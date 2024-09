PIPPITEL! - LA NOVITÀ "CHI PUÒ BATTERCI?", IN ONDA SU RAI1 RACIMOLA IL 15,7% DI SHARE (2.1 MILIONI DI PERSONE) E VIENE BATTUTA DALLA PRIMA PUNTATA DI "TU SI QUE VALES" CHE OTTIENE IL 28,5% (3.6 MILIONI DI SPETTATORI) - "AFFARI TUOI" RADUNA 4.2 MILIONI DI TELE-MORENTI (25.4%) - IN ALTRE PAROLE 5,7% - 4 DI SERA WEEKEND (4,7% - 4,5%) - LA RUOTA DELLA FORTUNA "SPAVENTA" "REAZIONE A CATENA" DI PINO INSEGNO...

Nella serata di ieri, sabato 21 settembre 2024, su Rai1 la novità Chi Può Batterci?, in onda dalle 21:29 alle 00:29, ha conquistato 2.117.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Canale5 la nuova edizione di Tú Sí Que Vales, dalle 21:34 alle 00:44, debutta incollando davanti al video 3.636.000 spettatori con uno share del 28.5% (Buonanotte a 1.459.000 e il 27%). Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 864.000 spettatori pari al 5.2% e F.B.I. International 789.000 spettatori pari al 5.2%.

Su Italia1 Cattivissimo me ha radunato 562.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 Sophia! raggiunge 514.000 spettatori e il 3.3%. Su Rete4 Freedom – Oltre il Confine totalizza un a.m. di 533.000 spettatori (4%). Su La7 In Altre Parole conquista 901.000 spettatori con il 5.7%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 368.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Il Mostro di Udine cattura l’attenzione di 232.000 spettatori con il 2%. Sul 20 Ferite mortali è seguito da 345.000 spettatori (2.2%). Su Rai4 The Whiskey Bandit è scelto da 202.000 spettatori (1.3%). Su Iris Flightplan – Mistero in volo interessa 326.000 spettatori pari al 2.1%. Su RaiMovie Confusi e felici arriva a 204.000 spettatori (1.3%). Su RaiPremium Kostas raggiunge 231.000 spettatori e l’1.5%. Su TopCrime Maigret e la vendita all’asta è scelto da 305.000 spettatori (1.9%).

Access Prime Time

Affari Tuoi saldamente leader.

Su Rai1 Affari Tuoi raduna 4.215.000 spettatori pari al 25.4%. Su Canale5 Paperissima Sprint arriva a 2.731.000 spettatori con il 16.5%. Su Rai2 TG2 Post sigla 651.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 945.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta è seguito da 474.000 spettatori con il 2.9%. Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 764.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 751.000 spettatori (4.5%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 498.000 spettatori pari al 3.2%. Sul Nove Only Fun – Comico Show ottiene un a.m. di 292.000 spettatori (1.9%).

Preserale

La Ruota della Fortuna spaventa Reazione a Catena.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto di 1.844.000 spettatori pari al 17.8%, mentre Reazione a Catena ha registrato 2.712.000 spettatori pari al 21.4%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.771.000 spettatori (18.8%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.440.000 spettatori (20.4%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (221.000 – 2.4%), N.C.I.S. Los Angeles sigla 216.000 spettatori con l’1.9% e S.W.A.T. segna 334.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 264.000 spettatori (2.4%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 367.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.973.000 spettatori pari al 15%, mentre Blob segna 641.000 spettatori pari al 4.2%. Su Rete4 Terra Amara interessa 496.000 spettatori (3.4%). Su Tv8 la Superbike registra 253.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Little Big Italy raggiunge 282.000 spettatori e il 2.8%.

Daytime Mattina

Benissimo l’informazione di Canale5.

Su Rai1 Linea Blu dà il buongiorno a 457.000 spettatori (12.9%), il TG1 delle 8 totalizza 873.000 spettatori (18.6%) e TG1 Dialogo interessa 906.000 spettatori (18.7%). A seguire Unomattina in Famiglia è visto da 973.000 spettatori (19.8%) nella prima parte e, dopo il breve TG1 delle 9 (958.000 – 19.4%), 864.000 spettatori (19.2%) nella seconda parte, mentre Buongiorno Benessere sigla 911.000 spettatori (19.6%). Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 501.000 spettatori pari al 20.2% e il TG5 Mattina delle 8 ha dato il buongiorno a 1.139.000 spettatori pari al 24%, mentre X-Style segna 550.000 spettatori pari all’11.3% e Viaggiatori – Uno Sguardo sul Mondo sigla 426.000 spettatori pari al 9.1%. Su Rai2 Heartland totalizza 60.000 spettatori con l’1.4% nel primo episodio e 90.000 spettatori con l’1.8% nel secondo episodio.

A seguire La Fisica dell’Amore è seguito da 144.000 spettatori con il 3% e Quasar raduna 126.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1, dopo Looney Tunes – Due conigli nel mirino (137.000 – 3%), Young Sheldon ottiene 80.000 spettatori (1.7%) nel primo episodio, 170.000 spettatori (3.6%) nel secondo episodio e 209.000 spettatori (4.8%) nel terzo episodio, mentre Big Bang Theory totalizza 183.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio e 157.000 spettatori (3.3%) nel secondo episodio. Su Rai3 Agorà Weekend segna 189.000 spettatori con il 3.9% (presentazione a 157.000 e il 3.4%) e Mi Manda Raitre interessa 211.000 spettatori con il 4.6% (presentazione a 149.000 e il 3.1%), mentre Geo è visto da 191.000 spettatori con il 4.4%.

