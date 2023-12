PIPPITEL! - LA FICTION “IL PROFESSORE 2” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 19.8% DI SHARE E 3.5 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 “ZELIG” AL 14.9% - TESTA A TESTA DEL DEBBIO–FORMIGLI: SU RETE4 “DRITTO E ROVESCIO” FA IL 5.4%, SU LA7 “PIAZZA PULITA” AL 5.3% - “LE IENE – INSIDE” CON LA VEGGENTE DI TREVIGNANO SALE ALL’8.8% - SU RAI3 “AMORE CRIMINALE” AL 5.2% - VESPA (21.8%), AMADEUS (22.8%), “STRISCIA” (15.1%). GRUBER (7.6%), DAMILANO (6.2%), PORRO (3.4%)

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 30 novembre 2023 vedono su Rai1 la fiction Il professore 2 con Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas, Damiano Gavino e Domenico Cuomo conquistare il 19.8% di share pari a 3.570.000 spettatori. Su Canale5, Zelig con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada ha invece segnato il 14.9% pari a 2.297.000 affezionati.

Per l'approfondimento, Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio su Rete4 ha totalizzato il 5.4% con 803.000 teste, mentre Corrado Formigli e il suo Piazza Pulita su La7 hanno siglato il 5.3% con 755.000. Le Iene - Inside su Italia1 con una puntata dedicata alla "veggente di Trevignano" Gisella Cardia hanno conquistato ben 1.286.000 individui all'ascolto con l'8.8%, sul podio dei più visti. Su Rai3 Amore Criminale condotto da Emma D'Aquino ha invece radunato 989.000 teste con il 5.2% di share.

Su Tv8 la partita di calcio di Uefa Europa League Servette-Roma, terminata 1 a 1, ha appassionato 990.000 tifosi con il 4.9%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Il Professore 2 (Rai1) - 3.570.000

Zelig (Canale5) - 2.297.000

Le Iene - Inside (Rai2) - 1.286.000

Servette-Roma - 990.000

Amore Criminale (Rai3) - 989.000

Dritto e Rovescio (Rete4) - 803.000

Piazza Pulita (La7) - 755.000

Un principe per Natale (Nove) - 591.000

Una Squadra (Rai2) - 402.000

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai1 totalizzano il 21.8%, mentre Amadeus a seguire con Affari Tuoi raccoglie il 22.8%. Striscia la Notizia su Canale5 si assesta invece al 15.1% e al 14.7%.

Per l'approfondimento, Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 svetta al 7.6%, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 raduna il 6.2%, Nicola Porro con Stasera Italia su Rete4 il 3.4% complessivamente nelle sue due parti, Manuela Moreno con Tg2 Post su Rai2 il 3.3%.

In fascia preserale, su Rai2, Pino Insegno con Il Mercante in Fiera racimola l'1.8% e il 2%, battuto anche dal Nove con Cash or Trash - Chi offre di più? che totalizza il 3.2%, mentre su Rai3 il programma Nuovi Eroi consolida il suo successo siglando il 5% di share con oltre un milione di spettatori.

Al mattino non ce n'è per nessuno: Viva Rai2! di Fiorello spopola al 20.3% con 1.078.000 appassionati, mentre al pomeriggio Sveva Sagramola con il suo Geo conquista il 12.6% battendo ancora una volta Myrta Merlino con Pomeriggio Cinque, fermo su Canale5 nell'ultima parte all'11,3%, mentre nelle parti precedenti annaspa al 14.9% e al 13.1%, come di consueto agevolmente superata da Alberto Matano con La Vita in Diretta su Rai1 (18.9%-20.5%).

Vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Un Professore 2 3.570.000 (19.7%) . Canale5: Zelig 2.297.000 (14.9%), Zelig By Night 918.000 (14.3%). Rai2: Una Squadra – Il Film 402.000 (2.1%). Italia1: Le Iene Presentano: Inside 1.286.000 (8.8%), Anteprima 1.087.000 (5.1%). Rai3: Amore Criminale 989.000 (5.2%), presentazione 717.000 (3.4%). Rete4: Dritto e Rovescio 803.000 (5.4%). La7: Piazza Pulita 755.000 (5.3%). Tv8: Calcio - Uefa Europa League - Servette-Roma 990.000 (4.9%). Nove: Un Principe per Natale 591.000 (3.1%). Sky Uno: X Factor (semifinale) 513.000 (3%), 599.000 nel complesso conteggiando replica, on demand, +1.

