PIPPITEL! “CARTABIANCA” TORNA CON GLI STESSI DISCUTIBILI OSPITI, MA IL CUCUZZARO DELLA BERLINGUER, CON IL 6.6%, NON RIESCE A SUPERARE MARIO GIORDANO SU RETE4: "FUORI DAL CORO" CON GIORGIA MELONI CONQUISTA LA SFIDA CON L’8.4%. ASFALTATO IL DUO APRILE-TELESE CHE IN PRIMA SERATA NON VA OLTRE IL 3.6% - SU RAI3 PERDE GIÀ COLPI “IL CAVALLO E LA TORRE” DI MARCO DAMILANO: DOPO IL DEBUTTO AL 7% CALA AL 6%...

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

cartabianca 3

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 30 agosto 2022 vedono, in prime time, il debutto delle nuove stagioni di #Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer su Rai3 e di Fuori dal coro presentato da Mario Giordano su Rete4 sfidare i già rodati Marianna Aprile e Luca Telese con il loro In Onda - Prima serata su La7.

Emula di Sylvester Stallone nel seguito di Rambo, Berlinguer è tornata più agguerrita che mai. E trionfante. Dopo aver scongiurato il tentativo di chiudere definitivamente il suo programma, non soltanto se n'è aggiudicato un altro ciclo completo - fino a giugno, come ha tenuto a sottolineare - ma ne ha riproposta la stessa struttura che prima della pausa estiva tante polemiche aveva scatenato, soprattutto istituzionali. Se possibile potenziandone ulteriormente i punti controversi.

fuori dal coro 3

E così, in spregio alle varie interrogazioni parlamentari, di fatto cadute nel vuoto, e alla risoluzione della Vigilanza Rai sulla rotazione degli ospiti, rimasta chiusa a tempo indeterminato nei polverosi faldoni della commissione, ecco ricomparire a #Cartabianca in un lunghissimo siparietto iniziale l'alpinista-opinionista-tuttologo Mauro Corona con le sue dissertazioni politiche infarcite di scollacciati doppi sensi ai limiti del feticismo - "se viene su da me glieli faccio vedere", riferito ai piedi che a suo dire avrebbe bellissimi.

telese aprile

Ed ecco ripresentarsi dopo mesi di oblio televisivo anche il discusso docente di Sociologia del Terrorismo Internazionale Alessandro Orsini, con tanto di libro sulla guerra in Ucraina da presentare coram populo. E poteva forse mancare Marco Travaglio per completare la consueta trimurti di TeleFattoQuotidiano assieme a Orsini e a Luisella Costamagna (defenestrata da Agorà e prossima danzatrice a Ballando con le stelle, come ha sottolineato con una malcelata punta di cattiveria la perfida Bianca)?

il cavallo e la torre 3

Peccato per lei è stato però Mario Giordano con Fuori dal coro - ospite Giorgia Meloni - a vincere la serata con l'8.4% di share e una media di 940.000 individui all'ascolto. Con i suoi 862.000 aficionados e il 6.6%, Berlinguer può però dire di aver triturato la coppia Aprile-Telese arenatisi a un esangue 3.6% con 528.000 spettatori.

cartabianca 2

E In Onda perde anche in access prime time. Con i suoi 944.000 spettatori e il 5.7% di share, soccombe infatti a Controcorrente con Veronica Gentili su Rete4 (876.000 - 5.3% nella prima parre e 974.000 - 5.9% nella seconda) e soprattutto al Cavallo e la Torre di Marco Damilano con i suoi 978.000 spettatori (6%) su Rai3. Quest'ultimo, tuttavia, appare già in vistoso calo rispetto alla prima puntata nella quale aveva ottenuto il 7.7%. In questi numeri sono forse da scorgere i segni premonitori di un declino repentino della striscia del giornalista? Vedremo.

il cavallo e la torre 2 cartabianca 4 cartabianca 1 fuori dal coro il cavallo e la torre 1 aprile telese fuori dal coro 4