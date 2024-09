PIPPITEL - PAOLINO MIELI CON LA SUA BATTUTA EPICA SULLA "POMPEIANA ESPERTA" BATTE LO SPROLOQUIO DELLA MELONI: SU LA7 "IN ONDA", CON MARIANNA APRILE E LUCA TELESE, FA IL 6.8%. SU RETE4 "4 DI SERA", CONDOTTO DA PAOLO DEL DEBBIO, CON OSPITE LA DUCETTA, SI FERMA AL 5.1% - SU CANALE5 “BATTITI LIVE 2024 – COMPILATION” AL 15.7% DI SHARE CON 1.6 MILIONI DI SPETTATORI - SU RAI1 LA MINISERIE “MÁXIMA” NON VA OLTRE IL 12.5% SAVIANO SU RAI3 RACIMOLA IL 5.2%, DE MARTINO DEBUTTA AL 24.8%

PAOLO MIELI SU MARIA ROSARIA BOCCIA: UNA POMPEIANA ESPERTA

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

stefano de martino ad affari tuoi 7

Nella serata di ieri, lunedì 2 settembre 2024, su Rai1 la miniserie Máxima ha interessato 1.667.000 spettatori pari al 12.54% di share. Su Canale5 Battiti Live 2024 – Compilation ha conquistato 1.663.000 spettatori con uno share del 15.74% (ultimo segmento di 8 minuti: 634.000 – 19.19%). Su Rai2 – dalle 21:27 alle 22:01 – Paralimpiade in Diretta segna 720.000 spettatori con il 4.32% (solo l’Atletica Leggera intrattiene 809.000 spettatori pari al 4.71%).

maxima 5

Su Italia1 3 Days to Kill ha incollato davanti al video 1.230.000 spettatori pari all’8.43%. Su Rai3 il programma di Roberto Saviano Insider: Faccia a Faccia con il Crimine segna 785.000 spettatori e il 5.22%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 825.000 spettatori (7.18%). Su La7 Truth: il prezzo della verità raggiunge 420.000 spettatori e il 2.86%. Su Tv8 Un amore a 5 stelle ottiene 440.000 spettatori con il 3.1%. Sul Nove Little Big Italy raduna 309.000 spettatori (2.6%). Sul 20 Matrix arriva a 251.000 spettatori (1.77%).

Su Iris Invasion è seguito da 303.000 spettatori pari all’1.98%. Su RaiMovie Il meraviglioso paese sigla 225.000 spettatori (1.43%). Su Real Time Hercai – Amore e Vendetta è scelto da 342.000 spettatori (2.3%). Su Cine 34 Sharm el Sheik – Un’estate indimenticabile segna 272.000 spettatori e l’1.72%.

Access Prime Time

stefano de martino ad affari tuoi 4

Quasi pareggio tra le nuove stagioni di Cash or Trash e Casa a Prima Vista.

Su Rai1 – dalle 20:42 alle 21:40 – il nuovo Affari Tuoi con Stefano De Martino ha ottenuto 4.407.000 spettatori con il 24.85% (qui la partenza dello scorso anno). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.285.000 spettatori pari al 12.85%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.284.000 spettatori (7.21%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 804.000 spettatori (4.68%) e Un Posto al Sole appassiona 1.180.000 spettatori (6.54%).

Su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio ha raggiunto 908.000 spettatori e il 5.16% nella prima parte e 821.000 spettatori e il 4.57% nella seconda parte (qui la recensione). Su La7 In Onda ha interessato 1.232.000 spettatori (6.82%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 454.000 spettatori pari al 2.6%. Sul Nove la nuova stagione di Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 653.000 spettatori (3.7%). Su RealTime la partenza della nuova edizione di Casa a Prima Vista raccoglie 649.000 spettatori (3.7%). Su Rai Sport – dalle 20:44 alle 21:07 – per le Paralimpiadi l’Atletica Leggera segna 162.000 spettatori e lo 0.89%.

