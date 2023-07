PIPPITEL! – I BOLLORI DI “TEMPTATION ISLAND” APPASSIONANO 3,3 MILIONI DI TELESPETTATORI (25.9% DI SHARE) E FANNO CONQUISTARE A CANALE5 LA PRIMA SERATA DI IERI – "IL GIOVANE MONTALBANO" SU RAI1 È STATO VISTO DA 2,4 MILIONI DI PERSONE (16.5%) - SU RAI3 “IL MEGLIO DI REPORT” HA TENUTO INCOLLATI ALLO SCHERMO UN MILIONE DI SPETTATORI CON IL 6.6%, TERZO PROGRAMMA PIÙ VISTO IN PRIME TIME - “TECHETECHETÈ” (19%) - "IN ONDA ESTATE" SVETTA CON IL 6% - "CONTROCORRENTE" (3.4% E IL 3.9%) - "TG2 POST" 4.2%

Marco Zonetti per Dagospia

temptation island 2

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 17 luglio 2023 vedono, in prima serata, Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia su Canale5 conquistare la vittoria con 3.344.000 spettatori e il 25.9% di share. Il reality Mediaset batte nettamente la replica della fiction Il giovane Montalbano che, su Rai1, ha segnato 2.477.000 affezionati con il 16.5%, in crescita rispetto a sette giorni fa.

Su Rai3 Il meglio di Report ha, dal canto suo, appassionato una media di 1.058.000 spettatori con il 6.6%, terzo programma più visto in prime time (malgrado la puntata fosse alla terza replica effettiva), doppiando in valori assoluti Zona Bianca presentato da Giuseppe Brindisi su Rete4 e il suo 4.2% con 508.000 spettatori.

Esangue invece il debutto del nuovo legal drama di Rai2 con Marcia Gay Harden, Che Todd ci aiuti: la serie si è arenata a 443.000 individui all'ascolto con il 3%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

temptation island 14

Temptation Island (Canale5) - 3.344.000 Il giovane Montalbano (Rai1) - 2.477.000 Report - Il meglio (Rai3) - 1.058.000 Fast & Furious IV (Italia1) - 837.000 Zona Bianca (Rete4) - 508.000 La figlia del generale (La7) 466.000 Che Todd ci aiuti (Rai2) - 443.000 Only Fun (Nove) - 377.000 Cops - Una banda di poliziotti (Tv8) - 143.000

In access prime time, Techetechetè su Rai1 ha conquistato il 19% di share, mentre Paperissima Sprint Estate su Canale5 ha segnato il 17.6%. Per l'approfondimento, In Onda Estate con Marianna Aprile e Luca Telese su La7 svetta con il 6%, mentre Controcorrente con Veronica Gentili su Rete4 ha totalizzato il 3.4% e il 3.9%, e Tg2 Post Estate il 4.2%. Vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

temptation island 17

Prima Serata

Rai1: Il Giovane Montalbano 2.477.000 (16.5%).

Canale5: Temptation Island 3.344.000 (25.9%)

Rai2: Che Todd Ci Aiuti 443.000 (3%).

Italia1: Fast and Furious – Solo Parti Originali 837.000 (5.4%).

Rai3: Report 1.058.000 6.6%), presentazione: 894.000 (5.5%), Report Plus 730.000 (5.2%).

Rete4: Zona Bianca 508.000 (4.2%)

La7: La Figlia del Generale 466.000 3.1%).

Tv8: Cops – Una Banda di Poliziotti 143.000 (0.9%).

Nove: Only Fun – Comico Show 377.000 (2.5%).

sigfrido ranucci servizio di report su daniela santanche 18 novembre 2012

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 3.019.000 (19%).

Canale5: Paperissima Sprint 2.801.000 (17.6%).

Rai2: TG2 Post Estate 667.000 (4.2%).

Italia1: NCIS New Orleans 972.000 (6.3%).

Rai3: Un Posto al Sole 1.339.000 (8.4%).

Rete4: Controcorrente 521.000 (3.4%) nella prima parte, 627.000 (3.9%) nella seconda. La7: In Onda Estate 957.000 (6%).

Tv8: 4 Hotel 367.000 (2.4%). Nove: Cash or Trash 311.000 (2%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.120.000 (22.4%,) Reazione a Catena 3.172.000 (27.6%).

Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.146.000 (12.7%), Caduta Libera 1.548.000 (14%).

sigfrido ranucci report inchiesta su visibilia

Rai2: Hawaii Five O 496.000 (4.7%), NCIS 667.000 (5%).

Italia1: Studio Aperto Mag 333.000 (3.4%), NCIS 355.000 (2.8%).

Rai3: Tgr 1.693.000 (13.7%), Blob 678.000 (4.9%), Via dei Matti N 0 751.000 (5%). Rete4: Tempesta d’Amore 554.000 (4%).

La7: Padre Brown 84.000 (1%) nel primo episodio, 104.000 (1%) nel secondo.

Tv8: 4 Ristoranti 282.000 (2.4%).

Nove: Cash or Trash 339.000 (2.6%).

