 e il suo 7.1% ha superato sia Il Cavallo e la Torre di Marco Damilano su Rai3 (6.2%), sia Barbara Palombelli e Stasera Italia su Rete4 (3.6% e 2.8%) sia Tg2 Post (4.7%). In seconda serata, Novantesimo Minuto Speciale su Rai2 totalizza il 5.6%, mentre Bar Stella con Stefano De Martino raduna il 4.5%.

Il caso mediatico di Gisella Cardia e delle presunte apparizioni della Madonna a Trevignano tiene banco nei palinsesti televisivi anche in fascia pomeridiana, facendo crescere gli ascolti de La Vita in Diretta condotto da Alberto Matano su Rai1 (23.2%) e di Pomeriggio Cinque di Barbara D'Urso su Canale5 (19.1%).

Mentre, per quanto riguarda la "sorvegliata speciale" Rai2, sono da segnalare, a mezzogiorno, gli ottimi risultati de I Fatti Vostri di Michele Guardì con Salvo Sottile e Anna Falchi che raggiungono nuovamente la doppia cifra sfiorando nella seconda parte il milione di spettatori (valori assoluti più alti della rete per l'intrattenimento); e di Ore 14 con Milo Infante, che ha rivitalizzato il pomeriggio della Seconda Rete con il 7.3% e 833.000 spettatori. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

Prima serata

Rai1: Ulisse – Il Piacere della Scoperta 2.906.000 (16.9%). Canale5: Luce dei Tuoi Occhi 2 2.823.000 (16.2%). Rai2: Cuori e Delitti 757.000 (4%). Italia1: Pirati dei Caraibi – La Maledizione della Prima Luna 1.176.000 (6.8%). Rai3: Chi l’ha Visto? 1.836.000 (10.8%), presentazione 1.214.000 (5.9%). Rete4: Controcorrente 549.000 (3.7%). La7: Atlantide 426.000 (3.1%). Tv8: A-Team 407.000 (2.3%). Nove: La Dura Verità 326.000 (1.8%). 20: The Corruptor – Indagine a Chinatown 346.000 (1.8%). Iris L’Uomo del Giorno Dopo 405.000 (2.6%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.307.000 (22%), Affari Tuoi 4.771.000 (23.2%). Canale5: Striscia la Notizia 3.597.000 (17.6%). Rai2: Tg2 Post 977.000 (4.7%). Italia1: NCIS 1.161.000 (5.7%). Rai3: Il Cavallo e la torre 1.237.000 (6.2%), Un Posto al Sole 1.649.000 (8%). Rete4: Stasera Italia 707.000 (3.6%) nella prima parte, 579.000 (2.8%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.453.000 (7.1%). Tv8: 100% Italia 370.000 (1.8%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 517.000 (2.5%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.791.000 (24.7%), L’Eredità 3.807.000 (26.6%). Canale5: Avanti il Primo! Story 2.084.000 (19.7%), Avanti un Altro! Story 2.806.000 (20.5%). Rai2: Hawaii Five O 517.000 (4%), The Rookie 718.000 (4.2%). Italia1: Studio Aperto Mag 276.000 (2.3%), CSI 458.000 (2.8%). Rai3: Tgr 2.034.000 (13.3%). Blob 830.000 (4.7%), La Gioia della Musica 868.000 (4.5%). Rete4: Tempesta d’Amore 681.000 (3.8%). La7: Lingo – La Prima Sfida 167.000 (1.6%), Lingo – Parole in Gioco 308.000 (2.3%). Tv8: Celebrity Chef 166.000 (1.1%). Nove: Cash or Trash 286.000 (1.9%).

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 760.000 (12.4%), Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 353.000 (11.2%). Canale5: X Style 601.000 (6.9%). Rai2: Novantesimo Minuto Speciale 689.000 (5.6%), Bar Stella 205.000 (4.1%). Rai3: Tg3 Linea Notte 687.000 (9.9%). Italia1: Pressing Speciale 472.000 (7.4%). Rete4: Dalla Parte degli Animali 56.000 (1.7%), presentazione 98.000 (2%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 219.000 (7.9%), Tg1 Ore 7.00 359.000 (8.6%), TgUnoMattina 604.000 (11.9%), Tg1 Ore 8.00 896.000 (18%). Uno Mattina 690.000(15.4%), Storie Italiane (prima parte) 767.000 (17.6%). Canale5: Prima Pagina TG5 690.000 (20.2%), Tg5 Mattina 1.137.000 (23%), Mattino Cinque News 1.043.000 (22.7%) nella prima parte, 994.000 (23%) nella seconda. Rai2: Viva Asiago 10 158.000 (4.7%), Viva Rai2! Glass Cam 259.000 (6.8%), Viva Rai2! 813.000 (16.1%), …E Viva il Videobox 267.000 (5.4%), Radio 2 Social Club 334.000 (7.3%). Italia1: Chicago Fire 186.000 (4.1%), Chicago PD 198.000 (4.4%).

