PIPPITEL – AMADEUS BATTE MARIA DE FILIPPI: LO SPECIALE TELETHON DEI “SOLITI IGNOTI” FA IL 19,8% CONTRO IL 17,4 DI “TU SI QUE VALES” – GERRY SCOTTI CONTINUA A DELUDERE (14,8%) CONTRO INSINNA (23,1%) – BENE VERISSIMO (18,9 – 16,3) CON AIDA YESPICA IN LACRIME – STASERA ITALIA WEEKEND (5,2) VS OTTO E MEZZO (4,2%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

amadeus i soliti ignoti telethon con stefano accorsi e edoardo leo

Su Rai1 I Soliti Ignoti Il Ritorno – Speciale Telethon ha conquistato 4046 .000 spettatori pari al 19.8% di share. Su Canale 5 L’album di Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 2.906.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.178.000 spettatori pari al 5.4% di share e Instinct è stato seguito da 757.000 spettatori (4.1%). Su Italia 1 Mamma ho preso il morbillo ha intrattenuto 1.382.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Città Segrete ha raccolto davanti al video 1.304.000 spettatori pari ad uno share del 7.2%. Su Rete4 U.S: Marshals – Caccia senza tregua totalizza un a.m. di 626.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 Atlantide – USA contro John Lennon ha registrato 365.000 spettatori con uno share dell’1.8%. Su Tv8 Natale a Rock Mountain ha raccolto 420.000 spettatori con il 2%. Su Nove Frozen Planet ha raccolto 251.000 spettatori e l’1.3% di share. Su Rai 4 Narcos sigla l’1.5% con 329.000 spettatori e su Rai Movie La Caduta si porta al 2.1% con 426.000 spettatori. Su Iris Il Prescelto si porta all’1.9% con 409.000 spettatori.

Access Prime Time

Le Parole della settimana 7.4%

aida yespica a verissimo TU SI QUE VALES

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.353.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai3 Le Parole della Settimana piace a 1.616.000 spettatori (7.4%). Su Italia 1 CSI Miami sigla il 5.4% con 1.172.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.115.000 telespettatori con il 5.2% nella prima parte e 1.078.000 (4.9%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 918.000 spettatori (4.2%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 380.000 spettatori e l’1.8%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raccoglie 250.000 spettatori e l’1.2%

veronica gentili 1

Preserale

L’Eredità 23.1%

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.163.000 spettatori (19.4%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.276.000 spettatori (23.1%). Su Canale 5 Conto alla Rovescia segna 2.683.000 spettatori con il 14.8% di share (presentazione 2.036.000 con il 13.1% di share). Su Rai2 NCIS New Orleans ha raccolto 561.000 spettatori (3.3%) e NCIS Los Angeles 843.000 (4.3%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha totalizzato 690.000 spettatori (4.1%) e CSI Miami 676.000 (3.5%). Su Rai3 Blob segna 972.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore segna il 4.1% con 820.000 spettatori. Su La7 Josephine, Ange Gardien ha appassionato 257.000 spettatori (share dell’1.6%).

