PIPPITEL! – BARACK OBAMA, IN COLLEGAMENTO DA FAZIO PER SPONSORIZZARE IL SUO LIBRO, FA VOLARE “CHE TEMPO CHE FA” AL 13.2%, MA LA SERATA LA CONQUISTA RAI1 CON LA FICTION "MINA SETTEMBRE" AL 24.8% - LA D’URSO SU CANALE 5 SI FERMA AL 12.2%, SU LA7 GILETTI E LE VITTIME DI GENOVESE (6.6%) – “I SOLITI IGNOTI” DI AMADEUS SU RAI1 (18.2%), LE PAPERE DI CANALE5 (12.3%), GENTILI SU RETE4 (4.5%) – VENIER (18.4%), FIALDINI (13.5%.), D’URSO POMERIDIANA (12.6%), “QUELLI CHE” (6.4%), ANNUNZIATA (9.6%) – “SPECIALE TG1” (6.4%), “DOMENICA SPORTIVA” (6.2%), IL SUPER BOWL DOPO MEZZANOTTE AL 7.7%, “PRESSING” (5.8%)

Fabio Fabretti per "www.davidemaggio.it"

barack obama ospite a che tempo che fa 2

Nella serata di ieri, domenica 7 febbraio 2021, su Rai1 Mina Settembre ha conquistato 6.172.000 spettatori pari al 24.8% di share (primo episodio a 6.162.000 e il 22.8%, secondo episodio a 6.182.000 e il 27%). Su Canale5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.079.000 spettatori con uno share del 12.2% (presentazione dalle 21:17 alle 21:44 a 2.277.000 e l’8.2%). Su Rai2 9-1-1 ha interessato 1.173.000 spettatori (4.2%), mentre 9-1-1: Lone Star ha incollato 1.134.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 Deadpool 2 ha intrattenuto 1.471.000 spettatori (6%).

mina settembre

Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha incollato 3.543.000 spettatori con il 13.2%, mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha intrattenuto 1.595.000 spettatori con il 9%. Su Rete4 Sobibor – La grande fuga totalizza un a.m. di 824.000 spettatori (3.5%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 1.540.000 spettatori con il 5.8% nella prima parte e 926.000 spettatori con il 6.6% nella seconda parte (presentazione a 1.418.000 e il 5.2%). Su Tv8 Family Food Fight segna 281.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Sapore di mare è seguito da 358.000 spettatori con l’1.4%.

Su RealTime 90 Giorni per Innamorarsi – E poi… conquista 349.000 spettatori (1.3%) nella prima parte e 437.000 spettatori (2.1%) nella seconda parte. Sul 20 Extraction è scelto da 396.000 spettatori (1.6%). Su RaiMovie I tre moschettieri incolla 415.000 spettatori (1.6%). Su SkySportSerieA il posticipo Lazio-Cagliari è visto da 336.000 spettatori (1.2%).

Access Prime Time

non e' l’arena

Bene l’anteprima di circa mezz’ora di Fazio.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno conquista 5.018.000 spettatori pari al 18.2%. Su Canale5 Paperissima Sprint registra una media di 3.392.000 spettatori con il 12.3%. Su Italia1 C.S.I. Miami ha registrato 1.426.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Presentazione di Che Tempo Che Fa interessa 2.315.000 spettatori (8.9%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha radunato 1.225.000 individui all’ascolto (4.5%) nella prima parte e 1.157.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è visto da 515.000 spettatori pari all’1.9%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 336.000 spettatori con l’1.2%.

Preserale

live – non e' la d’urso 1

La cerimonia d’apertura di Cortina 2021 fa crescere Rai2.

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.563.000 spettatori pari al 16.8%, mentre L’Eredità Weekend è visto da 4.917.000 spettatori con il 20.9%. Su Canale5 Caduta Libera! Il Weekend – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.448.000 spettatori (11.7%), mentre Caduta Libera! Il Weekend ha convinto 3.464.000 spettatori (15%).

Su Rai2 Cortina 2021 – Cerimonia d’Apertura – dalle 17:55 alle 19:30 – interessa 1.664.000 spettatori (8.1%). A seguire 90° Minuto ha conquistato 1.191.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 C.S.I. Miami è visto da 823.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 Tg Regione informa 3.482.000 spettatori pari al 14.4%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 813.000 spettatori (3.3%). Su La7 La caccia – dalle 17:14 alle 19:49 – ha appassionato 274.000 spettatori (1.4%).

francesca fialdini

Daytime Mattina

Rete4 sfiora il 3% con Casa Vianello.

