Nella serata di ieri, lunedì 28 ottobre 2024, su Rai1 la prima puntata di Ninfa Dormiente – I Casi di Teresa Battaglia ha interessato 3.776.000 spettatori pari al 22.4% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha conquistato 2.219.000 spettatori con uno share del 18.1%. Su Rai2 Boss in Incognito intrattiene 914.000 spettatori pari al 6.1%. Su Italia1 Paradise City incolla davanti al video 899.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 480.000 spettatori e il 3%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 696.000 spettatori (5%).

Su La7 La Torre di Babele raggiunge 886.000 spettatori e il 4.6%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 889.000 spettatori con il 5.5%. Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 332.000 spettatori (2.3%). Sul 20 Jupiter – Il destino dell’universo fa sintonizzare 364.000 spettatori (2%). Su Rai4 L’uomo nel buio – Man in the Dark è scelto da 190.000 spettatori (1%). Su Iris Quei bravi ragazzi è seguito da 254.000 spettatori pari all’1.5%. Su RaiMovie C’era una volta il West sigla 360.000 spettatori (2.2%). Su RaiPremium Natale a Evergreen – Un pizzico di magia è la scelta di 192.000 spettatori (1%). Su La5 Una famiglia arriva a 259.000 spettatori e l’1.5%.

Access Prime Time

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.694.000 spettatori (22.6%), mentre Affari Tuoi raduna 5.714.000 spettatori (26.7%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.913.000 spettatori pari al 13.6%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 595.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.506.000 spettatori (7.1%) nel primo episodio e 1.656.000 spettatori (7.9%) nel secondo episodio. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.273.000 spettatori (6.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.613.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 948.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 1.002.000 spettatori e il 4.6% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.824.000 spettatori (8.5%). Su Tv8 100% Italia gioca con 462.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Chissà chi è, dopo la prima parte di 23 minuti (396.000 – 1.8%), raccoglie 743.000 spettatori con il 3.6%. Su La5 Uomini e Donne arriva a 263.000 spettatori e l’1.2%. Su RealTime Casa a Prima Vista sigla 901.000 spettatori (4.3%).

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.820.000 spettatori pari al 19.4%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.967.000 spettatori pari al 22.5%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.460.000 spettatori (18.3%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.647.000 spettatori (21.9%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (531.000 – 4.1%), Gormiti – The New Era parte da 290.000 spettatori con il 2% nel primo episodio e 160.000 spettatori con l’1% nel secondo episodio, mentre Medici in Corsia totalizza 352.000 spettatori con l’1.8%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 475.000 spettatori (3.1%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 669.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.638.000 spettatori (14.4%). A seguire Blob segna 1.090.000 spettatori (5.5%) e Viaggio in Italia sigla 924.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 La Promessa interessa 855.000 spettatori (4.4%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 481.000 spettatori (2.7%). Sul Nove, dopo Cash or Trash – Chi Offre di Più? (254.000 – 1.9%), Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo è scelto da 405.000 spettatori con il 2.1%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 522.000 spettatori con l’11.9% (all’interno il TG1 delle 7 di breve durata a 438.000 e il 10.4%). A seguire, dopo il TG1 delle 8 (925.000 – 18%), Unomattina intrattiene 759.000 spettatori con il 17.4% e Storie Italiane è seguito da 733.000 spettatori con il 18.4% nella prima parte. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 734.000 spettatori con il 19.8% e TG5 Mattina delle 8 1.253.000 spettatori con il 24.5%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 947.000 spettatori con il 21.8% nella prima parte e 740.000 spettatori con il 18.7% nella seconda parte. Su Rai2 Binario 2 incolla davanti al video 105.000 spettatori (2.1%) e VideoBox totalizza 104.000 spettatori (2%). Dopo TG2 Mattina delle 8:30 (162.000 – 3.3%), Radio2 Social Club raggiunge 219.000 spettatori (5.1%), mentre TG2 Italia Europa è visto da 175.000 spettatori (4.4%) e TG2 Flash 234.000 spettatori (5.6%). Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale sigla 87.000 spettatori (1.9%) nel primo episodio e 101.000 spettatori (2.6%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. New York totalizza 197.000 spettatori (4.7%) nel primo episodio.