Daytime Mattina/Mezzogiorno

Il Caffè di Raiuno 13.2%

tu si que vales 9

Su Rai1 Il Caffè di Raiuno sigla il 13.2% con 266.000 spettatori, Uno Mattina in Famiglia 1.590.000 spettatori con il 22.5% nella prima parte, 1.371.000 (19.4%) nella seconda e 1.214.000 (17%) nella terza. Telethon ha ottenuto 1.025.000 spettatori con il 13% di share e Linea Verde Life da 2.194.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Canale5 il Tg5 ha intrattenuto 1.221.000 spettatori (19.4%). Forum arriva a 1.273.000 telespettatori con il 12.8%. Su Rai 2 In Viaggio con Marcello ha raccolto 250.000 spettatori con il 3.5% e Un Ciclone in Convento 337.000 (2.8%). Su Italia 1 Riverdale ottiene un ascolto di 139.000 spettatori pari al 2% di share nel primo episodio, uno di 174.000 (2.4%) nel secondo e uno di 287.000 (3.5%) nel terzo, mentre Sport Mediaset ha ottenuto 1.424.000 spettatori con l’8.5%. Su Rai3 Il Sabato di Tutta Salute totalizza una media di 363.000 spettatori (5.4%) e Telethon è visto da 221.000 spettatori pari al 3.1% di share. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 215.000 spettatori con il 2.7% di share nella prima puntata e 298.000 (2.3%) nella seconda. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 142.000 spettatori con il 4.2% nelle News e uno di 312.000 spettatori (4.6%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 218.000 spettatori pari al 3.1% e Like – Tutto ciò che piace 219.000 (1.4%).

amadeus i soliti ignoti telethon

Daytime Pomeriggio

Il Natale di Verissimo al 18.9%-16.3%

aida yespica in lacrime a verissimo

Su Rai1 Telethon ha raccolto 1.312.000 spettatori con l’8.7% dalle 14.01 alle 15.55, A Sua Immagine ha raccolto 1.018.000 spettatori con il 7.9% nella prima parte e 974.000 (7.9%) nella seconda. L’altro appuntamento con Telethon, trasmesso dalle 16.40 alle 18.41, ha raggiunto 1.251.000 spettatori (9.4%). Su Canale5 Beautiful piace a 2.790.000 telespettatori con il 16.3% di share, Una Vita ha convinto 2.504.000 spettatori con il 15.8% di share, Il Segreto 2.374.000 (17.5%) e Verissimo – Speciale Natale 2.330.000 spettatori con il 18.9% di share e Verissimo – Giri di Valzer 2.267.000 (16.3%). Su Rai2 Dribbling ha raccolto 549.000 spettatori con il 3.3%; 100% Coco 380.000 (2.7%) e 100% Coco New York 384.000 (3.1%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 985.000 spettatori (5.7%); Forever 684.000 (4.3%) nel primo episodio, 734.000 (5.3%) nel secondo e 557.000 (4.5%) nella terza. Su Rai3 Tv Talk ha fatto compagnia a 1.080.000 spettatori (8.2%) e Report a 985.000 spettatori (7.7%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 880.000 spettatori con il 5.6% mentre La Signora in Giallo da 575.000 (4.2%). Su La7 Totò cerca Moglie ha ottenuto 204.000 spettatori con l’1.5%.

veronica gentili giuseppe brindisi 1

Seconda Serata

Lo Speciale del Tg5 al 13.3%

Su Rai1 Il Folle di Dio è stato seguito da 874.000 spettatori con l’8.1% di share. Su Canale 5 Speciale Tg5 Parigi ha totalizzato una media di 744.000 spettatori pari ad uno share del 13.3%. Su Rai2 Tg2 Dossier segna 518.000 spettatori con il 4.1%. Su Rai 3 Tg3 – Mondo segna il 6.2% con 601.000 spettatori. Su Italia1 Mamma, ho allagato la casa viene visto da una media di 673.000 ascoltatori con il 6.3% di share. Su Rete 4 Riot – In Rivolta è stato scelto da 275.000 spettatori con il 4.1% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.070.000 (23.6%)

Ore 20.00 4.505.000 (22.4%)

TG2

Ore 13.00 1.822.000 (11.6%)

Ore 20.30 1.255.000 (5.8%)

TG3

Ore 14.25 1.946.000 (12.1%)

Ore 19.00 1.743.000 (10%)

TG5

Ore 13.00 3.023.000 (18.9%)

Ore 20.00 3.734.000 (18.4%)

STUDIO APERTO

tu si que vales 8

Ore 12.25 1.839.000 (14.2%)

Ore 18.30 958.000 (6.3%)

TG4

Ore 12.00 457.000 (4.4%)

