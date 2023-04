PIPPITEL! - RAI1, GIÀ RIDOTTA ALLE REPLICHE AD APRILE, CON “LA SPOSA” CONQUISTA UNA MAGRA PRIMA SERATA CON IL 15.4% E 2.4 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE5 “LO SHOW DEI RECORD” AL 15.9% - SU RAI3 “CHE TEMPO CHE FA” AL 12.5% - “ LE IENE PRESENTANO: INSIDE” AL 6%, LA7 SENZA GILETTI SPROFONDA AL 2.6%. NON NE APPROFITTA “ZONA BIANCA” CHE NON VA OLTRE IL 3.9% - AMADEUS (22.5%), “PAPERISSIMA SPRINT” (16.5%) CONTROCORRENTE CON MARCELLO VINONUOVO (3.6%), DE GREGORIO - PARENZO (4.3%)

Marco Zonetti per Dagospia

La prima serata televisiva di domenica 23 aprile 2023 vede Rai1 - già ridotta alle repliche ad aprile - con la riproposizione de La Sposa interpretata da Serena Rossi totalizzare 2.478.000 spettatori pari al 15.4% di share, testa a testa con Lo Show dei Record 2 di Gerry Scotti su Canale5 che chiude la stagione seguito da 2.381.000 spettatori (15.9%). Bene Fabio Fazio con Che Tempo che Fa su Rai3, che totalizza il 12.5% con 2.178.000 affezionati, tallonando Rai1 e Canale5.

Lo Speciale Le Iene presentano: Inside su Italia1 raggiunge il 6%, mentre La7 senza Non è L'Arena sprofonda al 2.6% con Il processo di Norimberga. L'assenza di Massimo Giletti non giova però a Zona Bianca di Giuseppe Brindisi che, su Rete4, si ferma al 3.9% di share. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

La Sposa (Rai1): 2.478.000

Lo Show dei Record 2 (Canale5): 2.381.000

Che Tempo Che Fa (Rai3): 2.178.000

Le Iene presentano: Inside: 960.000

Crossword Mysteries (Rai2): 867.000

Zona Bianca (Rete4): 511.000

Il processo di Norimberga (La7): 354.000

Operazione U.N.C.L.E. (Canale 20): 340.000

Little Big Italy (Nove): 335.000

Honest Thief (Tv8): 279.000

In access prime time, Amadeus con Affari Tuoi su Rai1 ha segnato il 22.5%, e su Canale 5 Paperissima Sprint il 16.5%. Sottotono l'approfondimento: Controcorrente condotto da Marcello Vinonuovo in sostituzione di Veronica Gentili ha totalizzato il 3.6% e il 3.3%, mentre su La7 In Onda con Concita De Gregorio e David Parenzo ha siglato il 4.3%.

Al pomeriggio è da segnalare l'ennesima vittoria di Terra Amara (21.1%) in onda su Canale5, contro Domenica In condotto da Mara Venier su Rai1 (18.2% in sovrapposizione contro la soap turca). Il salotto di Rai1 è stato battuto anche da Silvia Toffanin con Verissimo (22%). E il talk di Canale5 distacca anche Da Noi... a Ruota Libera di Francesca Fialdini che, sempre su Rai1, si ferma al 14.8%. Cresce invece su Rai2, sfiorando il 5% di share, Domenica Dribbling condotto da Paola Ferrari con ospiti Adriano Panatta e Antonello Piroso.

In seconda serata su Rai2, La Domenica Sportiva appassiona 737.000 spettatori (8.2%), mentre su Italia1 Pressing ne raccoglie 452.000 (9.3%). Ma vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

Prima serata

Rai1: La Sposa (replica) 2.478.000 (15.4%). Canale5: Lo Show dei Record 2.381.000 (15.9%), presentazione 2.268.000 (12.8%. Rai2: Crossword Mysteries – Un Cruciverba da Morire 867.000 (5%). Italia1: Le Iene presentano: Inside 960.000 (6%), presentazione 698.000 (4.1%). Rai3: Che Tempo Che Fa (presentazione) 1.167.000 (7%), Che Tempo Che Fa 2.178.000 (12.5%), Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.607.000 (12.1%). Rete4: Zona Bianca 511.000 (3.9%). La7: Il Processo di Norimberga 354.000 (2.6%). Tv8: Honest Thief 279.000 (1.7%). Nove: Little Big Italy 335.000 (2.2%). Sul 20 Operazione U.N.C.L.E 340.000 (2%).

Access Prime Time

Rai1: Affari Tuoi 3.940.000 (22.5%). Canale5: Paperissima Sprint 2.859.000 (16.5%). Rete4: Controcorrente 614.000 (3.6%), nella prima parte, 587.000 (3.3%) nella seconda. La7: In Onda 754.000 (4.3%). Tv8: Quattro Ristoranti 468.000 (2.7%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.484.000 (21.6%), L’Eredità di 3.561.000 (26%). Canale5: Avanti il Primo Story 1.826.000 (16.3%), Avanti un Altro Story 2.435.000 (18.2%). Rai2: Novantesimo Minuto 410.000 (3.8%), Novantesimo Minuto Tempi Supplementari 453.000 (3.4%), SWAT 500.000 (3.2%). Italia1: CSI 457.000 (3%). Rete4: Tempesta d’Amore 671.000 (4.1%). Rai3: TGR 1.848.000 (12.8%). La7: Un Povero Ricco 166.000 (1.4%). Tv8: Quattro Hotel 338.000 (2.5%). Nove: Pallacanestro Virtus Segafredo Bologna – Banco di Sardegna Sassari 69.000 (0.6%).

