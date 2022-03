PIPPITEL! – AMADEUS FA DI NUOVO FLOP IN PRIMA SERATA! NONOSTANTE IL CAMBIO DI PALINSESTO, “I SOLITI IGNOTI VIP” CHIUDE LA SERATA CON IL 14,6% DI SHARE E VIENE QUASI DOPPIATO DA “AMICI DI MARIA DE FILIPPI” – OTTIMO RISULTATO PER LA VERSIONE ORIGINALE DI “ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO” SU RETE 4 (5,2%) – MALE IN ONDA (3,4%) – “GENERAZIONE Z” DI MONICA SETTA AL POMERIGGIO, NONOSTANTE IL TRAINO, SI FERMA AL 2%. CANDELA: “OPERAZIONE RIUSCITA: SONO SCAPPATI SIA I GENITORI SIA I FIGLI”

1 - ASCOLTI TV: AMADEUS CRESCE MA SOCCOMBE AD AMICI. FLOP GENERAZIONE Z E IN ONDA

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

Gli Ascolti Tv e i dati Auditel del 26 marzo 2022 vedono il secondo stravolgimento del palinsesto del sabato sera di Rai1, retrocedendo alle 20.30 Affari Tuoi - Formato Famiglia condotto da Amadeus e dalla moglie Giovanna Civitillo e trasferendo in prima serata I soliti Ignoti Vip sempre condotto da Amadeus ma senza consorte e con ospiti Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico. Rispetto a sette giorni fa il risultato migliora ma la Prima Rete soccombere comunque alla concorrenza, che prevale per ben 10 punti di share.

I soliti ignoti Vip si ferma infatti al 14.6% di share con 2.819.000 spettatori, in salita rispetto alla scorsa settimana, ma sempre ampiamente distaccato da Amici di Maria De Filippi che su Canale5, con Irama fra gli ospiti, cala rispetto a sabato 19 marzo fa ma totalizza il 24.9% con 3.939.000 individui all'ascolto.

Travolgente il risultato su Rete4, alla milionesima messa in onda, di Altrimenti ci arrabbiamo, il film cult con Bud Spencer e Terence Hill che conquista il 5.2% di share con 993.000 spettatori, battendo i telefilm di Rai2 (4.7% e 4.3% di share), Barbara Gallavotti su Rai3 con Quinta Dimensione - Il futuro è già qui (4.1%; Italia1 con Freedom (4.3%), e soprattutto David Parenzo e Concita de Gregorio su La7 che, con In Onda e un ampio intervento del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, si sono fermati al un magro 3.4% di share con 724.000 spettatori.

Da segnalare in fascia pomeridiana, il debutto di Generazione Zeta su Rai2, programma di Monica Setta sulla carta destinato ai giovani ma nel quale in realtà giovani fungono da mero sfondo di un'agiografia del Governo Draghi - peraltro senza contraddittorio, malgrado la presenza in studio di Isabella Rauti di Fratelli d'Italia, esponente dell'opposizione.

Nonostante il prezioso traino del 5% con 695.000 spettatori del Provinciale di Federico Quaranta, e la partenza "a schiaffo" ovvero senza pausa pubblicitaria fra i due programmi, Generazione Zeta si ferma al 2% con 242.000 spettatori, dei quali i giovani - ovvero l'ufficiale target del programma - risultano essere per giunta un'infinitesimale parte come fa notare Giuseppe Candela su Twitter.

2 - ASCOLTI TV | SABATO 26 MARZO 2022. AMICI VINCE CON IL 24.9% E 3.9 MLN. SOLITI IGNOTI CRESCE (14.6% – 2.8 MLN)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, sabato 26 marzo 2022, su Rai1 Soliti Ignoti Speciale, in onda dalle 21.44 alle 23.25, ha conquistato 2.819.000 spettatori pari al 14.6% di share.