Ore 18.55 732.000 (4.3%)

TGLA7

Ore 13.30 586.000 (3.4%)

Ore 20.00 864.000 (4.3%)

Ascolti tv per fasce auditel (share %)

RAI 1 15.35 19.41 16.68 14.61 8.51 18.77 20.05 13.93

RAI 2 4.05 1.97 3.14 5.15 2.92 3.63 5.52 4

RAI 3 6.81 6.02 4.24 7.35 7.91 7.71 6.82 6.86

RAI SPEC 7.67 9.51 11.89 7.52 8.39 6.45 6.42 6.34

RAI 33.88 36.92 35.95 34.63 27.72 36.56 38.81 31.12

CANALE 5 15.65 17.22 8.11 16.05 18.06 15.48 15.78 17.56

ITALIA 1 5.18 1.62 2.55 7.31 4.29 4.19 5.78 6.68

RETE 4 3.71 1.73 3.06 3.51 4.16 4.17 3.75 3.83

MED SPEC 9.11 7.52 10.63 7.73 9.23 9.09 9.05 9.07

MEDIASET 33.65 28.09 24.36 34.6 35.74 32.93 34.35 37.15

amadeus i soliti ignoti telethon 2

tu si que vales 6

LA7+LA7D 2.73 4.94 3.55 2.46 2.17 2.57 3.08 2.18

SATELLITE 17.56 16.76 21.15 16.14 20.85 17.98 13.73 16.9

TERRESTRI 12.17 13.3 14.99 12.17 13.52 9.95 10.04 12.65

ALTRE RETI 29.73 30.05 36.14 28.3 34.37 27.93 23.77 29.55

Ascolti medi settimanali share %, valori assoluti in migliaia .000

Rai 1 16,3 1.682

aida yespica in lacrime a verissimo 2

Rai 2 5,1 524

Rai 3 7,5 769

Rai Specializzate 6,8 706

Canale5 15,1 1.557

Italia1 5,5 569

Rete4 4,2 428

Mediaset Specializzate 8,0 828

La7 3,6 370

TV8 2,1 212

Nove 1,7 170

amadeus

Rai 4 1,4 141

Rai 5 0,3 35

Rai Movie 1,2 123

Rai Premium 1,2 125

Rai Gulp 0,3 25

Rai Yoyo 1,1 109

Rai Sport 0,6 61

Rai News 24 0,6 58

Rai Scuola 0,0 2

aida yespica in lacrime a verissimo 1

Rai Storia 0,3 27

20 0,9 97

Boing 0,5 52

Iris 1,5 149

La5 1,1 117

Mediaset Extra 0,5 50

Mediaset Extra 2 0,2 20

Italia 2 0,1 14

Focus 0,6 64

Cartoonito 0,5 53

Top Crime 0,9 96

Tgcom 24 0,4 40

Premium Cinema +24 0,1 9

Premium Cinema 0,1 15

Premium Cinema Energy 0,1 6

tu si que vales 18

Premium Cinema Comedy 0,1 6

Premium Cinema Emotion 0,1 5

Premium Crime 0,0 3

Premium Action 0,0 2

Premium Stories 0,0 1

Paramount Network 1,2 127

Cielo 1,0 107

Sky Uno 0,3 30

Sky Atlantic 0,0 5

Sky Cinema Uno 0,2 17

Real Time 1,4 144

Dmax Tv 0,8 85

Giallo 0,9 96

tu si que vales 7

Motor Trend (ex Focus fino al 28/4/18) 0,5 50

FRISBEE 0,6 66

La7d 0,5 51

Super! 0,5 55

Tv2000 0,8 85

Sportitalia 0,2 22

Totale Rai 35,7 3.681

Totale Mediaset 32,8 3.381

Totale La7 4,1 421

SKY+FOX 7,4 765

Totale DISCOVERY 7,5 769

Altre TV 12,7 1.306