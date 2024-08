PIPPITEL! - A RAI1 BASTA UN MISERO 15,6% PER VINCERE LA PRIMA SERATA CON IL FILM FRANCESE "A UN PASSO DALLA VERITÀ" - IL CONCERTO DI MAX PEZZALI SU CANALE5 SI FERMA AL 13.6%: 1.6 MILIONI DI SPETTATORI - LA CERIMONIA D’APERTURA DELLE PARALIMPIADI SU RAI2 RACIMOLA IL 7.6% - "TECHETECHETÈ" (16.7%) - "4 DI SERA" (4% - 4.7%) - "IN ONDA" CON TELESE E APRILE (5.6%)

Nella serata di ieri, mercoledì 28 agosto 2024, su Rai1 A un passo dalla verità ha interessato 2.226.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Canale5 Circo Max – Una Notte di Hit ha conquistato 1.676.000 spettatori con uno share del 13.6% (Il Backstage del Circo Max a 854.000 e il 13.5%). Su Rai2 la Cerimonia d’Apertura delle Paralimpiadi 2024, in onda dalle 19:59 alle 23:41, intrattiene 1.084.000 spettatori pari al 7.6%.

Su Italia1 Chicago Med incolla davanti al video 960.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 NewsRoom segna 432.000 spettatori e il 3%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 756.000 spettatori (6.5%). Su La7 La7 Doc – L’Incendio del Reichstag raggiunge 366.000 spettatori e il 2.6%. Su Tv8 Cic to Cic ottiene 306.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie raduna 244.000 spettatori (2.1%).

Sul 20 Pitch Black fa sintonizzare 305.000 spettatori (2.1%). Su Rai4 Mad Heidi è scelto da 200.000 spettatori (1.4%). Su Iris The Game – Nessuna regola è seguito da 382.000 spettatori pari al 2.9%. Su RaiMovie Chiara è visto da 177.000 spettatori (1.2%). Su RaiPremium Candice Renoir sigla 166.000 spettatori (1.2%). Su La5 L’assistente della star arriva a 295.000 spettatori con il 2.1%. Su RealTime Spose in Affari totalizza 331.000 spettatori (2.2%).

Access Prime Time

Su Rai1 Techetechetè arriva a 2.744.000 spettatori (16.7%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.472.000 spettatori pari al 15.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.201.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 884.000 spettatori (5.5%) e Un Posto al Sole appassiona 1.224.000 spettatori (7.4%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 656.000 spettatori e il 4% nella prima parte e 773.000 spettatori e il 4.7% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 922.000 spettatori (5.6%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 501.000 spettatori pari al 3.1%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 641.000 spettatori (3.9%). Su RealTime Casa a Prima Vista raduna 538.000 spettatori (3.3%).

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.197.000 spettatori pari al 22%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.258.000 spettatori pari al 25.3%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.502.000 spettatori (16.1%), mentre The Wall ha convinto 2.267.000 spettatori (18.8%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (326.000 – 3.6%), N.C.I.S. Los Angeles arriva a 339.000 spettatori con il 3.1%.

cerimonia di apertura delle olimpiadi 4

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 375.000 spettatori (3.5%) e FBI: Most Wanted raccoglie 619.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.100.000 spettatori (15.3%). A seguire Blob segna 701.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 Terra Amara interessa 468.000 spettatori (3.2%). Su La7 Padre Brown raduna 161.000 spettatori pari all’1.4%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 238.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 360.000 spettatori con il 2.5%. Su RealTime Casa a Prima Vista raggiunge 328.000 spettatori e il 2.3%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Tg1Mattina Estate interessa 551.000 spettatori con il 17.1% (all’interno il TG1 delle 7 di breve durata a 421.000 e il 16.5% e il TG1 delle 8 a 884.000 e il 21.5%). A seguire Unomattina Estate intrattiene 776.000 spettatori con il 19.5%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 470.000 spettatori con il 19.3% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.020.000 spettatori con il 24.9%. A seguire Morning News raccoglie 674.000 spettatori con il 17.6% nella prima parte e 607.000 spettatori con il 16.1% nella seconda parte.

Su Rai2 Crociere di nozze – Australia dà il buongiorno a 104.000 spettatori (3%) e il TG2 Mattina delle 8:30 raggiunge 116.000 spettatori (2.9%), mentre Che Todd ci Aiuti è visto da 96.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio e 90.000 spettatori (2.4%) nel secondo episodio. A seguire TG2 Dossier arriva a 90.000 spettatori (2.3%). Su Italia1, dopo Rizzoli & Isles (67.000 – 1.6%), Law & Order – Unità Speciale sigla 90.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio e 126.000 spettatori (3.3%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. New York totalizza 203.000 spettatori (4.9%) nel primo episodio.