Su Rai3 Buongiorno Italia informa 479.000 spettatori (10.8%) e TGR Buongiorno Regione 660.000 spettatori (12.6%). A seguire, dopo la presentazione (300.000 – 5.9%), Agorà intrattiene 285.000 spettatori (6.2%), mentre ReStart totalizza 256.000 spettatori (6.4%) ed Elisir, dopo la presentazione (204.000 – 5.2%), è scelto da 290.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 Love is in the Air ha raccolto 97.000 spettatori (2.5%) e Terra Amara 250.000 spettatori (5.2%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 215.000 spettatori (5.4%). Su La7 Omnibus raduna 191.000 spettatori (4.2%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (274.000 – 5.2%), 225.000 spettatori (4.8%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 208.000 spettatori (5.2%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 799.000 spettatori (17%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.610.000 spettatori (17.4%). Su Canale5 Forum totalizza 1.254.000 spettatori con il 18.8%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (279.000 – 6.6%), I Fatti Vostri raduna 469.000 spettatori (9%) nella prima parte e 841.000 spettatori (9.6%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 252.000 spettatori (4.2%). Dopo Studio Aperto, Grande Fratello è visto da 530.000 spettatori (4.8%), mentre Sport Mediaset coinvolge 700.000 spettatori (5.9%) e 489.000 spettatori (4.1%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 MixerStoria – La Storia Siamo Noi sigla 268.000 spettatori (5.2%) e il TG3 delle 12 informa 712.000 spettatori (9.8%). A seguire Quante Storie conquista 573.000 spettatori (5.3%), mentre Passato e Presente è seguito da 548.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 177.000 spettatori pari al 3.8% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 532.000 spettatori pari al 4.9%. Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 272.000 spettatori con il 5.6% nella prima parte e 467.000 spettatori con il 4.9% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 111.000 spettatori (2%) e 4 Ristoranti 281.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 86.000 spettatori (1.2%) nel primo episodio e 213.000 spettatori (1.9%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.037.000 – 16.9%), La Volta Buona colleziona 1.285.000 spettatori con l’11.3% nella presentazione chiamata Aspettando La Volta Buona e 1.141.000 spettatori con l’11.9%, mentre Il Paradiso delle Signore conquista 1.398.000 spettatori con il 17.2%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.088.000 – 13.5%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.527.000 spettatori con il 17.7% nella presentazione e 2.085.000 spettatori con il 19.1%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.228.000 spettatori pari al 18.6% e Endless Love sigla 2.289.000 spettatori pari al 20.3%, mentre Uomini e Donne raduna 2.371.000 spettatori pari al 24.6% (Finale a 1.753.000 e il 21.2%) e Amici segna 1.549.000 spettatori pari al 19.1%. A seguire, dopo My Home My Destiny (1.399.000 – 17.2%), Pomeriggio Cinque intrattiene 1.274.000 spettatori pari al 14.7% nella prima parte e 1.322.000 spettatori pari al 12.3% nella seconda parte (I Saluti a 1.489.000 e il 12.1%). Su Rai2 Ore 14 totalizza 888.000 spettatori con l’8.3% e BellaMa’ intrattiene 481.000 spettatori con il 5.8%. A seguire La Porta Magica è seguito da 212.000 spettatori con il 2.3%.

Su Italia1 I Simpson ha raccolto 500.000 spettatori (4.3%) nel primo episodio, 538.000 spettatori (4.9%) nel secondo episodio e 470.000 spettatori (4.6%) nel terzo episodio. A seguire N.C.I.S. Los Angeles arriva a 353.000 spettatori (4.1%) nel primo episodio e 433.000 spettatori (5.3%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 447.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.198.000 spettatori (18.5%), mentre Eccellenze Italiane coinvolge 290.000 spettatori (3.4%). A seguire, dopo Aspettando Geo (506.000 – 6.3%), Geo conquista 1.293.000 spettatori (12%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 629.000 spettatori con il 5.8%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 485.000 spettatori con il 5.8%.

A seguire Colombo – Ricatto mortale sigla 390.000 spettatori con il 3.7%. Su La7 Speciale TGLa7 – Elezioni Regionali Liguria, dalle 14:30 alle 19:53, è visto da 641.000 spettatori pari al 5.8%. Su Tv8 Le regole dell’omicidio perfetto segna 207.000 spettatori (1.9%), Una principessa a Manhattan 204.000 spettatori (2.4%) e Scommessa d’amore 173.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Ho Vissuto con un Killer totalizza 72.000 spettatori (0.6%) nel primo episodio e 97.000 spettatori (1.1%) nel secondo episodio, mentre Storie Criminali interessa 89.000 spettatori (1%).

Seconda Serata

Su Rai1 Storie di Sera totalizza 1.302.000 spettatori con il 12.1% nella prima parte di 17 minuti e, dopo il TG1 (922.000 – 9.9%), 585.000 spettatori con il 9% nella seconda parte. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 472.000 spettatori (19.5%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Rai2 90esimo Minuto del Lunedì raccoglie 214.000 spettatori pari al 3.5%. Su Italia1, dopo E-Planet (360.000 – 3.7%), Sport Mediaset Monday Night segna 249.000 spettatori con il 3.6%.

Su Rai3 TG3 Linea Notte totalizza 296.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 The Equalizer è la scelta di 139.000 spettatori (3%). Su La7 Barbero Risponde è visto da 527.000 spettatori (3.7%). Su Tv8 la replica di GialappaShow arriva a 255.000 spettatori (5.5%). Sul Nove Little Big Italy raggiunge 90.000 spettatori e il 2.2%.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.840.000 (23.8%) – h.13:30 4.556.000 (22.8%) – h.20

TG2 1.555.000 (13.9%) – h.13 938.000 (4.5%) – h.20:30

TG3 1.367.000 (12.4%) – h.14:25 2.106.000 (13.2%) – h.19

TG5 2.482.000 (21.8%) – h.13 3.825.000 (18.9%) – h.20

STUDIO APERTO 986.000 (10.4%) – h.12:25 610.000 (4.7%) – h.18:30

TG4 333.000 (4.9%) – h.11:55 710.000 (4.5%) – h.19

TGLA7 705.000 (5.9%) – h.13:30 1.786.000 (8.8%) – h.20