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.444.000 (21.8%), Affari Tuoi 4.908.000 (22.8%). Canale5: Striscia tra poco 3.126.000 (15.1%), Striscia la Notizia 3.173.000 (14.7%). Rai2: Tg2 Post 725.000 (3.3%). Italia1: N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.429.000 (6.8%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.284.000 (6.2%), Un Posto al Sole 1.844.000 (8.5%). Rete4: Stasera Italia 771.000 (3.7%) nella prima parte, 681.000 (3.1%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.639.000 (7.6%). Nove: Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo 675.000 (3.2%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 3.287.000 (21.9%), Reazione a Catena 4.367.000 (25%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.911.000 (13.5%) , Caduta Libera 2.892.000 (17.2%). Rai2: Tg Sport Sera (549.000 – 3.9%), Castle 540.000 (3.2%), Il Mercante in Fiera – Fuori Due 348.000 (1.8%), Il Mercante in Fiera 402.000 (2%). Italia1: Studio Aperto Mag 515.000 (3.3%) e C.S.I. Miami 861.000 (4.6%). Rai3: Tgr 2.621.000 (14.4%), Blob1.073.000 (5.5%), Nuovi Eroi 1.008.000 (5%). Rete4: Tempesta d’Amore 551.000 (2.8%). La7: Padre Brown 236.000 (1.4%). Tv8: Celebrity Chef 455.000 (2.5%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 562.000 (3.2%).

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 685.000 (8.9%), Tg1 838.000 (8.3%), Viva Rai2! …e anche un po’ Rai1 307.000 (9.8%). Canale5: Tg5 Notte 447.000 (10.3%). Rai2: Mixer – Vent’Anni di Televisione 174.000 (1.3%), NYCanta – Festival della Musica Italiana di New York 97.000 (1.6%). Italia1: The Darkness 337.000 (10.2%). Rai3: Sopravvissute 643.000 (5%), Tg3 Linea Notte 287.000 (3.9%). Rete4: Slow Tour Padano 163.000 (4.5%). La7: TgLa7 Notte 138.000 (3.6%). Tv8: Postpartita Europa e Conference League 321.000 (2.4%), Terzo Tempo Europa 197.000 (2.4%). Nove: Gli Stivali di Babbo Natale 211.000 (2.2%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina 333.000 (7.9%), Tg1 Ore 7.00 382.000 (10.7%), Tg1 Ore 8.00 958.000 (17.8%), Uno Mattina 872.000 (17.3%), Storie Italiane (Prima Parte) 969.000 (19.6%). Canale5: Prima Pagina Tg5 636.000 (18.4%), Tg5 Mattina Ore 8.00 1.246.000 (23.1%), Mattino Cinque News 1.125.000 (22.4%) nella prima parte, 1.009.000 (20.6%) nella seconda, I Saluti 797.000 (15.6%). Rai2: Mattin Show! 319.000 (9%), Glass Cam 446.000 (11.4%), Viva Rai2! 1.078.000 (20.3%), …E Viva il Videobox 288.000 (5.4%), Tg2 Ore 8.30 283.000 (5.3%), Radio2 Social Club 294.000 (5.9%).

