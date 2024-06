PIPPITEL! – BOOM DI RAI1 PER LA PARTITA SPAGNA-ITALIA: IL MATCH SPEGNE TUTTE LE ALTRE RETI E CONQUISTA IL 57.9% DI SHARE CON OLTRE 12 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE5 IL FILM “GHOST -FANTASMA” RACIMOLA IL 7.8% CON 1.4 MILIONI DI TELEMORENTI - SU RAI2 “IL VIGNETO DELL’AMORE” AL 3.5%. NON PERVENUTI GLI ALTRI CANALI – “PAPERISSIMA SPRINT” (7.5%), RETE4 SENZA BERLINGUER, MA CON “TERRA AMARA” AL 3.1%, GRUBER (5.9%)

Nella serata di ieri, giovedì 20 giugno 2024, su Rai1 la partita di Euro 2024 Spagna-Italia ha conquistato 12.300.000 spettatori pari al 57.9% di share (primo tempo: 12.420.000 – 57.5%, 12.190.000 – 58.3%; pre e post nel complesso: 7.429.000 – 40.9%). Su Canale5 – dalle 21.12 alle 23.42 – Ghost: Fantasma ha incollato davanti al video 1.477.000 spettatori con uno share del 7.8% (prima parte: 1.392.000 – 6.6%, seconda parte: 1.756.000 – 14.5%).

Su Rai2 Il vigneto dell’amore è la scelta di 737.000 spettatori pari al 3.5%. Su Italia1 Tutti pazzi per l’oro ha incollato davanti al video 556.000 spettatori con uno share del 3%. Su Rai3 Ribelli segna 465.000 spettatori pari al 2.2%. Su Rete4 Terminal totalizza un a.m. di 384.000 spettatori (2.3%). Su La7 Il Processo di Norimberga raggiunge 354.000 spettatori e il 2.4%. Su Tv8 La memoria del cuore ottiene 210.000 spettatori con l’1.1%. Sul Nove per il ciclo Nove Comedy Club lo spettacolo teatrale di Valentina Persia Ma che ti ridi? raduna 462.000 spettatori con il 2.3%. Sul 20 Contraband arriva a 233.000 spettatori (1.2%).

Su Iris Civiltà Perduta raccoglie 165.000 spettatori (1%). Su RaiMovie Una doppia verità segna 162.000 spettatori (0.8%). Su RaiPremium Imma Tataranni – Sostituto Procuratore intrattiene 301.000 spettatori (1.5%). Su La5 17 Again – Ritorno al Liceo sigla 90.000 spettatori (0.4%). Su Sky Sport Uno la partita di Euro 2024 Spagna-Italia ha conquistato 562.000 spettatori pari al 2.7% di share. Nel complesso su Sky l’incontro raggiunge il 5%.

Access Prime Time

Un Posto al Sole si difende contro la partita col 6.5%.

Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 1.459.000 spettatori pari al 7.5%. Su Rai2 TG2 Post segna 362.000 spettatori con l’1.7%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 909.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.390.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 Terra Amara ha radunato 605.000 spettatori con il 3.1%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.178.000 spettatori (5.9%). Su Tv8 Tris per Vincere in replica raduna 198.000 spettatori con l’1%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più ha raccolto 328.000 spettatori (1.6%). Su Real Time – dalle 20.08 alle 21.04 – Casa a Prima Vista coinvolge 475.000 spettatori (2.7%).

Preserale

1,6 milioni su Rai2 per Danimarca-Inghilterra.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.162.000 spettatori pari al 20.6% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.967.000 spettatori pari al 22.6%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.116.000 spettatori (11.4%) mentre Caduta Libera ha convinto 1.741.000 spettatori (13.9%).

Su Rai2 la partita di Euro 2024 Danimarca-Inghilterra raccoglie 1.569.000 spettatori con il 14.6% (primo tempo: 1.287.000 – 14.5%, secondo tempo: 1.840.000 – 14.7%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 317.000 spettatori con il 2.8% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 510.000 spettatori con il 3.4%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.660.000 spettatori (11.9%).

A seguire Blob segna 797.000 spettatori pari al 4.9% e Viaggio in Italia raccoglie 1.133.000 spettatori pari al 6.3%. Su Rete4 Terra Amara interessa 573.000 spettatori (3.7%). Su La7 Padre Brown raduna 159.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 197.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 447.000 spettatori (3.1%).

Daytime Mattina

Agorà Estate in crescita.

Su Rai1 TgUnoMattina Estate interessa 525.000 spettatori con il 14.3%. Il TG1 delle 8 è seguito da 900.000 spettatori con il 19.5%. Unomattina Estate intrattiene 743.000 spettatori con il 18.5%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 592.000 spettatori con il 20.8% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 955.000 spettatori con il 20.7%. Mattino Cinque News raccoglie 717.000 spettatori con il 18.3% nella prima parte e 642.000 spettatori con il 17% nella seconda parte. Su Rai2 Radio2 Social Club è visto da 188.000 spettatori (4.9%) mentre TG2 Italia Europa arriva a 191.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 Station 19 sigla 141.000 spettatori (3.3%) nel primo episodio e 117.000 spettatori (3.2%) nel secondo episodio.

