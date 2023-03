PIPPITEL! - SABATO SERA, L'ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA STAGIONE CON "C'È POSTA PER TE" DI MARIA DE FILIPPI SU CANALE5 MARIA HA RIPORTATO UNA VITTORIA SCHIACCIANTE TOTALIZZANDO IL 29% DI SHARE CONTRO IL 22.7% DI "THE VOICE KIDS" CON ANTONELLA CLERICI SU RAI1. L'AUTOCELEBRAZIONE DA "KING DEGLI ASCOLTI" DI STEFANO COLETTA NON HA EVIDENTEMENTE PORTATO TROPPO BENE, VISTO ANCHE IL RISULTATO DI "BENEDETTA PRIMAVERA" LO SCORSO VENERDÌ SERA…

Marco Zonetti per Dagospia

maria de filippi ce posta per te

Sabato sera, quello di ieri 11 marzo 2023, all'insegna del duello tra la finale di The Voice Kids con Antonella Clerici su Rai1 e l'ultimo appuntamento della stagione con C'è posta per te di Maria De Filippi su Canale5.

E Maria ha riportato una vittoria schiacciante totalizzando il 29% di share contro il 22.7% di "Antonellina". L'autocelebrazione quale "king degli ascolti" da parte del direttore della prima serata Rai Stefano Coletta non ha evidentemente portato troppo bene, visto anche il risultato non troppo felice di Benedetta Primavera lo scorso venerdì sera.

antonella clerici the voice kids 2

Terzo programma più visto della prima serata è stato Sapiens di Mario Tozzi, mentre in access prime time oltre ad Amadeus (22.7%) e Striscia (19.6%), abbiamo visto la coppia Concita De Gregorio-David Parenzo su La7 con In Onda (4.3%) e Veronica Gentili su Rete4 al timone di Controcorrente (3.9%-3.4%) doppiati da Massimo Gramellini e dal suo Le Parole (8.2%). Tg2 Post si è assestato invece al 3.7%.

E se, in seconda serata su Rai1, Nunzia De Girolamo con Ciao Maschio si è dovuta accontentare di soli 774.000 spettatori malgrado i tre milioni e mezzo del traino della Clerici, al pomeriggio è stato boom di Silvia Toffanin con Verissimo, che ha toccato il 25% di share, mentre sono note dolenti per Frontiere dell'ex direttore di Rai3 Franco Di Mare, ora conduttore a tempo pieno, fermatosi al 5.4%.

Ma vediamo di seguito gli ascolti di tutti i programmi della giornata.

maria de filippi marco mengoni ce posta per te

Prima Serata

Rai1: The Voice Kids (Finale) 3.510.000 spettatori (22.7%). Canale5: C’è Posta per Te (Ultima puntata) 4.388.000 spettatori (29%). Rai2: F.B.I. 953.000 spettatori (5.1%), F.B.I. International 771.000 spettatori (4.5%). Italia1: Rex – Un cucciolo a palazzo 549.000 spettatori (3%). Rai3: Sapiens – Un solo pianeta 969.000 spettatori (6%). Rete4: La preda perfetta – A Walk Among the Tombstones 517.000 spettatori (3.1%). La7: Il giocatore – Rounders 400.000 spettatori (2.3%). Tv8: 4 Hotel 287.000 spettatori (1.6%). Nove: Il buono, il brutto, il cattivo 270.000 spettatori (1.8%).

Access Prime Time

antonella clerici the voice kids 3

Rai1: Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.221.000 spettatori (22.7%). Canale5: Striscia la Notizia 3.639.000 (19.6%). Rai2: Tg2 Post 692.000 spettatori (3.7%). Italia1: N.C.I.S. 1.159.000 spettatori (6.3%). Rai3: Le Parole 1.528.000 spettatori (8.2%), presentazione 1.192.000 (6.6%). Rete4: Controcorrente 721.000 spettatori (3.9%) nella prima parte, 624.000 spettatori (3.4%) nella seconda. La7: In Onda 795.000 spettatori (4.3%). Tv8 4 Ristoranti: 463.000 spettatori (2.5%). Nove: Fratelli di Crozza 289.000 spettatori (1.6%).

Preserale

maria de filippi c e posta per te

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.733.000 spettatori (20.6%), L’Eredità 3.860.000 spettatori (24.5%). Canale5: Avanti il Primo! Story 2.454.000 spettatori (19.1%), Avanti un Altro! Story 3.394.000 spettatori (22%). Rai2: Good Sam 363.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio, 451.000 spettatori (2.6%) nel secondo. Italia1: C.S.I. 690.000 spettatori (4.1%). Rai3: Tg Regione 2.095.000 spettatori (12.9%), Blob 755.000 spettatori (4.3%). Rete4: Tempesta d’Amore 641.000 spettatori (3.7%). La7 Lingo – La Prima Sfida 163.000 spettatori (1.3%), Lingo – Parole in Gioco 289.000 spettatori (1.9%). Tv8: 4 Ristoranti 247.000 spettatori (1.6%).

the voice kids 1

Seconda Serata

Rai1: Ciao Maschio 747.000 spettatori (13.7%). Canale5: Tg5 Notte 1.054.000 spettatori (22%). Rai2: Tg2 Dossier 275.000 spettatori (1.9%), Tg2 Storie. I Racconti della Settimana 154.000 (1.4%). Italia1: Ruby Red II – Il segreto di zaffiro 271.000 spettatori (2.4%). Rai3: Tg3 Mondo 499.000 spettatori (4.5%). Rete4: Fire Down Below – L’inferno sepolto 142.000 spettatori (1.9%). La7: Conflitto di classe 149.000 spettatori (1.7%).