Seconda Serata

Rai1: Cose Nostre 694.000 (8.5%).

Canale5: Tg5 Notte 686.000 (17%).

Rai2: Chiamata d’Emergenza 225.000 (2.7%).

Rai3: L’Avversario 433.000 (4.1%), Tg3 Linea Notte 317.000 (4.4%).

Italia1: The Final Destination 336.000 (4.8%).

Rete4: Training Day 110.000 (3.4%)

DAYTIME

sigfrido ranucci report 1

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 319.000 (13.8%), Tg1 Ore 7.00 474.000 (16%), TgUnoMattina 748.000 (19.6%), Tg1 Ore 8.00 925.000 (22.6%), Uno Mattina Estate 834.000 (18.5%).

Canale5: Prima Pagina Tg5 467.000 (18.1%), Tg5 Mattina 970.000 (23.6%), Morning News 694.000 (17.2%) nella prima parte, 698.000 (17.2%) nella seconda.

Rai2: Fina World Championship 42.000 (2.3%), Nuoto Sincronizzato 26.000 (1.9%), Tuffi 48.000 (2.8%), Pallanuoto 65.000 (2.1%).

Italia1: Dr House 96.000 (2.4%) nel primo episodio, 109.000 (2.7%). CSI: NY 100.000 (2.3%).

Rai3: Rai News (simulcast) 149.000 (6.3%), Agorà Estate (presentazione) 158.000 (3.8%), Agorà Estate 168.000 (4.2%), Agorà Extra 135.000 (3.4%). Rai3: Elisir – A Gentile Richiesta 121.000 (2.9%), Rete4: Un Detective in Corsia 72.000 (1.8%). La7: Omnibus (News) 138.000 (4.6%), Omnibus (Dibattito) 131.000 (3.2%), Coffee Break 153.000 (3.7%).

Il Giovane Montalbano 1

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.430.000 (18.6%), Camper 1.822.000 (17.8%). Canale5: Forum 1.183.000 (17%). Rai2: Fina World Championship 349.000 (5.1%), Tuffi 315.000 (5.3%), Nuoto Sincronizzato 449.000 (4.8%).

Italia1: CSI: NY 187.000 (2.9%), Sport Mediaset 822.000 (7.1%), Extra 502.000 (4.4%). Rai3: Doc Martin 198.000 (3.7%), Tg3 Ore 12.00 648.000 (8.9%), Quante Storie 474.000 (5.3%), 310.000 (2.9%), Passato e Presente 372.000 (3.2%). Rete4: Carabinieri 4 84.000 (1.7%), Il Segreto 195.000 (2.1%), La Signora del West 289.000 (2.5%).

La7: L’Aria che Tira Estate 253.000 (4.8%), L’Aria che Tira Estate (Oggi) 356.000 (3.7%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.055.000 (18%), Don Matteo 1.231.000 (12.2%) nel primo episodio, 1.204.000 (14.7%) nel secondo, Sei Sorelle 806.000 (10.8%), Tg1 968.000 (13%), Estate in Diretta 1.477.000 (17.9%), presentazione: 1.165.000 (15.6%). Canale5: Beautiful 2.487.000 (21.7%), Terra Amara 2.563.000 (24.4%), La Promessa 1.932.000 (22%), My Home My Destiny 1.491.000 (19.8%), Un Altro Domani 982.000 (12.6%).

Rai2: Campionati Mondiali Paralimpici di Atletica 320.000 (3%), I Wildenstein 198.000 (2.3%) nel primo episodio, 327.000 (4.4%) nel secondo.

Il Giovane Montalbano

Italia1: I Simpson 408.000 (3.7%) nel primo episodio, 448.000 (4.4%) nel secondo, I Griffin 359.000 (3.9%), Magnum PI 241.000 (3%) nel primo episodio, 234.000 (3.2%) nel secondo, Person of Interest234.000 (3%).

Rai3: Tgr 1.991.000 (17.9%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 375.000 (4.5%), Geo Magazine 761.000 (9.1%). Rete4: Lo Sportello di Forum 655.000 (6.6%), Tg4 Diario del Giorno 439.000 (5.8%).

La7: Eden – Un Pianeta da Salvare 220.000 (2.6%). Tv8: Un Nuovo Inizio 263.000 (3.5%).

Principali notiziari della giornata

marianna aprile luca telese

TG1

13.30 - 2.751.000 (23.9%)

20.00 - 3.524.000 (25%)

TG2

13.00 - 1.447.000 (12.9%)

20.30 - 1.075.000 (7%)

TG3

14.25 - 1.326.000 (12.8%)

19.00 - 1.235.000 (12%)

TG4

11.55 - 328.000 (4.5%)

18.55 - 529.000 (5%)

TG5

13.00 - 2.672.000 (23.7%)

20.00 - 2.653.000 (18.6%)

STUDIO APERTO (Italia1)

veronica gentili

12.25 - 1.090.000 (11.5%)

18.30 - 439.000 (5.1%)

TGLA7

13.30 - 545.000 (4.8%)

20.00 - 846.000 (5.9%)