Su Canale 5 Amici, in onda dalle 21.33 alle 24.49, ha raccolto davanti al video 3.939.000 spettatori pari al 24.9% di share (Amici Buonanotte 1.804.000 – 27.6%).

Su Rai2 FBI è stato seguito da 1.017.000 spettatori (4.7%) e FBI International da 828.000 (4.3%).

Su Italia 1 Freedom presenta “Egitto Segreto” ha intrattenuto 741.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Quinta Dimensione – Il Futuro è già Qui ha raccolto davanti al video 763.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%.

Su Rete4 … Altrimenti ci arrabbiamo! totalizza un a.m. di 993.000 spettatori con il 5.2% di share. Su La7 In Onda ha registrato 724.000 spettatori con uno share del 3.4% e a seguire Eden – Un Pianeta da Salvare 217.000 (1.8%). Su Tv8 le Qualifiche del GP d’Arabia Saudita ha raccolto 1.058.000 spettatori con il 5.2%.

Su Nove Sfida Nucleare – La Minaccia di Putin ha raccolto 365.000 spettatori e l’1.9% di share. Su Rai 4 Trappola sulle Montagne sigla l’1.7% con 347.000 spettatori e su Rai Premium la replica di Noi si porta allo 0.8% con 153.000 spettatori. Sul 20 il match Germania-Israele sigla lo 0.7% con 155.000 spettatori e su Top Crime Poirot raggiunge l’1.8% con 382.000 spettatori.

Access Prime Time

Su Rai 1 Affari Tuoi Formato Famiglia fa compagnia a 3.956.000 spettatori con il 18.2% di share (presentazione 3.767.000 spettatori). Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.804.000 spettatori con uno share del 17.6%. Su Rai2 Tg2 Post si porta al 4.8% con 1.044.000 spettatori.

Su Rai3 Le Parole piace a 1.627.000 spettatori (7.5%). Su Italia 1 NCIS sigla il 5.9% con 1.277.000 spettatori. Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 1.088.000 telespettatori con il 5.1% nella prima parte e 993.000 (4.6%) nella seconda. Su La7 In Onda ha interessato 1.033.000 spettatori (4.8%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 469.000 spettatori e il 2.3%. Sul Nove Fratelli di Crozza raccoglie 438.000 spettatori e il 2%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – la Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.883.000 spettatori (18.4%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.233.000 spettatori (22.9%).

Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.398.000 spettatori con il 16.1% di share e Avanti un Altro! ne segna 3.309.000 con il 18.4% di share. Su Rai2 Dribbling ha raccolto 402.000 spettatori (2.5%) e NCIS 613.000 (3.1%).

Su Italia1 CSI ha totalizzato 580.000 spettatori (3%). Su Rai3 il TG Regione informa 2.057.000 spettatori (10.8%) e Blob segna 910.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore segna il 3.8% con 786.000 spettatori e su La7 Speciale La7 fa compagnia a 604.000 spettatori (4.3%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Il Caffè di Raiuno sigla il 9.3% con 188.000 spettatori, Tg1 – Edizione Straordinaria informa 1.336.000 spettatori (20.1%), Uno Mattina in Famiglia convince 1.224.000 spettatori (19.8%) nella prima parte e 1.095.000 (19%) nella seconda, mentre Buongiorno Benessere ha ottenuto 895.000 spettatori con il 15.7% di share e Passaggio a Nord Ovest 801.000 (11.7%). Su Canale5 il Tg delle 8 ha informato 1.316.000 spettatori (20.2%) e X Style segna il 10.3% con 646.000 spettatori.

Su Rai 2 La Risposta Giusta ha raccolto 151.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia 1 Roswell New Mexico ottiene un ascolto di 152.000 spettatori pari al 2.7% di share nel primo episodio e uno di 127.000 (2.2%) nel secondo.

