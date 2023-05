PIPPITEL! - SU RAI1 “CON IL CUORE – NEL NOME DI FRANCESCO” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 17.7% DI SHARE E 2.8 MILIONI DI SPETTATORI. MALE IL FILM DI CANALE5 “YESTERDAY” CHE INCHIODA ALL’8.5% - VOLA BASSA LA REPLICA DI “NUDI PER LA VITA” SU RAI2 (3.5%) – LA GUERRA DEI TALK: “CARTABIANCA” (6%), “FUORI DAL CORO” (7.1%), “DIMARTEDÌ” (7.6%) – AMADEUS (25.1%), “STRISCIA” (15.7%) - GRUBER (6.9%), DAMILANO (6.4%), VIERO (4.4%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 30 maggio 2023 vedono, in prime time, Rai1 dominare con Con il Cuore – Nel Nome di Francesco, la serata condotta da Carlo Conti. La serata benefica in diretta dal sagrato della Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi, ha totalizzato una media di 2.899.000 spettatori (17.7%). Male il film di Canale5, Yesterday, fermo a 1.363.000 individui all'ascolto con l'8.5%, e bassa la replica di Nudi per la vita con Mara Maionchi su Rai2, arenata a 506.000 con il 3.5%.

Senza la concorrenza de Le Iene, i tre talk show del martedì hanno aumentato i loro spettatori e le loro percentuali. Fanalino di coda, su Rai3, #CartaBianca condotto da Bianca Berlinguer con i suoi 962.000 spettatori (6%), mentre su Rete4 Mario Giordano con Fuori dal Coro ne ha totalizzati 987.000 con il 7.1%, e su La7 diMartedì con Giovanni Floris 1.241.000 spettatori con uno share del 7.6%. Su Tv8 Victoria Cabello con Viaggi Pazzeschi racimola invece il 2.7% con 513.000 appassionati. Su Italia1, seppur in replica, Max Angioni con il suo Miracolato ha divertito 959.000 spettatori con il 6.1%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per spettatori:

1) Con il cuore - Nel nome di Francesco (Rai1) - 2.899.000

2) Yesterday (Canale5) - 1.363.000

3) diMartedì (La7) - 1.241.000

4) Fuori dal coro (Rete4) - 987.000

5) #Cartabianca (Rai3) - 962.000

6) Max Angioni - Miracolato (Italia1) - 959.000

7) Viaggi Pazzeschi (Tv8) - 513.000

8) I Predoni (20) - 508.000

9) Nudi per la vita (Rai2) - 506.000

10) Beckett (Rai4) - 406.000

11) Il diritto di uccidere (RaiMovie) - 383.000

12) Quel treno per Yuma (Iris) - 377.000

13)The Expatriate - In fuga dal nemico (Nove) - 371.000

In access prime time, Bruno Vespa con i suoi Cinque Minuti su Rai1 ha raccolto 3.914.000 spettatori con il 21.4%, mentre, a seguire, Affari Tuoi arriva a 5.051.000 spettatori con il 25.1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia si assesta invece a 3.139.000 spettatori con il 15.7%. Per l'approfondimento, su La7 Lilli Gruber con Otto e Mezzo conquista il 6.9%, su Rai3 Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre il 6.4%, su Rete4 Alessandra Viero con Stasera Italia il 4.4% e il 3.9%, e su Rai2 Tg2 Post il 3.8%.

In fascia mattutina, su Rai2 Fiorello totalizza il 19.0% di share, mentre Agorà con Monica Giandotti su Rai3 non va oltre il 4.7%. A mezzogiorno I Fatti Vostri con Salvo Sottile e Anna Falchi battono il record stagionale superando l'11% di share, mentre al pomeriggio le soap Terra Amara e La promessa su Canale5 distaccano ancora una volta Oggi è un altro giorno con Serena Bortone su Rai1. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Con il Cuore – Nel Nome di Francesco 2.899.000 (17.7%). Canale5: Yesterday 1.363.000 (l’8.5%). Rai2: Nudi Per la Vita 506.000 (3.5%). Italia1: Max Angioni – Miracolato 959.000 (6.1%), presentazione: 856.000 (4.2%). Rai3: CartaBianca 962.000 (6%), presentazione 807.000 (4%). Rete4: Fuori dal Coro 987.000 (7.1%). La7: diMartedì 1.241.000 (7.6%) diMartedì Più 335.000 (5.6%). Tv8: Viaggi Pazzeschi 513.000 (2.7%), 350.000 (2.7%). Nove: The Expatriate – In fuga dal nemico 371.000 (2.1%). 20: I Predoni 508.000 (2.7%). Rai4: Beckett 406.000 (2.2%). Rai Movie: Il Diritto di Uccidere 383.000 (2%). Iris: Quel Treno per Yuma 377.000 (2.1%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 3.914.000 (21.4%), Affari Tuoi 5.051.000 (25.1%). Canale5: Striscia la Notizia 3.139.000 (15.7%). Rai2: Tg2 Post 767.000 (3.8%). Italia1: NCIS 1.326.000 (6.7%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.210.000 (6.4%), Un Posto al Sole 1.633.000 (8.1%). Rete4: Stasera Italia 824.000 (4.4%) nella prima parte, 780.000 (3.9%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.367.000 (6.9%). Tv8: 4 Hotel 390.000 (2%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 314.000 (1.6%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.533.000 (22.7%), L’Eredità 3.494.000 (24.8%). Canale5: Avanti il Primo! Story 1.767.000 (16.8%), Avanti un Altro! Story 2.551.000 (18.8%). Rai2: Hawaii Five O 499.000 (3.9%), NCIS 798.000 (4.8%). Italia1: Studio Aperto Mag 446.000 (3.7%), FBI Most Wanted 576.000 (3.4%). Rai3: Tgr 2.125.000 (14.2%), Blob 943.000 (5.5%), Via dei Matti N.0 862.000 (4.8%). Rete4: Tempesta d’Amore 733.000 (4.2%). La7: Lingo – La Prima Sfida 144.000 (1.4%), Lingo – Parole in Gioco 228.000 (1.7%). Tv8: 4 Ristoranti 219.000 (1.6%). Nove: Cash or Trash 554.000 (3.5%).

