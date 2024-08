PIPPITEL – ALTRA SERATA MOSCIONA PER LE RETI IN CHIARO, FUNESTATE DALLE REPLICHE: SU RAI1 LO STRAVISTO “SISTER ACT 2” CHIUDE CON IL 13,5% DI SHARE E POCO PIÙ DI 1 MILIONE E MEZZO DI SPETTATORI. SU CANALE5 “GUINNESS – LO SHOW DEI RECORD” SI FERMA AL 12,5% - LA NOTTE DELLA TARANTA CON ANGELINA MANGO E GAIA SCULETTANTI AL 9,1% - “TECHETECHETÈ” (15,8% - “STASERA ITALIA” (5,1-6,4%) – “IN ONDA” CON MARIANNA APRILE E LUCA TELESE (6,4%)

sister act 2

Nella serata di ieri, sabato 24 agosto 2024, su Rai1 Sister Act 2 – Più Svitata che mai ha interessato 1.539.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Canale5 Guinness – Lo Show dei Record Estate ha conquistato 1.170.000 spettatori con uno share del 12.5%.

Su Rai2 Inganni e Bugie intrattiene 721.000 spettatori pari al 5.9%. Su Italia1 Ritorno al Futuro 2 ha incollato davanti al video 664.000 spettatori pari al 5.4%. Su Rai3 La Notte della Taranta segna 942.000 spettatori e il 9.1%.

Su Rete4 Con tutto il cuore totalizza un a.m. di 426.000 spettatori (3.8%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare raggiunge 307.000 spettatori e il 2.9%. Su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ottiene 337.000 spettatori con il 2.9%.

Sul Nove Crimini italiani raduna 230.000 spettatori (2.4%). Sul 20 Ticker arriva a 251.000 spettatori (2.1%). Su Rai4 As bestas – La terra della discordia è scelto da 144.000 spettatori (1.3%). Su Iris Paura è seguito da 242.000 spettatori pari al 2%. Su RaiMovie L’ultimo guappo sigla 129.000 spettatori (1.1%).

gerry scotti lo show dei record

Access Prime Time

Stasera Italia al 6.4% nella seconda parte.

Su Rai1 Techetechetè ha ottenuto 2.011.000 spettatori con il 15.8%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 1.970.000 spettatori pari al 15.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 884.000 spettatori (7%).

Su Rai3 Sapiens Files appassiona 379.000 spettatori (3%). Su Rete4 Stasera Italia ha raggiunto 641.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 811.000 spettatori e il 6.4% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 810.000 spettatori (6.4%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 410.000 spettatori pari al 3.2%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 276.000 spettatori (3%).

Preserale

L’appuntamento con la Formula 1 su TV8 al 5.4%.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.671.000 spettatori pari al 18.8% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.410.000 spettatori pari al 22.7%.

angelina mango la notte della taranta

Su Canale5, in replica, The Wall – Protagonisti ha intrattenuto 1.235.000 spettatori (14.5%) mentre The Wall ha convinto 1.638.000 spettatori (16%). Su Rai2 l’appuntamento con NCIS Los Angeles raccoglie 288.000 appassionati pari al 2.9% mentre SWAT 439.000 pari al 3.7%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 304.000 spettatori (3.3%) e FBI: Most Wanted raccoglie 439.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.646.000 spettatori (14.8%). A seguire Blob segna 463.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Terra Amara interessa 445.000 spettatori (3.8%).

Su La7 Padre Brown raduna 124.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 il le prove del GP d’Olanda ha conquistato 491.000 spettatori (5.4%). Sul Nove Only Fun – Comico Show è scelto da 322.000 spettatori con il 2.6%.

sister act ii

Daytime Mattina

TG5 Mattina 25.5%.

Su Rai1 Linea Blu dà il buongiorno a 350.000 spettatori con il 12.3%. UnoMattina Weekly News è seguito da 754.000 persone con il 19%. Unomattina Weekly intrattiene 669.000 spettatori con il 17.1% nella prima parte e 656.000 (16.3%) nella seconda; Buongiorno Benessere Estate fa compagnia a 648.000 spettatori pari al 14.3% di share.

Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 448.000 spettatori (21%), TG5 Mattina 1.006.000 (25.5%). A seguire Eden – Pianeta Selvaggio raccoglie 511.000 spettatori con il 13.1%, Meraviglie del Pacifico 450.000 spettatori con l’11.2%, Viaggiatori – Uno Sguardo sul mondo 552.000 con il 12.6%.