battiti live 5

Preserale

La Ruota poco sopra The Wall.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.068.000 spettatori pari al 19.81% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.141.000 spettatori pari al 23.51%. Su Canale5 Gira La Ruota ha intrattenuto 1.524.000 spettatori (15.98%) mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.343.000 spettatori (18.54%). Su Rai2 per le Paralimpiadi di Parigi 2024 il Nuoto raccoglie un netto di 848.000 appassionati (6.48%), Tiro con l’Arco 804.000 (6.88%), Atletica Leggera 1.041.000 (6.53%).

stefano de martino ad affari tuoi 3

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 469.000 spettatori (4.16%) e FBI: Most Wanted raccoglie 707.000 spettatori (4.72%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.902.000 spettatori (13.49%). A seguire Blob segna 674.000 spettatori (4.15%). Su Rete4 Terra Amara interessa 476.000 spettatori (3.05%). Su La7 Padre Brown raduna 152.000 spettatori pari all’1.24%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 220.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 396.000 spettatori con il 2.7%.

Daytime Mattina

Tempesta d’Amore torna con il 4.21% a fronte di un traino al di sotto dell’1%.

maxima 6

Su Rai1 Tg1Mattina Estate dà il buongiorno a 497.000 spettatori con il 14.97%. All’interno il TG1 delle 8 è seguito da 672.000 persone con il 17.67%. Unomattina Estate intrattiene 730.000 spettatori con il 17.92%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 494.000 spettatori (20.03%), TG5 Mattina 962.000 (22.81%). A seguire Mattino Cinque News raccoglie 725.000 spettatori con il 18.57% nella prima parte e 703.000 spettatori con il 17.95% nella seconda parte (Saluti: 671.000 – 16.34%).

Su Rai2 per le Paralimpiadi di Parigi 2024 il Tiro con l’Arco è visto da 346.000 spettatori (8.88%), Triathlon 376.000 (9.59%), il Nuoto 387.000 (10.04%), . Su Italia1 Law & Order: Unità Speciale sigla 96.000 spettatori (2.39%) nel primo episodio e 120.000 spettatori (3.11%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York totalizza 171.000 spettatori (3.97%) nel primo episodio. Su Rai3, dopo una presentazione (144.000 – 3.38%), Agorà Estate intrattiene 165.000 spettatori (4.19%) e 181.000 spettatori (4.74%) nella parte Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 180.000 spettatori (4.41%). Su Rete4 Love is in the air è visto da 71.000 spettatori (1.69%). Grand Hotel – Intrighi e Passioni è seguito da 35.000 spettatori (0.9%).

stefano de martino ad affari tuoi 2

Tempesta d’Amore ha appassionato 167.000 spettatori con il 4.21%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 110.000 spettatori (3.67%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 a 270.000 spettatori (6.91%), di 174.000 spettatori (4.29%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 161.000 spettatori (4.08%).

Daytime Mezzogiorno

Mattino 4 riparte col 4.78%.

Su Rai1 Camper in Viaggio raccoglie 840.000 spettatori (14.73%) mentre Camper arriva a 1.410.000 spettatori (15.51%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.078.000 spettatori con il 16.09%. Su Rai2 per le Paralimpiadi di Parigi 2024 l’Atletica raduna 599.000 appassionati (9.46%), il Triathlon 726.000 (8.7%). Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 289.000 spettatori (4.68%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 922.000 spettatori (8.01%) e 616.000 spettatori (5.28%) nella parte Extra di pochi minuti.

battiti live 4

Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 258.000 spettatori (4.95%) e il TG3 delle 12 informa 592.000 spettatori (8.1%). A seguire Quante Storie conquista 412.000 spettatori (4.41%). Passato e Presente è seguito da 354.000 spettatori (3.02%). Su Rete4 il debutto della seconda stagione di Mattino 4 segna 235.000 spettatori con il 4.78%. La Signora in Giallo (che compie 40 anni) raduna 433.000 spettatori pari al 4.13%. Su La7 L’Aria che Tira interessa 209.000 spettatori con il 4.08% nella prima parte e 327.000 spettatori con il 3.55% nella seconda parte chiamata Oggi. Su La5 La Promessa segna 79.000 spettatori e l’1.4%.