Su Rai1 Unomattina in Famiglia dà il buongiorno a 276.000 spettatori (14.9%) nella presentazione, 633.000 spettatori (17.6%) nella prima parte e 1.751.000 spettatori (22.7%) nella seconda parte; Paesi che Vai interessa 1.701.000 spettatori con il 17.9%; A Sua Immagine – dalle 10:30 alle 12:17 – raccoglie 1.838.000 spettatori (16.7%); la Santa Messa è seguita da 2.098.000 spettatori (19.1%). Su Canale5 Tg5 Mattina ha informato 1.096.000 spettatori pari al 18.5%; I Misteri del Santo Sepolcro ha raccolto 753.000 spettatori pari all’8.7%; la Santa Messa ha interessato 1.226.000 spettatori pari al 12.4%.

mara venier

Su Rai2 Sulla Via di Damasco è visto da 112.000 spettatori (1.4%), mentre Tg2 Dossier convince 324.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 The Vampire Diaries ottiene un ascolto di 213.000 spettatori (2.2%) nel primo episodio e 252.000 spettatori (2.4%) nel secondo episodio. Su Rai3 Le Parole per Dirlo convince 364.000 spettatori pari al 3.6%. Su Rete4 Casa Vianello ha raccolto 240.000 spettatori con il 2.5% nel primo episodio e 296.000 spettatori con il 2.9% nel secondo episodio. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 275.000 spettatori (4.7%).

Daytime Mezzogiorno

Linea Verde domina.

mina settembre

Su Rai1 l’Angelus è seguito da 2.934.000 spettatori con il 21.6%; Linea Verde è visto da 3.855.000 spettatori con il 22.9%. Su Canale5 Le Storie di Melaverde è scelto da 913.000 spettatori (8.5%) nella prima parte e 1.305.000 spettatori (11.1%) nella seconda parte, mentre Melaverde sigla 2.224.000 spettatori (15%). Su Rai2 Road to Cortina 2021 segna 507.000 spettatori (3.3%). Su Italia 1 il terzo episodio di The Vampire Diaries piace a 256.000 spettatori (2%).

A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL arriva a 1.135.000 spettatori (6%). Su Rai3 il Concerto per il Giorno del Ricordo arriva a 314.000 spettatori (2.2%). Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha appassionato 339.000 spettatori con il 3.1%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto interessa 243.000 spettatori (2.3%) e L’Aria che Tira – Il Diario 216.000 spettatori (1.5%). Su Tv8, dopo il tg, Tg8 Sport è seguito da 97.000 spettatori (0.6%).

live – non e' la d’urso

Daytime Pomeriggio

Fialdini batte D’Urso.

Su Rai1 Domenica In ha fatto compagnia a 3.399.000 spettatori (18.4%) nella prima parte e 2.888.000 spettatori (16.3%) nella seconda parte. A seguire Da Noi… A Ruota Libera conquista 2.536.000 spettatori pari al 13.5%. Su Canale5 Beautiful conquista 2.455.000 spettatori (12.9%), Il Segreto 1.896.000 spettatori (10.5%) e Una Vita 1.816.000 spettatori (10.4%); Domenica Live intrattiene 2.386.000 spettatori pari al 12.6% (presentazione a 1.950.000 e l’11.1%, L’Ultima Sorpresa a 2.015.000 e il 10%).

amadeus i soliti ignoti 1

Su Rai2 Quelli che Aspettano ha conquistato 1.026.000 spettatori (5.6%), mentre Quelli che il Calcio ha intrattenuto 1.124.000 spettatori (6.4%). A seguire A tutta Rete è visto da 836.000 spettatori con il 4.7% Su Italia1 Magnum P.I. ha raccolto 620.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio e 561.000 spettatori (3.1%) nel secondo episodio; Lethal Weapon ha interessato 617.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e 693.000 spettatori (4%) nel secondo episodio.

barack obama ospite a che tempo che fa 3

Su Rai3 Tg Regione informa 3.064.000 spettatori (16.1%); Mezz’ora in Più è seguito da 1.733.000 spettatori con il 9.6% (Mezz’ora in Più – Il Mondo che Verrà a 1.541.000 e l’8.8%). A seguire Kilimangiaro è visto da 1.463.000 spettatori (8.4%) nella prima parte e 1.916.000 spettatori (10.1%) nel programma vero e proprio. Su Rete4 La Signora in Giallo ha convinto 530.000 spettatori con il 2.9%. Su La7 Meraviglie senza Tempo è visto da 312.000 spettatori (1.7%). Su Tv8 Italia’s Got Talent è scelto da 369.000 spettatori (2.1%). Su SkySportSerieA la partita Milan-Crotone arriva a 681.000 spettatori pari al 3.8%.

super bowl

Seconda Serata

Super Bowl dopo mezzanotte al 7.7%.

Su Rai1 Speciale Tg1 è stato seguito da 869.000 spettatori con uno share del 6.4%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 436.000 spettatori pari all’11.5%. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 1.027.000 spettatori pari al 6.2% (presentazione a 724.000 e il 3%).

A seguire il Super Bowl è visto da 480.000 spettatori (7.7%). Su Italia1 Pressing Serie A è visto da 449.000 spettatori pari al 5.8% (preceduto da Pressing Serie A – Highlights a 661.000 e il 4.8%). Su Rai3 Tg3 Mondo interessa 468.000 spettatori con il 5.7%. Su Rete4 Sfera è stato scelto da 163.000 spettatori (2.4%). Su La7 TgLa7 informa 253.000 spettatori (4%).

barack obama ospite a che tempo che fa 4 mara venier barack obama ospite a che tempo che fa 1