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 559.000 (9.2%), Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 206.000 (6.9%). Canale5: X Style 259.000 (3.9%). Rai2: Bar Stella Distillato 246.000 (4.9%), Generazione Z 152.000 (5%). Rai3: Tg3 Linea Notte 367.000 (6.1%). Italia1: Ap Bio 300.000 (4.5%), 208.000 (4.1%), 159.000 (4.3%) 135.000 (4.8%): The Landlord – L’Ossessione 149.000 (4.4%). Tv8: GialappaShow 123.000 (2.7%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 222.000 (8%), Tg1 Ore 7.00 301.000 (7.4%), TgUnoMattina 551.000 (11.6%); Tg1 Ore 8.00 876.000 (18.4%), Uno Mattina 660.000(16.8%), Storie Italiane (Prima Parte) 668.000 (16.9%). Canale5: Prima Pagina Tg5 617.000 (18.3%), Tg5 Mattina 1.012.000 (21.5%), Mattino Cinque News 802.000 (19.8%) nella prima parte, 725.000 (18.4%) nella seconda. Rai2: Viva Asiago 10 224.000 (6.5%) Viva Rai2! Glass Cam 334.000 (8.9%), Viva Rai2! 924.000 (19%), Aracataca – Non Voglio Cambiare Pianeta 360.000 (7.5%),

…E Viva il Mini Videobox 250.000 (5.4%), Radio 2 Social Club 275.000 (6.9%). Italia1: Georgie 196.000 (4.1%), Chicago Fire 156.000 (3.6%), Chicago PD 211.000 (4.8%). Rai3: Buongiorno Italia 382.000 (9.5%), Tgr Buongiorno Regione 456.000 (9.1%), presentazione 256.000 (5.4%), Agorà 196.000 (4.7%), Agorà Extra 133.000 (3.4%). Rete4: Un Detective in Corsia 27.000 (0.7%). La7: Omnibus (News) 106.000 (2.7%), Omnibus (Dibattito) 179.000 (4.1%), Coffee Break 149.000 (3.8%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (Seconda Parte) 715.000 (15.2%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.556.000 (16.4%). Canale5: Forum 1.414.000(20.6%). Rai2: I Fatti Vostri 600.000 (11%) nella prima parte, 1.042.000 (11.5%) nella seconda. Italia1: Cotto e Mangiato 240.000 (3.2%), Sport Mediaset 738.000 (6.1%). Rai3: Elisir (presentazione) 121.000 (3%), Elisir 242.000 (5%), Tg3 Ore 12.00 644.000 (8.7%), Quante Storie 599.000 (5.4%), Passato e Presente 453.000 (3.7%). Rete4: Hazzard 106.000 (2.2%), Il Segreto 159.000 (1.6%), La Signora in Giallo 639.000 (5.3%). La7: L’Aria che Tira 227.000 (4.5%), L’Aria che Tira (Oggi) 389.000 (3.9%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.236.000 (18.5%), Oggi è un Altro Giorno 1.531.000 (16%), presentazione 1.530.000 (13.1%), Sei Sorelle 1.053.000 (13.8%), Tg1 1.115.000 (15%), La Vita in Diretta 1.806.000 (21.2%), presentazione 1.441.000 (19.4%). Canale5: Beautiful 2.706.000 (22.2%), Terra Amara 2.510.000 (21.8%), La Promessa 2.010.000 (21%), L’Isola dei Famosi 17 1.440.000 (18.3%), Un Altro Domani 1.140.000 (15.2%), Pomeriggio Cinque 1.342.000 (15.7%), presentazione 1.132.000 (14.8%); Saluti 1.364.000 (14.6%).

Rai2: Ore 14 642.000 (6%), Squadra Speciale Cobra 11 283.000 (3.5%) nel primo episodio, 311.000 (4.1%) nel secondo. Italia1: I Simpson 515.000 (4.3%) nel primo episodio, 578.000 (5.1%) nel secondo, 505.000 (4.8%) nel terzo, I Griffin 402.000 (4.3%), Lethal Weapon 384.000 (4.8%), nel primo episodio, 334.000 (4.5%) nel secondo. Rai3: Tgr 1.962.000 (16.4%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 367.000 (4.2%), Geo Magazine 975.000 (11.5%). Rete4: Lo Sportello di Forum 847.000 (7.8%), Tg4 Diario del Giorno 485.000 (6.2%). La7: Tagadà (presentazione) 346.000 (3%), Tagadà 333.000 (3.8%), Focus: 270.000 (3.6%), C’era una volta il Novecento 119.000 (1.4%). Tv8: Innamorarsi in Scozia 224.000 (2.8%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.924.000 (24.1%)

20.00 - 4.097.000 (23.5%)

TG2

13.00 - 1.603.000 (13.7%)

20.30 - 1.310.000 (6.8%)

TG3

14.25 - 1.354.000 (12%)

19.00 - 1.614.000 (12.9%)

TG4

11.55 - 286.000 (4%)

18.55 - 538.000 (4.2%)

TG5

13.00 - 2.976.000 (25.1%)

20.00 - 3.732.000 (21.1%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.035.000 (10.8%)

18.30 - 469.000 (4.8%)

TGLA7

13.30 - 544.000 (4.5%)

20.00 - 1.035.000 (5.9%)