Su Rai2 Bellissima Italia è visto da 148.000 spettatori (3.8%) nella prima puntata e 199.000 (4.9%) nella seconda. Su Italia1 The Middle sigla 77.000 spettatori (1.1%) nel primo episodio, 78.000 spettatori (1.9%) nel secondo episodio mentre 98.000 (2.2%) nel terzo; Due Uomini e mezzo totalizza 170.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio e 168.000 (2.9%) nel secondo.

lo show dei record 1

Su Rai3 Questi Fantasmi intrattiene 53.000 spettatori (1.3%) e Il Cacciatore di Sogni 76.000 spettatori (1.8%). Su Rete4 La Ragazza e l’Ufficiale ha raccolto 116.000 spettatori (2.9%) e Everywhere I Go – Coincidenze d’Amore è seguito da 121.000 spettatori (2.6%). Su La7 Omnibus News realizza un a.m. di 113.000 spettatori (4.6%) e, dopo il TGLa7 a 217.000 spettatori (6.8%), In Onda convince 174.000 spettatori (4.4%). A seguire Marple – Assassinio allo Specchio totalizza 73.000 spettatori (1.9%).

Daytime Mezzogiorno

Sport Mediaset 7.2%.

Su Rai1 Linea Verde Discovery raccoglie 799.000 spettatori con il 14%, Azzurro – Storie di Mare 1.179.000 spettatori 15.9% e a seguire Linea Verde Sentieri appassiona 1.777.000 spettatori con il 17.1%. Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.085.000 spettatori con il 14.9%. Su Rai2 Dreams Road raduna 269.000 appassionati pari al 4.7% e Felicità convince 426.000 spettatori (4.9%).

la notte della taranta

Su Italia1 il terzo episodio di Due uomini e mezzo registra 246.000 spettatori (3.3%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 839.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 Miseria e Nobiltà ottiene 403.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Un Detective in Corsia raduna 295.000 spettatori pari al 2.8%. Su La7 Like Tutto ciò che piace interessa 96.000 spettatori con lo 0.9%.

Su Tv8 4 Hotel arriva a 315.000 spettatori (4.3%) e 4 Ristoranti 405.000 spettatori (3.6%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 130.000 spettatori (1.6%) nel primo episodio e 308.000 spettatori (2.7%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

My Home My Destiny 18.4%.

Su Rai1 Linea Blu raccoglie 1.255.000 spettatori con il 12.2% (presentazione 1.309.000 spettatori 11.7%). Passaggio a Nord Ovest segna 909.000 spettatori con il 10.4%. A Sua Immagine realizza un ascolto di 717.000 spettatori con il 9% nella prima parte e di 823.000 spettatori con il 10.3% nella seconda.

sister act ii

Su Canale5 Beautiful raggiunge 1.960.000 spettatori pari al 18%. My Home my Destiny raduna 1.730.000 spettatori pari al 18.4% e La Promessa segna 1.562.000 spettatori pari al 18.9%. A seguire Inga Lindstrom – Il matrimonio dimenticato intrattiene 1.133.000 spettatori pari al 14.9%.

Su Rai2 JL Ranch: Il regalo di Nozze raduna 307.000 appassionati (3.1%), Mystery 101 Storia Letale 389.000 (4.7%), mentre Da Aosta ai 4mila 274.000 (3.7%). Su Italia1 La Terza stella ha raccolto 299.000 spettatori (2.9%), The Flash ha interessato 179.000 spettatori (2.2.%) nel primo episodio e 149.000 (1.9%) nel secondo.

A seguire Due uomini e mezzo raduna 139.000 spettatori (1.9%) nel primo episodio e 184.000 spettatori (2.4%) nel secondo episodio. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.992.000 spettatori (17.8%), mentre Il mio nome è Nessuno coinvolge 449.000 spettatori (5.2%), Geo sigla 408.000 spettatori (5.3%) e Presa Diretta interessa 404.000 spettatori con il 5.2% (presentazione 391.000 – 5.3%).

Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 519.000 spettatori con il 5.1%, mentre Tempo di vivere è scelto da 287.000 spettatori con il 3.7%. Su La7 Flawless – Un Colpo perfetto è visto da 266.000 spettatori pari al 2.8%, mentre Ipotesi di reato arriva a 128.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 Italia’s Got Talent Best of segna 261.000 spettatori (3.3%). Sul Nove Little Big Italy raduna 276.000 spettatori (3%).

Seconda Serata

Ritorno al Futuro 3 all’8%.

