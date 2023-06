PIPPITEL! – BERLUSCONI È MORTO E ANCHE GLI SPECIALONI SULLA SUA SCOMPARSA NON VANNO BENE: SU RAI1 VESPA CON GLI SCACCIA-SPETTATORI RENZI E D'ALEMA NON VA OLTRE IL 10.5% DI SHARE. L'ADDIO A RETI UNIFICATE DI MEDIASET RACIMOLA L’8.3% SU CANALE5, IL 2.3% SU ITALIA1 E IL 3.5% SU RETE4. SU LA7 MENTANA SI PORTA A CASA UN FIACCO 5.8% - EXPLOIT DI “REPORT” CHE FA L’8.1% DI SHARE CON 1.4 TELESPETTATORI - GRUBER (11.2%) - DAMILANO (7.5%)

La scomparsa di Silvio Berlusconi avvenuta ieri, lunedì 12 giugno 2023, ha causato uno stravolgimento dei palinsesti televisivi, non soltanto dei canali Mediaset ma anche di quelli della Rai e di La7.

In prima serata, Canale5, Italia1 e Rete4 hanno trasmesso a reti unificate uno speciale del Tg5 dal titolo "Addio a Silvio Berlusconi", mentre su Rai1 è andato in onda uno Speciale Porta a Porta con Bruno Vespa, "Silvio Berlusconi- L'Uomo che ha cambiato l'Italia", e su La7 uno speciale di Enrico Mentana dal titolo "I mille volti di Silvio Berlusconi".

Su Rai1 in studio con Vespa, reduce dal suo discusso forum in Masseria, erano presenti Massimo D'Alema, Matteo Renzi, Antonio Polito, Pierferdinando Casini, Augusto Minzolini, Paolo Barelli e Ignazio La Russa, mentre da Mentana erano ospiti Paolo Mieli e l'editore di La7 (e del Corriere della Sera) nonché ex collaboratore di Berlusconi alla Fininvest, Urbano Cairo.

Ma, dal punto di vista dei dati Auditel, il vero exploit in prime time è stato quello di Report su Rai3. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci, che non ha toccato l'argomento della morte di Berlusconi, ha infatti totalizzato l'8.1% di share con una media di 1.424.000 spettatori, secondo in valori assoluti solo allo speciale di Vespa su Rai1 che non è andato oltre il 10.5% con 1.835.000 individui all'ascolto.

Lo Speciale Tg5 su Canale5 ha segnato 1.250.000 spettatori con l'8.3% (su Italia1 il 2.3%, su Rete4 il 3.5%), mentre lo speciale di Mentana è arrivato al 5.8% con 667.000 teste, battuto in valori assoluti dal film Baywatch su Tv8, che ne ha totalizzati 804.000.

Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Speciale Porta a Porta (Rai1) - 1.835.000

2) Report (Rai3) - 1.424.000

3) Speciale Tg5 (Canale5) - 1.250.000

4) CSI: Vegas (Rai2) - 907.000

5) Baywatch (Tv8) - 804.000

6) Speciale TgLa7 (La7) - 667.000

7) Ex (Nove) - 635.000

8) The Time Machine (20) - 550.000

9) Speciale Tg5 (Rete4) - 534.000

10) Rosamunde Pilcher (La5) - 507.000

11) The Last Cop (Rai Premium) - 454.000

12) L'ora delle pistole (Rai Movie) - 440.000

13) Demolition: Amare e Vivere (Cielo ) - 399.000

14) Amiche al limite (Real Time) - 356.000

15) Posta grossa a Dodge City (Iris) - 355.000

16) Speciale Tg5 (Italia1) - 345.000

In access prime time, da segnalare invece il boom di Otto e mezzo di Lilli Gruber su La7 che, con ospiti Marco Travaglio, Michele Santoro, Pierluigi Bersani, Letizia Moratti, Alessandro Sallusti ed Ezio Mauro ha totalizzato la cifra record dell'11.2% con 2.185.000 spettatori. Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 ha siglato dal canto suo il 7.5% con 1.405.000 spettatori, mentre Tg2 Post ha raccolto il 3.6% con 694.000 affezionati. Assente Stasera Italia con Barbara Palombelli per lasciar posto allo speciale del Tg5.