stefano de martino ad affari tuoi 1

Daytime Pomeriggio

My Home My Destiny (al posto di The Family) al 18.19%.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.096.000 – 18.25%), Che Dio ci aiuti ha collezionato 1.113.000 spettatori con l’11.14% nel primo episodio, e 1.127.000 spettatori con il 13.84% nel secondo episodio. Estate in Diretta Start segna 954.000 spettatori con il 13.22%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.196.000 – 16.5%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.376.000 spettatori con il 18.67% nella presentazione e di 1.459.000 spettatori con il 18.31%.

maxima 4

Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.054.000 spettatori pari al 17.83%. Endless Love raduna 1.817.000 spettatori pari al 17.53%. My Home My Destiny 2 ha ottenuto un ascolto medio di 1.604.000 individui (18.19%). La Promessa segna 1.462.000 spettatori pari al 19.52%. A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.098.000 spettatori pari al 14.94% nella prima parte e 969.000 spettatori pari al 12.44% nella seconda parte (I Saluti a 909.000 e il 10.75%). Su Rai2 per le Paralimpiadi di Parigi 2024 il Nuoto raduna un netto di 664.000 appassionati (6.98%), il Calcio a 5 481.000 (5.82%), il Tiro a Volo 576.000 (7.87%).

stefano de martino ad affari tuoi 5

Su Italia1 I Simpson ha raccolto 472.000 spettatori (4.12%) nel primo episodio, 439.000 spettatori (4.29%) nel secondo episodio, e 419.000 spettatori (4.44%), nel terzo episodio. La serie animata I Griffin ha interessato 315.000 spettatori (3.7%). A seguire Magnum P.I. raduna 310.000 spettatori (4.02%) nel primo episodio e 319.000 spettatori (4.4%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist arriva a 338.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.110.000 spettatori (18.83%), mentre In Cammino coinvolge 384.000 spettatori (4.62%), Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla 404.000 spettatori (5.49%) e Il mondo con gli occhi di Overland interessa 528.000 spettatori (7.16%).

maxima 1

A seguire Geo Magazine conquista 775.000 spettatori (9.17%). Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 667.000 spettatori con il 6.74%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 531.000 spettatori con il 6.7%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 220.000 spettatori pari al 2.57%. Su Tv8 il film delle 13:41 Legami di Sangue segna 247.000 spettatori e il 2.4%. Sul Nove Little Big Italy raduna 227.000 spettatori (2.4%). Su La7d Desperate Housewives segna 56.000 (0.62%) e 78.000 spettatori (0.99%). Su La5 My Home My Destiny segna 83.000 spettatori e lo 0.97%.

Seconda Serata

stefano de martino ad affari tuoi 6

Mano a Mano debutta al 3.7%.

Su Rai1 Cose Nostre è scelto da 325.000 spettatori con il 5.56%. Su Canale5 Tg5 Notte è visto da 415.000 spettatori (15.3%). Su Rai2 Sportabilia raccoglie 464.000 spettatori pari al 3.48%. 90esimo Minuto di Lunedì raccoglie 300.000 spettatori con il 4.11%. Su Italia1 Sport Mediaset Monday Night segna 334.000 spettatori con il 4.06%. Su Rai3 Mano a mano interessa 332.000 spettatori (3.69%), mentre TG3 Linea Notte Estate raduna 207.000 spettatori (3.67%). Su Rete4 Reazione a catena è la scelta di 131.000 spettatori (4.4%). Su La7 A civil action è visto da 167.000 spettatori (2.97%). Su Top Crime in terza serata La Signora in Giallo – Vagone Letto con Omicidio raccoglie 128.000 spettatori e il 3.83%.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.774.000 (23.6%) – h.13:30 3.879.000 (23.71%) – h.20

TG2 1.476.000 (13.4%) – h.13 935.000 (5.22%) – h.20:55

TG3 1.400.000 (13.82%) – h.14:25 1.448.000 (12.25%) – h.19

TG5 2.306.000 (20.8%) – h.13 3.138.000 (18.94%) – h.20

STUDIO APERTO 1.179.000 (13.03%) – h.12:25 532.000 (5.95%) – h.18:30

TG4 366.000 (5.25%) – h.11:55 488.000 (4.12%) – h.18:55

maxima 7

TGLA7 622.000 (5.31%) – h.13:30 1.213.000 (7.26%) – h.20

maxima 2 battiti live 3 maxima 3