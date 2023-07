PIPPITEL! - IL RIPASSO DI “TALI E QUALI “CON CARLO CONTI SU RAI1 VINCE LA PRIMA SERATA RAI1 CON IL 15.4% DI SHARE E 2.029.000 SPETTATORI E BATTE LA SOAP TURCA “LA RAGAZZA E L'UFFICIALE” SU CANALE5 (13.8%) - TRA I PIÙ VISTI “QUARTO GRADO - LE STORIE” SU RETE4 (10.5%) - DISASTRO PER RAI2 E LA SERIE SPAGNOLA “TUTTI MENTONO” (2.7%), BATTUTOVDA “FUGA DA ALCATRAZ” SU LA7 (4.1%) - AL POMERIGGIO, SERENA BORTONE CON L'ULTIMA PUNTATA DI “OGGI È UN ALTRO GIORNO” SU RAI1 SALUTA CON IL 15.8% - GRUBER (7.4) GENTILI (4.8%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 30 giugno 2023 vedono, in prima serata, la solita corsa al ribasso fra le Ammiraglie, tra repliche e soap turche. Al ripasso di Tali e Quali con Carlo Conti su Rai1 basta infatti il 15.4% di share con 2.029.000 spettatori per vincere contro la soap turca La ragazza e l'ufficiale su Canale5, ferma a 1.874.000 con il 13.8%.

Sul podio dei più visti c'è Quarto Grado - Le storie condotto su Rete4 da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, che ieri ha segnato 1.224.000 appassionati con il 10.5%. Disastro per Rai2 e la serie spagnola Tutti mentono, con il suo esangue 2.7% pari a 382.000 spettatori, battuto dall'inossidabile Clint Eastwood di Fuga da Alcatraz su La7 (4.1%) e sfiorato dalle repliche di Crozza che ne divertono 357.000 con il 2.4% sul Nove. Radio Italia Live - Il Concerto, su Tv8, fa cantare e ballare 581.000 affezionati con il 4.4%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Tali e Quali (Rai1) - 2.029.000 La ragazza e l'ufficiale (Canale5) - 1.874.000 Quarto Grado (Rete4) - 1.224.000 Chicago P.D. (Italia1) - 1.084.000 Fuga da Alcatraz (La7) - 595.000 Radio Italia Live (Tv8) - 581.000 1918 - I giorni del coraggio (Rai3) - 533.000 Tutti mentono (Rai2) - 382.000 Lionheart - Scommessa Vincente (Rai4) - 376.000 I migliori fratelli di Crozza (Nove) - 357.000

In access prime time, Techetechetè su Rai1 conquista il 17.8%, mentre su Canale5 Paperissima Sprint sigla il 15.0%. Per l'approfondimento, l'ultima puntata stagionale di Otto e mezzo con Lilli Gruber su La7 chiude al 7.4%, Controcorrente con Veronica Gentili su Rete4 raccoglie il 4.8% e il 5.4% e Tg2 Post Estate il 3.9% con 632.000 spettatori.

Al pomeriggio, Serena Bortone con l'ultima puntata di Oggi è un altro giorno su Rai1 saluta una media di 1.487.000 spettatori con il 15.8%, mentre la concorrenza di Canale5 segna con Beautiful il 20.4% e 2.412.000 appassionati, con Terra Amara il 21.9% e 2.422.000 e con La Promessa il 20.0% e 1.877.000. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Tali e Quali 2.029.000 (15.4%). Canale5: La Ragazza e l’Ufficiale 1.784.000 (13.8%). Rai2: Tutti Mentono 382.000 (2.7%). Italia1: Chicago P.D. 1.084.000 (7.1%). Rai3: 1918 – I giorni del coraggio 533.000 (3.5%). Rete4: Quarto Grado – Le Storie 1.224.000 (10.5%). La7: Fuga da Alcatraz 595.000 (4.1%). Tv8: Radio Italia Live – Il Concerto 581.000 (4.4%). Nove: I Migliori Fratelli di Crozza 357.000 (2.4%). Rai4: Lionheart – Scommessa vincente 376.000 (2.5%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.835.000 (17.8%). Canale5: Paperissima Sprint Estate 2.385.000 (15%). Rai2: Tg2 Post Estate 632.000 (3.9%). Italia1: N.C.I.S. 993.000 (6.3%). Rai3: Via dei Matti n° 0825.000 (5.5%), Un Posto al Sole 1.446.000 (9%). Rete4: Controcorrente Estate 730.000 (4.8%) nella prima parte, 877.000 (5.4%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.181.000 (7.4%). Tv8: 4 Ristoranti 338.000 (2.5%). Nove: Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo 209.000 (1.3%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.301.000 (22.8%), Reazione a Catena 3.187.000 (25.9%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.094.000 (11.6%), Caduta Libera 1.876.000 (15.8%). Rai2: Hawaii Five-0 482.000 (4.2%), N.C.I.S. Hawai’i 584.000 (4.2%). Italia1: Studio Aperto Mag 465.000 (4.3%), C.S.I. 399.000 (3%). Rai3: Tg Regione 1.909.000 (14.8%), Blob728.000 (5.1%). Rete4: Tempesta d’Amore 640.000 (4.5%). La7: Lingo – La Prima Sfida a 55.000 (0.6%), Lingo – Parole in Gioco 98.000 (0.8%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più?336.000 (2.5%).

