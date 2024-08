PIPPITEL! – ALBERTO ANGELA È FUGGITO DA “TEMPTATION ISLAND”, MA PERDE PURE CONTRO I FILM DI SERIE C: SU RAI1 “NOOS” INCHIODA AL 12.6% DI SHARE CON 1.4 MILIONI DI SPETTATORI E VIENE SUPERATO DA “SOTTO IL SOLE DI AMALFI” CHE FA IL 14% CON 1.7 MILIONI DI TELEMORENTI - SU LA7 APRILE-TELESE IN PRIMA SERATA AL 5.7% - “TECHETECHETÈ” (17.6%), “PAPERISSIMA SPRINT” (15.7%), BARRA-POLETTI (4.3%), APRILE-TELESE IN PRIMA SERATA (7%)

Nella serata di ieri, giovedì 22 agosto 2024, su Rai1 Noos – L’Avventura della conoscenza ha interessato 1.468.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Canale5 Sotto il sole di Amalfi ha conquistato 1.742.000 spettatori con uno share del 14%. Su Rai2 Quello che tu non vedi intrattiene 631.000 spettatori pari al 4.7%. Su Italia1 Gioco Sporco – I Misteri dello Sport ha incollato davanti al video 497.000 spettatori pari al 4.3% (presentazione 792.000 – 5.5%). Su Rai3 Atletica: Diamond League segna 665.000 spettatori e il 4.7% mentre Mixer- Vent’anni di televisione ne convince 228.000 (1.8%).

Su Rete4 La Figlia del Generale totalizza un a.m. di 692.000 spettatori (5.8%). Su La7 In Onda – Prima Serata raggiunge 739.000 spettatori e il 5.7%. Su Tv8 il match di UECL Fiorentina – Puskas Akademia ottiene 650.000 spettatori con il 4.6%. Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 509.000 spettatori (4.2%). Sul 20 King Kong arriva a 231.000 spettatori (2.2%). Su Rai4 Hawaii Five-0 è scelto da 310.000 spettatori (2.5%). Su Iris Cellular è seguito da 368.000 spettatori pari al 2.7%. Su RaiMovie Sicario sigla 213.000 spettatori (1.6%).

Access Prime Time

Cash or Trash al 4%.

Su Rai1 Techetechetè ha ottenuto 2.562.000 spettatori con il 17.6%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.275.000 spettatori pari al 15.7%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.095.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 622.000 spettatori e il 4.3% nella prima parte e 623.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.023.000 spettatori (7%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 251.000 spettatori pari al 2.5%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 579.000 spettatori (4%).

Preserale

Reazione a Catena leader con il 24.2%

marianna aprile luca telese

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.838.000 spettatori pari al 20.3% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.739.000 spettatori pari al 24.2%. Su Canale5, in replica, The Wall – Protagonisti ha intrattenuto 1.278.000 spettatori (15.2%) mentre The Wall ha convinto 1.995.000 spettatori (17.6%). Su Rai2 l’appuntamento con NCIS Los Angeles raccoglie 346.000 appassionati pari al 3.3% mentre SWAT 463.000 pari al 3.5%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 322.000 spettatori (3.4%) e FBI: Most Wanted raccoglie 478.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.859.000 spettatori (15.5%). Su Rete4 Terra Amara interessa 454.000 spettatori (3.4%). Su La7 Padre Brown raduna 129.000 spettatori pari all’1.2%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 127.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 442.000 spettatori con il 3.4%.

Daytime Mattina

Morning News 17.4%-16.2%.

Su Rai1 Tg1Mattina Estate dà il buongiorno a 438.000 spettatori con il 14.6%. All’interno il TG1 delle 8 è seguito da 797.000 persone con il 20.4%. Unomattina Estate intrattiene 669.000 spettatori con il 17.2%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 426.000 spettatori (19.3%), TG5 Mattina 878.000 (22.5%). A seguire Morning News raccoglie 676.000 spettatori con il 17.4% nella prima parte e 604.000 spettatori con il 16.2% nella seconda parte. Su Rai2 Che Todd ci aiuti è visto da 76.000 spettatori (2%), nel primo episodio, e 71.000 (1.9%), nel secondo.

Su Italia1 Law & Order: Unità Speciale sigla 82.000 spettatori (2.1%) nel primo episodio e 119.000 spettatori (3.2%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York totalizza 121.000 spettatori (3%) nel primo episodio. Su Rai3, dopo una presentazione (129.000 – 3.3%), Agorà Estate intrattiene 199.000 spettatori (5.1%) e 180.000 spettatori (4.8%) nella parte Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 144.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 La Ragazza e l’Ufficiale ha raccolto 94.000 spettatori (2.4%) e Love is in the air è visto da 161.000 spettatori (4.2%).