Su Rete4 Grand Hotel – Intrighi e Passioni registra 66.000 spettatori (1.4%) e Love is in the Air 121.000 spettatori (2.5%), mentre I Misteri di Cascina Vianello colleziona 129.000 spettatori (2.7%). Su La7 Omnibus conquista 144.000 spettatori (4.7%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (265.000 – 6.5%), 216.000 spettatori (4.5%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffe Break Sabato interessa 140.000 spettatori (3.2%).

Daytime Mezzogiorno

Linea Verde Italia sale oltre i 2 milioni.

Su Rai1 Origini colleziona 900.000 spettatori (16%) e Linea Verde Tipico raduna 1.300.000 spettatori (17.5%), mentre Linea Verde Italia arriva a 2.108.000 spettatori (19.1%). Su Canale5 Forum raduna 1.116.000 spettatori pari al 15.7%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (140.000 – 3%), Italian Green – Viaggio nell’Italia Sostenibile raccoglie 153.000 spettatori con il 2.7% e Felicità – La Stagione della Famiglia interessa 265.000 spettatori con il 2.9%.

Su Italia1 Due Uomini e 1/2 è visto da 167.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio e 177.000 spettatori (2.6%) nel secondo episodio. Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 841.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Speciale TGR totalizza 200.000 spettatori (3.7%) e il TG3 delle 12 è seguito da 654.000 spettatori (8.7%). A seguire Ferrante Fever è scelto da 320.000 spettatori (2.5%). Su Rete4, dopo il TG, La Signora in Giallo coinvolge 579.000 spettatori con il 5%. Su La7 L’Aria che Tira – Il Diario raccoglie 141.000 spettatori (2%), mentre Like – Tutto Ciò che Piace raduna 150.000 spettatori (1.3%).

Daytime Pomeriggio

RaiPremium al 3.2% con la settimana de Il Paradiso delle Signore.

Su Rai1 Linea Blu Discovery segna 1.537.000 spettatori (12.9%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 1.053.000 spettatori (10.4%), mentre A Sua Immagine è seguito da 629.000 spettatori (7.2%) nella prima parte e 581.000 spettatori (7.3%) nella seconda parte. Dopo il TG1 (684.000 – 8.7%), Sabato in Diretta totalizza 770.000 spettatori (9.6%) nella prima parte, 853.000 spettatori (10.6%) nella seconda parte e 1.003.000 spettatori (11.4%) nella terza parte. Su Canale5 Beautiful conquista 2.098.000 spettatori (17%) e Endless Love totalizza 2.091.000 spettatori (21.1%). A seguire Verissimo è scelto da 1.669.000 spettatori (20.9%) nella prima parte e 1.616.000 spettatori (19%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer. Su Rai2 Dreams Road incolla davanti al video 357.000 spettatori pari al 2.9% e Urban Green è seguito da 253.000 spettatori pari al 2.3%.

A seguire Storie di Donne al Bivio arriva a 388.000 spettatori pari al 4.1% (ultima parte di 9 minuti a 454.000 e il 5.1%) e Paesi che Vai segna 229.000 spettatori pari al 2.8%, mentre Onorevoli Confessioni è la scelta di 155.000 spettatori pari all’1.9%. Su Italia1 Magnum P.I. raduna 306.000 spettatori (2.7%) nel primo episodio e 314.000 spettatori (3.3%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest raccoglie 256.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio e 239.000 spettatori (2.9%) nel secondo episodio. Su Rai3 le news dei TGR informano 2.334.000 spettatori pari al 18.4%, mentre Opera Verde è seguito da 448.000 spettatori pari al 4.6% e Geo segna 361.000 spettatori pari al 4.1%. A seguire Presadiretta raduna 423.000 spettatori pari al 4.9% (presentazione a 327.000 e il 4.1%).

Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 641.000 spettatori (5.5%). A seguire Quella sporca dozzina arriva a 363.000 spettatori (4.2%). Su La7 La Torre di Babele segna 159.000 spettatori con l’1.4%, mentre La7 Doc – Berlino: Una Città Divisa in Due totalizza 149.000 spettatori con l’1.6% e Eden – Un Solo Pianeta è scelto da 135.000 spettatori con l’1.4%. Su Tv8 MotoGP – Sprint Race sigla 683.000 spettatori (6.3%). A seguire, dopo Paddock Live Show (357.000 – 3.9%) e Sky Speciale (381.000 – 4.8%) le Prove di Formula 1 sono viste da 572.000 spettatori (7%). Sul Nove Raffaele Sollecito raduna 166.000 spettatori pari all’1.6% e Amore Malato – Gli Angeli della Morte di Saronno interessa 146.000 spettatori pari all’1.8%. Su RaiPremium la maratona de Il Paradiso delle Signore, dalle 16:06 alle 19:01, arriva a 272.000 spettatori (3.2%).

Seconda Serata

21.2% per lo speciale del TG5 su Mastroianni.

Su Rai1 Ciao Maschio intrattiene 514.000 spettatori (12.1%). Su Canale5 Speciale TG5 – Marcello Come Here totalizza 858.000 spettatori (21.2%). Su Rai2 90esimo Minuto di Sabato segna 604.000 spettatori (5.1%). A seguire TG2 Storie è visto da 205.000 spettatori (2.7%). Su Italia1 Mamma ho allagato la casa è visto da 292.000 spettatori (3.4%).

Su Rai3 TG3 Mondo è visto da 205.000 spettatori con l’1.7%. A seguire Un Giorno in Pretura conquista 237.000 spettatori con il 2.9% Su Rete4 L’amore criminale è scelto da 145.000 spettatori (3.3%). Su La7 Uozzap! sigla 208.000 spettatori (2.1%), mentre TGLa7 Notte informa 105.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 X Factor arriva a 110.000 spettatori (3.3%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Sul Nove Web of Lies arriva a 109.000 spettatori pari al 3.6% nella parte rilevata fini alle 1:59.