Su Rai3, dopo una presentazione (155.000 – 3.7%), Agorà Estate intrattiene 169.000 spettatori (4.3%) e 137.000 spettatori (3.6%) nella parte Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 103.000 spettatori (2.6%). Su Rete4 Love is in the Air ha raccolto 91.000 spettatori (2.2%) e Grand Hotel – Intrighi e Passioni è visto da 77.000 spettatori (2%), mentre Everywhere I Go – Coincidenze d’Amore è seguito da 120.000 spettatori (2.8%). Su La7 Omnibus raduna 106.000 spettatori (3.8%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 delle 7:35 (192.000 – 5.2%), 156.000 spettatori (4%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break Estate totalizza 136.000 spettatori (3.6%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Camper in Viaggio raccoglie 880.000 spettatori (15.6%), mentre Camper arriva a 1.438.000 spettatori (15.6%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.129.000 spettatori con il 16.5%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (142.000 – 3.1%), La nave dei sogni – Phuket raduna 351.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 248.000 spettatori (4%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 780.000 spettatori (6.8%) e 537.000 spettatori (4.7%) nella parte Extra di pochi minuti.

Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 192.000 spettatori (3.6%) e il TG3 delle 12 informa 659.000 spettatori (8.9%). A seguire Quante Storie conquista 519.000 spettatori (5.5%) e Geo 376.000 spettatori (3.4%), mentre Passato e Presente è seguito da 349.000 spettatori (3%). Su Rete4, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 502.000 spettatori pari al 4.7%.

Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 197.000 spettatori con il 3.8% nella prima parte e 352.000 spettatori con il 3.7% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 131.000 spettatori (2.2%) e 4 Ristoranti 231.000 spettatori (2.2%). Sul Nove, dopo Alta Infedeltà (111.000 – 2.2%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 88.000 spettatori (1.2%) nel primo episodio e 222.000 spettatori (2%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.006.000 – 17.6%), Che Dio ci Aiuti colleziona 1.149.000 spettatori con l’11.4% nel primo episodio e 1.156.000 spettatori con il 14.2% nel secondo episodio, mentre Estate in Diretta Start conquista 1.010.000 spettatori con il 13.6%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.348.000 – 18%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.509.000 spettatori con il 20.3% nella presentazione e 1.562.000 spettatori con il 19.4%.

Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.028.000 spettatori pari al 17.9%, Endless Love sigla 2.013.000 spettatori pari al 19.3%, The Family raduna 1.883.000 spettatori pari al 21.3% e La Promessa segna 1.488.000 spettatori pari al 19.6%. A seguire Pomeriggio Cinque News intrattiene 1.228.000 spettatori pari al 16.5% nella prima parte e 1.186.000 spettatori pari al 15% nella seconda parte (I Saluti a 1.263.000 e il 14.4%). Su Rai2 Aspettando BellaMa’ totalizza 224.000 spettatori pari al 2.1%, mentre Il Commissario Voss raduna 258.000 spettatori pari al 3% e Il Commissario Lanz conquista 270.000 spettatori pari al 3.6%. A seguire Corpo a Corpo è scelto da 158.000 spettatori pari al 2.1%.

Su Italia1 I Simpson ha raccolto 510.000 spettatori (4.5%) nel primo episodio, 530.000 spettatori (5.1%) nel secondo episodio e 476.000 spettatori (4.9%) nel terzo episodio, mentre I Griffin 397.000 spettatori (4.6%). A seguire Magnum P.I. raduna 370.000 spettatori (4.7%) nel primo episodio e 372.000 spettatori (5%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist arriva a 345.000 spettatori (4.5%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.077.000 spettatori (18.7%), mentre Il Provinciale coinvolge 368.000 spettatori (4.4%), Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla 376.000 spettatori (5%) e Overland interessa 626.000 spettatori (8.4%) A seguire Geo Magazine conquista 830.000 spettatori (9.8%). Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 667.000 spettatori con il 6.7%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 429.000 spettatori con il 5.4%. A seguire Io so che tu sa che io so sigla 224.000 spettatori con il 2.8%.

Seconda Serata

Su Rai1 I 10 + 2 Comandamenti è scelto da 595.000 spettatori con il 7%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 451.000 spettatori (10%). Su Rai2 Professor T raccoglie 234.000 spettatori pari al 3.7%. Su Italia1 Law & Order – I Due Volti della Giustizia segna 384.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3 TG3 Linea Notte Estate interessa 184.000 spettatori (1.8%).

A seguire Le Tre Vite di Donato Bilancia raduna 207.000 spettatori (4.4%). SuRete4 Whiskey Cavalier è la scelta di 168.000 spettatori (4.3%). Su La7 La7 Doc – Il Terzo Reich a Colori è visto da 184.000 spettatori (2.9%). Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of sigla 149.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cambio Moglie intrattiene 93.000 spettatori pari al 2.3%.