Everywhere I Go – Coincidenze d’Amore è seguito da 82.000 spettatori (2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 92.000 spettatori (3-6%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 a 225.000 spettatori (6.6%), di 176.000 spettatori (4.5%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break Estate totalizza 121.000 spettatori (3.2%).

Daytime Mezzogiorno

Camper al 13.5%.

Su Rai1 Le Cartoline di Camper in Viaggio raccoglie 651.000 spettatori (12.6%) mentre Camper arriva a 1.210.000 spettatori (13.5%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.186.000 spettatori con il 18.1%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raduna 304.000 appassionati pari al 4.5%. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 215.000 spettatori (3.7%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 789.000 spettatori (7%) e 557.000 spettatori (4.8%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 228.000 spettatori (4.8%) e il TG3 delle 12 informa 565.000 spettatori (8.6%).

luca telese marianna aprile in onda 4

A seguire Quante Storie conquista 470.000 spettatori (5.6%) e 383.000 spettatori (3.7%). Passato e Presente è seguito da .000 spettatori (%). Su Rete4 Un Detective in Corsia raduna 198.000 spettatori pari al 2.1% nel primo episodio e 346.000 (3.1%) nel secondo. Su La7 L’Aria che Tira interessa 192.000 spettatori con il 4.1% nella prima parte e 361.000 spettatori con il 3.9% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 157.000 spettatori (2.5%) e 4 Ristoranti 302.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 153.000 spettatori (1.5%) nel primo episodio e 192.000 spettatori (1.8%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Aspettando Bellamà al 3%.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (1.950.000 – 17.5%), Che Dio ci aiuti ha collezionato 969.000 spettatori con il 9.7% nel primo episodio, e 921.000 spettatori con il 10.9% nel secondo episodio. Estate in Diretta Start segna 922.000 spettatori con il 12%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.125.000 – 4.9%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.269.000 spettatori con il 17.6% nella presentazione e di 1.349.000 spettatori con il 18%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.118.000 spettatori pari al 19.1%. The Family raduna 1.915.000 spettatori pari al 19.2% e La Promessa segna 1.662.000 spettatori pari al 20.5%.

A seguire Pomeriggio Cinque News intrattiene 1.234.000 spettatori pari al 17.1% nella prima parte e 1.026.000 spettatori pari al 13.8% nella seconda parte (I Saluti a 952.000 e il 12.1%). Su Rai2 Aspettando Bellamà convince 307.000 spettatori pari al 3%, Squadra Speciale Cobra 11 raduna 292.000 appassionati (3.2%) mentre Squadra Speciale Colonia 311.000 (3.8%). Hotel Portofino raccoglie .000 spettatori (%), nel primo episodio, e .000 spettatori (%), nel secondo. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 412.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio, 531.000 spettatori (5.1%) nel secondo episodio, e 455.000 spettatori (4.7%), nel terzo episodio. La serie animata I Griffin ha interessato 417.000 spettatori (4.7%).

A seguire Magnum P.I. raduna 322.000 spettatori (4%) nel primo episodio e 322.000 spettatori (4.3%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist arriva a 342.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.820.000 spettatori (16.7%), mentre Il Provinciale coinvolge 470.000 spettatori (5.5%), Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla 417.000 spettatori (5.4%) e Il Mondo con gli occhi di Overland interessa 608.000 spettatori (8.3%).

A seguire Geo Magazine conquista 760.000 spettatori (9.8%). Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 701.000 spettatori con il 7.1%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 456.000 spettatori con il 5.6%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 208.000 spettatori pari al 2.3%, mentre Margareth Thatcher arriva a 125.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 Finding Love in San Antonio segna 182.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Little Big Italy raduna 248.000 spettatori (2.9%).

Seconda Serata

L’appendice di Noos al 10.1%.

Su Rai1 Noos – Viaggi nella Natura è scelto da 483.000 spettatori con il 10.1%. Su Canale5 Tg5 Notte è visto da 750.000 spettatori (10.2%). Su Rai2 Storie di donne al bivio raccoglie 407.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 Fighting segna 270.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 O anche No! Speciale interessa 113.000 spettatori (1.6%). Su Rete4 Harry Wild – La Signora del delitto è la scelta di 146.000 spettatori (3.2%). Su La7 Io e Annie è visto da .000 spettatori (%).

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.521.000 (22%) – h.13:30 3.173.000 (23%) – h.20

TG2 1.231.000 (11.2%) – h.13 904.000 (6.3%) – h.20:30

TG3 1.241.000 (12.2%) – h.14:25 1.305.000 (13%) – h.19

TG5 2.471.000 (22.3%) – h.13 2.831.000 (20.3%) – h.20

STUDIO APERTO 1.165.000 (12.8%) – h.12:25 440.000 (5.5%) – h.18:25

TG4 286.000 (4.3%) – h.11:55 472.000 (4.7%) – h.18:55

TGLA7 634.000 (5.6%) – h.13:30 965.000 (6.9%) – h.20