Seconda Serata

Rai1: Codice – La Vita è Digitale 342.000 (7.7%). Canale5: Station 19 368.000 (7.2%). Rai2: Calcio Totale Estate169.000 (2%). Italia1: Law & Order: Organized Crime 570.000 (5.1%) nel primo episodio, 349.000 (5.2%) nel secondo. Rai3: Petrolio 275.000 (2.5%). Rete4: All Rise 171.000 (5.5%). La7: La7 Doc – Drain Alcatraz 279.000 (3.2%). Tv8: le Prove di Formula 1 164.000 (4.5%). Nove: La Confessione 205.000 (2%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 254.000 (10%), Tg1 Ore 7.00 416.000 (12.1%), TgUnomattina Estate 742.000 (18.2%), Tg1 Ore 8.00 1.053.000 (24.3%), Uno Mattina Estate 647.000 (15.8%). Canale5: Prima Pagina Tg5 595.000 (20.5%), Tg5 Mattina 977.000 (22.7%), Morning News 683.000 (18%) nella prima parte, 754.000 (20.5%) nella seconda. Rai2: Gli Italians 43.000 (1.2%), Un Ciclone in Convento 56.000 (1.3%), Tg2 Ore 8.30 96.000 (2.3%), Radio2 Happy Family 145.000 (3.9%), Tg2 Italia 155.000 (4.1%), Tg2 Flash a 215.000 (5.4%). Italia1: Dr. House – Medical Division 80.000 (2%) nel primo episodio, 122.000 (3.3%) nel secondo, C.S.I. New York 145.000 (3.7%) nel primo episodio. Rai3: Buongiorno Italia 426.000 (12.4%), Buongiorno Regione 536.000 (13%), Agorà (presentazione) 236.000 (5.4%), Agorà 202.000 (5.3%), Agorà (Extra) 154.000 (4.1%), Elisir – A Gentile Richiesta 149.000 (4%). Rete4: Agenzia Rockford 32.000 (0.8%), Detective in Corsia 50.000 (1.4%). La7: Omnibus148.000 (3.8%), Coffee Break di 138.000 (3.7%).

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.136.000 (15.8%), Camper 1.565.000 (15.5%). Canale5: Forum 1.277.000 (19.5%). Rai2: Tg Sport 187.000 (4.7%), Un’estate in Vietnam 316.000 (4.6%). Italia1: C.S.I. New York 238.000 (4%), Sport Mediaset 756.000 (6.4%). Rai3: Doc Martin 180.000 (3.8%), Tg3 Ore 12.00 629.000 (8.9%), Quante Storie 469.000 (4.4%), Passato e Presente 412.000 (3.5%). Rete4: Carabinieri 4 85.000 (1.9%), Il Segreto 185.000 (2.1%), La Signora in Giallo 541.000 (4.7%). La7: L’Aria che Tira Estate 244.000 (5.1%), L’Aria che Tira Estate (Oggi) 323.000 (3.5%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.043.000 (17.5%), Oggi è un Altro Giorno 1.487.000 (15.8%), presentazione 1.424.000 (12.8%), Sei Sorelle 956.000 (13%), Tg1 1.038.000 (14.1%), La Vita in Diretta 1.820.000 (22.1%), presentazione 1.388.000 (18.6%). Canale5: Beautiful 2.412.000 (20.4%), Terra Amara 2.422.000 (21.9%), La Promessa 1.877.000 (20%), Un Altro Domani 833.000 (10.8%). Rai2: Ore 14 760.000 (7.3%), Squadra Speciale Cobra 11 442.000 (5.4%) nel primo episodio, 606.000 (8.3%) nel secondo, Candice Renoir 286.000 (3.8%). Italia1: I Simpson 549.000 (4.7%) nel primo episodio, 657.000 (5.9%) nel secondo, I Griffin 509.000 (5%), American Dad! 376.000 (4.1%), Magnum P.I. 288.000 (3.7%) nel primo episodio, 262.000 (3.5%) nel secondo, Person of Interest 250.000 (3.1%). Rai3: Tg Regione 1.835.000 (16%), Alla scoperta del ramo d’oro 281.000 (3.3%), Di là dal fiume e tra gli alberi 413.000 (5.6%), Overland 634.000 (8.4%), Geo Magazine 827.000 (9.6%). Rete4: Lo Sportello di Forum Estate 534.000 (5.1%), Tg4 – Diario del Giorno 453.000 (5.8%), Moglie a sorpresa 222.000 (2.8%). La7: Tagadà (presentazione) 283.000 (2.6%), Tagadà 252.000 (3%), Tagadà #Focus 193.000 (2.6%), C’era una volta… il Novecento – Il palio 92.000 (1.2%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.922.000 (24.6%)

20.00 - 3.483.000 (24.3%)

TG2

13.00 - 1.380.000 (12.3%)

20.30 - 1.100.000 (7.1%)

TG3

14.25 - 1.165.000 (10.6%)

19.00 - 1.547.000 (13.9%)

TG4

11.55 - 363.000 (5.3%)

18.55 - 512.000 (4.5%)

TG5

13.00 - 2.755.000 (24.3%)

20.00 - 2.806.000 (19.4%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.121.000 (12.3%)

18.30 - 547.000 (6%)

TGLA7

13.30 - 457.000 (3.9%)

20.00 - 778.000 (5.4%)

