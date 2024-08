PIPPITEL! - "ENDLESS LOVE", SU CANALE5, HA TOTALIZZATO 2 MILIONI SPETTATORI, CON UNO SHARE DEL 16.7% - SU RAI1 "DIVORZIO A LAS VEGAS" È STATO VISTO DA 1.5 MILIONI DI TELE-MORENTI (12%) - LE PARALIMPIADI RACIMOLANO UN MISERO 3.8% - "TECHETECHETÈ" (16.4%) - "4 DI SERA" (4.5%-5.6%) "IN ONDA" CON APRILE E TELESE (6.1%)...

Nella serata di ieri, venerdì 30 agosto 2024, su Rai1 Divorzio a Las Vegas ha interessato 1.582.000 spettatori pari al 12% di share. Su Canale5 Endless Love ha conquistato 2.046.000 spettatori con uno share del 16.7%. Su Rai2 le Paralimpiadi 2024, in onda dalle 21:29 alle 22:58, intrattengono un netto di 539.000 spettatori pari al 3.8%. Nel dettaglio: Canottaggio 443.000 (3.2%), Taekwondo 288.000 (2.2%).

Su Italia1 Il ciclone incolla davanti al video 1.139.000 spettatori (8.5%). Su Rai3 Diamond League – Golden Gala Roma di Atletica, dalle 20:59 alle 23:01, segna 895.000 spettatori e il 6.6%. Su Rete4 Air Force One totalizza un a.m. di 573.000 spettatori (4.2%). Su La7 Sesso e Potere – The Loudest Voice raggiunge 258.000 spettatori e il 2.2%. Su Tv8 I delitti del BarLume – La girata ottiene 474.000 spettatori con il 3.7%. Sul Nove The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo raduna 359.000 spettatori (2.9%). […]

Access Prime Time

Su Rai1 Techetechetè arriva a 2.451.000 spettatori (16.4%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.396.000 spettatori pari al 16%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.141.000 spettatori (7.6%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.070.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 673.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 822.000 spettatori e il 5.6% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 918.000 spettatori (6.1%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 480.000 spettatori pari al 3.2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 580.000 spettatori (3.9%). Su RealTime Casa a Prima Vista raduna .000 spettatori (%).

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.894.000 spettatori pari al 19.7%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.844.000 spettatori pari al 23.8%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.163.000 spettatori (12.8%), mentre The Wall ha convinto 1.991.000 spettatori (17.6%). Su Rai2, dopo TG2 Flash (386.000 – 4.6%) e TGSport Sera (444.000 – 5.2%), le Paralimpiadi 2024, dalle 18:46 alle 20:55, totalizzano un netto di 742.000 spettatori e il 5.3%. Nel dettaglio: Nuoto 498.000 (5.5%), Atletica Leggera 538.000 (5.5%), Nuoto 592.000 (5.4%), Atletica Leggera 596.000 (5%), Taekwondo 600.000 (4.7%), Nuoto 604.000 (4.6%), Pallavolo 678.000 (4.6%), Taekwondo 1.012.000 (6.8%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 282.000 spettatori (2.8%) e FBI: Most Wanted raccoglie 484.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.788.000 spettatori (14.2%). A seguire Blob segna 710.000 spettatori (5.2%) e Caro Marziano 677.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 Terra Amara interessa 496.000 spettatori (3.6%). Su La7 Padre Brown raduna 118.000 spettatori pari all’1.1%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 223.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 397.000 spettatori con il 3%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Tg1Mattina Estate interessa 499.000 spettatori con il 15.5% (all’interno il TG1 delle 7 di breve durata a 423.000 e il 16.3% e il TG1 delle 8 a 755.000 e il 18.9%). A seguire Unomattina Estate intrattiene 729.000 spettatori con il 17.8%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 473.000 spettatori con il 19% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 874.000 spettatori con il 21.8%. A seguire l’ultima puntata di Morning News raccoglie 747.000 spettatori con il 18.7% nella prima parte e 684.000 spettatori con il 17.1% nella seconda parte (Saluti a 582.000 e il 14.7%). Su Rai2, dopo il TG2 Mattina delle 8:30 (175.000 – 4.4%), O Anche No – Stravinco per la Vita è visto da 126.000 spettatori (3.1%).

Dopo Perle di Sport (150.000 – 3.8%), le Paralimpiadi 2024, dalle 9:24 alle 12:53, arrivano a un netto di 265.000 spettatori (5.8%). Nel dettaglio: Nuoto 214.000 (5.4%), Canottaggio 273.000 (6.8%), Nuoto 323.000 (8.1%) fino alle 10:55. Su Italia1, dopo Rizzoli & Isles (55.000 – 1.4%), Law & Order – Unità Speciale sigla 110.000 spettatori (2.7%) nel primo episodio e 109.000 spettatori (2.7%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. New York totalizza 165.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio. Su Rai3, dopo una presentazione (144.000 – 3.6%), Agorà Estate intrattiene 139.000 spettatori (3.5%) e 133.000 spettatori (3.4%) nella parte Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 153.000 spettatori (3.8%).

Su Rete4 Love is in the Air ha raccolto 55.000 spettatori (1.4%) e Grand Hotel – Intrighi e Passioni è visto da 52.000 spettatori (1.3%), mentre Everywhere I Go – Coincidenze d’Amore è seguito da 115.000 spettatori (2.6%). Su La7 Omnibus raduna 112.000 spettatori (3.7%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (236.000 – 6.5%), 155.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break Estate totalizza 123.000 spettatori (3.1%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Camper in Viaggio raccoglie 925.000 spettatori (16.3%), mentre Camper arriva a 1.465.000 spettatori (15.8%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.092.000 spettatori con il 16.1%. Su Rai2, dopo TG2 Flash (319.000 – 7.7%), le Paralimpiadi 2024 radunano 321.000 spettatori (7.3%) con l’Atletica Leggera, 368.000 (8%) con il Nuoto, 423.000 (8.4%) con l’Atletica Leggera, 502.000 (9.1%) con il Nuoto, 583.000 (9.4%) con l’Atletica Leggera, TG Paralimpico 536.000 (7.7%), Tennis 522.000 (5.9%). Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 257.000 spettatori (4.1%).

Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 818.000 spettatori (7%) e 525.000 spettatori (4.4%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 223.000 spettatori (4.3%) e il TG3 delle 12 informa 517.000 spettatori (6.9%). A seguire Quante Storie conquista 452.000 spettatori (4.7%) e Geo 360.000 spettatori (3.3%), mentre Passato e Presente è seguito da 373.000 spettatori (3.1%).

Su Rete4, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 453.000 spettatori pari al 4.2%. Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 209.000 spettatori con il 4.1% nella prima parte e 336.000 spettatori con il 3.6% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 117.000 spettatori (1.9%) e 4 Ristoranti 282.000 spettatori (2.6%). Sul Nove, dopo Alta Infedeltà (78.000 – 1.4%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 113.000 spettatori (1.3%) nel primo episodio e 192.000 spettatori (1.6%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.200.000 – 19.4%), Che Dio ci Aiuti colleziona 1.122.000 spettatori con il 10.7% nel primo episodio e 1.118.000 spettatori con il 12.6% nel secondo episodio, mentre Estate in Diretta Start conquista 975.000 spettatori con il 12.5%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.202.000 – 15.5%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.385.000 spettatori con il 17.9% nella presentazione e 1.541.000 spettatori con il 18.8%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 1.920.000 spettatori pari al 16.8%, Endless Love sigla 1.898.000 spettatori pari al 17.6%, The Family raduna 1.879.000 spettatori pari al 19.8% e La Promessa segna 1.509.000 spettatori pari al 18.9%. A seguire l’ultimo appuntamento con Pomeriggio Cinque News intrattiene 1.176.000 spettatori pari al 15.2% nella prima parte e 1.014.000 spettatori pari al 12.5% nella seconda parte (I Saluti a 907.000 e il 10.6%).

Su Rai2 le Paralimpiadi 2024, dalle 13:29 alle 18:08, totalizzano un netto di 454.000 spettatori pari al 5.3%. Nel dettaglio: Tennis 559.000 (4.7%), Tiro con l’Arco 512.000 (4.6%), Taekwondo 463.000 (4.7%), TG Paralimpico 439.000 (4.9%), Taekwondo 435.000 (5.1%), Tiro a Segno 509.000 (6.5%), Tiro con l’Arco 497.000 (6.5%), Nuoto 564.000 (7.1%) Su Italia1 I Simpson ha raccolto 451.000 spettatori (4%) nel primo episodio, 469.000 spettatori (4.4%) nel secondo episodio e 486.000 spettatori (4.9%) nel terzo episodio, mentre Big Bang Theory raduna 319.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e, dopo Camera Cafè (313.000 – 3.5%), 233.000 spettatori (2.7%) nel secondo episodio. A seguire America’s Cup 2024 – Round Robin arriva a 231.000 spettatori (2.7%), mentre Magnum P.I. sigla 265.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio e 270.000 spettatori (3.4%) nel secondo episodio.

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.979.000 spettatori (17.5%), mentre Il Provinciale coinvolge 368.000 spettatori (4.1%), Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla 365.000 spettatori (4.6%) e Overland interessa 465.000 spettatori (6%). A seguire Geo Magazine conquista 680.000 spettatori (8%). Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 650.000 spettatori con il 6.3%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 427.000 spettatori con il 5.1%.

A seguire Il burbero sigla 281.000 spettatori con il 3.5%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 235.000 spettatori pari al 2.6%, mentre Spie – Il Grande Gioco della Guerra Fredda arriva a 88.000 spettatori pari all’1.1%. Su Tv8 Guida all’omicidio perfetto segna 286.000 spettatori (2.7%), Un principe da sogno 254.000 spettatori (3.1%) e Un’estate molto speciale 178.000 spettatori (2.1%). Sul Nove 24 Ore per Morire interessa 177.000 spettatori (1.7%) nel primo episodio e 200.000 spettatori (2.3%) nel secondo episodio, mentre Crimini Italiani raduna 187.000 spettatori (2.4%). A seguire Little Big Italy è scelto da 242.000 spettatori (2.7%).

Seconda Serata

Su Rai1 Codice – La Vita è Digitale è scelto da 387.000 spettatori con il 5.1%. Su Canale5 Station 19 è visto da 737.000 spettatori (11.5%). Su Rai2 SportAbilia raccoglie 357.000 spettatori pari al 3.6%. A seguire Perle di Sport interessa 242.000 spettatori pari al 3.4% e Il Meglio Di… Parigi 2024 76.000 spettatori pari all’1.9% nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Italia1 I laureati segna 550.000 spettatori con il 7.9%. Su Rai3 Venti minuti è visto da 350.000 spettatori (3.1%) e Come a Micono 261.000 spettatori (2.6%). A seguire TG3 Linea Notte Estate conquista 244.000 spettatori (3.3%). Su Rete4 Harry Wild – La Signora del Delitto è la scelta di 130.000 spettatori (2.6%). Su La7 TGLa7 Notte è seguito da 106.000 spettatori (1.9%). Su Tv8 Cani sciolti sigla 183.000 spettatori (3.1%). Sul Nove Only Fun – Comico Show intrattiene 207.000 spettatori pari al 4.2%.