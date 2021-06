PIPPITEL! – BOOM DI “CHI L’HA VISTO?” CHE SI MAGNA TUTTI E CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 14.7%. SU RAI 1 IL FILM “NON SPOSATE LE MIE FIGLIE” DEVE ACCONTENTARSI DEL 12.8%. SU CANALE5 PARTE IN DIESEL “GRAND HOTEL – INTRIGHI E PASSIONI” CHE SI FERMA AL 10.9%. SU RETE4 "ZONA BIANCA" AL 4.3% - “SOGNO AZZURRO” NON VA OLTRE L’11.6% - "STRISCIA" AL 16.4% - GRUBER (7.9%) E PALOMBA (5%). GIULIA DE LELLIS CON “LOVE ISLAND ITALIA” NON SCHIODA DALL’1.1%

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

non sposate le mie figlie 2

Nella serata di ieri, mercoledì 9 giugno 2021, su Rai1 – dalle 21.23 alle 23.09 – Non Sposate le mie Figlie ha appassionato 2.789.000 spettatori pari al 12.8%. Su Canale 5 – dalle 21.26 alle 0.43 – le prime due puntate di Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha raccolto davanti al video 1.763.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Rai2 The Show Must Go On – Va Tutto Bene con Max Giusti ha interessato 862.000 spettatori pari al 4.2% di share.

grand hotel – intrighi e passioni 6

Su Italia 1 la prima visione di Hard Kill ha intrattenuto 1.421.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 2.867.000 spettatori pari ad uno share del 14.7% (presentazione dalle 21.19 alle 21.30: 2.348.000 – 10.2%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 762.000 spettatori con il 4.3% di share. Su La7 Atlantide dedicato alla tragedia di Vermicino ha registrato 416.000 spettatori con uno share dell’1.9% (all’interno in seconda serata nel dettaglio Pertini il Combattente: 276.000 – 1.9%). Su Tv8 Name That Tune in replica segna 525.000 spettatori con il 2.6%.

chi l'ha visto? 1

Sul Nove Accordi & Disaccordi ha raccolto 479 .000 spettatori con il 2.2%. Su Rai4 Paura Primordiale registra 380.000 spettatori con l’1.7%. Su Iris Fuga per la Vittoria raccoglie 460.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai Premium Come una Madre raccoglie 254.000 spettatori e l’1.1%. Su Top Crime Law and Order: Unità Speciale convince 239.000 spettatori pari all’1.2%. Su Real Time Abito da Sposa Cercasi – Puglia ha ottenuto 227.000 spettatori con l’1%, nel primo episodio inedito, 307.000 spettatori con l’1.5%, nel secondo episodio in replica.

grand hotel – intrighi e passioni

Ascolti TV Access Prime Time

Un Posto al Sole cresce nell’attesa della Sciarelli.

Su Rai1 Sogno Azzurro ottiene 2.573.000 spettatori con l’11.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.724.000 spettatori con uno share del 16.4%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 975.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.025.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 Nuovi Eroi raccoglie 1.109.000 spettatori con il 5.3%. Un Posto al Sole raccoglie 1.808.000 spettatori con l’8.1%.

chi l'ha visto? 2

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.066.000 individui all’ascolto (5%), nella prima parte, e 1.041.000 spettatori (4.6%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.750.000 spettatori (7.9%). Su Tv8 la replica di Guess My Age ha divertito 407.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 515.000 spettatori con il 2.3%. Su Real Time/+1 la terza puntata di Love Island Italia raccoglie 236.000 spettatori con l’1.1%.

Preserale

TGR batte Scotti in replica.

grand hotel – intrighi e passioni 1

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente, La Sfida dei Campioni ha ottenuto un ascolto medio di 2.589.000 spettatori (21.4%) mentre Reazione a Catena - La Sfida dei Campioni ha raccolto 3.765.000 spettatori (23.7%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.342.000 spettatori (11.7%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.144.000 spettatori (14.1%). Su Rai2 SWAT ha raccolto 507.000 spettatori (3.6%), NCIS Los Angeles segna 962.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 326.000 spettatori con il 2.4%. CSI ha ottenuto 487.000 spettatori (2.7%).

non sposate le mie figlie 5

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.535.000 spettatori con il 15.1%. Blob segna 948.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 796.000 individui all’ascolto (4.4%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 85.000 spettatori (share dello 0.8%), nel primo episodio, e 133.000 spettatori (share dello 0.9%), nel secondo episodio. Su Tv8 Quattro Ristoranti raccoglie 227.000 spettatori con l’1.3%.

Daytime Mattina

23 mila spettatori per Ogni Mattina.

giuseppe brindisi zona bianca

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 585.000 telespettatori con il 13.1% mentre Uno Mattina raccoglie 853.000 spettatori con il 16.8%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 865.000 spettatori (17.8%). Su Canale5 Prima Pagina TG5 segna 546.000 spettatori con il 15.3%. Mattino Cinque ha intrattenuto 935.000 spettatori (18.5%), nella prima parte, 852.000 spettatori nella seconda parte (17.6%) e 736.000 spettatori (15.2%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 228.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia 1 Bones ottiene un ascolto di 139.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 Agorà convince 390.000 spettatori pari al 7.5% di share.