Daytime

Mattina

maria de filippi gerry scotti ce posta per te

Rai1: Il Caffè 112.000 (6.5%), Tg1 Ore 8.00 1.027.000 (20.3%), Unomattina in Famiglia 1.379.000 spettatori (24.9%) nella prima parte 1.119.000 (22.9%) nella seconda, Buongiorno Benessere 999.000 spettatori (20.8%). Canale5: Prima Pagina Tg5 498.000 spettatori (18.7%), Tg5 Mattina 1.237.000 spettatori (23.2%), X-Style 666.000 spettatori (12.1%), Viaggiatori – Uno sguardo sul mondo 461.000 spettatori (9.2%). Rai2: Radio2 Social Club 204.000 spettatori (3.9%), Italian Green – Viaggio nell’Italia Sostenibile 142.000 spettatori (3.1%). Italia1: The Goldbergs 141.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio, 69.000 spettatori (1.5%) nel secondo, 98.000 spettatori (2.1%) nel terzo. Rai3: Agorà Weekend 259.000 spettatori (4.7%), Mi Manda Raitre 267.000 spettatori (5.1%), Rai Parlamento Punto Europa 186.000 spettatori (4%). Rete4: Un Ciclone in Famiglia 3 63.000 spettatori (1.2%), I due vigili 130.000 spettatori (2.6%). La7: Omnibus 178.000 spettatori (3.7%), Coffee Break Sabato 158.000 spettatori (3.3%).

the voice kids 2

Mezzogiorno

Rai1: Il Provinciale 1.250.000 spettatori (17.7%), Linea Verde Life 2.320.000 spettatori (19.4%). Canale5: Forum 1.264.000 spettatori (16.1%). Rai2: Tg Sport 170.000 spettatori (3.4%), Cook40′ 287.000 spettatori (4.8%), Check Up 386.000 (3.9%). Italia1: Young Sheldon (primo episodio) 111.000 spettatori (2.1%), secondo episodio 148.000 (2.4%), terzo episodio 239.000 (2.9%), Sport Mediaset 863.000 (6.3%). Rai3: Tg3 Ore 12.00 806.000 spettatori (9.7%). Rete4: Il Segreto 171.000 spettatori (1.6%), La Signora in Giallo 477.000 spettatori (3.5%). La7: Belli Dentro, Belli Fuori 87.000 spettatori (1.6%), L’Aria che Tira – Il Diario 139.000 (1.5%), Like – Tutto ciò che Piace 127.000 (1%).

Pomeriggio

gerry scotti ce posta per te

Rai1: Linea Bianca 1.593.000 spettatori (12.3%), Passaggio a Nord Ovest 1.065.000 spettatori (9.8%), A Sua Immagine 725.000 spettatori (7.2%), 790.000 spettatori (8.3%) nella seconda parte, Tg1 902.000 spettatori (9.7%), Italia Sì 1.274.000 spettatori (13%) nella prima parte, 1.778.000 spettatori (15.8%) nella seconda. Canale5: Beautiful 2.942.000 spettatori (22%), Terra Amara 2.777.000 (25.8%), Verissimo 2.371.000 spettatori (25.1%) nella prima parte, Verissimo - Giri di Valzer 2.222.000 (20.5%). Rai2: Bellissima Italia 367.000 spettatori (2.8%), Ciclismo - Tirreno-Adriatico 612.000 spettatori (5.8%), Omicidi nell’Alta Società 302.000 spettatori (3.1%). Italia1: Freedom – Oltre il confine 538.000 spettatori (4.3%), The Brave 296.000 (2.9%) nel primo episodio, 311.000 (3.3%) nel secondo, 293.000 (2.9%) nel terzo. Rai3: Tg Regione 2.513.000 spettatori (18.1%); Tv Talk 963.000 (9.2%), presentazione 952.000 (8.3%), Extra 742.000 (7.5%), Frontiere raccoglie 506.000 spettatori (5.4%). Rete4: Lo Sportello di Forum 625.000 spettatori (5%), Tg4 – Diario del Giorno 336.000 (3.2%), Planet Earth II – Le meraviglie della natura 290.000 (3%), Colombo 414.000 (4%). La7 Roma-Milan (Coppa Italia Femminile di Calcio) 163.000 spettatori (1.5%), La7 Doc – Meraviglie senza tempo 76.000 spettatori (0.7%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30: 3.684.000 (26.3%)

20.00: 4.171.000 (23.8%)

the voice kids 3

TG2

13.00: 1.538.000 (11.7%)

20.30: 935.000 (5.1%)

TG3

14.25: 1.701.000 (13.4%)

19.00: 1.569.000 (10.6%)

TG4

11.55: 323.000 (4%)

18.55: 642.000 (4.3%)

TG5

13.00: 2.886.000 (21.7%)

20.00: 4.030.000 (22.8%)

marco mengoni ce posta per te

STUDIO APERTO

12.25: 1.114.000 (10.3%)

18.30: 520.000 (4.4%)

TGLA7

13.30: 434.000 (3.1%)

20.00: 911.000 (5.2%)