Al pomeriggio, Ore14 di Milo Infante su Rai2 vola conquistando l'8.2% di share, mentre in seconda serata sempre sulla Seconda Rete, Laura Tecce con la seconda puntata di Underdog - Ho scommesso su di me ha segnato il 4.6% con 325.000 spettatori, il doppio del predecessore Restart in onda nella stessa fascia oraria. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Porta a Porta, Silvio Berlusconi – L’Uomo che ha Cambiato l’Italia 1.835.000 (10.5%). Canale5: Tg5 Speciale 1.250.000 (8.3%), su Italia1: 345.000 (2.3%), su Rete4: 534.000 (3.5%). Rai2: C.S.I. Vegas 908.000 (5.9%). Rai3: Report 1.424.000 (8.1%), presentazione 1.422.000 (7.5%), Plus 1.013.000 (7.4%). La7: I Mille Volti di Berlusconi 667.000 (5.8%). Tv8: Baywatch 804.000 (5.3%). Nove: Ex 635.000 (4.1%). Rai Premium: Last Cop 454.000 (2.8%). Rai Movie: L’ora delle pistole 440.000 (2.5%). 20: The Time Machine 550.000 (3.1%). Iris: Posta grossa a Dodge City 355.000 (2%). La5: Rosamunde Pilcher – Va’ dove ti porta il cuore 507.000 (2.8%). Cielo: Demolition – Amare e vivere 399.000 (2.3%). RealTime: Amiche al Limite 356.000 (2%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 3.931.000 (21.1%). Canale5: Caro Presidente… ti saluto 2.614.000 (13.5%), su Italia1: 481.000 (2.5%), su Rete4: 934.000 (4.8%). Rai2: Tg2 Post 694.000 (3.6%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.405.000 (7.5%), Un Posto al Sole 1.795.000 (9.2%). La7: Otto e Mezzo 2.185.000 (11.2%). Tv8: 4 Hotel 642.000 (3.4%). Nove: Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo 421.000 (2.2%). RealTime: Casa a Prima Vista 449.000 (2.3%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.553.000 (23.5%), L’Eredità 3.771.000 (27.6%). Canale5: Black Beauty – Una storia di coraggio 1.121.000 (9.8%). Rai2: Hawaii Five-0 442.000 (3.5%), N.C.I.S. 822.000 (5%). Italia1: Studio Aperto Mag 490.000 (4.2%), Una Mamma per Amica 322.000 (2.1%). Rai3: Tg Regione 2.098.000 (14.3%), Blob 937.000 (5.5%), Via dei Matti n° 0 801.000 (4.4%). La7: Lingo – La Prima Sfida 217.000 (2.2%), Lingo – Parole in Gioco 369.000 (2.9%). Tv8: 4 Ristoranti 324.000 (2.3%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 438.000 (3%).

Seconda Serata

Rai1: Cose Nostre 517.000 (6.2%). Canale5: Qualcosa di straordinario 290.000 (6.8%). Rai2: Underdog – Ho Scommesso su di Me 325.000 (4.6%). Italia1: La piccola principessa 140.000 (3.1%). Rai3: Tg3 Speciale 434.000 (5.7%). Rete4: Le parole che non ti ho detto 155.000 (3.6%). La7: Otto e Mezzo 115.000 (4.6%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 230.000 (9.6%), Tg1 Ore 7.00 441.000 (12.3%), TgUnomattina 665.000 (15.2%), Tg1 Ore 8.00 788.000 (17.6%), Uno Mattina 662.000 (17.3%), Storie Italiane 687.000 (18.7%). Canale5: Prima Pagina Tg5 587.000 (19.9%), Tg5 Mattina 986.000 (22%), Mattino Cinque News 774.000 (19.4%) nella prima parte, 743.000 (20.3%) nella seconda, I Saluti 758.000 (19.5%). Rai2: Gli Italians 69.000 (1.5%), Tg2 Ore 8.30 148.000 (3.3%), Radio2 Social Club 219.000 (5.6%), Tg2 Italia 180.000 (4.7%), Tg2 Flash 274.000 (5.8%).