Rai3: Buongiorno Italia 394.000 (9.7%), Tgr Buongiorno Regione 478.000 (9.1%), Agorà (presentazione) 296.000 (6%), Agorà 287.000 (6.2%), Agorà Extra 255.000 (5.8%). Rete4: Un Detective in Corsia 79.000 (1.8%). La7: Omnibus (News) 90.000 (2.3%, Omnibus (Dibattito) 154.000 (3.2%), Coffee Break 163.000 (3.7%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 958.000 (18.1%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.686.000 (17%). Canale5: Forum 1.593.000(21.9%). Rai2: I Fatti Vostri 500.000 (8.5%) nella prima parte, 934.000 (10%) nella seconda. Italia1: Chicago PD 283.000 (4.7%), Cotto e Mangiato – Tocco dello Chef 257.000 (3.1%), Sport Mediaset 597.000 (4.8%), Extra 443.000(3.5%). Rai3: Elisir (presentazione) 197.000 (4.5%), Elisir 276.000 (5.1%), Tg3 Ore 12.00 827.000 (10.3%), Quante Storie 682.000 (5.9%), Passato e Presente 502.000 (4%). Rete4: Hazzard 102.000 (1.9%), Il Segreto 203.000 (2.1%), La Signora in Giallo 676.000 (5.5%). La7: L’Aria che Tira 286.000 (5.1%) nella prima parte, L'Aria che Tira (Oggi) 349.000 (3.4%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.388.000 (18.8%), Oggi è un Altro Giorno 1.705.000 (16.4%), presentazione 1.626.000 (13.3%), Il Paradiso delle Signore 1.709.000 (21%), Tg1 1.598.000 (21.4%), La Vita in Diretta 2.019.000 (23.2%), presentazione 1.820.000 (23.7%). Canale5: Beautiful 2.690.000 (21.3%), Terra Amara 2.808.000 (23.1%), Uomini e Donne 2.786.000 (27.3%), finale 2.225.000 (25.4%), Amici 1.655.000 (20.5%), L'Isola dei Famosi 1.274.000 (16.4%), Un Altro Domani 1.188.000 (15.6%), Pomeriggio Cinque 1.659.000 (19.1%), presentazione 1.249.000 (16.2%), Saluti 1.661.000 (17.4%).

Rai2: Tg2 Medicina 33 897.000 (7.1%), Ore 14 833.000 (7.3%), Bella Ma’ 486.000 (5.8%), Candice Renoir 236.000 (3%). Italia1: I Simpson 417.000 (3.3%) nel primo episodio, 561.000 (4.6%), nel secondo, 495.000 (4.3%), nel terzo, I Griffin 291.000 (2.9%), NCIS New Orleans 271.000 (3.1%) nel primo episodio, 301.000 (3.9%) nel secondo, Person of Interest 239.000 (2.8%). Rai3: Tgr 2.046.000 (16.4%), Rai Parlamento Question Time 302.000 (3.1%), Aspettando… Geo 490.000 (6.4%), Geo 789.000 (8.8%).

Rete4: Lo Sportello di Forum 640.000 (5.6%), Tg4 Diario del Giorno 403.000 (4.7%). La7: Tagadà ( presentazione) 351.000 (2.9%), Tagadà 293.000 (3.1%), Tagadà Focus: 279.000 (3.6%), C'era una volta il Novecento 159.000 (1.9%). Tv8: Un’Amica Pericolosa 210.000 (1.8%), La Baia dell’Amore 153.000 (1.9%), La Cometa degli Amanti 139.000 (1.5%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.283.000 (26.2%)

20.00 - 4.473.000 (24.6%)

TG2

13.00 - 1.792.000 (14.9%)

20.30 - 1.231.000 (6.1%)

TG3

14.25 - 1.446.000 (12%)

19.00 - 1.613.000 (12.7%)

TG4

11.55 - 317.000 (4.2%)

18.55 - 494.000 (3.8%)

TG5

13.00 - 2.888.000 (23.8%)

20.00 - 4.130.000 (22.3%)

STUDIO APERTO

12.25 - 1.004.000 (10.1%)

18.30 - 375.000 (3.8%)

TGLA7

13.30 - 434.000 (3.5%)

20.00 - 1.129.000 (6.1%)