Seconda Serata

Rai1: Speciale Tg1 398.000 (4.8%). Canale5: TG5 Notte 576.000 (10%). Rai2: La Domenica Sportiva 737.000 (8.2%), presentazione 782.000 (5%). Italia1: Pressing 452.000 (9.3%), Pressing Highlights 540.000 (5.7%). Rai3: Tg3 Mondo 574.000 (8%). Rete4: I Piccoli Maestri (prima parte) 125.000 (3.6%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Uno Mattina in Famiglia (presentazione) 203.000 (11.2%), Uno Mattina in Famiglia 677.000 (19.8%) nella prima parte, 1.411.000 (25.8%) nella seconda, Tg1 Ore 8.00 1.127.000 (24.3%), Paesi che Vai 1.267.000 (21.6%), A Sua Immagine 1.348.000 (19.3%). Canale5: Tg5 Mattina 1.037.000 (21.2%), Il Sacro Graal tra Fatti e Congetture 704.000 (12.5%), Santa Messa 1.013.000 (16.6%).

Rai2: Radio 2 Happy Family 166.000 (2.8%). Italia1: The Goldbergs 136.000 (2.4%) nel primo episodio, 131.000 (2.1%), nel secondo, 140.000 (2.2%) nel terzo. Rai3: Sulla Via di Damasco 75.000 (1.9%). Agorà Weekend 135.000 (2.6%). Mi Manda Rai3 210.000 (3.7%), O Anche No 121.000 (2%), Timeline 128.000 (2%). Rete4: Casa Vianello 131.000 (2.2%). La7: Omnibus (News) 111.000 (4.1%), Omnibus (Dibattito) 194.000 (3.7%). L’Ingrediente Perfetto 96.000 (1.6%).

Mezzogiorno

Rai1: Santa Messa 1.455.000 (21.6%), Angelus 2.009.000 (23.3%), Linea Verde 2.827.000 (24.2%), presentazione 2.272.000 (22.9%). Canale5: Le Storie di Melaverde 897.000 (14%), 1.153.000 (16.3%), Melaverde 1.888.000 (19.3%). Rai2: Tg Sport 214.000 (3.4%), presentazione 272.000 (4%), Citofonare Rai2 363.000 (3.9%). Italia1: Mom 153.000 (2.3%) nel primo episodio, 169.000 (2.4% nel secondo, 169.000 (2%) nel terzo, Sport Mediaset XXL 667.000 (5.1%), Magazine XXL 559.000 (4.1%). Rai3: TG3 Ore 12.00 560.000 (6.5%), Il Posto Giusto 252.000 (1.9%). Rete4: Dalla parte degli Animali 221.000 (3.4%) nella prima part , 203.000 (2.8%) nella seconda, presentazione 172.000 (2.7%), Poirot 278.000 (2.2%). La7: Le Parole della Salute 77.000 (1.2%), L’Aria che Tira – Il Diario 166.000 (1%).

Pomeriggio

Rai1: Domenica In (presentazione) 2.225.000 (17.2%), Domenica In 2.538.000 (21.3%) nella prima parte, 1.887.000 (18.2%) nella seconda, 1.530.000 (15.7%), Da Noi… A Ruota Libera 1.464.000 (14.8%). Canale5: L’Arca di Noè 2.326.000 (17.3%), Beautiful 1.978.000 (15.9%), Terra Amara 2.301.000 (21.1%), Verissimo 2.125.000 (22%), Verissimo Giri di Valzer 1.971.000 (19.4%). Rai2: TG2 – Motori 870.000 (6.5%), Il Provinciale 554.000 (4.5%), Dreams Road 552.000 (4.9%), Ciclismo Liegi-Bastogne 785.000 (7.7%), Domenica Dribbling 455.000 (4.8%).

Italia1: Formula E 273.000 (2.5%), L’Orso Yoghi 204.000 (2.1%). Rai3: Tgr 1.968.000 (15.1%), Mezz’ora in Più 947.000 (8.4%), Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà 614.000 (6%), Rebus 634.000 (6.4%), Kilimangiaro (presentazione) 698.000 (7.4%), Kilimangiaro Un Nuovo Viaggio 733.000 (7.7%), Kilimangiaro 951.000 (9.1%). Rete4: Energie in Viaggio 131.000 (1.1%), Tg4 – Diario della Domenica 166.000 (1.6%). La7: Atlantide 205.000 (1.8%), 208.000 (2.1%). Tv8: Superbike 335.000 (2.6%), 529.000 (4.2%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.789.000 (28.1%)

20.00 - 4.016.000 (24.5%)

TG2

13.00 - 1.198.000 (9.5%)

20.30 - 938.000 (5.5%)

TG3

14.25 - 1.424.000 (11.5%)

19.00 - 1.458.000 (11.6%)

TG4

12.00 - 280.000 (3.2%)

18.55 - 519.000 (4%)

TG5

13.00 - 2.631.000 (20.5%)

20.00 - 3.451.000 (20.8%)

STUDIO APERTO

12.25 - 817.000 (7.6%)

18.30 - 405.000 (3.8%)

TGLA7

13.30 - 414.000 (3.1%)

20.00 - 749.000 (4.5%)