Italia1: Chicago Fire 114.000 (2.7%) nel primo episodio, 132.000 (3.6%) nel secondo, C.S.I. New York 130.000 (2.9%). Rai3: Buongiorno Italia 496.000 (14%), Buongiorno Regione 614.000 (14%), Agorà 221.000 (5.4%). Presentazione 341.000 (7.6%), Extra 160.000 (4.3%), Elisir – A Gentile Richiesta 150.000 (3.9%). Rete4: Agenzia Rockford 46.000 (1.1%), Detective in Corsia 80.000 (2.2%). La7: Omnibus 173.000 (4.2%), Coffee Break 154.000 (4%).

Mezzogiorno

Rai1: Tg1 Edizione Straordinaria 1.355.000 (17%). Canale5: Tg5 Speciale 1.574.000 (21.5%), su Rete4: 342.000 (4.7%). Rai2: I Fatti Vostri 543.000 (8.7%) nella prima parte, 945.000 (9.5%) nella seconda. Italia1: Una Mamma per Amica 145.000 (2%), Sport Mediaset 679.000 (5.3%). Rai3: Tg3 Edizione Straordinaria 467.000 (6.2%), Geo 579.000 (4.8%), Passato e Presente 541.000 (4.3%). La7: L’Aria che Tira 285.000 (4.9%), L’Aria che tira (oggi) 408.000 (3.8%).

Pomeriggio

Rai1: Oggi è un Altro Giorno 1.406.000 (15.4%), Tg1 Speciale 1.023.000 (14.4%), La Vita in Diretta 1.689.000 (20.3%), presentazione 1.480.000 (20%). Canale5: Tg5 Speciale 1.313.000 (15%), su Rete4: 371.000 (4.2%). Rai2: Ore 14 835.000 (l’8.2%), Squadra Speciale Cobra 11 411.000 (5.3%) nel primo episodio, 496.000 (7.1%), Tg Parlamento 340.000 (4.7%), Tg2 Speciale 191.000 (2.3%). Italia1: Una Mamma per Amica 338.000 (3%) nel primo episodio, 320.000 (3.5%) nel secondo, 312.000 (4.1%) nel terzo, Supergirl 205.000 (2.9%) nel primo episodio, 336.000 (4.3%) nel secondo. Rai3: Tg Regione 1.728.000 (14.4%), Tg3 Speciale 661.000 (7.2%), Geo 467.000 (6.6%), Overland 582.000 (7.8%), Geo Magazine a 916.000 (10.3%). La7: Tagadà 297.000 (3.7%), presentazione 450.000 (4.2%), #Focus 249.000 (3.5%), C’era una volta il Novecento 136.000 (1.6%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.565.000 (20.8%)

20.00 - 4.390.000 (25%)

TG2

13.00 - 1.605.000 (13%)

20.30 - 1.055.000 (5.6%)

TG3

14.25 - 661.000 (7.2%)

19.00 - 1.684.000 (13.8%)

TG4

18.55 - 762.000 (5.9%)

TG5

13.00 - 2.988.000 (24.1%)

20.00 - 2.966.000 (16.9%)

STUDIO APERTO

12.25 - 992.000 (9.5%)

18.30 - 607.000 (6.4%)

TGLA7

13.30 - 540.000 (4.3%)

20.00 - 1.278.000 (7.2%)