Su Rai3 Agorà Weekend totalizza una media di 369.000 spettatori (5.6%) e Mi Manda Raitre una di 355.000 spettatori (6%). Su Rete4 Tutti per Bruno è la scelta di 111.000 spettatori (1.8%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 136.000 spettatori con il 3.5% nelle News e uno di 235.000 spettatori (3.7%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break Sabato ha informato 259.000 spettatori pari al 4.6%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Linea Verde Start è stato seguito da 1.305.000 spettatori (14.7%) e Linea Verde Life da 2.346.000 spettatori pari al 18.5% di share.

Su Canale5 Forum arriva a 1.301.000 telespettatori con il 15.3%. Su Rai 2 Check Up ha raccolto 241.000 spettatori con il 3.5% e Un Ciclone in Convento 378.000 (3.7%).

Su Italia 1 Roswell New Mexico ottiene un ascolto di 123.000 spettatori pari all’1.6% di share mentre Sport Mediaset ha ottenuto 744.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 il TG3 delle 12 totalizza una media di 738.000 spettatori (8.2%). Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 209.000 spettatori con l’1.8% di share e La Signora in Giallo 615.000 (4.1%). Su La7 Like – Tutto ciò che piace realizza un a.m. di 225.000 spettatori con l’1.6%.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Dedicato ha raccolto 1.458.000 spettatori con il 10.5%, Linea Bianca segna l’8.4% con 995.000 spettatori, A Sua Immagine segna il 7.1% con 783.000 spettatori nella prima parte e il 7.1% con 761.000 spettatori nella seconda, mentre Italia sì sigla il 10.8% con 1.210.000 spettatori nella prima parte e il 12% con 1,583.000 spettatori nella seconda.

Su Canale5 Beautiful appassiona 2.525.000 spettatori (16.6%), Una Vita interessa a 2.078.000 telespettatori con il 17% di share mentre Verissimo convince 2.075.000 spettatori con il 19% e Verissimo – Giri di Valzer 2.208.000 (17.3%)

Su Rai2 Il Provinciale ha raccolto 695.000 spettatori con il 5% e Generazione Z è la scelta di 242.000 spettatori (2%). Su Italia1 I Simpson hanno raccolto 574.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio e 673.000 (4.7%) nel secondo mentre Deception 490.000 (3.8%) nel primo, 361.000 (3.1%) nel secondo e 284.000 (2.6%) nel terzo.

Su Rai3 il TG Regione ha fatto compagnia a 2.381.000 spettatori (15.9%), Tv Talk a 1.028.000 spettatori (8.5%) e Frontiere Speciale a 654.000 (5.4%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 705.000 spettatori con il 5.2%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 437.000 spettatori con il 3.5% e Tagadoc 342.000 (3.1%).

Seconda Serata

Su Rai1 Ciao Maschio è stato seguito da 689.000 spettatori con il 6.7% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 910.000 spettatori pari ad uno share del 19.7%.

Su Rai2 Tg2 Dossier segna 341.000 spettatori con il 2.4%. Su Rai 3 Tg3 Mondo segna l’% con .000 spettatori.

Su Italia1 Cose di questo Mondo viene visto da una media di 338.000 ascoltatori con il 4.7% di share. Su Rete 4 Cose da Pazzi è stato scelto da 302.000 spettatori con il 3.7% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.018.000 (25.8%)

Ore 20.00 5.072.000 (24.7%)

TG2

Ore 13.00 1.771.000 (12.5%)

Ore 20.30 1.309.000 (6.1%)

TG3

Ore 14.25 1.718.000 (12.4%)

Ore 19.00 1.748.000 (10.1%)

TG5

Ore 13.00 2.980.000 (20.8%)

Ore 20.00 4.043.000 (19.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.240.000 (10.9%)

Ore 18.30 603.000 (4.2%)

TG4

Ore 12.00 406.000 (4.7%)

Ore 18.55 732.000 (4.2%)

TGLA7

Ore 13.30 649.000 (4.2%)

Ore 20.00 982.000 (4.8%)