CSI: NY segna 99.000 spettatori e il 2.3%. Su Rai3 Buongiorno Italia accoglie 460.000 spettatori pari al 13.3% e TGR Buongiorno Regione convince 575.000 spettatori pari al 13.8%. Agorà Estate convince 249.000 spettatori con il 5.8% (Extra: 177.000 – 4.9%) mentre Elisir Estate – Il Meglio Di totalizza 172.000 spettatori pari al 4.3%. Su Rete4 Brave and Beautiful ha raccolto 116.000 spettatori (2.6%) mentre Mr Wrong Lezioni d’Amore è visto da 116.000 spettatori (3%). Tempesta d’Amore segna 186.000 spettatori con il 4.8%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 163.000 spettatori (4.5%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TG La7 a 188.000 spettatori (4.5%), di 202.000 spettatori (5%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 180.000 spettatori (4.7%).

Daytime Mezzogiorno

Bene L’Aria che Tira.

Su Rai1 Camper in Viaggio raccoglie 919.000 spettatori (16.6%) mentre Camper arriva a 1.524.000 spettatori (16.8%). Su Canale5 Forum in replica totalizza 1.237.000 spettatori con il 18.7%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raduna 325.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 CSI: NY registra un netto di 197.000 spettatori (3.3%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 683.000 spettatori con il 5.9% (Extra: 423.000 – 3.7%). Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 182.000 spettatori (3.5%) e il TG3 delle 12 informa 656.000 spettatori (9.2%).

Quante Storie conquista 392.000 spettatori (3.7%) mentre Passato e Presente è seguito da 346.000 spettatori (3%). Su Rete4 Mattino 4 totalizza 273.000 spettatori (5.6%). Dopo il TG, La Signora in Giallo realizza un ascolto medio di 542.000 spettatori (5.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 305.000 spettatori con il 6% nella prima parte e 478.000 spettatori con il 5.2% nella seconda parte chiamata Oggi.

Daytime Pomeriggio

Ottimi Ore 14 e Diario del Giorno.

Su Rai1 dopo il TG1 Economia (2.048.000 – 17.9%), Un Passo dal Cielo ha collezionato 916.000 spettatori con il 10%, nel primo episodio, e 779.000 spettatori con il 10.6%, nel secondo episodio. Estate in Diretta Start ha registrato 779.000 spettatori (10.6%). Dopo una breve edizione del TG1 (1.096.000 – 15%), Estate in Diretta ha raccolto 1.486.000 spettatori (20.5%), dalle 17.06 alle 17.54, e 1.502.000 spettatori (17.2%) dalla 17.59 alle 17.54 nella parte rinominata Extra. Su Canale5 Beautiful conquista 2.264.000 spettatori pari al 20.2%. A seguire Endless Love incolla davanti al video 1.987.000 spettatori con il 19.5%.

My Home My Destiny 2 ha raccolto 1.482.000 spettatori con il 16.8%. La Promessa ha appassionato 1.308.000 spettatori (17.4%). Pomeriggio Cinque News ha fatto compagnia a 1.098.000 spettatori (15.5%) nella prima parte e a 923.000 spettatori (11.5%) nella seconda parte (I Saluti a 804.000 e l’8.9%). Su Rai2 Dribbling Europei ha raccolto 608.000 spettatori con il 5.3%. Ore 14 interessa 933.000 spettatori pari al 9.6%. A seguire Il Commissario Voss colleziona 363.000 spettatori con il 4.7%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 420.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio, 434.000 spettatori (4.3%) nel secondo episodio e 418.000 spettatori (4.5%) nel terzo episodio. NCIS New Orleans ha conquistato 321.000 spettatori (4%) nel primo episodio e 313.000 spettatori (4.3%) nel secondo episodio mentre The Mentalist raduna 278.000 spettatori (3.8%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.921.000 spettatori (17.4%). Il Provinciale coinvolge 429.000 spettatori (5.3%). Rai Parlamento Speciale segna 231.000 spettatori con il 3.2%. Geo Magazine conquista 611.000 spettatori (6.8%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica ha convinto 643.000 spettatori con il 6.5% mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 570.000 spettatori con il 7.3%. Su La7 Tagadà è visto da 429.000 spettatori (4.2%) nella presentazione e da 432.000 spettatori pari al 5.3% (#Focus a 324.000 e il 4.4%) mentre L’Ingegneria del Passato raggiunge 157.000 spettatori (2%). Su Tv8 Cuori e Fiamme realizza un a.m. di 212.000 spettatori (2.8%).

Seconda Serata

Notti Mondiali al 19.2%.

Su Rai1 Notti Europee sigla 1.606.000 spettatori con il 19.2%. La replica della partita Spagna-Italia segna 359.000 spettatori con il 10.6% nella parte rilevata fino all’1.59. Su Canale5 X-Style raccoglie 553.000 spettatori (6.6%) mentre TG5 Notte coinvolge 364.000 spettatori (6.9%). Su Rai2 Storie di Donne al Bivio è scelto da 646.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 Virus Letale segna 337.000 spettatori con il 6.8%. Su Rai3 Mixer – Vent’anni di televisione segna 278.000 spettatori con il 2.2%. TG3 Linea Notte informa 254.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 Un’Arida Stagione Bianca è la scelta di 104.000 spettatori (2.4%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 2.562.000 (22.3%)

Ore 20:00 4.048.000 (25.4%)

TG2

Ore 13:00 1.460.000 (13%)

Ore 20:30 1.138.000 (6.2%)

TG3

Ore 14:25 1.181.000 (11.7%)

Ore 19:00 1.331.000 (11.4%)

TG5

Ore 13:00 2.557.000 (22.6%)

Ore 20:00 2.574.000 (15.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 865.000 (9.6%)

Ore 18:30 413.000 (4.4%)

TG4

Ore 11:55 357.000 (5.3%)

Ore 18:55 486.000 (4.2%)

TG LA7

Ore 13:30 696.000 (6.1%)

Ore 20:00 1.190.000 (7.3%)