Italia1: Anna dai Capelli Rossi 164.000 (3%), Chicago Med 89.000 (1.7%) nel primo episodio, 147.000 (3%) nel secondo, C.S.I. – Scena del Crimine 133.000 (2.7%). Rai3: Buongiorno Italia 376.000 (9.3%), Tgr Buongiorno Regione 491.000 (8.8%), Agorà 186.000 (3.5%) nella presentazione, 227.000 (4.5%), Re Start 207.000 (4.2%). Rete4: Super Car 110.000 (2.2%), A-Team 138.000 (2.8%). La7: Omnibus (News) 113.000 (2.6%), TgLa7 214.000 (3.8%), Omnibus (Dibattito) 220.000 (4.3%), Coffee Break 197.000 (4%). Tv8: Una Sposa per Natale121.000 (2.4%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (Seconda Parte) 1.040.000 (17.8%), È Sempre Mezzogiorno 1.847.000 (17.8%). Canale5: Grande Fratello 826.000 (15.5%), Forum 1.355.000 (17.4%). Rai2: Tg Sport Giorno (379.000 – 6.9%) I Fatti Vostri 535.000 (8.5%) nella prima parte, 1.029.000 (10.5%) nella seconda. Italia1: C.S.I. – Scena del Crimine 189.000 (3.1%), Cotto e Mangiato – Il Menù 191.000 (2.3%), Grande Fratello 629.000 (5.1%), Sport Mediaset 867.000 (6.4%), Sport Mediaset Extra 567.000 (4.2%).

Rai3: Elisir (presentazione) 274.000 (5.2%), Elisir 406.000 (6.8%), Tg3 Ore 12.00 958.000 (11.7%), Quante Storie 723.000 (6%), Passato e Presente 492.000 (3.6%). Rete4: Carabinieri 104.000 (1.8%), Il Segreto 187.000 (1.8%), La Signora in Giallo 610.000 (4.7%). La7: L’Aria che Tira 274.000 (4.5%), L'Aria che Tira (Oggi) 430.000 (4%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.355.000 (17.7%), La Volta Buona 1.403.000 (11.1%) nella presentazione, 1.506.000 (14.1%), Il Paradiso delle Signore 1.798.000 (18.6%), Tg1 1.625.000 16.5%), La Vita in Diretta 1.916.000 (18.9%) nella presentazione, 2.420.000 (20.5%). Canale5: Grande Fratello 2.677.000 (19.6%), Beautiful 3.044.000 (22.5%), Terra Amara 3.068.000 (24.3%), Uomini e Donne 2.742.000 (25.4%), Finale 2.206.000 (22.3%), Amici 1.872.000 (19.4%), La Promessa 1.786.000 (18.2%), Pomeriggio Cinque 1.514.000 (14.9%) nella prima parte, 1.502.000 (13.1%) nella seconda, I Saluti 1.466.000 (11.3%).

Rai2: Ore 14 828.000 (6.9%), BellaMa’ 462.000 (4.7%). Radio2 Happy Family 241.000 (2.3%), Tg2 Ore 18.15 323.000 (2.5%). Italia1: I Simpson 516.000 (4%) nel primo episodio, 524.000 (4.3%) nel secondo, 394.000 (3.5%) nel terzo, N.C.I.S. Los Angeles 353.000 (3.5%) nel primo episodio, 368.000 (3.8%) nel secondo, Cold Case – Delitti Irrisolti 311.000 (2.8%).

Rai3: Tgr 2.137.000 (16.3%), Overland 401.000 (4.1%), Aspettando… Geo 788.000 (8.1%), Geo 1.500.000 (12.6%). Rete4: Lo Sportello di Forum 751.000 (6.2%), Tg4 - Diario del Giorno 457.000 (4.6%), Far West 467.000 (4.2%). La7: Tagadà (presentazione) 409.000 (3.3%), Tagadà 370.000 (3.6%), Tagadà #Focus 255.000 (2.6%), C’era una volta… il Novecento 174.000 (1.5%). Tv8: Un Biglietto dal Passato 227.000 (1.9%), Una Sorpresa sotto l’Albero 371.000 (3.8%), Due Chef per Natale 362.000 (2.9%). Nove: Little Big Italy 273.000 (2.2%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.239.000 (23.8%)

20.00 - 4.630.000 (23.7%)

TG2

13.00 - 1.650.000 (13%)

20.30 - 944.000 (4.5%)

TG3

14.25 - 1.343.000 (10.9%)

19.00 - 2.264.000 (14%)

TG4

11.55 - 262.000 (3.3%)

18.55 - 616.000 (3.7%)

TG5

13.00 - 3.019.000 (23.5%)

20.00 - 3.788.000 (19.1%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.218.000 (11.6%)

18.30 - 577.000 (4.2%)

TG LA7

13.30 - 613.000 (4.5%)

20.00 - 1.319.000 (6.7%)