Su Rai1 Techetechetè Top Ten è scelto da 628.000 spettatori con il 7.9%. Su Canale5 Tg5 Notte è visto da 459.000 spettatori (12.2%). Su Rai2 90° Minuto raccoglie 483.000 spettatori pari al 4.9%.

lo show dei record 2

Su Italia1 Ritorno al Futuro 3 segna 496.000 spettatori con l’8%. Su Rai3 Buona notte della Taranta interessa 591.000 spettatori (10.9%) mentre Fuori Orario raduna 198.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto è la scelta di 227.000 spettatori (4%). Su La7 la Lega Saudita è stata seguita da 36.000 spettatori (1%).

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.814.000 (24.1%) – h.13:30 2.821.000 (23.4%) – h.20

TG2 1.352.000 (11.9%) – h.13 853.000 (6.8%) – h.20:30

TG3 1.148.000 (11%) – h.14:25 1.059.000 (10.9%) – h.19

TG5 2.434.000 (21.4%) – h.13 2.373.000 (19.5%) – h.20

STUDIO APERTO 1.156.000 (12.2%) – h.12:25 390.000 (4.8%) – h.18:25

TG4 331.000 (4.5%) – h.11:55 456.000 (4.7%) – h.18:55

TGLA7 515.000 (4.5%) – h.13:30 644.000 (5.3%) – h.20

i dati auditel di ieri dei telegiornali

Ascolti TV per fasce auditel (share %)

Fasce Orarie 24 ore 07:00 09:00 09:00 12:00 12:00 15:00 15:00 18:00 18:00 20:30 20:30 22:30 22:30 02:00

la notte della taranta .php

RAI 1 14.19 16.45 15.73 16.53 10.5 19.5 14.33 9.74

RAI 2 4.55 2.24 4.39 5.79 4.11 3.47 5.96 4.09

RAI 3 6.09 3.12 2.09 7.38 5.23 7.85 6.06 8.11

RAI SPEC 7.37 9.06 9.42 6.47 8.42 7.3 5.75 6.18

RAI 32.2 30.87 31.64 36.18 28.25 38.13 32.1 28.12

CANALE 5 15.56 22.32 12.64 17.88 17.68 15.99 14 12.48

ITALIA 1 4.47 1.71 2.51 5.75 2.25 3.74 5.98 6.76

RETE 4 3.71 1.9 2.88 3.59 3.81 4.03 4.65 3.88

MED SPEC 12.61 12.86 17.43 10.39 12.46 8.62 12.4 14.94

MEDIASET 36.35 38.8 35.46 37.62 36.2 32.38 37.04 38.06

LA7 3.07 4.88 1.74 2.14 2.62 2.58 4.9 3.67

SATELLITE 19.64 16.77 21.56 16.32 23.69 17.75 18.45 21.18

TERRESTRI 8.73 8.69 9.61 7.74 9.23 9.16 7.5 8.97

ALTRE RETI 28.37 25.46 31.17 24.06 32.93 26.91 25.95 30.15

Ascolti TV media settimana 24 ore (share in % e valori assoluti in migliaia)

Rete Share (%) Ascolto (.000)

Platea 100,0 6.653

Rai 1 15,0 999

Rai 2 4,5 296

Rai 3 6,1 403

Rai Generaliste 25,5 1.698

lo show dei record 1

Rai Spec. (10) 7,4 495

Canale5 15,9 1.060

Italia1 5,0 333

Rete4 4,0 269

Mediaset Generaliste 25,0 1.662

Med. Spec. (13) 12,0 796

La7 3,4 225

TV8 2,9 190

Nove 2,6 169

Totale Rai 33,0 2.194

Totale Mediaset 36,9 2.457

Totale La7 4,0 263

Totale SKY 8,6 572

Totale DISCOVERY 11,3 752

Altre TV 6,2 415

Rai 4 2,0 131

Rai 5 0,3 22

Rai Movie 1,3 83

Rai Premium 1,6 108

Rai Gulp 0,2 13

Rai Yoyo 0,6 40

Rai Sport 0,4 24

gaia la notte della taranta

Rai News 24 0,7 46

Rai Scuola 0,2 12

Rai Storia 0,3 17

20 1,2 79

Boing 0,4 29

Iris 1,4 90

La5 1,1 70

Cine 34 1,6 106

Mediaset Extra 0,5 36

Italia 2 0,4 23

Focus 1,2 83

Cartoonito 0,6 38

Top Crime 1,4 96

Tgcom 24 0,6 37

Twentyseven 1,3 87

Cielo 1,2 78

Sky Uno 0,2 11

Sky Atlantic 0,0 3

Sky Cinema Uno 0,2 15

Real Time 2,4 160

Dmax Tv 1,3 86

Giallo 1,0 69

Motor Trend (ex Focus fino al 28/4/18) 0,6 40

FRISBEE 0,7 45

La7d 0,6 39

Super! 0,3 21

Tv2000 1,0 65

Sportitalia 0,4 29