A seguire Mi Manda Rai3 segna 276.000 spettatori con il 5.7%. Su Rete 4 Distretto di Polizia 6 registra una media di 109.000 spettatori (2.2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 182.000 spettatori con il 3.6%. A seguire Coffee Break ha informato 154.000 spettatori pari al 3.2%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 23.000 spettatori con lo 0.5%.

chi l'ha visto? 3

Daytime Mezzogiorno

Merlino sottotono.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 953.000 spettatori con il 17.4%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.728.000 spettatori con il 16.1% di share. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.116.000 telespettatori con il 14.6%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raccoglie 331.000 spettatori con il 4.1%. Su Italia 1 Bones ha ottenuto 175.000 spettatori con il 3%. Cotto e Mangiato Fuori Menù raccoglie 308.000 spettatori con il 3.6%. Sport Mediaset ha ottenuto 971.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3 Elisir ha interessato 340.000 spettatori con il 6%.

love island italia

Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.011.000 spettatori (12.1%). Quante Storie ha raccolto 766.000 spettatori (6.1%). Passato e Presente raccoglie 604.000 spettatori e il 4.2%. Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 209.000 spettatori con l’1.9%. La Signora in Giallo ha ottenuto 595.000 (4.3%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 251.000 spettatori con share del 4.5% nella prima parte, e 431.000 spettatori con il 3.9% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Male il nuovo Holly e Benji su Italia1.

non sposate le mie figlie 1

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.798.000 spettatori pari al 14.7% della platea. La replica de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.240.000 spettatori con il 12.9%. Il TG1 ha informato 1.339.000 spettatori con il 15.2%. TG1 Economia ha raccolto 1.450.000 spettatori con il 16.3%. La Vita Diretta ha raccolto 2.050.000 spettatori con il 21% (presentazione: 1.713.000 – 19.1%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.755.000 spettatori con il 19.3%. Una Vita ha convinto 2.433.000 spettatori con il 18.3% di share.

sogno azzurro 6

A seguire Mr Wrong – Lezioni d’Amore ha ottenuto 2.045.000 spettatori con il 17.7%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.914.000 spettatori pari al 19.6% di share. Inga Lindstrom – Il Segreto dei Nordquists ha fatto compagnia a 1.081.000 spettatori con l’11.3%. Su Rai2 Dribbling Europei ha raccolto 586.000 spettatori con il 4.1%. Squadra Speciale Cobra 11 ha raccolto 241.000 spettatori con l’1.8%. Rai Parlamento Question Time ha ottenuto 108.000 spettatori con l’1%. Il Dubbio della Verità ha ottenuto 411.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia1 Capitan Subasa ha raccolto 485.000 spettatori con il 3.4%. l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 652.000 spettatori (4.8%), nel primo episodio, e 688.000 spettatori (5.3%), nel secondo episodio.

non sposate le mie figlie

American Dad è piaciuto a 555.000 spettatori (4.8%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 510.000 spettatori (4.8%). Superstore ha raccolto 265.000 spettatori e il 3%. Will & Grace ha appassionato 236.000 spettatori con il 2.5%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.614.000 spettatori con il 18.6%. #Maestri ha coinvolto 438.000 spettatori pari al 4.1%. Ho Sposato uno Sbirro 2 ha raccolto 403.000 spettatori e il 4.3%, nel primo episodio, e 430.000 spettatori e il 4.7%, nel secondo episodio.

grand hotel – intrighi e passioni 3

Geo Magazine ha registrato 830.000 spettatori con il 7.9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica è stato seguito da 699.000 spettatori con il 5.5%. Su La7 Tagadà ha interessato 319.000 spettatori (share del 2.8%). Pallavolo Nations League ottiene 151.000 spettatori con l’1.6%. Su TV8 il film La Stagione dell’Amore ha raccolto 258.000 spettatori con il 2.8%. Su Tv2000 il Rosario in diretta da Lourdes raccoglie 502.000 spettatori pari al 5%.

Seconda Serata

Basso Vespa.

non sposate le mie figlie 4

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 646.000 spettatori con il 7.1% di share (presentazione dalle 23.09 alle 23.40: 1.076.000 – 6.9%). Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 391.000 spettatori pari ad uno share del 7.8%. Su Rai2 Restart segna 227.000 spettatori con il 2.7%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 708.000 spettatori con il 9.1%. Su Italia1 The Visit è visto da 375.000 spettatori (4.2%). Su Rete 4 Confessione Reporter è stato scelto da 183.000 spettatori con il 3.6% di share. Su Rai Premium Uniche segna 93.000 spettatori e lo 0.6%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.274.000 (22.9%)

Ore 20.00 4.395.000 (22.9%)

TG2

Ore 13.00 1.615.000 (11.9%)

Ore 20.30 1.627.000 (7.6%)

TG3

grand hotel – intrighi e passioni 4

Ore 14.25 1.624.000 (12.3%)

Ore 19.00 2.535.000 (15.1%)

TG5

Ore 13.00 2.839.000 (20.7%)

Ore 20.00 3.759.000 (19.2%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.385.000 (12.8%)

Ore 18.30 525.000 (4.7%)

TG4

Ore 12.00 338.000 (4.1%)

Ore 18.55 578.000 (4.1%)

TGLA7

Ore 13.30 547.000 (3.8%)

Ore 20.00 1.020.000 (5.2%)

love island italia 3